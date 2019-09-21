Рафаэль Хакимов: «Сегодня «хлопковое дело» в Узбекистане считается задуманным изначально»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 55-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Трудное возрождение».



Туркменистан (1924 г.)

В годы революции русские большевики имели некоторое влияние в туркменских городах, поэтому попытка установления советской власти была предпринята синхронно центру в ноябре 1917 года, однако вскоре местные русские рабочие подняли антибольшевистское восстание. В результате на территории Туркмении образовалось интернациональное демократическое Закаспийское временное правительство, которое обратилось за помощью к Великобритании.

В 1920 г. Красная Армия заняла Красноводск. Основная часть территории Туркмении 7 августа 1921 г. как Туркменская область вошла в состав Туркестанской АССР. 27 октября 1924 г. по национально-государственному размежеванию советских республик Средней Азии преобразована в Туркменскую ССР. Коммунисты передали землю подконтрольным советскому государству сельскохозяйственным кооперативам, которые занимались главным образом хлопководством. Развивалась нефтедобывающая промышленность. Проводилась борьба с неграмотностью. Насаждался атеизм.

В 1954 г. началось строительство Каракумского оросительного канала. В 1967 г. был введен в эксплуатацию газопровод «Средняя Азия — Центр», по которому туркменский газ пошел в центральные районы России.

В декабре 1985 г. первым секретарем Компартии Туркменской ССР стал С. Ниязов, но существенных перемен в республике долгое время не было и даже были запрещены митинги и шествия. В октябре 1990 г. Верховный Совет Туркменской ССР учредил пост президента республики. Первым президентом стал Ниязов. После ГКЧП Коммунистическая партия Туркмении продолжала действовать легально и только после референдума о независимости республики, состоявшегося 26 октября 1991 г., самораспустилась.

Карта: tengrinews.kz

После развала СССР Туркменистан обрел независимость, а Сапармурат Ниязов получил титул Туркменбаши. Вместо советской идеологии населению предложили книгу Туркменбаши «Рухнама» («Философско-историческое исследование духовности туркменского народа» с изложением наказов и заветов настоящим и грядущим поколениям страны). Благодаря экспорту природного газа и некоторым мерам социальной поддержки, Туркмении удалось сохранить довольно высокий уровень жизни. После смерти Ниязова решением совета безопасности Туркмении временным главой страны стал вице-премьер, министр здравоохранения Гурбангулы Бердымухамедов, который затем был избран вторым президентом Туркмении на выборах 11 февраля 2007 г. В стране было отменено большинство нововведений Туркменбаши. 12 февраля 2012 г. Гурбангулы Бердымухамедов был избран на второй срок.

Общее число жителей страны оценивается в 4,88 млн человек. По национальному составу 85,6% — туркмены, 5,8% — узбеки, 5,1% — русские.

Природный газ является основой экономики Туркменистана, большую часть государственных доходов которого составляет экспорт энергоресурсов. Туркмения — четвертая страна в мире по запасам природного газа. Экспорт добытого газа осуществляется по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Центр». С января 2010 г. действует трубопровод «Довлетабат — Серахс — Хангеран» протяженностью 30,5 километра и мощностью 12,5 миллиарда кубометров газа в год. Экспортные потоки туркменского газа идут по двум направлениям: на север — на Украину и в Россию, а также на юг — в Иран.

Нефтяной сегмент Туркменистана не играл существенной роли в советской экономике и имел значение главным образом для самой республики. Сегодня республика экспортирует нефть частично железнодорожным транспортом, а частично — морским транспортом через Каспий и далее по российским нефтепроводам. Кроме того, с 2010 г. некоторые объемы сырья экспортируются по нефтепроводу «Баку — Тбилиси — Джейхан».

С 2010 г. некоторые объемы сырья экспортируются по нефтепроводу «Баку — Тбилиси — Джейхан». Фото neftegaz.ru

Сельское хозяйство является источником средств к существованию для более чем половины населения страны. Туркменистан входит в десятку мировых производителей хлопка, под выращивание которого отведена примерно половина всех орошаемых земель.

В экономике Туркменистана заметное место занимают текстильная промышленность и ковроткачество. Химическая и металлургическая промышленность имеет местное значение.

Основными партнерами как в экономике, так и политике являются Белоруссия, Иран, Казахстан, Россия, Турция, Китай.

Республика Узбекистан (1924 г.)

К началу XX века Средняя Азия находилась в составе Российской империи и в начале становления советской власти, несмотря на сопротивление басмачей, вся Средняя Азия стала частью Советского Союза и состояла из Туркестанской АССР, Бухарской Республики и Хорезмской Республики. С 27 ноября 1917 г. по 22 февраля 1918 г. на территории Узбекистана существовало непризнанное независимое государство — Туркестанская автономия. В январе 1918 г., после того как Туркестанская автономия отказалась признать власть Советов, из Москвы в Ташкент прибыли 11 эшелонов с войсками. С 6 по 9 февраля 1918 г. происходили уличные бои, со значительными жертвами и разрушениями, в которых погибло много мирных жителей. Эта операция на долгие десятилетия подорвала доверие местного населения к центральной и местной советской власти. Ответом на ликвидацию Туркестанской автономии стало мощное партизанское движение, известное в советской историографии как басмачество, ликвидированное советской властью лишь в 1930-е гг.

После национально-территориального размежевания Средней Азии, 27 октября 1924 года была образована Узбекская Советская Социалистическая Республика со столицей в городе Самарканде. 1 сентября 1930 г. столица была перенесена в Ташкент.

Крестьянское население Узбекской ССР, как и других республик СССР, подверглось коллективизации и раскулачиванию, сопровождавшимся многочисленными антиколхозными выступлениями.

Крестьянское население Узбекской ССР, как и других республик СССР, подверглось коллективизации и раскулачиванию. Фото minjust.uz

Находясь в составе СССР, Узбекистан из отсталого колониального региона превратился в индустриально-аграрную республику, с развитой легкой и пищевой промышленностью, в десятки раз выросла тяжелая промышленность. Были построены крупнейшие тепловые и гидроэлектростанции, началась разработка газовых и нефтяных месторождений и др. Появились совершенно новые для республики отрасли машиностроения (электротехническая, радиоэлектронная, приборостроительная, химическая, авиационная и др.). Созданы новые крупные районы хлопководства, Узбекистан стал мощной хлопковой базой СССР.

С 1959 по 1983 г. республикой руководил Шараф Рашидов. Период его правления считается одной из самых лучших страниц в истории Узбекистана. В начале апреля 1983 г. была создана комиссия по так называемому «хлопковому делу». В результате ее работы сотни чиновников, хозяйственных и партийных работников были смещены со своих постов или назначены на другие должности, многие арестованы. Сегодня «хлопковое дело» в Узбекистане считается задуманным изначально, как способ ослабить местный партийный аппарат, поставив его под контроль Москвы.

После вспышки насилия в Ферганской долине в 1989 г., когда в результате межнационального конфликта между узбеками и турками-месхетинцами погибло около сотни человек, из республики выехало несколько десятков тысяч турок-месхетинцев и большое количество представителей иных национальностей.

Карта: mice-uzbekistan.uz

Пришедший к руководству республикой в 1989 г. Ислам Каримов стал проводить более популярную среди населения политику в сфере религиозной, культурной и экономической жизни, социального обеспечения и защиты интересов Узбекистана. В перестройку в республике начали возникать местные движения — «Бирлик» («Един­ство») и отколовшаяся от него партия «Эрк» («Воля»). В 1993 г. они были запрещены. К концу перестройки в Узбекской ССР выросла безработица. В октябре 1989 г. Верховный Совет объявил узбекский язык государственным языком, русский язык — языком межнационального общения.

В марте 1990 г. Верховным Советом Узбекской ССР был учрежден пост президента республики, первым президентом стал И.А. Каримов.

После неудавшейся попытки государственного переворота (ГКЧП), 31 августа 1991 г., вслед за другими республиками, Верховным Советом была провозглашена независимость Узбекистана.

Значительную угрозу государственному строю Узбекистана представляли исламские радикальные группировки, пытавшиеся силой свергнуть правительство.

13 мая 2005 г. в стране имели место массовые беспорядки, повлекшие многочисленные человеческие жертвы. После этого Узбекистан переориентировал внешнюю политику, закрыл для американских ВВС базу Карши-Ханабад, использовавшуюся с 2001 г. для воздушной поддержки операций в Афганистане, 14 ноября 2005 г. заключил «Договор о союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией».

13 мая 2005 г. в стране имели место массовые беспорядки, повлекшие многочисленные человеческие жертвы. Фото dunyouzbeklari.com

Население Узбекистана составляет 32 653,9 тыс. чел. (2018 г.). Доля узбеков — 83,8%, таджиков — 4,8%, казахов — 2,5%, русских — 2,3%, каракалпаков — 2,2%, киргизов — 0,85%, татар — 0,61%,, туркмен — 0,6%, корейцев — 0,55%, украинцев — 0,22%.

Узбекистан богат природным газом, запасами и добычей урана, золота. Страна один из крупнейших производителей хлопка. Важной статьей дохода является туризм. За годы независимости произошло существенное изменение структуры экспорта Узбекистана: доля хлопкового волокна в экспорте снизилась, возросла доля продовольствия, химической продукции, черных и цветных металлов, машин и оборудования. В структуре импорта основная доля приходится на машины и оборудование, а также химическую продукцию и изделия из нее. Среди стран СНГ основными внешнеторговыми партнерами являются Россия, Казахстан, Украина, Кыргызстан и Таджикистан, среди других стран — Китай, Турция, Республика Корея, Германия, Афганистан, Бразилия, Индия, Иран, Латвия, Литва, Франция, США, Италия.

Продолжение следует