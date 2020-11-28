Рафаэль Хакимов: «В Золотой Орде и Руси татарский язык выполнял функцию международного языка»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 4-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения (см. ч. 1, 2, 3).

Неужели не воровали

История с «демократом» закончилась благополучно, но остались вопросы у меня самого. Было непонятно, как в Золотой Орде за счет мизерного налога в 10% татары ухитрялись охранять границы, строить и содержать дороги? Ведь караваны, не боясь за жизнь и свой товар, шли от Китая до портов Крыма, откуда товар развозился по всей Европе.

Оказалось, что кроме подоходного («ясак»), были и другие налоги. Торговцы платили «тамгу» с оборота (3—5% от прибыли) в зависимости от оживленности торговых путей. «Ям» взимался на содержание почтовых станций, укомплектованных лошадьми (отсюда слово ямщик), «корм» — на личные нужды ханских послов, «кулуш» позволял родителям не отправлять сыновей в рекруты и др.

Во внешней торговле таможенные сборы могли колебаться от нуля до 40 процентов в зависимости от товара. Так, с продажи кожи, которая была нужна для конной упряжи, таможенный сбор был высоким, а ввоз драгоценностей стимулировался снижением налога, поскольку таким образом укреплялась финансовая система Орды.

Время от времени с русских княжеств собирались «запросы» на различные нужды. Обычно речь шла о финансировании военных операций, совершаемых татарской армией, как правило, совместно с княжескими дружинами.

С.В. Иванов. Баскаки. 1909

В конце XIII века все население Руси было переписано, а на территории местных княжеств было создано 43 налоговых округа — тьмы (тьма означает 10 000). Сбором налогов занимались баскаки. Ясное дело, налоги платить никто не любил и не любит. Новгородская летопись сообщает: «И было великое смятение в Новгороде, когда проклятые татары собрали туску («подношение» — вид налога для прибывших гостей из Орды) и причинили много зла людям в сельской местности». Эти события датированы 1259 годом. Как выяснили историки, годом ранее новгородцы устроили бунт, не желая участвовать в переписи населения: люди понимали, что за переписью последует сбор дани. Тогда татары отправились в Новгород брать туску силой и наказали бунтовщиков.

Великий Новгород, как ни парадоксально, расцвел именно благодаря «игу». Ханы не позволяли никому разорять Новгород, так как были заинтересованы в исправном поступлении оттуда дани. Новгород вносил свою долю в «ордынский выход» (налог), а взамен пользовался полной свободой экономических и культурных сношений с Западом. Падение Золотой Орды в конце XV века стало также и концом независимости Новгорода. В 1491 году Москва запретила иностранным купцам приезжать в Новгород.

История не может быть хорошей или плохой, она была такой, какой была. Моральные оценки несущественны. И тем более нельзя переносить прошлые обиды на сегодняшний день. Что было, то было.

Татарский след в русской истории

Влияние тюрков ощущалось, начиная с Киевской Руси, но особенно заметным оно стало в эпоху Золотой Орды и продолжалось даже в Российской империи. В течение столетий в русский язык проникало много кыпчакских (половецких) и собственно татарских слов, впрочем, разделение этих языков (татарского и кыпчакского) весьма условное.

Некоторые авторы наличие татарских слов в русском языке объясняют следствием татарского ига. Но насильно не заставишь людей использовать басурманские слова и рассказывать детям татарские сказки. Дело было в другом — культурном влиянии.

В Золотой Орде и Руси/России татарский язык выполнял функцию международного языка (lingua franca). «Татарский язык был некоторое время языком дипломатических сношений между Россией и Персией, — писал Бартольд В.В. — Также известно, что всю дипломатическую переписку с восточными странами Московские государи до Екатерины II вели на татарском языке». Для этого христианскими миссионерами в Крыму на основе разговорного татарского языка был составлен словарь Codex Cumanicus (Кодекс Куманикус, 1303). В нем сказано, что «кыпчакский язык и есть татарский».

Елена Глинская. Иван Грозный. Реконструкция

Не только дипломаты и купцы, но даже некоторые русские цари были знакомы в той или иной степени с татарским языком, поскольку были окружены татарами, а некоторые сами были татарского происхождения. Наиболее известный персонаж — Борис Годунов. Елена Глинская, правившая после Годунова, была из литовских татар — прямой потомок Мамая. Иван Грозный был сыном Глинской. Вокруг остальных царей было немало князей и бояр татарского происхождения.

Татары оставили заметный след в русской культуре. Многие знаменитые писатели имели татарские корни: Державин, Чаадаев, Тургенев, Куприн, Лев Толстой, Достоевский, и т. д. Не зря же Толстой приезжал в Казань учиться и первые его рассказы связаны с Казанью. Не только в культуре, но и военном деле вклад татар был значительным. Достаточно назвать такие имена, как Нахимов, Кутузов, Суворов и др. И, конечно же, сохранилось немало топонимов и гидронимов татарского происхождения, поскольку именно они отличаются наибольшей устойчивостью.

Лев Толстой в годы учебы в Казанском университете

Татарские заимствования коснулись важнейших сфер жизни: экономики, государственного управления, финансов и др. Сегодня существуют целые словари тюркизмов русского языка. Следует заметить, что тюркские (не татарские слова) чаще всего попадали в русский язык через татарский. При желании можно было русский язык очистить от татарских слов. Такие попытки предпринимались. Однако это удалось сделать только отчасти, поскольку начинал разрушаться сам русский язык.

Язык сохраняет некоторые забытые традиции. Он свидетельствует, что с дохристианских времен славяне мирно общались с тюрками. Вместе пасли скот и пахали землю, торговали друг с другом, воевали против общих врагов, обменивались достижениями. Только во времена мира и дружбы могли войти в славянские языки тюркские слова, типа «товарищ».

Влияние татар на русскую культуру

В Российской империи время от времени появлялись призывы очистить русский язык от татарских слов. Кое-что удалили, но многое вошло в кровь и плоть русских. И тогда начали искать, якобы нетатарское происхождение тюркских слов и сюжетов. Смешно читать, как филологи пытаются объяснить происхождение некоторых слов.

Например, слово Арбат, якобы, восходит к арабскому arbad, являющемуся множественным числом от rabad — «пригород», «предместье», «караван-сарай» и т. д. А само слово, мол, обронил заезжий арабский купец. Или же связывают «арбат» с русским прилагательным горбат, отражающим особенности холмистой местности, или же с русским словом орьба (пахота) и даже с латинским arbutum (вишня), а также с вынесенным из Африки словом бат в значении «большая гора без реки» и т. д. Встречаются также гипотезы о происхождении названия улицы от слов арбуй («язычник», «знахарь») и ропаты (иноверческий храм). Короче говоря, объяснение зависит от фантазии автора.

Улица Арбат в Москве

На самом деле на территории нынешнего Арбата когда-то собирались извозчики, в основном татары — их в Москве всегда было много. Арбат происходит от словосочетания «арба» — телега, «ат» — лошадь. Все прозрачно и понятно без заезжих невесть откуда арабов.

Не только в Москве, но и в Казани на зимнее время татары из сел съезжались в город с тем, чтобы прокормить себя и лошадь, и работали извозчиками, их называли «барабузами» от татарского слова «барабыз», т. е. «поехали!». Но можно было их назвать «арбатами» …

Продолжение следует