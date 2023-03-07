Крымское ханство XV—XVIII веков в турецкой историографии

Из истории крымских татар, династии Гераев, потомков Джучидов и становления нации

Одним из крупнейших государств — наследников Золотой Орды было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

2.5. Турецкая историография

Ш.Э. Сейт-Маметов

Крымское ханство практически с момента своего основания имело тесные политические, дипломатические и экономические отношения с Османской империей. В связи с этим турецкие ученые во все времена уделяли большое внимание истории Крыма. В данной статье рассмотрим турецкую историографию Крымского ханства с 1923 года и до наших дней.

Из-за отсутствия полноценного корпуса источников по истории Крымского ханства возникает много пробелов. На помощь приходят материалы из архивов соседних государств. Хасан Абдуллахоглу на основе генуэзских источников восстановил хронологию событий середины XV века. Автор пишет, что 27 июня 1434 г. крымские войска осадили Балаклаву. Генуэзцы, основные силы которых были уничтожены, попытались договориться. Хаджи Герай I, осознавая трудность захвата крепости, окруженной стенами, согласился на переговоры. В результате был подписан договор, согласно которому крымский хан получил титул верховного правителя всего полуострова, включая Кафу, в то время как генуэзцы сохранили за собой право продолжать свою торговлю на побережье с ханством.

После смерти Хаджи Герая в Крыму настали смутные времена, характеризующиеся борьбой за престол. В сложившихся условиях для претендента было важно заручиться поддержкой сильного союзника. Благодаря работе Февзи Курдоглу мы имеем возможность ознакомиться с документами, подтверждающими данный факт. Им были опубликованы письма Менгли Герая османскому султану Мехмеду Фатиху, письмо Эминека-мурзы османскому правителю и другие.

Одним из спорных в историографии Крымского ханства является вопрос о происхождении династии крымских ханов — Гераев. К этой теме обращается и турецкий исследователь Хасан Ортекин. Он издал книгу Кirim hanlarin seсeresi («Генеалогия крымских ханов»), которая затем была перепечатана в 1968 г. в журнале «Эмель», издаваемом крымскотатарской диаспорой. Автор, сравнивая генеалогические версии Абул-Гази Бахадур-хана, Мюнеджджим-баши, Халима Герая и отмечая имеющиеся в них различия, пришел к выводу, подкрепленному им же выдержками из письменных источников, что наиболее достоверная генеалогическая история предков Гераев выглядит таким образом:

Чингисхан — Джучи-Тогай-Тимур — Оран-Тимур — Сарыджа — Тюлек-Тимур — Хабине — Хасан Джефан — Таш-Тимур — Гияс эд-дин — Хаджи Герай.

Наиболее фундаментальные исследования крымских источников принадлежат перу турецкого ученого Акдеса Нимета Курата (1903—1971) — известного тюрколога, историка, литературоведа. А.Н. Курат сделал огромный вклад в изучение фондов архива Topkapi, ввел в научный оборот ценнейшие материалы по истории Крымского ханства, в частности письма крымских ханов османским султанам, послания крымских беев и мурз.

Акдес Нимет Курат. Фото tatar-dv.ru

Огромное значение имеют труды турецкого историка крымскотатарского происхождения Халила Иналджика. В работе «Крым под властью османов и спор о заключении соглашения: по материалам новых документов» ученый рассмотрел вопросы перехода Крымского ханства под протекторат Османского государства. На основе исторических источников автор прояснил спорные моменты договора, подписанного между Мехмедом II Фатихом и Менгли Гераем, раскрыл причины, которые привели к подчинению Крыма Османской империи.

В статье, посвященной крымской аристократии, Иналджик проанализировал социальную структуру ханства в период правления Сахиба Герая. В отличие от известной работы Биатрис Форбс Манц, ученый более подробно рассмотрел взаимоотношения крымского хана с родовой аристократией. В своих публикациях Иналджик ссылается на основные источники того времени — хроники Реммаля-Ходжи, работы Сеид Мухаммеда Ризы и Абдулгаффара Кырыми. Историк с критикой подходит к «Истории Крымского ханства» Хаммера Пургшталя, указывая на то, что автор полностью переписал работу Дженаби, совершив те же ошибки.

Труды Иналджика проливают свет на дипломатические отношения между Османской империей и Крымским ханством на различных этапах существования. Важными являются работы, посвященные персоне Сахиба Герая и периоду его правления. Благодаря его исследованиям таможенных книг Кафы мы узнаем не только об экономике Крымского ханства, но и всего Причерноморского региона.

Халил Иналджик. Источник wikipedia.org

Ахмед Суха Арслангирай в своей работе описывает ситуацию в Черноморском регионе в начале XV века, пишет о роли Хаджи Герая в образовании Крымского ханства, а также о взаимоотношениях правителей Крыма с Османским государством.

Известный историк и нумизмат Нуреттин Агат родился в 1889 г. в деревне Мухалатка на Южном берегу Крыма. Окончил школу, открытую И. Гаспринским в городе Бахчисарае, а затем в 1901 г. переехал с семьей в Стамбул. Все свое свободное время он посвятил изучению истории Крыма, опубликовал серию статей в журнале Emel под рубрикой Bagimsiz Kirim Hanlari («Независимые крымские ханы») Особое внимание Нуреттин Агат уделял нумизматике, изучал монеты, чеканенные в Джучиевом Улусе и Крымском ханстве. В 1976 г. издал работу «Каталог монет Золотой Орды (Джучидов) (1250—1502)». В ней поместил генеалогические таблицы Джучидов, правивших в Крыму.

Высокую ценность представляют исследования Озалпа Гокбильгина, рассматривающие период правления хана Сахиба Герая (1532—1551 гг.). Турецкий ученый издал сводный текст двух старейших рукописей «Истории хана Сахиб-Гирея» (с приложением французского перевода XVIII в.). В своих работах О. Гокбильгин опубликовал ряд документов, среди которых письмо принца Ислама Герая османскому султану Сулейману I Кануни с просьбой пожаловать ему крымский престол, послание представителей крымской знати с изложением ситуации в ханстве и другие.

Мустеджип Улькюсал (1899—1996) — крымскотатарский общественный деятель, основатель и издатель журнала «Эмель», в одном из разделов книги «Крымско-тюркские татары (прошлое, настоящее, будущее)» пишет об истории Крымского ханства от возникновения до присоединения к Российской империи. Автор, основываясь на работе «Розовый куст, или История Крыма», дает краткое описание правления всех крымских ханов от Хаджи Герая до Шахина Герая.

Мустеджип Улькюсал. Фото goloskrimanew.ru

Музаффер Урекли в своей работе Kirim Hanliginin Kurulusu ve Osmanli Himayesinde Yukselisi (1441—1569) обращает внимание на хронологию правлений и генеалогию династии Гераев. Исследовав исторические источники, автор представил генеалогическое древо предков крымских ханов.

Один из крупнейших турецких ученых современности Юджель Озтюрк большинство своих работ посвятил истории Крымского ханства. Значимыми являются исследования по Кафе, в которых автор рассматривает политическую, экономическую и демографическую структуру города. Ю. Озтюрк, кроме обзорных статей по истории Крымского ханства, известен публикациями по рабству в Османской империи, отношениям Крымского ханства с запорожским казачеством и Османским государством.

Юджель Озтюрк. Фото haber.sakarya.edu.tr

Историк Йылмаз Озтуна составил и издал труд о мусульманских владыках, правивших от Испании до Филиппин со времен пророка Мухаммеда. Автором исследованы практически все турецкие, арабские, персидские хроники и первоисточники, публикации по нумизматике, работы современных исследователей. В его работе мы имеем возможность ознакомиться не только с династией крымских ханов Гераев, но и с историей правителей Крыма в золотоордынский период.

«Реестры важных дел» («Мюхимме дефтерлери») являются ценным и пока малоизученным источником по истории Крымского ханства. В них регистрировались тексты султанских посланий иноземным и вассальным правителям и указов, изданных Имперским советом (Диван-и хумаюн) от имени султана. Эмине Озьунлу на основе реестров XVI века рассмотрела политические и экономические отношения между Крымским ханством и Османской империей. Изучив документы, отметила усиление Российского государства и нарастание угрозы с его стороны.

Профессор исторического отделения университета Эге Серкан Аджар знаменит своими исследованиями по истории татарских ханств. Среди его работ есть публикации, посвященные библиографии Крымского ханства, походам Девлета Герая на Москву, а также политической ситуации в регионе в период правления хана Мехмеда Герая.

Серкан Аджар. Фото guncelgazete.com

Альпер Башер в своей работе описывает фундаментальные труды по истории Крымского ханства, среди которых хроники Абдулгаффара Кырыми, Сейида Мухаммеда Ризы, Абдуллаха бин Ридвана, Халима Герая, Кефеви Ибрагима эфенди, Хаджи Мехмеда Сенаи, Саида Герая, Кайсунизаде Ремаля Ходжи, а также новый источник Tarih-i Mevkufati, написанный Мевкувати Мехмедом Эфенди. По мнению турецкого исследователя, особое внимание заслуживает личность Адиля Герая — центральной фигуры как в государстве, так и в османо-ирано-крымских отношениях. Башер на основе источников раскрывает нам историю одного из наиболее могущественных представителей крымской аристократии — племени Мангытов. Автор подробно описывает историю рода на протяжении всего существования Крымского ханства, пишет о его влиянии на политические события в регионе, знакомит нас с наиболее яркими представителями этого клана.

Благодаря кропотливому труду сотрудников Главного управления государственных архивов Турецкой Республики было подготовлено большое количество сборников документов, среди которых Крымское ханство в османских источниках и августейшие послания крымским ханам. В них ученые опубликовали факсимиле источников и их латинскую транскрипцию.

Важным источником по истории Крымского ханства являются Ser'iyye Siсilleri («Кадиаскерские тетради»). В турецкой историографии они являются объектом многих научных изысканий, среди которых работы Халила Иналжика, Ахмеда Незихи Турана, Джихана Ахмеда, Феми Йылмаза, дающие общую характеристику источника. Зейнеб Оздем и Омер Быйык, подробно изучив «Кадиаскерские тетради», ознакомили нас с социально-экономической жизнью полуострова в XVII—XVIII веках. На их основе турецкий исследователь Нури Кавак подготовил труд, в котором раскрыл административные, экономические, социальные и демографические вопросы Карасувского кадилика. В статье, посвященной повседневной жизни крымских татар, автор рассмотрел этнический и религиозный состав населения, основные аспекты семейной жизни (никах, многоженство, развод, воспитание детей, наследство и т. д.).

Полезной при изучении истории города Бахчисарая будет статья Феми Йылмаза. В ней автор рассмотрел административное деление столицы Крымского ханства, большое внимание уделил населению города, а также, опираясь на судебные реестры, проанализировал работу ремесленников и торговцев. Кемаль Гурулкан в одной из своих работ показал важность «Кадиаскерских тетрадей» с точки зрения географических названий. Проблему рабства в турецкой историографии поднимает историк Фират Яша. Рассмотрев судебные реестры, автор выявил интересные факты, связанные с покупкой, продажей и освобождением рабов и наложниц. Полезной для крымоведов является его библиографическая статья «Источники по истории Крымского ханства». В ней Яша кратко описал архивные источники и исторические произведения, посвященные Крымскому ханству периода османского владычества (1475—1774 гг.).

Кемаль Гурулкан. Скриншот видео

Догъан Осман пишет об одной из наиболее информативных работ по истории Крымского ханства — «Книге путешествия» Эвлии Челеби. По словам автора, в записках мы находим сведения о городах, селах, крепостях полуострова, а извлечения из трудов путешественника являются бесценным источником знаний о нравах, обычаях, обрядах и привычках крымских татар.

Ахмет Тюрк в статье «Ислам в Крымском ханстве» анализирует процесс исламизации государства. По мнению автора, на первых этапах большое влияние на распространение религии в регионе оказали арабские и туркестанские торговцы. Тюрк отмечает, что массовое распространение мусульманства в Крыму и прилегающих к нему районах связано с возникновением Золотой Орды и правлением в ней хана Берке, который был первым из Чингизидов, принявшим ислам и сделавшим его официальной религией своей страны.

Угур Демир в своем исследовании рассмотрел «Историю» Хурреми Абдурахмана Эфенди — одного из наиболее выдающихся поэтов Крыма своего времени, известного как Челеби Акай. Демир знакомит нас с биографией автора, пишет, когда и с какой целью был подготовлен труд, а также сравнивает его с произведениями Сейида Мухаммеда Ризы и Абдулгаффара Кырыми.

Озге Тограл, основываясь на работах Х. Иналджика, И. Узунчаршилы, Х. Эравджи, а также изучив материалы Османского архива при премьер-министре Турецкой Республики, пишет о крымских ханах, нуреддинах и калга-султанах, сосланных на острова в Средиземном море. Она дает поименный список Гераев и причины их ссылки на тот или иной остров.

Мехмет Арпаджи и Озетгин Айше Мелек, изучив опубликованные Вельяминовым-Зерновым ярлыки и письма крымских правителей, проследили за трансформацией Дворцового протокола в Крымском ханстве. В своей работе авторы продолжили идею А.Н. Курата о том, что государственное устройство было основано на чингизидских традициях, а позднее, под османским влиянием, произошел симбиоз и появилась некая «крымская традиция», которая прослеживается в сохранившихся до наших дней источниках. Также в одной из совместных работ Арпаджи и Озетгин рассмотрели денежные единицы (золотые, серебряные и медные монеты), которые встречались в Крымском ханстве в различные временные промежутки.

Таким образом, можно смело утверждать, что турецкие ученые внесли огромный вклад в изучение истории Крымского ханства. Благодаря их работам были заполнены многие пробелы и сформирована наиболее полная картина событий в регионе. Турецкие исследователи ввели в научный оборот источники, веками хранившиеся в недрах архивов, и на их основе раскрыли особенности дипломатических и политических отношений между Османской империей и Крымским государством.

2.6. Украинская историография

А.А. Шейхумеров

Крымское ханство часто привлекало внимание украинских историков. Основная масса работ, написанных в XIX — начале XX века, была посвящена военным и политическим отношениям крымских татар с казаками. Крым рассматривался как традиционный противник казачества, источник постоянной военной опасности для украинского населения. Боевые действия крымских татар, их участие в войнах на территории Украины в XVI — первой половине XVII в. отражены в работах М. С. Грушевского. Описание татарского войска по нарративным источникам представлено в работе И. П. Крипякевича об истории украинского войска.

М.С. Грушевский. Источник wikipedia.org

В XX в. взгляд украинских исследователей на историю Крымского ханства неоднократно претерпевал серьезные изменения. Одним из наиболее значимых последствий депортации крымских народов 1944 г. стала культивация негативного отношения к историческому прошлому крымскотатарского народа. Украинские историки, жившие в СССР, следовали в фарватере общей советской политики. Следствием этого стало то, что в исторических работах крымские татары наделялись исключительно отрицательными качествами. Общим местом было принижение боевых качеств крымскотатарских войск. В качестве примера укажем на работы В.А. Голобуцкого и О.М. Апанович. Основным сюжетом истории Крымского ханства были набеги и борьба с ними славянских народов. Схожую позицию занимал эмигрантский историк Ю. Тис-Крохмалюк, который в работе о битвах Б. Хмельницкого преуменьшал вклад крымских татар в победы над польскими войсками.

Распад СССР в 1991 г. был связан с двумя процессами, оказавшими важное влияние на украинскую историографию Крымского ханства. Возвращение крымских татар на свою историческую родину и формирование антироссийского курса в украинской исторической науке привели к пересмотру истории украинско-крымских отношений. Историю Крымского ханства стали рассматривать как часть истории Украины, а не как историю враждебного государственного образования. Например, в третьем томе «Истории украинской культуры» в разделе «Кримско-татарське вiйско» Т.В. Чухлиб писал, что, «рассматривая отечественное военное дело, нельзя не коснуться военной организации Крымского ханства». Стратегия и тактика крымских татар являлись «составной частью общей истории культуры нашей страны». Однако часть исследователей придерживается консервативных взглядов, примером чего являются работы В.Н. Зарубы.

Т.В. Чухлиб. Фото Forabiti/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

В конце XX — начале XXI в. появились работы, в которых освещалось военное дело крымских татар. Оригинальную попытку реконструкции крымскотатарского военного дела предпринял Ю.М. Ефремов. В работе о Конотопской битве А.Г. Сокирко писал о войске Гераев. В.Г. Бережинский и Н.Ф. Черкес — авторы статьи об истории огнестрельного оружия в Крыму и Османской империи. В коллективных трудах украинских историков о военном деле и военной истории Украины помещены статьи А. Галушки о крымскотатарском войске.

И.С. Стороженко считал, что боевая ценность крымских союзников Хмельницкого занижалась в историографии, однако их боевые качества как воинов была высоки. Историк приходит к выводу, что «не отдельно от татар, а, наоборот, вместе с ними были одержаны основные победы над польским войском». И. Стороженко также писал о военной доктрине Крымского ханства конца XV — середины XVII века.

О. Гайворонский — автор научно-популярных работ об истории ханства в XV — первой половине XVII в., а также исследований о роли христианской пехоты в крымском военном деле в XVII в. и крымско-казацком сотрудничестве в 1628 году.

В работе о населении Волыни в XVI—XVII вв. И.О. Ворончук описывает крымское войско (преимущественно по работам польских историков) и проводимые им набеги. Интерес к боевому прошлому крымского войска проявляют украинские реконструкторы.

С.А. Лепьявко рассматривает военную и политическую историю украинского казачества в XVI в., проблемы его противостояния с Крымским ханством. В работах И.М. Тымива изучаются военные действия татарских и турецких войск на территории Украины, их сражения с польско-литовскими силами. О.И. Галенко исследует как историю Крымского ханства, так и татарские набеги на украинские земли.

С.А. Лепьявко. Фото newvv.net

В.В. Грибовский является автором работ, посвященных ногайским ордам Северного Причерноморья, социальному и экономическому укладу жизни татарского населения и отдельным аспектам истории Крымского юрта. Стоит отметить вклад исследователя в изучение набеговой системы крымских и ногайских татар.

В.А. Брехуненко рассматривал взаимоотношения украинского казачества с мусульманским Причерноморьем. Видное место в его исследованиях занимает вопрос о роли Крыма в процессе международной легитимации Войска Запорожского. Несмотря на значимый вклад историка в изучение истории Крымского ханства, стоит указать, что он также придерживается ряда популярных антикрымскотатарских мифологем украинской историографии. Так, он доказывает «измену крымского хана» в битве под Берестечком (1651), упоминая появление в польском лагере слуги Исляма Герая III, однако из источников следует, что слуга оказался среди поляков не как тайный посланец, а как пленный, взятый в ходе ожесточенного сражения.



Т.В. Чухлиб активно изучает отношения Войска Запорожского и Крымского ханства в XVII в., участие казачества в борьбе европейских стран с Османской Турцией и Крымом. Он отмечает, что в 1660—1680-х гг. Крымское ханство стремилось установить свой протекторат над Украиной и добилось в этом направлении определенных успехов. Как и многие украинские исследователи, Т.В. Чухлиб сочетает лояльное отношение к истории крымских татар с поддержкой антикрымскотатарских мифов о «предательствах крымских ханов».

Д.С. Вырский исследовал военное противостояние на польско-литовско-татарском пограничье в XVI — середине XVII в., историю отдельных сражений и кампаний. Историк подробно освещал особенности военной деятельности крымских татар, польско-литовских и казацких войск.

В работах С.С. Андреевой подробно анализируются социально-экономические аспекты отношений между Крымским ханством и Запорожской Сечью в XVIII в., проблемы денежного оборота и миграции украинской рабочей силы в Крым.

Б.В. Черкас изучает положение Украины в системе татаро-литовских отношений и внутриполитическую ситуацию в Крымском ханстве в первой половине XVI века.

В работах О.С. Мавриной рассматриваются проблемы ранней истории ханства, развитие земельных отношений и судьбы различных аристократических родов.

В работах Я.О. Федорука исследуется внешняя политика Крымского ханства в середине XVII в. в контексте международных отношений в Центрально-Восточной Европе, влияние Бахчисарая на события Хмельниччины .

В.В. Газин рассматривал место и роль Крымского ханства в региональной политике в 1640—1660-х гг., его отношения с Речью Посполитой, Московским государством и Гетманщиной.

В работах В.П. Гулевича освещается хронология правителей Крымского ханства в XV в., ранний период истории юрта (XV—XVI вв.), его взаимоотношения с соседями, проблемы экономического, политического и социального развития.

В статьях Я. Пилипчука рассматривается внешняя и внутренняя политика Крымского ханства, его взаимоотношения с другими странами и отдельные аспекты военного дела крымских татар.

Я. Пилипчук. Фото uifuture.org

Особую ценность имеет коллективный труд украинских исследователей «Мiж конфронтацiею та взаемодiею: украiнсько-кримськi та украiнсько-ногайськi стосунки в XVII — першiй половинi ХХ ст.», в котором рассматривается целый спектр взаимоотношений Крымского ханства и украинцев: от торгово-экономических до военно-политических.

В.И. Мильчев исследовал отношения Крымского ханства и Запорожской Сечи в XVIII в., проблемы пребывания запорожцев под протекцией Бахчисарая, их участие в военных походах крымских татар, оседание сечевиков на территории Крымского полуострова.

Украинский исламовед М.М. Якубович плодотворно изучает философскую мысль Крымского ханства, становление и место крымской религиозной литературы в контексте развития общеисламской культуры.

Украинская историография в последние три десятилетия добилась внушительных успехов в изучении истории Крымского ханства. Для современных украинских историков характерно подчеркивание важности совместных военных действий против Речи Посполитой и Московского царства. Наиболее популярной темой являются отношения Крыма и украинского казачества во второй половине XVII в. Эта эпоха традиционно вызывает интерес у исследователей, так как была временем активной борьбы казаков и русинских крестьян за свои права и вольности, что привело к череде кровопролитных войн, в которых заметную роль сыграл Крым.

Одной из наиболее болезненных тем украинской историографии является участие Крыма в восстании Хмельницкого. Крымское ханство до сих пор обвиняют в «изменах», основывая свои обвинения на недостаточной доказательной базе. Например, почти все источники о битве под Берестечком объясняли бегство крымского хана успешным наступлением польских войск, а не намеренным сговором с поляками.

Отличительной особенностью современной украинской историографии является то, что история государства Гераев рассматривается как составная часть истории Украины. Для украинской историографии характерна двойственность восприятия Крымского ханства. Некоторые историки сочетают сочувствие к крымским татарам как «жертвам российской экспансии» с обвинениями в «изменах» по отношению к казакам.