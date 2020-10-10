Рафаэль Хакимов: «Вопрос о создании независимого государства Татарстан раздули журналисты»
«Великая Татария» казанского историка. Часть 27-я
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.
«Большой Татарстан»
Современная идеология Татарстана складывалась под лозунгом объявления государственного суверенитета. В 1994 году на «Форуме» в Гарвардском университете с участием первого президента республики Минтимера Шаймиева прозвучал термин «Модель Татарстана». Этот термин вобрал в себя итоги судьбоносных событий, произошедших в начале 1990-х годов. Сам факт подписания Договора между Москвой и Казанью по разграничению полномочий был оценен международными экспертами как чрезвычайное достижение. В то время мир жил ожиданием реальной федерализации и демократизации России.
В 1990-е годы в СССР шла борьба с коммунистами за демократические преобразования. В Татарстане основной акцент был сделан на повышении статуса республики до уровня союзного. Поскольку союзные республики были недовольны своим статусом и требовали суверенитета, то и в Татарстане вслед за ними появился лозунг о провозглашении государственного суверенитета.
В понятие суверенитета республики не вкладывался сугубо этнический смысл, хотя инициаторами выступали в основном татары. Декларация о государственном суверенитете принималась от имени всего народа и не предполагала независимости. На это повлияли две причины. Во-первых, в республике численность татар и русских была примерно равной. Во-вторых, татары разбросаны по всей стране, а в республике их проживает около 25%. В каждой семье есть родственники в других субъектах. Порой в прессе Татарстан называли исторической родиной татар, что неверно. Татары всю Россию воспринимают как свою исконную родину, они не мигранты, а коренные жители на всей территории страны. В конце концов, Россия выросла из Золотой Орды, а потому является родиной для всех татар.
Вопрос о создании независимого государства обсуждался в радикальных, не очень влиятельных политических кругах. Однако этот вопрос раздули журналисты и сильно напугали руководство страны, плохо знавшее реальную обстановку в республике.
Объявление суверенитетов союзных и автономных республик стало массовым, его назвали «парадом суверенитетов», грозившим целостности СССР. За независимость наиболее активно выступали прибалтийские республики. Кавказ бурлил, требуя расширения прав. Центральная Азия не думала отделяться. Украина торговалась, Белоруссия была союзницей России.
СССР вполне мог сохраниться при условии переформатирования государственного устройства, но борьба за власть двух лидеров — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина — развернула историю в сторону распада страны. Многие ищут в качестве причины распада СССР козни Запада, однако в Америке даже не мечтали о столь быстром конце сверхдержавы. Истоки как побед, так и поражений надо искать в столице страны — Москве.
Горбачев искал союзников в лице автономий для подписания Союзного договора. В свою очередь, Ельцин, будучи в Казани, провозгласил знаменитый лозунг: «Берите суверенитета столько, сколько проглотите!». Заигрывание с автономиями содействовало укреплению позиции Татарстана в отношениях с Москвой.
Председатель Верховного Совета Татарской АССР Минтимер Шаймиев требовал предоставить возможность республике подписать Союзный договор на равных правах с союзными республиками. Он ссылался на решения парламента республики: «Опираясь на Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР, Верховный Совет подтверждает готовность Республики Татарстан подписать Союзный договор непосредственно и самостоятельно».
В 1991 году была учреждена должность президента Татарстана. 12 июня 1991 года прошли выборы и первым президентом Республики Татарстан стал Минтимер Шаймиев. Одновременно в тот же день прошли выборы президента России. Поскольку жители в основном воздержались от голосования, то выборы были сочтены не состоявшимися. Это было своего рода давлением на Россию с тем, чтобы начать переговоры о заключении двустороннего договора.
Продолжение следует
комментарии
Уголовную лексику используете?
Это правда.
Но не вся.
"Истоки" надо искать в "органе", которому принадлежала тогда власть в СССР.
И таким "органом" была марксистско-ленинском партия КПСС.
Именно внутри-партийная борьба в марксистско-ленинской партии и привела всю страну к хаосу, талонам на еду, спички и одежду, параличу экономики, промышленности, сельского хозяйства, голоду и Гражданской войне конца 1980-х - начала 1990-х годов.
Противоборство вали в КПСС две группировки - коммунисты и марксисты.
Внутри-партийная грызня закономерна для марксизма-ленинизма с момента его возникновения.
Хотя обе банды выступали под общим лозунгом "перестройки" - возвратить "ленинские нормы управления партией и страной".
Победили, как более беспринципные, марксисты, коммунисты проиграли - и в стране, как в "ленинские времена" наступил хаос, наступили бандитские, кровавые 1990-е годы, унесшие многие миллионы человеческих жизней.
Нео-марксисты 1980-х гг., как и диктатор Ленин классически разыграли "националистическую" карту для победы во внутри-партийной борьбе.
Кровавые "90-е" начались примерно в начале 80-х, с распояшившихся молодёжных группировок в Российской Федерации, а затем с криминализации кооперативного движения, примерно с 1985 г.
В 90-е же эти негативные явления просто стали выкристализовываться. И стало уже частью общественной жизни в стране.
Габдель Юссон.
А марксистские партии убивали миллионами.
"Ленинская" марксистская РСДРП(б) развязала кровавую Гражданскую войну.
Нео-марксисты из КПСС развязали в 1980-е годы не менее кровавую "перестройку", которая плавно и перешла в бандитские кровавые 1990-е.
Но по сути Вы правы - бандиты и те и другие, масштаб только разный.
....
Вопрос о создании независимого государства обсуждался в радикальных, не очень влиятельных политических кругах. Однако этот вопрос раздули журналисты и сильно напугали руководство страны, плохо знавшее реальную обстановку в республике".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/190221-bolshoy-tatarstan-rafaelya-hakimova
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/190221-bolshoy-tatarstan-rafaelya-hakimova
Это правда.
Небольшое уточнение.
Да, раздували "журналисты".
Это тоже правда.
Марксистские журналисты, "ленинцы".
И чуть не "до-раздувались" до кровавой Гражданской войны, как это они сделали в других местах СССР.
Спасибо за мудрость руководству Республики.
Спасли многие десятки, а может и миллионы человеческих жизней - многие в Москве и "на местах" жаждали кровопролитной Гражданской "ленинской" войны и для этого всячески "раздували" национазм - вражду между российскими народами.
Действовали "по-ленински" и под "ленинскими" лозунгами.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/190221-bolshoy-tatarstan-rafaelya-hakimova
И чем стала часть света "Великая Тартария"?
Сейчас это Центральная Евразия, на территории которой несколько десятков государств, включая многонациональную и многоконфессиональную Российскую Федерацию.
Только науко-образные лже-тексты.
Спасибо и низкий поклон за это Первому Президенту РТ и его команде.
Отдельный низкий поклон и спасибо за "мягкое вхождение в рынок", спасшей многие десятки тысяч людей в РТ, в противовес "перестроечно-ленинской" "шоковой терапии", унесшей миллионы жизней в РФ.
Многообещающее.
И интригующее.
По большому счёту "Большой Татарстан" это вся Российская Федерация, как наследница Монгольской Империи в историческом плане.
Да и не только.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/190221-bolshoy-tatarstan-rafaelya-hakimova
На Россию - свою Родину-мать - или на Москву-политическую?
Это разные вещи.
В смутное время начала 17 века Казань тоже "давила" на Москву, захваченную интервентами и предателями, а Россию поддерживала.