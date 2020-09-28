«Поднять чувство национального достоинства»: научпоп истории татар расширяет горизонты

В Казани в преддверии переписи населения намерены популяризировать татарскую историю

Фото: Максим Платонов

Существуют проблемы, касающиеся единства татарской нации, а работа ученых со СМИ требует системности — с такими заявлениями выступили участники круглого стола, состоявшегося в Институте истории им. Ш. Марджани. Казанские историки, пытаясь уловить тренды, намерены усилить научпоп-направление. И в помощь позвали представителей медиа. Пикантность ситуации состоит в том, что встреча прошла перед переписью населения, которая намечена на 2021 год, о чем не раз упомянули спикеры. Примечательно, что во время встречи неоднократно отмечалась роль «Реального времени» на поприще популяризации исторической науки и татароведения.

«Изменилось время — изменились и формы подачи материалов»

В Институте истории им. Ш. Марджани в преддверии Всероссийской переписи населения — 2021 задумались о продвижении исторической науки в массы. Именно для этого и. о. директора института Радик Салихов собрал ученых, журналистов, освещающих вопросы истории, пиарщиков на круглом столе «Популяризация научных знаний в Татарстане: проблемы, механизмы и направления». Отметим, среди участников было немало колумнистов «Реального времени» — исследователей, размещающих на страницах интернет-газеты исторические колонки и очерки.

— Сейчас большой запрос на нашу «простую» историю, — начал Салихов. — К сожалению, многие наши труды написаны специфическим научным языком. А потребность в исторических знаниях очень высока. Мы вступаем в новую для нас стезю — взаимодействие с обществом. И теперь перед нами встает очень много вопросов. В каком формате вести работу по популяризации научных знаний? Через какие каналы, средства коммуникации должна она идти? На какую аудиторию должна быть рассчитана?

Перед нами встает очень много вопросов. В каком формате вести работу по популяризации научных знаний?

По его словам, популяризация науки и развитие научпоп-контента сегодня как никогда востребованы. Того объема работы, который выполняют казанские историки, по мнению руководителя института, явно недостаточно. Собственно, для коммуникации с обществом в Институте истории был создан отдел междисциплинарных исследований, который возглавил Бахтияр Измайлов.

— Изменилось время — изменились и формы подачи материалов. В первую очередь это связано с развитием интернет-технологий, — поддержал разговор Измайлов. — И Рафаэль Сибгатович (Хакимов — экс-директор, нынешний научный руководитель Института истории, — прим. ред.) первым заявил о необходимости присутствия в интернете. Для этого он начал вести блоги в интернет-изданиях. В 2017 году он стал одним из инициаторов создания анимационных роликов, которых на сегодняшний день уже шесть.

Так, выпущенное 3 года назад видео «Краткая история татар» набрало почти 2 млн просмотров. Аналогичный ролик на английском языке — 370 тысяч. По словам продюсера мультимедийных проектов Института истории Зили Тямаевой, на подготовку сценария и продакшн этого 15-минутного видео ушло более 9 месяцев. Кроме того, свою аудиторию нашли «История ТАССР за 10 минут», «Татары: происхождение народа», «Еда татар», «История Казани».

Вместе с тем, историки уже понимают, что теперь необходимы новые идеи, как можно представлять историю татарского народа и Татарстана.

Организаторы круглого стола преследовали не только цель популяризации науки

«У нас есть определенные проблемы, касающиеся единства татарской нации»

Следует отметить, что организаторы круглого стола преследовали не только цель популяризации науки. Всероссийская перепись населения должна была пройти в этом году, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на следующий год. Тем временем в информационном пространстве вновь усилились баталии вокруг национальной идентификации татар и родственных народов (башкир, ногайцев, нагайбаков и др.). Имеют место и опасения фальсификации результатов переписи. В частности, есть беспокойство, что татар и носителей татарского языка по результатам окажется меньше, чем в 2010-м или в 2002-м годах.

Кроме того, остается нерешенным вопрос национальности и языка жителей северо-западных районов Башкирии и населения, проживающего вдоль границы соседних республик. Впрочем, и о «холиварах» вокруг акций «Татарча диктант» и «Башкирский диктант» на северо-западном диалекте «Реальное время» писало неоднократно.

Зачастую стороны, дабы обосновать свою позицию, прибегают к истории, и каждый интерпретирует факты уже по-своему.

— Предстоит перепись населения, — напомнил Радик Салихов. — У нас есть определенные проблемы, касающиеся единства татарской нации. Татары проживают в разных регионах Российской Федерации. И наша задача как ученых — дать объективный исторический, научный фундаментальный материал для обоснования идентичности татарина, проживающего в областях Центральной России, в Астраханской области, Западном Башкортостане, во всем татарском мире. И нашей деятельности явно недостаточно. Не хватает материалов по истории деревень, по биографии знаменитых личностей, по любым примерам, которые поднимают чувство национального достоинства.

Как сообщил Булат Хамидуллин, в преддверии переписи было выпущено две книги серии «Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации»

Как сообщил заведующий центром изучения татарской диаспоры Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Булат Хамидуллин, в преддверии переписи было выпущено две книги серии «Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации». Также ИТЭР запустил портал tatarica.org на двух языках — русском и татарском.

При этом продолжаются информационные атаки на Татарстан и татар, в том числе с помощью «говорящих голов» федерального масштаба — политиков, блогеров, общественных деятелей. А неоднократные попытки ввести празднование на общероссийском уровне Стояния на реке Угре закономерно вызывают «аллергическую реакции» не только в Казани или в татарском мире. И весомый вклад в отражение этих «наездов» вносят авторитетные историки, к которым обращаются журналисты.

Весьма болезненно в Татарстане, Башкортостане и некоторых других регионах восприняли отмену обязательного изучения национальных языков в школе. Эту инициативу озвучили перед президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. Тревогу забили педагоги, родители, государственные деятели. Однако здесь неплохим подспорьем выступили общественные и религиозные организации. Так, в Татарстане Всемирный форум татарской молодежи с каждым годом расширяет географию «Татарского диктанта». Духовное управление мусульман Татарстана с подачи муфтия Камиля Самигуллина проводит курсы татарского языка при мечетях республики и ежегодно объявляет тематические конкурсы (в 2020 году — «Динем ислам, милләтем татар» («Мой народ — моя гордость»)).

Неслучайно и 2021 год президент Татарстана Рустам Минниханов предложил объявить Годом сохранения родных языков и народного единства. Такое решение главы республики эксперты оценили как своеобразный ответ региона федеральному центру.

Габдрафикова призвала усилить работу на ТВ, в частности, с телеканалом ТНВ

«Раньше не было системности в работе со СМИ»

Что касается именно популяризации истории, спикеры неоднократно отмечали «Реальное время»: издание уделяет немало внимания отдельным вопросам прошлого Казани, Татарстана, соседних регионов, татар и башкир.

Один из постоянных авторов интернет-газеты Лилия Габдрафикова, главный научный сотрудник Института истории, которая 3 месяца назад начала писать в «Яндекс.Дзен», обратила внимание на темы, которые больше всего интересуют ее читателей. Так, немало откликов вызывают материалы о происхождении татар, древней истории и истории населенных пунктов.

— Раньше не было системности в работе со СМИ. И «Реальное время» нас растормошило. При этом многое зависит от личности журналиста и его заинтересованности в теме, — подчеркнула Габдрафикова.

Также она призвала усилить работу на ТВ, в частности, с телеканалом ТНВ. Телекомпания располагает качественным оборудованием и высокопрофессиональными специалистами. В пример она привела опыт соседей из Башкирии — БСТ. По ее мнению, на башкирском телевидении уфимский историк Салават Хамидуллин делает передачи весьма интересные и содержательные, хотя контент может вызывать вопросы у академического сообщества.

Некоторую дозу критики от Лилии Габдрафиковой получило «Татарское книжное издательство». Несмотря на хорошую техническую базу, по ее мнению, у руководства учреждения нет системной работы с историками, «все у них строится на личных отношениях», и они не мониторят читательский спрос.

— Портфель в книжном издательстве забит на ближайшие 10 лет. И финансирование уже много лет находится на одном и том же уровне, несмотря на дорожающие материалы, — возразил Булат Хамидуллин.

В ходе разговора были вставлены шпильки и в адрес ученых. Зачастую язык историков оказывается нагружен терминологией, а их тексты изобилуют сложными предложениями. Такие материалы для среднестатистического читателя бывают скучны, даже если в них изложены занимательные факты.

Также собравшиеся предложили усилить работу ученых в социальных сетях (особенно в «Фейсбуке»), Telegram-каналах и на других информационных площадках.

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов