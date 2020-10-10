Рафаэль Хакимов: «Вопрос о создании независимого государства Татарстан раздули журналисты»

«Великая Татария» казанского историка. Часть 27-я

Фото: Михаил Козловский

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

«Большой Татарстан»

Современная идеология Татарстана складывалась под лозунгом объявления государственного суверенитета. В 1994 году на «Форуме» в Гарвардском университете с участием первого президента республики Минтимера Шаймиева прозвучал термин «Модель Татарстана». Этот термин вобрал в себя итоги судьбоносных событий, произошедших в начале 1990-х годов. Сам факт подписания Договора между Москвой и Казанью по разграничению полномочий был оценен международными экспертами как чрезвычайное достижение. В то время мир жил ожиданием реальной федерализации и демократизации России.

В 1990-е годы в СССР шла борьба с коммунистами за демократические преобразования. В Татарстане основной акцент был сделан на повышении статуса республики до уровня союзного. Поскольку союзные республики были недовольны своим статусом и требовали суверенитета, то и в Татарстане вслед за ними появился лозунг о провозглашении государственного суверенитета.

В понятие суверенитета республики не вкладывался сугубо этнический смысл, хотя инициаторами выступали в основном татары. Декларация о государственном суверенитете принималась от имени всего народа и не предполагала независимости. На это повлияли две причины. Во-первых, в республике численность татар и русских была примерно равной. Во-вторых, татары разбросаны по всей стране, а в республике их проживает около 25%. В каждой семье есть родственники в других субъектах. Порой в прессе Татарстан называли исторической родиной татар, что неверно. Татары всю Россию воспринимают как свою исконную родину, они не мигранты, а коренные жители на всей территории страны. В конце концов, Россия выросла из Золотой Орды, а потому является родиной для всех татар.

Михаил Горбачев

Вопрос о создании независимого государства обсуждался в радикальных, не очень влиятельных политических кругах. Однако этот вопрос раздули журналисты и сильно напугали руководство страны, плохо знавшее реальную обстановку в республике.

Объявление суверенитетов союзных и автономных республик стало массовым, его назвали «парадом суверенитетов», грозившим целостности СССР. За независимость наиболее активно выступали прибалтийские республики. Кавказ бурлил, требуя расширения прав. Центральная Азия не думала отделяться. Украина торговалась, Белоруссия была союзницей России.

СССР вполне мог сохраниться при условии переформатирования государственного устройства, но борьба за власть двух лидеров — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина — развернула историю в сторону распада страны. Многие ищут в качестве причины распада СССР козни Запада, однако в Америке даже не мечтали о столь быстром конце сверхдержавы. Истоки как побед, так и поражений надо искать в столице страны — Москве.

Борис Ельцин

Горбачев искал союзников в лице автономий для подписания Союзного договора. В свою очередь, Ельцин, будучи в Казани, провозгласил знаменитый лозунг: «Берите суверенитета столько, сколько проглотите!». Заигрывание с автономиями содействовало укреплению позиции Татарстана в отношениях с Москвой.

Председатель Верховного Совета Татарской АССР Минтимер Шаймиев требовал предоставить возможность республике подписать Союзный договор на равных правах с союзными республиками. Он ссылался на решения парламента республики: «Опираясь на Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР, Верховный Совет подтверждает готовность Республики Татарстан подписать Союзный договор непосредственно и самостоятельно».

Минтимер Шаймиев

В 1991 году была учреждена должность президента Татарстана. 12 июня 1991 года прошли выборы и первым президентом Республики Татарстан стал Минтимер Шаймиев. Одновременно в тот же день прошли выборы президента России. Поскольку жители в основном воздержались от голосования, то выборы были сочтены не состоявшимися. Это было своего рода давлением на Россию с тем, чтобы начать переговоры о заключении двустороннего договора.

Продолжение следует