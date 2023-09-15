Исламская книжность в Крыму

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Исламская книжность

Отечественные исследователи справедливо относят рукописную книгу эпохи Крымского ханства к ветви малоазиатского (турецкого) ареала арабописьменной рукописной книги. «Письменная литература крымских татар начинается с эпохи Крымского ханства, образовавшегося в 1443 г. на развалинах Золотой Орды и просуществовавшего до середины XVIII в. (siс! — И.3.). Его официальным литературным письменным языком был турецкий. Поэтому авторов, писавших в Крыму, обычно относят к турецкой литературе; впрочем, среди них были и собственно турки».

Среди интеллектуальной элиты Османской империи было немало выходцев из Крыма (нисба Кырыми или Кефеви довольно часто встречается в османском ономастиконе). Крымская интеллектуальная элита во многом послужила источником формирования османской прослойки «людей пера». Приведем лишь несколько примеров. Известный османский реформатор капудан-паша Сейид Абдулла Рамиз-эфенди был по происхождению крымчанином. Он родился в Крыму в 1774 г. в семье кадиаскера Фейзулы-эфенди, эмигрировавшего в Турцию в 1782 г. Известный османский поэт и автор исторических трудов (в частности, «Сефарет-наме-йи Иран», 1160/1747 г.) Рахми Мустафа-эфенди (известный как ваканювис, т. е. «летописец»), умерший в 1164/1751 г. от чумы, был уроженцем Бахчисарая.

По данным Н. Абдульваапа, крымских ученых, литераторов и поэтов эпохи ханства к настоящему времени известно около двухсот. Не перечисляя всех известных ученых лиц, связанных происхождением или местом жительства с Крымом, приведем имена и труды некоторых из них. Специальную работу крымским авторам посвятил М. Брусалы. К числу известных представителей крымской науки XVI в. принадлежит Сейид Ахмед б. Сейид Абдулла Кырыми (ученик крымчанина муллы Шерефетдина). Он известен как автор нескольких сочинений — комментариев и хашиййе на тафсиры (в том числе популярный тафсир Байдави). В литературе упоминается и некий Ахмед б. Мухаммед ал-Кырыми, автор комментария на «Бухари-йи шериф», т. е. сборник хадисов ал-Бухари. Укажем на лексикографический труд умершего в 1093/1682 г. Эбул-л-бека Эйуба б. Мусы ал-Хусейни ал-Кафави, который сохранился в нескольких списках.

Как известно, литературным языком в Крымском ханстве был староосманский, что, конечно, облегчало знакомство османского общества с крымскими текстами. Однако делались и переводы крымских художественных произведений. Вероятными авторами таких переводов могли быть крымчане, для которых владение несколькими тюркскими языками, арабским и фарси было нормой.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Мы не очень много знаем о терминологии письменной культуры в Крыму. В турецко-крымскотатарском словаре Н. Витсена (конец XVII в.) зафиксированы традиционные для исламского средневекового общества термины, относящиеся к этой области: devit (чернильница), k'ayit (бумага), qalem (калем, перо), murek'eb (чернильница).

При дворе ханов служили профессиональные каллиграфы-переписчики — хаттаты. Как писал знаток крымскотатарской народной культуры У. Боданинский: «Хаттат наряду с прекрасным знанием всех арабских шрифтов — «куфи», «рыка», «насх», «сулюс», «диван[и]» и др. — должен был быть прекрасным знатоком стиля, миниатюристом и знать технику художественного оформления книг, архитектурных частей зданий; школа крымских хаттатов развилась на почве арабской и турецкой школ XVI в. и главным образом в Бахчисарае и Кара-Су-Базаре. Крымские «хаттаты» подвизались также как живописцы-графики при оформлении стен, потолков, окон культовых сооружений — мечетей, гробниц, надгробных памятников, дворцов правящей знати или торговой буржуазии». Нам известно имя одного из таких хаттатов. Некий Омер был возможным автором архитектурного проекта и декорации Ешиль-Джами в Бахчисарае (1764 г.), беседки Селямета Герая (1753 г.), росписи ханской мечети (1763 г.) и так называемого «Золотого кабинета» Бахчисарайского дворца.

Благодаря труду султана Саида Герая нам известны выдающиеся крымские каллиграфы, подвизавшиеся при дворе. Во-первых, это четыре представителя одной семьи, сыновья некоего Шехбаз-эфенди. Самым младшим из них был начальник ханской канцелярии при Менгли Герае II и Халиме Герае — диван эфендиси Хамид-эфенди, который благодаря своим прекрасным каллиграфическим навыкам заслужил посмертную славу. Он писал и стихи под псевдонимом Хамди. В той же должности служил Менгли Гераю II старший брат Хамида-эфенди Мехмед Джан-эфенди, которого Саид Герай считал самым выдающимся поэтом Крыма. Два средних брата, Махмуд-ага и Хамад-эфенди, также отличались незаурядными способностями к каллиграфии.

Еще одним весьма преуспевшим в науке каллиграфии лицом Саид Герай называет некоего Эбу-с-сууда-челеби, сына Абдулькерима-эфенди из Килии. Эбу-с-сууд-челеби служил в качестве секретаря (диван эфендиси) канцелярии султана Саида Герая и был также известен как прекрасный «скульптор» и «художник». «Если бы он прожил дольше, — восклицал Саид Герай, — он мог бы стать выдающимся каллиграфом в Крыму и в Буджаке».

Любопытно, что в списке поминков, направлявшихся в Крым во времена хана Джанибека Герая (правил дважды: в 1610—1623 гг.; вторично формально назначен ханом в 1628—1635 гг.), составленном в Бахчисарае при хане Бахадыре Герае б. Селямете Герае (правил в 1637—1641 гг.) в месяце байраме 1047 г. х. (т. е. зульхиддже — конце апреля 1648 г.), упомянут некий Ахмед-ага наккаш-заде, т. е. сын «художника». Возможно, имелся в виду каллиграф, выполнявший тугры для ханской канцелярии.

Собственно крымской школы миниатюрной живописи и книжной иллюстрации мы не знаем, хотя, вероятно, миниатюристы при дворе ханов работали. Имевшиеся в Крыму в музее Бахчисарайского дворца образцы миниатюры (шесть экземпляров, в том числе две цветные XVII—XVIII вв.) имели персидское происхождение и, по словам И.Ю. Крачковского, попали туда случайно.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

По данным У. Боданинского, который основывался на средневековом списке крымских цехов, имевшемся в Бахчисарайском музее, среди цехов, число которых доходило до 50, был и цех хаттатов (каллиграфов).

Красочную зарисовку работы крымских писцов во время Рамадана 1802 г. приводит в своем сочинении П. Сумароков: «Мастерская моя претворяется в настоящий департамент; некто здешний помещик, ведающий татарский язык и их обряды, садится делать ему описание, два музульманина, перевертывая листы таинственного Алькорана, приискивают числа и пристойные к тому места, писец за столом переписывает сочинение набело, в иной комнате рисуют виды; одним словом, Магомет, Таврида овладели всеми моими помышлениями, и чернила, краски, бумаги заменяли наружностью достоинства доброго писателя».

Точка зрения Л.В. Дмитриевой, которой не были известны крымскотатарские рукописи на арабском и фарси, сейчас может быть смело отвергнута. Не подтверждается и мнение о том, что «тематика рукописей крымского района ограниченна: история (местная), поэзия».

В Крыму переписка книг на арабском, тюркских и персидском языках шла постоянно. Довольно значительны были коллекции мечетей и медресе. Из 180 списков, хранившихся во Дворце-музее в Бахчисарае в 1924 г., 150 происходило из собрания Зынджирлы-медресе. Именно медресе наиболее часто служили местами переписки. Мы знаем об этом благодаря тому, что в колофонах писцы обычно указывали название медресе и имя мюдерриса, при котором эта переписка произошла.

Но крымчане работали и за пределами полуострова: в собрании РГАДА хранится небольшая коллекция Коранов, часть из которых переписана крымскими книжниками в Великом Устюге. В 1749 г. в архив поступили «книги и рукописи, отобранные у пленных турок, в количестве 68 книг, почти все на арабском языке». В этом собрании представлено пять рукописей в сходных переплетах, переписанных около 1740 г. тарзи мунлой Мухаммадом б. Ахмадом из Карасу и муллой Мухаммадом б. Али Ризаи. Три манускрипта имеют записи о переписке «в московском вилайете в городе Великий Устюг».

В крупных мировых собраниях довольно часто встречаются рукописи, переписанные вдали от Крыма, но писцами и авторами, носившими крымские нисбы (ал-Кырыми, ал-Кефеви и др.). Довольно ранняя рукопись, переписанная крымским писцом, ныне хранится в библиотеке Гази Хусрев-бега в Сараево. Это экземпляр сочинения на арабском Мухаммада б. Касима б. Якуба ал-Амаси ар-Руми ал-Ханафи Мухьяаддина б. ал-Хатиба (ум. в 904/ 1498 г.), который переписал некий Мухаммад б. Ахмад Кефеви в конце джумада I, 980 г. х. (начале октября 1572 г.). Рукопись размером 14,5 х 23,5 см (текст 6,8 х 16,5 см), содержит 202 листа, по 19 строк на странице, почерк насх-талик, переплет коричневой кожи с клапаном и тисненым шемсе на крышке. Владельцами рукописи были Шейх Мухаммад в завийе Галата, а потом хваджеган султанского дивана Осман Шехди (1167/1753—54 г.).

Большая их часть выполнена уже после вхождения Крыма в состав Российской империи, и многие рукописи связаны происхождением с Балканами. Видимо, их можно связать с иммигрантами-мухаджирами. Так, в составе сборника боснийского происхождения сохранилась популярная касыда на арабском Али б. Османа ал-Уши ал-Фаргани Сираджуддин Абу-л-Хасана (ум. в 575/1179 г.). Переписчиком был некий Халиль б. Али Кырыми. В библиотеке сараевского кадия Мустафы Мухиббича (ум. в 1854 г.), которая хранится ныне в собрании редких книг и рукописей Хорватской национальной библиотеки в Загребе, дошло до нас сочинение по фикху «Нафиса-и ухравиййа» Мухаммеда б. Дервиша Ибрахима ал-Калшани (Гульшени). Переписчиком был некий Абд ар-Рахман б. Умар ал-Кырыми, закончивший рукопись в 1207/1792— 93 г.

Рассмотрим репертуар крымской рукописной традиции.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Коран



Нет сомнения, что текст Корана в Крыму многократно переписывался. Так, Реммаль-Ходжа в своей истории хана Сахиба Герая упоминает, что последний по возвращении из счастливого астраханского похода устроил пир и приказал улемам и хафизам прочитать весь Коран десять раз. Однажды хан возложил на шейхов обязанность читать Коран 1001 раз и сам назначил, кому читать ту или иную суру.

Ту же картину видим и в военном стане хана Ислама Герая: «Утром улемы и праведники, бывшие в стане исламского войска, собрались в султанском шатре, а после молитв и восхвалений [Аллаха] славный, как Дарий и Искандер, Его светлость султан самолично сел на своего быстроногого коня, и люди, знающие наизусть Коран: имам Мехмед-эфенди, и Бабай-эфенди-заде, и кадий Мехмед-эфенди, и несколько других лиц, молитвы которых могут быть приняты, стоя перед лучезарным султанским бунчуком и победоносным сахибкирановым знаменем, прочитали нараспев суры «Фатх» и «Ихлас».

Несомненно, крымские списки Корана относительно немногочисленны. До нас дошло их около десятка, как за пределами полуострова (в Москве, Сараево и др.), так и в самом Крыму — в Бахчисарае, несколько списков хранятся в музее г. Ялты. По словам В.А. Гордлевского, «они не блещут изяществом: письмо в них старательное, аккуратное; рисунок перед сурой «аль-фатиха» наивен, и краски бледно-водянистые».

В собрании Бахчисарайского историко-культурного заповедника сохранилось несколько очень интересных Коранов несомненно крымского происхождения. Один из них, согласно колофону, был переписан в Бахчисарае в 1166/1752—53 гг. — «во время [правления] хана Арслана Герая сына хана Девлета Герая, сына ал-Хадж Селим-Гирея». Переписал его Хафиз Масуд б. ал-Хадж Али б. ал-Хадж Абд ар-Рахман ал-Кырыми. Этот экземпляр интересен как своими нестандартными размерами (27 х 39 см), прекрасным оригинальным кожаным переплетом с золотым тисненым шемсе на крышках и клапанами, а также красочным разворотом-унваном с текстом первой и началом второй суры.

Еще один список Корана из коллекции Бахчисарайского историко-культурного музея-заповедника также великолепно оформлен. Это большой том (размером 25 х 39 см) с отреставрированным переплетом и изящно декорированными ключевыми фрагментами текста: началом и серединой книги. Унваны выполнены в небесно-голубых с золотом тонах. Особое изящество и большой вкус в оформлении, вероятно, объясняются тем, что этот список принадлежал последовательно (?) двум женщинам: некой Рухийе, а затем Хаким-хатун.

Есть мусхафы, связанные с Крымом, и за пределами полуострова. Мы уже упоминали о небольшой коллекции Коранов в собрании РГАДА, часть из которых переписана крымскими книжниками в Великом Устюге (в этом собрании представлено пять рукописей в сходных переплетах, переписанных около 1740 г. тарзи мунлой Мухаммадом б. Ахмадом из Карасу и муллой Мухаммадом б. Али Ризаи). В сараевской библиотеке Гази Хусрев-бега хранится список Корана (шифр 9), переданный в вакф мечети Гази Мехмеда Фатиха в Сараево в 1287/1870 г. неким крымским уроженцем по имени Мухаммед Фазил б. Мустафа Нуруддин б. Сайид Мухаммед Хашим б. Шариф Ахмад ал-Хусайни ал-Кырыми ал-Кефеви.

Тафсиры



Наиболее популярным в Крыму был, видимо, тафсир ал-Байдави. До нас дошло несколько его списков. Один их них был завершен перепиской в июле 1744 г. (джумада II 1157 г. х.) в Гезлеве (нынешняя Евпатория) неким ал-Хаджи Исмаилом ал-Кырыми ал-Гезлеви.

Еще один любопытный тафсир на арабском языке хранится в собрании Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. К сожалению, мы не знаем, каков был оригинальный переплет этой рукописи (после реставрации турецкими специалистами он был заменен на новый с золотым тиснением). Рукопись размером примерно 22 х 32 см, согласно колофону, была закончена в 1115 г. х.(1703—1704 гг.) в «медресе хана Менгли-Гирея медресе Абд ал-Джамиля-эфенди», т. е., скорее всего, в медресе, которое позднее стало известно как «Зынджирлы». Переписчиком был некий Бекир б. Хасан. Позже (в 1174/1760 г.) списком владел некий Абдулла-эфенди б. Хадж Ахмед-эфенди.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Догматика и обряды



Одно из сочинений по исламской догматике на арабском, согласно колофону (л. 122об.), было переписано в Крыму в месяце зульхидже 1178/22 мая — 19 июня 1765 г., в период правления хана Кырыма Герая б. Девлета Герая, неким Али б. Исхаком ан-Ногави (т. е. «Ногайским»).

В собрании исламских рукописей Северного Кипра имеются два сочинения по догматике, связанные происхождением с Крымским ханством: списки сочинения Мухаммеда б. ал-Хадж Хайдара ал-Кефеви, известного как Фейзи-эфенди (ум. в 1053/1643 г.), «Манзумат ал-Кефеви фи-л-акаид» и труда Мухаммеда б. Мустафы ал-Аккермани ал-Кефеви, умершего в 1173/1759 г., «Рисале фи-л-ефаль ал-ибад ве л-ирадет ал-джюзиййе».

Еще одна рукопись крымского производства — «Манасик ал-хаджж» («Обряды xаджа») из коллекции Отдела редких книг и рукописей НБ МГУ. Сочинение, авторство которого приписывается шейху Синану-эфенди (Синан ад-Дин Йусуф ал-Макки, ум. в 989/1581 г.), содержит наставления совершающим паломничество в Мекку — совершаемые обряды, обязанности паломников. Начало сочинения после басмалы совпадает с началом санкт-петербургского списка и ряда других. Рукопись с цельнокожаным переплетом (14,5 х 20,5 см). С л. 6 читается арабская молитва, с л. 10 — текст на тюрки под заглавием, а на л. 35 — другим почерком концовка сочинения по фикху на арабском языке (видимо, «Кази-хановы фетвы» Фахр ад-Дина ал-Хасана б. Мансура ал-Фаргани Кази-хана, умершего в 592/1196 г.). На л. 35об. — 37 — молитвы на арабском (почерк насх, 17 строк, черные чернила). На л. 38 — отрывок (раздел о бракосочетании) какого-то сочинения по фикху на арабском (почерк насх, 17 строк, черные чернила). Колофон рукописи сознательно стерт, однако удается прочитать, что переписка манускрипта закончена в Крыму во время (правления) хана Арслана Герая. Дата окончания читается либо как 1147/1734—35 г., либо как 1167/1753—54 годы. Крымский хан Арслан Герай б. Девлет Герай II правил на полуострове дважды: в 1748—1756 гг. и менее года в 1767 г. Таким образом, наиболее вероятная дата переписки этого фрагмента — 1167 г. х.

Молитвы



В собрании РГАДА среди нескольких молитвенников имеется экземпляр, переписанный в Крыму в 1143/1730—31 г. и относящийся ко времени хана Каплана Герая (возможно, он связан происхождением с другими московскими рукописями из Крыма этой эпохи) [РГАДА, ф. 181, оп. 16, № 1470 — турецкая №11]. Это небольшая книжечка с молитвами от всяких хворей, переписанная, согласно колофону (л. 69об.), в период правления хана Каплана Герая неким муллой (монла) Али-баем почерком насх (по семь строк на странице, имеются хафизы).

Продолжение следует...