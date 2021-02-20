Институт Марджани занялся «Википедией»

И здесь также втянулся в «татаро-башкирский вопрос»

Фото: Олег Тихонов

Институт истории Марджани в рамках подготовки к переписи населения, года родных языков и, в целом, приближения к народу, пошел в «Википедию». О том, как работается с историческом контентом в самой популярной интернет-энциклопедии, рассказали на круглом столе в институте. На встрече побывал корреспондент «Реального времени».

«Появляются авторы, одни и те же, которые начинают править наши статьи»

«Внедрить объективные данные в эту сеть», — так обозначил цели историков директор Института истории Марджани Радик Салихов. С конца прошлого года его сотрудники начали, помимо прочей работы, заниматься и статьями в «Википедии», написав и поучаствовав в правке 50 статей по населенным пунктам, 41-й — по тюркским родам и по 29 персоналиям.

При этом и здесь им пришлось столкнуться с башкирскими коллегами.

— Не секрет, что любой народ склонен несколько мифологизировать свою историю, — объяснил Айдар Ногманов, заведующий отделом историко-культурного наследия народов РТ, — преувеличивать, затушевать моменты, о которых не хотелось бы говорить, превозносить героев, умалчивать о людях, которые оставили негативный след. Это естественный процесс для малых и больших народов. Некоторые народы пытаются беречь свою историю за счет других народов.

Особенно это стало заметно при заполнении данных о селах. Как сообщил Сайрус Хамидуллин, научный сотрудник отдела историко-культурного наследия народов РТ, в институте пользовались собственной книгой, «Населенные пункты Республики Татарстан».

— Начали заполнять, а через день-три появляются авторы, одни и те же, которые начинают править наши статьи, указывая эти деревни, как основанные башкирскими родами. Они дают ссылки на одно-два издания. Часто используется книга Асфандиярова «Аулы Мензелинский башкир», она есть в интернете. Они основываются на том, что в XIX веке в ревизских сказках указывалось сословие человека, а не национальность.

«Внедрить объективные данные в эту сеть», — так обозначил цели историков директор Института истории Марджани Радик Салихов. Фото: realnoevremya.ru

В итоге — начинается битва источников, благо, недавно институт выпустил книгу «Татары Уфимского уезда», в которой представлены результаты первых четырех государственных переписей (ревизий) населения (1722—1782 годы).

Известно, что многие вопросы в Википедии решаются через специальных посредников, однако, указывает Марат Гибатдинов, заместитель директора по научной работе: «Меры исполняются, как любой судебный процесс, очень долго и муторно».

— Количество статей увеличивается, — отмечает Ногманов. — Каждая новая статья — это проблема.

Википедия теперь — не только познавательный ресурс, у него есть и идеологическая функция, отметил Бахтияр Измайлов, заведующий отделом междисциплинарных исследований:

— Татаро-башкирский вопрос — один из многочисленных. Так что нельзя сказать, что наш вопрос уникален. Тема норманистов-антинорманистов гораздо больше раздута (коллеги тут же вспомнили, что в других странах такими жесткими темами является этническая принадлежность Низами и Фирдоуси).

Проблема еще и в том, указала Измайлов, что ученые пользуются «Википедией», видят в них ошибки, ворчат, но правки не вносят, либо потому что не умеют, либо потому что сам процесс непростой (хотя источники, разумеется, у историков имеются).

Айдар Ногманов: «Любой народ склонен несколько мифологизировать свою историю, преувеличивать, затушевать моменты, о которых не хотелось бы говорить, превозносить героев, умалчивать о людях, которые оставили негативный след. Это естественный процесс для малых и больших народов». Фото: youtube.com

Выложить все книги в «Википедию»? А как?

Один из активных авторов русской «Википедии», доцент КФУ Дмитрий Мартынов, выступил, пожалуй, с самой пламенной речью:

— Мы представляем академическое сообщество, — начал он. — А «Википедия» не создавалась как классическая энциклопедия, которая делалась интеллектуалами, людьми, ведущими определенный образ жизни, для которых наука — это доминанта. Был такой проект Nupedia с настоящими учеными, жесткой выверкой, написали 70 статей — и все умерло.

Cоздатель Википедии сделал ставку на дилетантов, говорит Мартынов, то есть на широкообразованных людей, которые научными вещами занимаются для удовольствия. Сам Мартынов пишет в Вики зачастую не по своей тематике (алтаистика и китаеведение). Хотя, признается ученый, порой правит и близкие ему тексты, потому что «душа болит».

Как ученые могут влиять на контент? Конечно, во-первых, иногда в Википедии работать. Второе — предоставлять авторитетные источники — материалы в открытом доступе.

При этом документов все равно не хватает, причем существует и следующая проблема:

— Буквально вчера нам принесли книгу о Бурхане Шахиди. Ваш покорный слуга и наша кафедра в ней участвовала. Когда мне понадобилось вбить в библиографию, я столкнулся с тем, что в указателях ее нет, — рассказал Мартынов.

Cоздатель Википедии сделал ставку на дилетантов, говорит Мартынов, то есть на широкообразованных людей, которые научными вещами занимаются для удовольствия. Фото: trt-tv.ru

Что касается войны «татаро-башкирских» правок, здесь Мартынов предложил провести в энциклопедии подробное обсуждение вопроса, дабы прийти к консенсусу: к примеру, в каждой статье прояснять вопрос о сословиях и национальностях.

Институт истории готов выложить в «Вики» и книги, правда, честно признался Гибатдинов, не знает, как это сделать. Потому и обратился к ВИКИ-сообществу, к Фархаду Фаткуллину, эксперту и члену организации «Некоммерческое партнёрство «Викимедиа РУ», за помощью. К примеру, институт готов превратить в вики-данные всю «Историю татар» (ведь «Википедия» — это не только статьи, но и многое другое — Викисловарь, Викицитатник, Викиучебник, даже Викиверситет).

В 2018-м получивший звание «Викимедиец года», Фаткуллин всерьез занят развитием и татароязычного сегмента «Вики», в частности, в 2020-м он был включён в республиканскую комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка, он редкий ее участник не из властных структур. Одно из его достижений — конкурс-марафон по написанию и доработке статей в Википедии, посвящённых географии, истории, культуре и современности республики «Мой Татарстан». В ее рамках было написано около тысячи статей, появилось около 100 новых авторов. В воскресенье будет запущен уже традиционный конкурс по созданию новых статей для татарской «Википедии», связанных с татарским народом исторических местах, событиях и личностях «Татар 4.0».

Вероятно, «Википедией» стоило начать заниматься и раньше, признали в институте. Одним из итогов встречи может стать и появление на его движке собственной энциклопедии ИИ, основанных на материалах его сотрудников.

