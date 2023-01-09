«Степан Разин обращался к восставшим: «Здравствуйте, братья! Мстите вашим мучителям»

Марийский край во второй половине XVI — в начале XVII вв.

§ 3. Классовая борьба

Царское правительство принимало решительные меры, чтобы не допустить крестьянских восстаний. Однако крестьяне не мирились с гнетом. Они скрывались в лесах во время переписей, меняли местожительство, уходя не только в близлежащие волости, но и в другие уезды, вплоть до Урала.

Ярчайшей страницей классовой борьбы крестьян с феодалами в XVII в. явилась крестьянская война под предводительством Степана Разина, начавшаяся в 1670 году. Восстание началось на Дону. Вскоре Степан Разин со своими отрядами появился на Волге, штурмом овладел Астраханью. Выступив из Астрахани, С. Разин взял Саратов, без боя занял Самару, дошел до Симбирска и овладел его посадом.

Основной движущей силой восстания С. Разина было крепостное крестьянство. К крестьянам примкнули мелкие посадские люди и даже служилые, «приборные чины» (стрельцы, солдаты), работные люди с поташных заводов, чуваши, марийцы, мордва и татары. Основное и организующее ядро восставших составляли голутвенное (бедное) казачество и перешедшие на сторону восставших стрельцы. Уже из Царицына в различных направлениях пошли в народ «прелестные письма» Ст. Разина, призывавшие крестьян единодушно выступить всей массой против классовых врагов. Под Симбирском С. Разин обращался к восставшим с такими словами: «Здравствуйте, братья! Мстите теперь вашим мучителям, что хуже турок и монголо-татар держали вас в неволе. Я пришел вам даровать льготы и свободу. Я иду истреблять бояр, дворян и приказных людей, искоренить всякое чиноначалие и власть, установить по всей Руси казачество и учинить так, чтобы всяк всякому был ровен».

Взятие Астрахани разинцами, гравюра XVII века. Источник: wikipedia.org

Восстание молниеносно стало охватывать Симбирскую укрепленную черту по направлению к Алатырю и Карсунскую черту по направлению к Саранску, а от него на Пензу, Верхний и Нижний Ломовы, на Керенск и Шацк. Так как Шацк оказал сопротивление, атаман М. Харитонов, возглавлявший один из отрядов восставших, пошел на Кадом и Темников и вышел к Арзамасу. Другой атаман Ст. Разина — Максим Осипов, овладев Алатырем, пошел на Цивильск, Курмыш, Ядрин, Васильсурск. Дойдя до Нижегородского уезда, он взял село Лысково и направился к Макарьевскому монастырю. В его распоряжении было 15 тыс. человек. Русские помещичьи крестьяне Поволжья, мордва, татары, чуваши и марийцы охотно вступали в отряды восставших и самоотверженно сражались и под Симбирском, и под Алатырем, и под Саранском, и прочими городами. Козьмодемьянский воевода, например, сообщал в сентябре 1670 года, что около 400 Козьмодемьянских посадских людей находятся «в бегах» и принимают участие в военных действиях на стороне С. Разина, начиная с Симбирска. Когда царский воевода Ю. Барятинский, оправившись от первого поражения, вновь выступил из Казани к Симбирску, то на этом пути имел четыре сражения с татарами, мордвой и «черемисами». Восстание охватило и часть левого берега Волги.

После поражения восставших под Симбирском крестьянская война не только не пошла на убыль, но развернулась еще сильнее. Видным центром восстания стал большой район с Алатырским, Саранским, Нижегородским, Курмышским, Козьмодемьянским, Чебоксарским, Цивильским и Ядринским уездами. Определился и другой центр с Пензой, Темниковым, Ломовым, Кадомом и отчасти Арзамасским уездом.

Действия отдельных отрядов восставших в Марийском крае развернулись одновременно с действиями повстанцев в чувашских уездах. Воеводы принимали меры к тому, чтобы удержаться у власти. Козьмодемьянский воевода, например, усилил все укрепления: вокруг города был выкопан ров глубиной в 5 саженей, шириной в 7 саженей, через ров были сделаны подъемные мосты, возведена новая стена, выкопаны колодцы и тайник, насыпан новый вал и сделаны остроги и крепости, «каких тут не бывало». Строения, принадлежавшие примкнувшим к С. Разину посадским людям, были разобраны и использованы на городовое и острожное строительство. Все это делалось, когда в 60 верстах от Козьмодемьянска один из отрядов восставших занимал Емангашский мост.

В Козьмодемьянском уезде к восстанию С. Разина примкнули посадские люди, стрельцы, пушкари и ямщики, крестьяне и бобыли села Троицкого и деревень Струнихи, Мумарихи и Поляны, а также села Покровского и деревень Больших, Малых и Луговых Копаней, Малой Юнги, Болонихи, Красногорки и Гавренихи. Восстание в этом районе началось еще в сентябре 1670 г.

Немецкий портрет Степана Разина, 1670-е. Источник: wikipedia.org

Тем временем из Васильсурска на Козьмодемьянск направился атаман Прокопий Иванов из группы восставших М. Осипова. 3 октября 1670 г. П. Иванов занял Козьмодемьянск. Восставшие установили в городе свою власть. Из среды повстанцев были облечены властью писарь по фамилии Шуст, ямской охотник Замятня Лаптев, стрелец Дм. Холелев, донской казак Ив. Сорока. Воевода И. Побединский, сын боярский Ф. Дергалов, подьячий приказной избы Тих. Семенов, стрелецкий пятидесятник Ив. Сапожник и пристав Володька были убиты. Козьмодемьянск стал центром восстания марийцев. В скором времени число восставших в уезде дошло до 15 тыс. человек — «все крестьянство да черемиса луговая да нагорная Козьмодемьянского уезда».

Руководство восставшими осуществляли 4 атамана, подчиненные С. Разину: С. Черкашенин, донской казак Ив. Васильев, Мирон Мумарин — козьмодемьянец, «черемисский» пристав и Илья Иванов (Долгополов). Этим четверым атаманам были подчинены марийцы Шабанко да Индуйко и сотник Акпарус; из русских «начальных людей» в руководстве восставшими принимали участие есаул с Кукарки, 5 козьмодемьянских ямщиков и 13 посадских людей. Руководители восставших договорились с повстанцами Ядринского, Курмышского и Цивильского уездов, «с грацкими и уездными людьми», чтобы, соединившись вместе, уничтожить дворян, чиновников и защищаться совместно от царских воевод, когда они явятся со своими войсками.

В это время вспыхнуло восстание в Царевококшайске. Воевода был посажен в тюрьму. Через несколько дней появились и отряды восставших в 20—30 человек, которые поднимали на восстание сотни марийцев и русских крестьян. Один из отрядов был направлен из Козьмодемьянска на р. Ветлугу. Во главе отряда стоял Долгополов, «тюремный сиделец» из г. Козьмодемьянска. Пока он следовал до села Лапшанги, в разных поместьях и вотчинах было казнено 10 помещичьих приказчиков. Атаман Долгополов не ограничился Лапшангой и дошел до села Баков, не раз вступая в бой с отрядами вотчинников. Русские крестьяне и марийские ясачники, жившие в бассейне р. Ветлуги и Унжи, быстро переходили на сторону восставших и составили несколько отрядов. Такие отряды возникли, например, в селах Никольском, Ильинском, Воскресенском. Приказчик с. Спасского сообщал, что восстание в конце октября и в ноябре 1670 г. охватило и Галицкий уезд, особенно по р. Унже. В середине ноября восставшие были оттеснены на Лапшангу, но прошло несколько дней, как крестьяне «вновь забунтовали» и примкнули к отряду Ил. Долгополова. Из Юрьева Повольского был отправлен отряд под командой В. Нарбекова с 9 пушками для борьбы с Долгополовым. 3 декабря произошло сражение, после которого восставшие были рассеяны, а Долгополов бежал к городу Тотьме.

Из числа восставших, окруживших Цивильск, выделился небольшой отряд, который направился в район Сундыря — Кокшайска. Кокшайский воевода Кушников распорядился, чтобы население Сундыря отправилось в Кокшайск «в осад», т. е. для защиты. Но сундырское население отказалось выполнить распоряжение воеводы и «пристало» к восставшим. Более того, сундырские жители «прельстили» марийцев, чувашей и русских людей ряда волостей Кокшайского уезда сделать то же самое. Царская администрация была свергнута. После избрания новым старшиной В. Щепина и атаманом Ф. Белогуза восставшие из Сундыря направились под Цивильск и били челом «воровским казакам». Возвратившись из-под Цивильска, восставшие закончили формирование нового управления и направились «войною» на Кокшайск. Митрополичьи крестьяне с. Сундыря, восставшие чуваши и марийцы подошли к Кокшайску, окружили его и держали в осаде почти 3 недели. Воевода с небольшим гарнизоном старался выдержать осаду, в которой принимали участие жители Сундыря, Брагина, Денисова и поч. Водолеева. Восставшие заняли за Волгой кружечный двор и распределили между собой деньги, вино и мед. В это же время другие восставшие осаждали Чебоксары. Осада Кокшайска и Чебоксар, в которой принимали участие марийцы, сопровождалась разгромом помещичьих и монастырских владений.

В.И. Суриков. «Стенька Разин» (1908). Источник: wikipedia.org

Для усмирения восставших был отправлен из Казани по направлению к Цивильску отряд войск под командой воеводы Д.Н. Барятинского. 19 октября 1670 г. отряд Д. Барятинского вступил в бой с отрядом восставших на р. Белой Воложке близ Козловки и одержал победу. 20 октября произошла встреча отряда с трехтысячным отрядом восставших, состоявшим из чувашей, русских и марийцев. 22 октября разгорелся бой под дер. Шотня, длившийся целый день. На р. Аниш под дер. Утяковой отряд московских стрельцов под командованием Ю. Лутонина имел продолжительный бой с отрядом восставших в 500 чел. 23 октября Д. Барятинский подошел к Цивильску и одержал победу над восставшими. Но многие из восставших не сдались. 28 октября Д. Барятинский из Цивильска направился в Козьмодемьянск, но не успел его отряд отойти 10 верст от Цивильска, как ему пришлось отражать нападение восставших на его обоз. Среди напавших были русские, чуваши и марийцы Ядринского, Курмышского и Козьмодемьянского уездов в количестве 2 тыс. человек. Бой продолжался в течение целого дня. К Козьмодемьянску Барятинский подошел только 2 ноября 1670 г. На переход небольшого расстояния от Цивильска до Козьмодемьянска пришлось потратить 6 дней.

11 октября по левому берегу р. Волги из Казани отправился отряд царских войск, возглавляемый М. Бараковым. За две недели он дошел до Кокшайска, освободил его от осады восставших, рассеял повстанцев и пошел дальше по р. Б. Кокшаге. 24 октября он достиг речки Ерыксы, впадающей в Б. Кокшагу и наткнулся на большую засеку, которую обороняли русские, чуваши и «черемиса». Произошел бой, в котором воевода М. Бараков одержал победу, оттеснил повстанцев с засеки и прошел в дер. Кушергу, находившуюся в 20 верстах от Козьмодемьянска. 26 октября здесь тоже завязался бой. Кушергинские повстанцы поддерживали оживленную связь с Козьмодемьянском и имели хорошую осведомленность о действиях царских войск. Они сообщили в Козьмодемьянск, что с Ерыксы приближается М. Бараков. Это было сделано так своевременно, что из Козьмодемьянска в Кушергу было прислано подкрепление в 460 человек с тремя пушками под командой Ив. Шмонина. М. Баракову понадобилось много времени, чтобы рассеять восставших и отобрать одну пушку. Восставшие понесли большие потери. В плен попал и командир отряда восставших козьмодемьянский посадский человек Ив. Шмонин. В 2 верстах от Козьмодемьянска на речке Рутке М. Бараков 28 октября встретил еще один отряд восставших русских, чувашей и марийцев и разбил его; при этом было захвачено оружие восставших, многие повстанцы взяты в плен и утоплены в Волге.

3 ноября начался штурм Козьмодемьянска царскими войсками. Представители повстанческой администрации были схвачены и посажены в тюрьму. Несмотря на то, что в город вошли отряды войск, присягать царю не явился «ни один человек». Решено было послать из Козьмодемьянска в деревни людей, которые звали бы народ присягать царю. В случае провала этой меры воевода решил в отношении жителей уезда так: «велю их сечь и дома их разорять». Затем началось расследование «измены». Участники восстания подверглись суровым наказаниям: 400 человек было «бито кнутом нещадно», у 110 человек были отсечены пальцы или руки, 60 человек было подвергнуто смертной казни. Население приводилось к присяге. Д. Барятинский указывал, что русских приведено к присяге 450 человек, марийцев — 505. У марийцев брали заложников и отправляли их в Казань.

Карателям казалось, что восстание подавлено, что они «очистили воровство до Ветлуги». Однако борьба не прекращалась. Многие городские и сельские люди ушли в Ядрин и, как сообщал воевода Барятинский, «воруют заодно» с ядринцами, что «нагорная черемиса вся ворует с воровскими казаками», даже те, которые были приведены к присяге. Стоило Д. Барятинскому уйти из Козьмодемьянска в Васильсурск, куда он прибыл с отрядом 7 ноября 1670 г., как Козьмодемьянский уезд снова забурлил: в ночь на 16 ноября к городу пришли многие люди, не желавшие сдаваться. Они разогнали стоявшую в охране сотню казанских татар и подожгли во многих местах город. Этот новый натиск восставших был отбит. У восставших было отобрано две пушки. Но бой был очень продолжительным и ожесточенным. Захваченные во время боя люди сообщали на допросе, что к Козьмодемьянску подошел отряд восставших в 1300 человек под командой атамана Ив. Константинова и старшин Ивана Васильева, Прок. Иванова и Ив. Андреева. В отряде были сельские и городские люди Алатырского, Ядринского, Курмышского, Арзамасского, Нижегородского, Цивильского, Чебоксарского и Козьмодемьянского уездов, преимущественно чуваши и марийцы. Классовая солидарность и необходимость совместной борьбы с эксплуататорами сблизила крестьян всех национальностей Поволжья.

Отправление на казнь Степана Разина. Английская гравюра. 1670-е годы. Источник: wikipedia.org

Несмотря на поражение, которое потерпели восставшие под Козьмодемьянском 16 ноября, они оставались фактическими хозяевами положения в значительной части уезда. Это вызвало посылку из Казани в Козьмодемьянск нового карательного отряда под командой полковника Гаславского и Андрея Нармацкого. В начале декабря царские войска встретились под Козьмодемьянском с повстанцами. Отряд восставших, насчитывавший до 3 тыс. человек, потерпел поражение. Подобные события в это время происходили во всех правобережных уездах. Несмотря на присутствие царских войск, борьба крестьян продолжалась вплоть до весны 1671 года.

До декабря 1670 г. продолжались действия восставших крестьян на Ветлуге и Унже. Атаман Илья Долгополов занял «Онежский городок», выпустил из тюрьмы заключенных. Прибывший туда с войсками и пушками воевода В. Нарбеков встретился с отрядом Ильи Долгополова численностью в 700 человек и 13 декабря разбил его. Но восставшие стали собираться в селах Спасском, Воскресенском и Рождественском и готовы были опять сражаться с царскими войсками. Участие ветлужских крестьян в борьбе с эксплуататорами, можно сказать, было поголовным. Марийские ясачники, находившиеся в отрядах восставших русских крестьян, в необходимых случаях получали отпуска и ездили домой, чтобы после побывки в родных местах вновь продолжать борьбу. Атаман Долгополов надеялся, что весной ему удастся поднять на борьбу крестьян вятских и пермских, вологодских и камских. В декабре 1670 г. И. Долгополов послал 150 человек по селам и городам с призывом «прибирать» зимой на восстание к Вятке и Соликамску. Призывы Долгополова находили горячую поддержку населения. В декабре 1670 г. орловский городовой приказчик в рапорте вятскому воеводе доложил об аресте четверых задержанных им агитаторов, а в мае 1671 года в Вятском уезде было захвачено 63 повстанца, которые направлялись к Соликамску. Однако организовать выступление весной 1671 г. И. Долгополову не удалось. Он был пойман и казнен. Трех его ближайших помощников, в том числе Мирона Мумарина, отправили под конвоем в Москву, троих заключили в тюрьму.

Крестьянское восстание под предводительством Ст. Разина было подавлено. Царизм жестоко расправился с его участниками. Многие повстанцы были казнены, целые деревни выжжены.

Классовая борьба крепостных с феодалами в годы крестьянской войны укрепила классовое единство и солидарность разных народов (русских, татар, чувашей, марийцев, мордвы и др.). Участие крестьян края, всех поволжских народов в войне с помещиками было почти поголовным.

Крестьянская война под предводительством Ст. Разина отличалась от крестьянской войны начала XVII в. более однородным классовым составом и большей организованностью. Восставшее крестьянство добивалось уничтожения крепостничества, власти бояр и помещиков, избавления от «мирских кровопивцев», от скупщиков и ростовщиков. Однако осуществить свои чаяния в тех условиях крестьянство было не в силах.

Крестьянская война 1670—1671 гг. имела большое историческое значение. Она расшатывала устои феодализма, ослабила феодальную замкнутость, содействовала новому подъему производительных сил. Участие марийцев, мордвы, чувашей и татар в крестьянской войне свидетельствовало о слиянии национально-освободительного движения народов с классовой борьбой русских крестьян против крепостного строя.

Титульный лист диссертации И.Ю. Марция «Стенко Разинъ Донски козакъ изменникъ id est Stephanus Razin Donicus Cosacus perduellis» (Виттенберг, 1674). Источник: wikipedia.org

§ 4. Развитие культуры

С середины XVI века марийское народное творчество стало претерпевать глубокие качественные изменения и обогащаться произведениями, отображавшими жизнь марийского народа в составе Русского многонационального государства.

Присоединение Среднего Поволжья к Русскому государству вызвало появление новых произведений устного народного творчества. В период борьбы с казанскими ханами и их сторонниками — местными феодалами — среди трудовых масс развивалась идея дружбы и сплочения народов против эксплуататоров.

Наиболее популярным и широко известным является предание об Акпарсе. По преданию, он выступил как организатор движения за присоединение Правобережья Волги к Руси. Народ приписывал своему легендарному герою гусельную мелодию, которую будто бы Акпарс создал во время казанского похода. Под названием «Акпарс сем» («мелодия Акпарса») она дошла до наших дней и исполняется на гуслях современными музыкантами.

Источник: nbmariel.ru

В произведениях устного народного творчества называются также имена друзей и соратников Акпарса: Аказа, Яныгыта, Ковяжа, а также Тетры, Пашкана, Актерека, Чавая, Мустая, Йыланды, которые по преданиям, участвовали в битвах против Казанского хана и в присоединении Марийского края к Русскому государству.

Легенда об Йыланде сохранилась наиболее полно благодаря талантливой литературной обработке писателя С. Чавайна.

В легендах и преданиях нашли свое отражение патриотические чувства народа, его стремление жить в братской дружбе с русским народом.

Произведения фольклора содержат положительную оценку присоединения Марийского края к Русскому государству и вместе с тем резкое осуждение произвола, жестокости московского царя Ивана IV и его приближенных.

Социальная неоднородность марийского населения не могла не отразиться на идейном содержании легенд и преданий, посвященных присоединению к Русскому государству. В некоторых из них под воздействием марийской феодальной верхушки в идеализированном виде представлен образ русского царя. Этому немало содействовали попы-миссионеры, насаждавшие в Марийском крае христианскую религию.

В ряде преданий и легенд идеализируется прошлое марийского народа и образы национальных легендарных героев.

Вхождение в состав Русского государства открыло путь благотворному влиянию русской культуры на местное население.

Это влияние было разносторонним. Совместное участие в борьбе против общих врагов, частые встречи с простыми русскими людьми — земледельцами и ремесленниками расширяли кругозор марийского крестьянства, знакомили его с неизвестными до того предметами и явлениями. Обогащается марийский язык. В словарный фонд марийцев вошли десятки новых слов, заимствованных из русского языка («пычал» от «пищали», «тиак» от «дьяка», «шога» от «сохи», «коршок» от «горшка», «укват» от «ухвата» и т. д.). Начиная с середины XVI в. русский язык все более становится достоянием марийского населения и в некоторых местах превращается в разговорный язык марийцев.

Под русским влиянием обогащается содержание и форма произведений устного народного творчества. Даже былинные герои Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович становятся героями некоторых марийских преданий и сказок. В одной из них Илья Муромец помогает марийцам корчевать лес, спасает марийского героя от злой ведьмы «Вувер кува». Алеша Попович играет свадьбу на марийский лад и весело пляшет под марийские музыкальные инструменты шувыр и тумыр.

У марийцев издавна бытовали представления театрализованного характера, исполнявшиеся во время языческого зимнего праздника «Шорык йол».

Сохранились фольклорные произведения, посвященные участию трудящихся в крестьянских войнах под предводительством И. Болотникова и С. Разина. Образ одного из руководителей марийских восставших крестьян Ялпая Токшейкова послужил материалом для популярной гусельной мелодии, названной «Песня Ялпая». Мирону Мумарину народ посвятил «Марш Мирона». Антифеодальные, освободительные идеи, положенные в основу многих произведений народного творчества, помогали сближению простых людей разных национальностей. В то же время они оказывались в непримиримом противоречии с официальной идеологией самодержавия и подвергались гонениям.

Титульный разворот Казанского летописца, сер. XVII в. Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

В русских письменных памятниках середины XVI в. встречаются упоминания о «черемисе», т. е. о марийцах (например, «Царственная книга», «История о великом князе Московском» А. Курбского). В «Сказании о царстве Казанском», известном в исторической литературе также под названиями «Казанский летописец» и «Казанская история», отражены события периода присоединения Марийского края к Руси.

Первые шаги обучения марийцев грамоте связаны с начавшимся распространением христианской религии среди народов Поволжья и созданием монастырей. Феодалам, царскому правительству, миссионерам-христианизаторам нужны были покорные слуги, хорошо знавшие, кроме русского языка, и языки коренного населения края. Епископу Гурию, приехавшему в Казань в 1555 году, было приказано открыть при монастырях школы для обучения детей новокрещенных. Такие школы возникли при монастырях Казани и Свияжска. В первое время учеников набирали в принудительном порядке. Жестокие нравы, царившие в монастырях, фанатизм церковников, обстановка постоянного принуждения отпугивали детей от учения.

*Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор), кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.

**Марийский край в составе централизованного многонационального государства во второй половине XVI — в XVII вв. Опубликовано в книге «Очерки по истории Марийской АССР» (Йошкар-Ола, 1965. С. 96—139)