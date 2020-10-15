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В Институте истории им. Ш. Марджани выбрали директора

15:05, 15.10.2020 3
В Институте истории им. Ш. Марджани выбрали директора
Фото: realnoevremya.ru

Радик Салихов стал директором Института истории им. Ш. Марджани. Его выбрали сегодня на собрании научного коллектива учреждения. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени», который находится сейчас в институте.

68 человек проголосовало за, один — против.

Фото: Тимур Рахматуллин

Ранее он носил должность «исполняющий обязанности директора». Официально в новом статусе его должно утвердить Министерство образования и науки Республики Татарстан — учредитель научного учреждения.

Выборы прошли на безальтернативной основе: свою кандидатуру выдвинул лишь один Салихов. Других претендентов на кресло директора не оказалось, передает наш корреспондент.

В своем выступлении Салихов рассказал о достижениях института за 25 лет и поблагодарил первого директора Рафаэля Хакимова. Также сообщил о работе отделов учреждения и поделился планами по направлениям развития.

Тимур Рахматуллин

Как сообщало «Реальное время», в конце мая появилась информация о планах руководства Татарстана реорганизовать Институт истории им. Ш. Марджани и подчинить его Академии наук РТ. Коллектив воспротивился такому решению, коллег поддержали известные ученые России и зарубежья. Учреждение сохранило свою автономию.

В начале июня прежний директор Рафаэль Хакимов сложил с себя полномочия и перешел на должность научного руководителя института. Академическое учреждение с приставкой и.о. возглавил Радик Салихов, который ранее трудился заместителем директора по научной работе.

Салихов в интервью «Реальному времени» рассказал, что намерен продолжать дело Хакимова, развивать научпоп, укреплять научные связи с историками Татарстана, Башкортостана и Москвы.

Справка

Радик Римович Салихов — историк, директор Института истории им. Ш. Марджани.

  • Родился в 1965 году.
  • Доктор исторических наук, заведующий отделом новой и новейшей истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, лауреат Государственной премии в области науки и техники Республики Татарстан за 2008 год, академик АН РТ (2016). С 2011 по 2020 годы — заместитель директора по научной работе Института истории им. Ш. Марджани.
  • Салихов внес значительный вклад в изучение памятников духовной и материальной культуры татарского народа, социальной структуры татарского общества второй половины XIX — начала XX века, влияния джадидистских преобразований на мусульманскую общину, проблем формирования национального торгово-промышленного класса, экономической истории региона, а также исторической и современной территориальной геральдики, региональной истории Татарстана.
  • Под его научным руководством и при консультировании было защищено восемь диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Он является автором восьми монографий, более 80 научных статей.
  • С 2002 по 2006 годы выполнял обязанности ответственного секретаря, а с 2006 года — заместителя председателя Геральдического совета при президенте РТ.

ОбществоИсторияОбразование Татарстан Институт истории им. Ш.Марджани АН РТСалихов Радик Римович
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:17
    Хороший человек, профессионал
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  • Анонимно 15:17
    Поздравляю
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  • Анонимно 15:21
    А кто против голосовал?
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