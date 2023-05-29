Внутриполитическое развитие Крымского ханства в XVII веке

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: Крымские татары в битве при Цецоре. Худ. Юзеф Рышкевич (1909)/cyfrowe.mnw.art.pl

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

7.1. Внутриполитическое развитие Крымского ханства в XVII в.

И. В. Зайцев, А. А. Шейхумеров

В декабре 1607 г. во время похода на Кавказ Гази Герай II умер (скорее всего, от заражения чумой). Власть в ханстве перешла к его сыну Тохтамышу Гераю I, который, однако, через несколько месяцев был убит в ходе заговора. В 1608 г. престол занял присланный из Стамбула Селямет Герай I (правил до 1610 г.). Следующим ханом стал его приемный сын калга-султан Джанибек Герай (он был внуком Девлета Герая I и сыном Мебарека Герая). Этот хан проявил себя как преданный союзник Османского государства. Он принимал участие в нескольких турецких походах: катастрофой закончилась кампания 1617—1619 гг. против Ирана, но в 1620 г. крымские войска разбили поляков под Цецорой.

Большим вызовом для Крыма стало усиление буджацких татар в начале XVII в. Усиление ногайского элемента в ханстве (в первую очередь в Буджаке) затрудняло контроль над ним со стороны крымского правительства. В первой трети XVII в. «буджацкий вопрос» стал одним из важнейших во внутренней и внешней политике Крымского ханства. Энергичный буджацкий лидер Кантемир занимал независимую по отношению к Бахчисараю позицию, не признавая себя ханским подданным. Попытки Стамбула повысить статус буджацкого военачальника (после 1621 г. он был назначен силистрийско-очаковским бейлербеем) вызывали раздражение Гераев. По сообщению Я. Собеского, Джанибек Герай I «в своем диком тщеславии с презрением смотрел на Кантемира, низшего по происхождению и общественному положению, его собственного подданного. Который, однако, пользовался большим почетом у всех турок и у самого Османа, и сделан был правителем Силистрии и Бессарабии, несмотря на то, что были люди старше его».

«Цецорская битва». Худ. Витольд Пивницкий (1878). Источник wikipedia.org

«Сделав Кантемира бейлербеем, султан Осман II вывел его из-под юрисдикции крымского хана, подчинив напрямую себе. В лице Кантемира и буджакских ногайцев турки получили сильное оружие, посредством которого они могли угрожать не только Речи Посполитой, но и, при необходимости, усмирять не в меру самостоятельных крымских ханов. В свою очередь, для Крыма отделение буджаков таило в себе явную угрозу раскола Крымского юрта. В Северо-Западном Причерноморье постепенно сложился центр ногайской оппозиции крымским ханам. Возросший авторитет ногайского предводителя в ногайских улусах Крыма, Поволжья и Северного Кавказа привлекал к нему тысячи новых сторонников, что, конечно, не могло не беспокоить крымскую родовую знать. Отсюда многолетняя, кровопролитная гражданская война — борьба Кантемира с главными крымскими родами, закончившаяся только после его смерти», — отмечал С.Н. Гизер.

В 1623 г. Джанибек Герай I был смещен и заменен Мехмедом Гераем III (сыном Саадета Герая II, недолго правившим ханством в 1584 г.). Этот хан сразу же занял враждебную Османам позицию, ориентируясь на Сефевидский Иран. Он неоднократно отказывался принимать участие в военных экспедициях против Ирана. В Стамбуле решили сменить его на престоле, назначив вновь отставленного Джанибека. В 1624 г. Джанибек Герай был назначен новым ханом, однако трона достичь не смог. Мехмед Герай и его брат, калга-султан Шахин Герай, опираясь на недовольных Османами крымских беев, призвали на помощь запорожских казаков и отказались покинуть полуостров. Зимой 1624/25 гг. Шахин Герай побывал в Запорожье, где заключил договор с казаками о взаимопомощи. Брат хана планировал вместе с запорожцами осуществить совместный поход в Молдавию с целью посадить там крымского ставленника. Дальнейшие завоевательные планы распространялись и на османские владения за Дунаем.

В ноябре 1628 г. при очередной попытке Османов сменить Мехмеда Герая III на престоле на помощь хану пришли запорожцы во главе с гетманом Михаилом Дорошенко. Джанибеку и поддерживавшим его османским подразделениям с трудом удалось не допустить вторжения казаков на полуостров. В апреле 1629 г. казаки повторили поход, причем с моря Крым подвергся нападению казачьих судов-чаек. Это не помогло братьям, и Мехмед Герай III погиб при попытке восстановить свою власть. Полноправным ханом в Крыму снова стал Джанибек Герай I (второе правление 1628—1635 гг.). Очередная смута привела к его отставке и высылке на Родос.

И. Брандт. Сражение татар с запорожскими казаками. Фото inwestycje.pl

Новый хан Инает Герай I был сыном Гази Герая II и правил недолго (1635—1637). Он также стремился ограничить османское влияние, отказался от похода на Иран и активно искал союзников за пределами полуострова, заключив мирные соглашения с Польшей и Москвой. Инает Герай также продолжил попытки подчинить власти ханства буджацких татар. С этой целью он совершил в 1637 г. военный поход на Буджак во главе крымских и запорожских войск. Хан требовал у турок выдачи старого врага крымских ханов — Кантемира. В надежде примириться с султаном Инает отправился в Стамбул, но был убит там по приказу султана. Вместе с ним был казнен и Кантемир — турки сочли, что физическое устранение знаменитого полководца поспособствует умиротворению крымских элит. Впервые в истории турки решились убить крымского хана, что продемонстрировало падение престижа ханской власти в их глазах. Тем не менее даже это беспрецедентное событие способствовало укреплению позиций ханства: в отличие от Крыма мощь Буджака держалась в первую очередь на личных способностях и харизме Кантемира, и его гибель привела к восстановлению гегемонии юрта над татарским миром Причерноморья.

Преемником Инаета Герая I стал сын Селямета Герая I — Бахадыр Герай I (1637—1641). В его правление, в 1637 г., донскими казаками был захвачен османский Азак (Азов). На следующий год ханская армия совместно с турками приняла участие в походе на крепость. Взять ее не удалось, хотя по пути к Азаку в Адахунской битве был перебит значительный отряд казаков. В 1641 г. хан вновь отправился в поход на Азак вместе с войском. На обратном пути он заболел чумой и скончался.

Мехмед Герай IV, сын Селямета Герая I, правил дважды. Первое правление было довольно кратким. Он взошел на престол в 1641 г., однако после ряда просчетов во внутренней и внешней политике был в 1644 г. смещен Османами и отправлен на остров Родос, традиционное место ссылки смещенных ханов. На его место был прислан Ислам Герай III (правил в 1644—1654 гг.). Хан добился мира в отношениях с родовой элитой и проявил себя как способный правитель. Первоначально, в 1645—1647 гг., между ним и частью аристократии произошел серьезный конфликт, вызванный возросшим влиянием служилой знати. Ставленник «старой» знати везирь Сефер Гази ага утратил свой пост, а его место занял представитель служилой знати Рамазан ага. Это спровоцировало виток вооруженного противостояния, закончившийся компромиссом между двумя влиятельными группами крымской элиты.

Репродукция картины «Возвращение казаков». Художник Йозеф Брандт. Фото rusplt.ru

Во внешней политике его правление было отмечено крымско-казацким союзом, заключенным с казацким гетманом Богданом Хмельницким и направленным против Польши. Поступление значительных материальных средств как следствия многочисленных военных успехов способствовало укреплению внутренней стабильности в Крымском ханстве.

Вторично Мехмед Герай IV правил с 1654 г. по 1666 г. В это время Крымское ханство, верное политике соблюдения баланса сил в Восточной Европе, меняет союзника и начинает поддерживать Польшу, а также украинского гетмана Ивана Выговского в его противостоянии с Москвой. Время правления Мехмеда Герая IV отмечено как время беспрерывных войн, способствовавших притоку материальных богатств на полуостров, но также и серии разорительных нападений донских казаков и калмыков на Крым. Источники отмечают, что в это время экономическое положение ханства было нестабильным — наплыв трофеев в случае успешных кампаний сменялся периодами кризиса во время вражеских нападений и голода. В 1657 г. экономическая ситуация была столь тяжелой, что простолюдины практически насильно вынудили хана отправиться в поход в надежде обогатиться за счет добычи. Их предположение оказалось успешным — кампания окончилась разгромом трансильванской армии крымцами в июле 1657 г. и пленением почти всей военной элиты Трансильвании.

Эвлия Челеби передавал восторженное мнение крымчан об этой кампании: «Теперь среди крымских татар эту войну называют мужественным походом против венгров. Если какой-нибудь татарин, распродав свое добро, подобно Мирасиеди Челеби (это нарицательное имя может быть переведено как «господин прожигатель наследства»), тратит свое состояние, про него говорят: «Человек, ты, должно быть, разбогател, участвуя в мужественном походе против венгров». Это выражение стало поговоркой. В этом походе было взято столько трофеев, что после похода большинство домов в Бахчисарае покрыли красной черепицей. До этого они были покрыты тростником». В 1666 г. Мехмед Герай IV был смещен Османами с престола за отказ участвовать в войне с Габсбургами. Хан удалился на Кавказ, где предался отшельнической жизни суфия.

Хан Адиль Герай. Портрет Морица Ланга (1670—80-е гг.)

На его место был прислан Адиль Герай I, принадлежность которого к династии крымских ханов подвергалась современниками сомнению. Дело в том, что еще в конце XVI в. образовалась особая ветвь династии, так называемые Чобаниды (от Чобана Мустафы, т. е. Мустафы Пастуха — сына Фетха Герая б. Девлета Герая и пленной польки). Фетх Герай не признавал сына своим, и он был отдан в пастухи, а потом под именем Девлет Герай возвращен в Крым. Вскоре Девлет Герай погиб в битве под Кефе, сражаясь в рядах мятежных братьев Мехмеда Герая и Шахина Герая против турок, которые пришли их усмирять (1624 г.). Сыновья же Девлета Герая Адиль Герай и Фетх Герай удалились в родовое гнездо гирейской фамилии Ямболу. Однако родственники псевдо Гераев упросили османские власти устранить их оттуда, и братья переселились в Визе.

Адиль Герай I был единственным представителем ветви Чобанидов на троне. Правил он в 1666—1671 гг. и был признан полновластным правителем: имел право чеканить монету, на аверсе которой стояло «Адиль Герай ибн Девлет Герай». Его происхождение вызвало резкое неприятие крымской элиты, прежде всего Ширинов, возмущение которых хан подавил силой. Автор «Розового куста ханов» другой представитель династии Халим Герай так заканчивает биографию Адиля Герая: «Это был глупый, наивный, склонный к низостям и равнодушный к человеческим достоинствам, черный дурак. После него никто из его детей и внучат до наших дней (автор умер в 1239 г.х., который начался 7 сентября 1823 г., — И. 3.) не достиг никакого возвышения из ряда султанов крымских: довольствуясь одним лишь прозвищем Герай при именах своих, они иногда разве посредством брачных связей приобретали известность». В области внешней политики хан запомнился войной с Польшей, в которой его союзником был гетман П. Дорошенко, а также мирным договором с Москвой, заключенным в 1670 г. Свои дни Адиль Герай закончил в 1672 г. в городке Каринабад (Карнобад, в центре одноименной казы) на востоке тогдашней Румелии (в современной Болгарии, недалеко от Бургаса).

Адиля Герая на крымском троне сменил хан Селим Герай I. Это был, пожалуй, один из самых известных и уважаемых современниками и потомками крымских ханов. Хаджи Селим Герай (1636—1704 гг.) был последователем суфийского ордена мевлеви. Четырежды восходил он на ханский трон и правил с перерывами с 1671 по 1704 гг. Ханами стали и шесть его сыновей, находившиеся на престоле в общей сложности 41 год. Тахаллус (или махлас, т. е. поэтический псевдоним) Селим Герая — «Ремзи» (от арабского «знак, символ») означает «символичный». Сам он был сыном поэтов — Бехадыр Герая (писавшего под тахаллусом «Резми») и Хан-заде Хани (дочери Гази Герая II), прославился как хафиз, т. е. человек, знающий Коран наизусть, композитор и поэт. «Умным и талантливым» называл его академик А. Крымский. Хан покровительствовал наукам.

Выдающийся отечественный тюрколог В. Д. Смирнов писал о нем так: «Личность Селим Герая очень замечательна. Уже важно то, что все решительно историки, и крымские и османские, в один голос превозносят его и как умного правителя, и как хорошего человека. Прежде всего он не был так властолюбив, как остальные предшествовавшие ему и следовавшие за ним его родичи, и не один раз он добровольно порывался сложить с себя ханское достоинство, сопряженное с великими трудностями управления. Скитальческая жизнь с самой юности выработала в Селиме практическую сметливость и крайне гуманную снисходительность к людям...»

Причиной первой отставки Селима была неудачная осада Чигирина турецко-татарскими войсками в 1677 г. Он был заменен на Мурада Герая I (1678—1683). При этом хане в 1681 г. в Бахчисарае был подписан мирный договор Крымского ханства и Османской империи с Москвой, завершивший войну 1678—1681 гг.



В 1683 г. Мурад Герай утратил трон из-за отказа помогать турецким войскам в битве под Веной. Его преемником стал Хаджи Герай II, знаменитый, с одной стороны, своей воинской доблестью, а с другой — деспотическим характером и скупостью. Первое помогло добиться трона, второе привело к его потере. Отряд Хаджи Герая в 500-600 всадников был единственным контингентом крымскотатарского войска, который был оставлен для помощи османским силам под Веной. В битве Герай и его воины смелой контратакой остановили натиск польских всадников и спасли главную воинскую реликвию османской армии — Знамя Пророка (Санджак-Шериф). За этот подвиг Хаджи Герай был произведен в ханы, однако его внутренняя политика встретила сопротивление в народе. «Если в окрестностях Крыма раньше везде были хорошие дома, мельница, речка и сад, все это скупили. В некоторых местах сделал великолепные пастбища. Даже на территории, принадлежащей издревле бегам Карачы, купил территории, приносящие прибыль. Все свои средства потратил на это». Крымское население считало подобное стяжательство не достойным хана и свергло Хаджи Герая II.

Внутренняя политика Крымского ханства в конце XVII в. находилась под колоссальным прессом внешних факторов. Необходимость участвовать в грандиозной войне против коалиции европейских стран, охватившей западные и северные рубежи Османского государства, приводила к тому, что крымским татарам приходилось оставлять без защиты сам Крымский полуостров. Это, в свою очередь, ставило под угрозу семьи и имущество уходивших в поход воинов.

Так, Сафа Герай I в 1691 г. «был привлечен к участию в австро-турецкой войне вместе с сераскером Эльхадж Али-пашой. Он собрал войско, но когда дошли до крепости Еркуки, вся армия во главе с мурзами бежала в Крым. Это было результатом происков военной верхушки и начальников дворцовой охраны, называемых капыкулу».

В 1692 г. ввиду военной необходимости была создана должность сераскера Буджака, которую занял Гази Герай, будущий крымский хан Гази Герай III. Важность Буджака заключалась в его стратегическом расположении — этот регион играл ключевую роль в поддержании обороноспособности османских владений в Подолье и Молдавии.

Окончание войны в 1699—1700 гг. не принесло с собой умиротворения и спокойствия. Проблемы подчинения ногайских племен и крымской знати, необходимость следования условиям новых мирных договоров с европейскими странами продолжали оказывать дестабилизирующее воздействие на внутреннюю политику Крымского ханства. Вместе с тем прекращение боевых действий означало восстановление внешней торговли и создавало благоприятные перспективы для развития экономики.