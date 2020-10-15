В Институте истории им. Ш. Марджани выбрали директора
Радик Салихов стал директором Института истории им. Ш. Марджани. Его выбрали сегодня на собрании научного коллектива учреждения. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени», который находится сейчас в институте.
68 человек проголосовало за, один — против.
Ранее он носил должность «исполняющий обязанности директора». Официально в новом статусе его должно утвердить Министерство образования и науки Республики Татарстан — учредитель научного учреждения.
Выборы прошли на безальтернативной основе: свою кандидатуру выдвинул лишь один Салихов. Других претендентов на кресло директора не оказалось, передает наш корреспондент.
В своем выступлении Салихов рассказал о достижениях института за 25 лет и поблагодарил первого директора Рафаэля Хакимова. Также сообщил о работе отделов учреждения и поделился планами по направлениям развития.
Как сообщало «Реальное время», в конце мая появилась информация о планах руководства Татарстана реорганизовать Институт истории им. Ш. Марджани и подчинить его Академии наук РТ. Коллектив воспротивился такому решению, коллег поддержали известные ученые России и зарубежья. Учреждение сохранило свою автономию.
В начале июня прежний директор Рафаэль Хакимов сложил с себя полномочия и перешел на должность научного руководителя института. Академическое учреждение с приставкой и.о. возглавил Радик Салихов, который ранее трудился заместителем директора по научной работе.
Салихов в интервью «Реальному времени» рассказал, что намерен продолжать дело Хакимова, развивать научпоп, укреплять научные связи с историками Татарстана, Башкортостана и Москвы.
Справка
Радик Римович Салихов — историк, директор Института истории им. Ш. Марджани.
- Родился в 1965 году.
- Доктор исторических наук, заведующий отделом новой и новейшей истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, лауреат Государственной премии в области науки и техники Республики Татарстан за 2008 год, академик АН РТ (2016). С 2011 по 2020 годы — заместитель директора по научной работе Института истории им. Ш. Марджани.
- Салихов внес значительный вклад в изучение памятников духовной и материальной культуры татарского народа, социальной структуры татарского общества второй половины XIX — начала XX века, влияния джадидистских преобразований на мусульманскую общину, проблем формирования национального торгово-промышленного класса, экономической истории региона, а также исторической и современной территориальной геральдики, региональной истории Татарстана.
- Под его научным руководством и при консультировании было защищено восемь диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Он является автором восьми монографий, более 80 научных статей.
- С 2002 по 2006 годы выполнял обязанности ответственного секретаря, а с 2006 года — заместителя председателя Геральдического совета при президенте РТ.
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