В Институте истории им. Ш. Марджани выбрали директора

Радик Салихов стал директором Института истории им. Ш. Марджани. Его выбрали сегодня на собрании научного коллектива учреждения. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени», который находится сейчас в институте.

68 человек проголосовало за, один — против.

Фото: Тимур Рахматуллин

Ранее он носил должность «исполняющий обязанности директора». Официально в новом статусе его должно утвердить Министерство образования и науки Республики Татарстан — учредитель научного учреждения.

Выборы прошли на безальтернативной основе: свою кандидатуру выдвинул лишь один Салихов. Других претендентов на кресло директора не оказалось, передает наш корреспондент.

В своем выступлении Салихов рассказал о достижениях института за 25 лет и поблагодарил первого директора Рафаэля Хакимова. Также сообщил о работе отделов учреждения и поделился планами по направлениям развития.

Тимур Рахматуллин

Как сообщало «Реальное время», в конце мая появилась информация о планах руководства Татарстана реорганизовать Институт истории им. Ш. Марджани и подчинить его Академии наук РТ. Коллектив воспротивился такому решению, коллег поддержали известные ученые России и зарубежья. Учреждение сохранило свою автономию.

В начале июня прежний директор Рафаэль Хакимов сложил с себя полномочия и перешел на должность научного руководителя института. Академическое учреждение с приставкой и.о. возглавил Радик Салихов, который ранее трудился заместителем директора по научной работе.

Салихов в интервью «Реальному времени» рассказал, что намерен продолжать дело Хакимова, развивать научпоп, укреплять научные связи с историками Татарстана, Башкортостана и Москвы.