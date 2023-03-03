Основным занятием населения Лаишевского уезда было хлебопашество

Земледелие и скотоводство в Лаишевском уезде в середине XIX — начале XX века

Лаишевский район благодаря своей близости к Казани и живописным речным просторам славится большой притягательностью — недаром его облюбовала для жизни татарстанская элита. Сегодня муниципалитет активно застраивается, жизнь в нем бурлит и мало отличается от столичной, в то время как 100 лет назад это был тихий провинциальный уголок в Казанской губернии. Его историю в своей монографии «Лаишевский уезд в середине XIX — начале XX века» рассказывает старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани, кандидат исторических наук Елена Миронова. Для знакомства с прошлым «казанской Рублевки» автор представила не только архивные документы органов губернского управления, но и мемуары представителей высшего сословия, письма, путевые заметки врачей и ученых. «Реальное время» публикует фрагмент исследования о земледелии и скотоводстве в уезде.

Глава 3. Экономическое развитие

§ 1. Земледелие и скотоводство

В середине XIX в. площадь Лаишевского уезда составляла 517 488 десятин земли. Из них 31,1% приходилось на лес, 0,8% — усадьбы, 0,2% — выгоны и пастбища, 13,5% — сенокосы, 8,1% — неудобную землю и 46,2% — пашню. Данная структура угодий свидетельствует о преобладающем значении земледелия по сравнению с другими отраслями сельского хозяйства. Как и во всей губернии, в Лаишевском уезде господствовал трехпольный севооборот: в первый год сеяли рожь, в следующий — яровые культуры: пшеницу, овес, ячмень, полбу, гречиху, иногда лен, горох и просо, и наконец, в третий год — поля оставляли под паром, то есть без посева. О масштабах посевных работ в конце XIX — начале ХХ в. свидетельствуют нижеприведенные таблицы (Табл. 6, 7).

Источник: Обзор Казанской губернии за 1896 г. — Казань: тип. Губ правл., 1897. — С. 1; Обзор Казанской губернии за 1897 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1898. — С. 11; Обзор Казанской губернии за 1898 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1899. — С. 10; Обзор Казанской губернии за 1899 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1900. — С. 10; Обзор Казанской губернии за 1900 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1901. — С. 10; 1901 г. — Казань: тип. Губ. Правл., 1902. — С. 10

Таким образом, за 6 лет площадь земель под озимыми увеличилась более чем на 11%, причем если крестьянские наделы увеличились на 7,3%, то владельческие на 23,9%. Эти цифры говорят о довольно значительном экстенсивном развитии сельского хозяйства, но в основном за счет частных владельцев.

Яровыми хлебами и картофелем в Лаишевском уезде на крестьянских землях была засеяна следующая площадь:

Источник: Обзор Казанской губернии за 1896 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1897. — С. 2; Обзор Казанской губернии за 1897 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1898. — С. 12; Обзор Казанской губернии за 1898 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1899. — С. 11; Обзор Казанской губернии за 1899 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1900. — С. 11; Обзор Казанской губернии за 1900 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1901. — С. 11; Обзор Казанской губернии за 1901 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1902. — С. 11

Яровыми хлебами и картофелем в уезде на владельческих pемлях была засеяна следующая площадь:

Источник: Обзор Казанской губернии за 1896 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1897. — С. 2; Обзор Казанской губернии за 1897 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1898. — С. 12; Обзор Казанской губернии за 1898 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1899. — С. 11; Обзор Казанской губернии за 1899 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1900. — С. 11; Обзор Казанской губернии за 1900 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1901. — С. 11; Обзор Казанской губернии за 1901 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1902. — С. 11

Таким образом, увеличение площади засева яровыми культурами в крестьянских хозяйствах за эти годы примерно такое же, как и озимыми — 7,4%, а в частновладельческих имениях на 13,2% — значительно ниже, чем озимыми, но все же темпы роста превышали таковые у крестьян.

К посеву яровых хлебов приступали в начале апреля, жатву озимой ржи начинали в середине июля. Но погодные явления могли сказаться на сроках проведения полевых работ, задержав их на 20 и более дней. Засушливая погода неблагоприятно влияла и на урожайность хлебов и трав по всему уезду. В более или менее лучшем состоянии находились только озими на низких и удобренных местах. Осенью же неветреная и «теплая с перепадавшими дождями погода» без заморозков могла спасти всходы. А вот ранняя зима не способствовала улучшению урожайности. Кроме того, земли удобряли не повсеместно. Одна из главных причин заключалась в земельном переделе, которые проводили общества, соответственно, крестьяне не знали, где достанется земля на следующий год.

Источник: Обзор Казанской губернии за 1896 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1897. — С. 6; Обзор Казанской губернии за 1897 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1898. — С. 16; Обзор Казанской губернии за 1898 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1899. — С. 15; Обзор Казанской губернии за 1899 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1900. — С. 15; Обзор Казанской губернии за 1900 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1901. — С. 15; Обзор Казанской губернии за 1901 г. — Казань: тип. Губ. правл., 1902. — С. 15

Таким образом, в отличие от прямолинейного увеличения площади засеваемых земель, объем посевов и особенно урожая постоянно менялся в зависимости от погодных условий. Так, если в 1900 г. урожай озимых превышал таковой за 1896 г. на 45,7%, то уже в следующем году было снижение на 3,7% по сравнению с базовым годом. Посевы были более стабильны, но в особо голодные годы и их объем значительно снижался.

Некоторые сельские жители отказывались от занятия хлебопашеством и отдавали свои участки в аренду односельчанам. Так, по данным на 1906 г., 1 943 надельные семьи не вели собственное хозяйство, а предпочитали сдавать землю. Кроме того, 33 семьи, проживавшие в Лаишевском уезде, вовсе были безземельными.

Важной отраслью сельского хозяйства, тесно связанной с земледелием, было скотоводство — оно обеспечивало население тягловой силой и органическими удобрениями. На степень его развития в уезде влияли природные особенности ландшафта, система полевого хозяйства, зажиточность крестьян. Из нижеприведенной таблицы видно общее поголовье скота в Лаишевском уезде в середине XIX в., а также обеспеченность домохозяйств рабочими лошадьми и крупным рогатым скотом.

Источник: Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. — Т. 8: Казанская губерния / Сост. М. Лаптев. — СПб.: Военн. тип., 1861. — С. 318

Таким образом, в среднем на один двор приходилось от 1 до 2 рабочих лошадей и по 1 крупному рогатому скоту. Однако существовала проблема обеспечения животных кормом. В середине XIX в. на каждую десятину лугов приходилось 3,4 десятины пахотной земли. Кроме того, за лугами не было никакого ухода, сено косили лишь по одному разу в год.

В неурожайные годы и вовсе не удавалось прокормить скотину. Так, в 1898 г. казанский губернатор обратился к министру внутренних дел о разрешении населению бесплатного выпаса крупного и мелкого рогатого скота и заготовки корма в казенных лесных дачах и о разрешении безвозмездного сбора валежного леса. Оба ходатайства были удовлетворены. Также по поручению губернатора губернским ветеринаром было составлено и издано тиражом 3 500 экземпляров популярное описание способов приготовления силосованного корма из подсобных растений, с последующей рассылкой земским начальникам, исправникам и уездным земским управам для распространения среди населения.

Помимо этого, правительство, губернская администрация и земство оказывали продовольственную помощь. В 1898 г. 16 145 однолошадных дворов Лаишевского уезда были признаны нуждающимися в поддержке. Министерство внутренних дел ассигновало на покупку муки 116 244 рублей, на заготовку сена — 484 353.

В конце XIX — первом десятилетии ХХ в., согласно земской статистике, урожай ржи и яровых хлебов находился на стабильно высоком уровне, а особенно хороший урожай пришелся на 1913 г. Более обильным, чем в предшествующие годы, был и сбор сена в 1912 г., сохраняя положительную динамику роста и в последующем (см. Табл. 11). В целом, состояние скота зависело от уровня урожая ржи, яровых хлебов, сена предыдущих лет.

Источник: Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1912 г. — Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова, 1913. — С. 110; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1913 г. — Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова, 1914. — С. 106; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1914 г. — Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова, 1915. — С. 108; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 г. — Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова, 1917. — С. 100

Источник: Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1913 г. — Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова, 1914. — С. 106; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1914 г. — Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова, 1915. — С. 108; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 г. — Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова, 1917. — С. 101

Интересен вопрос о том, где пасли скот в течение мая, поскольку он проясняет, насколько хорошо питался скот в это время, а также достаточно ли специальных угодий для пастьбы скота. Так, например, в 1913 г. преобладал выпас на пару — 71,4%, 19,6% на пару вместе с другими угодьями и всего лишь 9% всех домохозяев по уезду имели возможность пасти скот на лугах и в лесах. Таким образом, очевидно, что пастьба в мае по причине недостатка специальных угодий весьма неблагоприятна в большинстве случаев для скота, поэтому много домохозяев подкармливали скот весь май.

Источник: Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1913 г. — Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова, 1914. — С. 112; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1914 г. — Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова, 1915. — С. 114; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 г. — Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова, 1917. — С. 106

Из таблицы видно, в июне 1913 г. для 69% домохозяев подножного корма было достаточно, для 31%, наоборот, корма не хватало, поэтому 50,9% домохозяев подкармливали и в июне. Выпас скота на пару продолжался, в общем, почти 2 месяца, но 22,2% по уезду пасли на пару до 1 августа. А 15,3% пасли скот (как правило, мелкий скот) на озими, что в 1913 г. объяснялось теплой и сырой осенью.

Источник: Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1913 г. — Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова, 1914. — С. 118; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1914 г. — Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова, 1915. — С. 119; Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1915 г. — Казань: лито-тип. И.Н. Харитонова, 1917. — С. 111

По количеству скота Лаишевский уезд имел показатели, близкие к среднему по губернии. Значительное отставание по всем показателям имелось только по сравнению с Чистопольским уездом, но он являлся и самым большим по площади. Чуть ниже среднего составляла численность крупного рогатого скота и коз, а по лошадям и овцам — чуть выше.

Таким образом, основным сельскохозяйственным занятием населения Лаишевского уезда было хлебопашество с господствовавшим трехпольем и сильной зависимостью от природных условий. Общинный передел мешал крестьянам улучшать качество земли. Скотоводство являлось вспомогательной отраслью, поскольку животных в хозяйстве было немного, они использовались как тягловая сила и дополнение к собственному рациону, товарное разведение при таких показателях не могло быть сильно развито.