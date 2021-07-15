«Жаль, что прошло уже сто лет, — и мы только сейчас начали поднимать наследие Лябибы Хусаинии»

В Институте им. Марджани оценили вклад просветительницы и других женщин — звезд просвещения Чистопольского уезда

Конференция «Чистай өязенең мәгърифәт йолдызлары» («Звезды просвещения Чистопольского уезда») стала частью проекта по привлечению внимания общества к роли женщин, которые внесли огромный вклад в дело образования татар. Вдохновляющее событие посетил корреспондент «Реального времени».

Чистопольские женщины — двигатели прогресса

Историю необычного проекта рассказала Сурия Усманова, руководитель общественной организации по поддержке женщин, семьи и детей «Сириус». По ее словам, в Чистополе принята концепция по развитию туризма, согласно которой к трем существующим музеям прибавится еще 12, посвященных жившим в городе во время Великой Отечественной войны писателям и работникам культуры и еще купцам.

— Пусть открываются музеи. Я сама из Чистополя, из села Яуширма, это продвинет наш город и район, — сказала Усманова. — Но здесь родились и люди важные для татарской истории!

Поэтому она прописала свою концепцию для десяти татарских музеев. Параллельно писала письма президенту Татарстана, встречалась с чиновниками, выступала на конференциях, публиковала статьи.

При этом в Чистополе уже можно водить экскурсии по татарским местам. Как рассказала Альмира Шарифуллина, это был бы путь через дом Камаловых, мусульманское училище «Амирхания», Первую соборную мечеть и его медресе, духовное училище и кладбище.

— Каждый, с кем я встречалась, просил — расскажите, кто есть в уезде. Никто не знает этих людей, — рассказывала Усманова. — А материала нет. Поэтому я начала работать с Таминой Биктимировой, которая всю жизнь изучает женщин-просветительниц.

Две женщины вместе придумали проект и выиграли грант благотворительного фонда «Татнефть». Осенью выйдет книга, обложку к ней нарисовал художник Нияз Хазиахметов (его работы долгое время были выставлены на набережной Нижнего Кабана). Конференция в преддверии презентации издания. В книгу вошли истории 12 женщин, причем тех, кто родился во время существования уезда, до 1920 года. Поэтому в ней нет, к примеру, писательницы Кояш Тимбиковой, указала Усманова.

Школа Лябибы Хусаинии. Источник: islam-today.ru

Кто открывал школы, заседал в Думе, запускал журналы? Женщины!

Про других просветительниц она коротко рассказала. Среди них — Лябиба Хусаиния, которая преподавала по приглашению Галимджана Баруди в казанской школе для девочек у Махруй Мозаффарии. Вышла замуж с условием, что продолжит эту работу. Когда «Музаффария» закрылась, учила девочек у себя дома. После чего построила двухэтажное здание для школы, где те же самые девочки могли обучаться бесплатно.

— Она меж двух огней находилась, — рассказывала Усманова. — С одной стороны, нельзя было преподавать ничего, кроме религиозных предметов. Ее проверяют шесть раз. C другой стороны, ретроградные муллы давили на нее: зачем математика и география нашим девушкам? И она говорила — придет время, меня поймут. Жаль, что прошло уже сто лет — и мы только сейчас начали поднимать ее наследие.

Еще одна героиня книги — Абруй Сайфи. В парламенте Милли Меджлиса она — единственная женщина. Депутат в Уфе и Казани. Открыла в столице Татарстана пять детсадов. Одна их тех, кто запустил работу журнала «Азат хатын» (ныне — «Сөембикә»).

Абруй Сайфи с мужем. Фото: archive.gov.tatarstan.ru

Немного конференция, немного митинг

Тамина Биктимирова, которая назвала свой доклад «Борьба татарских женщин за образование», порой не могла сдержать слез. Позднее, другой спикер указала, что женщинам в целом мало дают возможности выступить. Так что регламент в этих условиях не соблюдался, и конференция затянулась. С другой стороны, говорили участницы встречи вещи невероятно эмоциональные и интересные.

Биктимирова вспомнила, как несколько лет назад выступала за памятник царице Сююмбике в этом же зале Института истории им. Марджани:

— Не было ни одного журналиста, ни одного артиста, который нас бы тогда не .

Но инициативу поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов и памятник Камиля Мулдашева должен был появиться в центре города.

— Потом услышали, что не будет памятника. Как Мулдашев это перенес? Заплакал, наверное, — сказала Биктимирова и сама еле сдержала слезы.

Подробно исследовательница рассказывала о Хадиче Ямашевой-Таначевой, супруге революционера Хусаина Ямашева, одной из организаторов Всероссийского курултая женщин‑мусульманок. Позже она станет единственной женщиной-депутатом Казанской городской думы.



Гаяз Исхаки с дочерью Сагадат. Фото: tatmuseum.ru

Много говорили на конференции об уроженце уезда, писателе Гаязе Исхаки. Научный сотрудник Института языка и литературы Лена Гайнанова вспоминала, как она сама в советское время собирала четырехтомник из произведений Исхаки, а потом написала письмо его дочери Сагадат Исхаки-Чагатай, а она потом гордо читала его друзьям в Турции, мол, в Советском Союзе кому-то нужны произведения отца. Гайнанова подняла вопрос — почему же в Чистополе нет его музея? Он работает в Яуширме, словно в положении «пасынка», по словам выступающей.

Громко прозвучал рассказ об Уммугульсум Камаловой. О ней говорится в романе Розы Туфитулловой «Ветер судьбы». Младшая дочь Закира ишана Камалова училась на Высших женских курсах в Санкт-Петербурге. Во время войны уехала в турецкую армию, вернулась в Казань, вышла замуж за фабриканта Габдуллу Акчурина, после его смерти долго жила в Ленинграде, в Оренбурге, похоронена в Казани.

Уммугульсум Камалова с мужем Абдуллой Акчуриным. Источник intertat.tatar

Также в книге расскажут об учительнице и публицисте Фатыйме-Фариде Вагаповой-Наурузовой, журналистке Сание Гыйффат, Илхамие Туктаровой-Богданович (первая женщина в республике, окончившая Московский государственный университет), Рабиге Хакимовой (основательнице отделения татарского языка и литературы Казанского государственного университета), актрисе Вере Минкиной, драматурге Раисе Ишморатовой и учительнице Зайтуне Маулюдовой — любви Тукая.

