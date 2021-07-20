Династия Сайдашевых: бесплатная столовая и первая мусульманская богодельня

Из истории татарского предпринимательства

Фото: kpfu.ru (Члены правления Казанского мусульманского благотворительного общества)

Представители большой купеческой семьи Сайдашевых, живших в Казани в начале XX века, известны не только как успешные предприниматели, издатели и меценаты, внесшие огромный вклад в реформу мусульманского образования, но и широкой благотворительной деятельностью. Об этом пишет в своей книге «Страницы истории татарского предпринимательства: купеческая династия Сайдашевых (вторая половина ХIХ — начала ХХ века)» старший научный сотрудник Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. Марджани Лилия Мухамадеева. В новой части издания, публикуемом «Реальным временем», автор рассказывает, как после засухи 1891 года Сайдашевы спасли от голода многих сограждан, открыв бесплатную столовую, где каждый день кормили более 1000 человек. Кроме того в 1895 году их стараниями открылась первая в Казанской губернии мусульманская богадельня, а в 1898 — исполнилась мечта татар — появилось первое благотворительное «Общество пособия бедным мусульманам г.Казани».

Участие в благотворительном движении и работе органов местного самоуправления

Благотворительность всегда являлась важной формой общественной активности российского предпринимательства. Систематическая организация его восходит корнями к эпохе правления Екатерины II, которой «Учреждением для управления губерний» от 7 ноября 1775 года было постановлено создать в каждой губернии для управления делами благотворительности особые приказы общественного призрения под председательством гражданских губернаторов. В Казани данное положение вводится в 1782 году и вверяется Казанскому приказу общественного призрения. В его ведении находились устройство и содержание больниц, домов для умалишенных, богаделен, сиротских, воспитательных и инвалидных домов, народных школ, смирительных и рабочих домов. С 1869 года, в связи с упразднением, эти функции берет на себя Казанская губернская земская управа.

Во второй половине ХIХ века традиции массовой филантропии продолжали активно развиваться. Именно в этот период в общероссийском благотворительном движении значительную роль начинает играть и татарская буржуазия, что наглядно представлено на примере казанского купца Ахметзяна Яхьича Сайдашева. Будучи глубоко религиозным человеком, он жертвовал немалую часть своего состояния на богоугодные благотворительные дела.

Как уже было отмечено выше, в 1883 году казанский купец М.И. Галеев учреждает для своего сына Г.Баруди медресе «Мухаммадия». В 1885–1886 годах, благодаря помощи А.Я. Сайдашева и Г.И. Утямышева, у прежнего здания появляются второй и третий этажи. Благодаря этой помощи «Мухаммадия» превратилась в одно из самых богатых и благоустроенных медресе Казани. Надо заметить, что и в наши дни оно продолжает являться одним из архитектурных украшений города. В последующие годы материальное обеспечение медресе, наряду с купцами Галикеевыми, Галеевыми, Мусиными, Гайнуллиными, Иманкуловыми и др., продолжало финансироваться и купцами Сайдашевыми.

Медресе «Мухаммадия». Фото: tatarica.org

Как отмечает Р.Р. Салихов, реформа национальной школы в Казани проходила в основном на средства самих приходов, где они располагались. Ни один попечитель не осмеливался идти на какие-то неординарные шаги, не имея поддержки влиятельных и богатых жителей своего прихода. К примеру, попечитель пятой махали г.Казани, в которой находилось джадидское медресе «Мухаммадия», А.Азимов почти все свои действия согласовывал с главными финансистами прихода М-С.М-С. Галикеевым, М.И. Галеевым, М-С.Г. Мусиным, М-В. Гайнуллиным, Сайдашевыми, Иманкуловыми и др.

Одним из направлений благотворительности, развернувшейся в России во второй половине ХIХ века, была помощь населению в экстремальных условиях. Сайдашевы, как и многие другие купцы, поддерживали нуждающихся людей во время неурожаев, пожаров и стихийных бедствий.

Лето 1891 года выдалось необычайно засушливым, в результате неурожая на полях, тысячи людей остались без средств к существованию. На помощь приходят казанские купцы, дела которых на ярмарках соседних губерний идут довольно удачливым образом. По приезду с них они организовывают бесплатные столовые для неимущих жителей Казани и его окрестностей. В результате, осенью того же года начинают действовать: детская столовая для православных в доме Соболева на Мокрой улице, где ежедневно выдавалось от 600 до 700 обедов; мусульманская детская столовая, размещавшаяся на Тихвинской улице в доме Усманова, в которой обедало от 700 до 800 детей в сутки; столовая для престарелых в Университетском переулке в доме Платонова, где каждый день раздавалось от 350 до 400 обедов; до 1000 человек в день пользовались услугами бесплатной чайной, которая помещалась на Проломной улице в доме Щербакова. Наряду с этим был организован ночлежный приют на Булаке в доме Меркулова, в котором ежедневно ночевало по 350–400 человек. По инициативе татарских купцов, в Плетенях в доме А.Я. Сайдашева с 12 ноября 1891 года по 2 июня 1892 года работала столовая для взрослых, которую ежедневно посещало от 1000 до 1050 человек. Обед в ней состоял из миски супа с мясом и куска хлеба, стоимость которого исчислялась примерно в 2 ½ копейки. Детской столовой (для православных), чайной, столовой для престарелых и приютом заведовал казанский полицмейстер, «у которого находились и средства на их содержание»; мусульманскими же столовыми заведовали избранные лица из среды именитых мусульман, «жертвователей, у которых находятся и средства на содержание». Помимо этого*, Сайдашевы делали в пользу голодающих и денежные пожертвования.

Примерно в указанный период Казанская городская Управа, взяв в аренду тот же дом в Плетенях у А.Я. Сайдашева, передает его Казанскому обществу попечения о бедных и больных детях, для которых открывается временный ночлежный приют. Количество призревавшихся там детей составляло от 30 до 35 человек. К тому же М.А. Сайдашев являлся действительным членом данного общества и регулярно вносил пожертвования. После окончания срока аренды, а именно 1 июня 1892 года, А.Я. Сайдашев просит принять содержание приюта на себя, на что депутаты Казанской городской Думы, единогласно проголосовав, решают удовлетворить его просьбу.

Со времени возникновения торгово-промышленного товарищества «Ахметзян Сайдашев с сыновьями и Бакий Субаев» его члены ежегодно с чистой прибыли отчисляли 1% на благотворительные цели.

По сведениям «Памятной книжки Казанской губернии» за 1893–94 годы А.Я. Сайдашев являлся почетным членом Губернского попечительства детских приютов и Высочайше утвержденным директором Губернского попечительного комитета о тюрьмах, которые находились по адресу: г.Казань, Крепость, Губернское правление и Дворец соответственно.

В 1895 году, благодаря стараниям А.Я. Сайдашева, открывается первая в Казанской губернии мусульманская богадельня. В 1886 году на земском собрании гласный А.Я. Сайдашев выступил с предложением о создании богадельни первой в истории губернии в с. Большие Менгеры Казанского уезда. Земство, поддержав его инициативу, решает выделять по 200 рублей в год на ее содержание. Вдохновленный А.Я. Сайдашев, внеся свой первый пай в виде 500 рублей, начинает сбор пожертвований среди татарских купцов. Прошли долгие шесть лет ожиданий от мусульманского сельского общества, прежде чем Кутюкское сельское поселение Карамышенской волости Казанского уезда в январе 1893 года решило выделить для строительства богадельни на 15 человек (8 мужчин и 7 женщин) участок земли. К этому времени А.Я. Сайдашев, передав еще 300 рублей, отстраняется от дела, сославшись на большие пожертвования в 1891–1892 гг. в пользу пострадавших от неурожая, за что его решают исключить из числа почетных попечителей приюта. К счастью, оправившись от временных финансовых неудач, он с 1895 года вновь начинает финансировать строительство. Во многом только благодаря его материальной помощи богадельня начинает свое функционирование.

Дом Терминской. Фото pastvu.com

Однако нашлись люди, которые начали распространять ложные слухи о насильственном крещении тех мусульман, которые согласятся жить в богадельне. Если вначале на каждое место в богадельне претендовало по 3–4 человека, то, поддавшись панике, заявления стали забирать назад под разными предлогами многие желающие. С помощью мусульманского духовенства, успокоившего своих единоверцев, конфликт удалось уладить, и первая мусульманская богадельня начала действовать. Еще на протяжении нескольких лет инициатор ее создания — А.Я. Сайдашев выделяет средства на ее содержание. С 1898 года богадельня продолжает свою работу под покровительством первого благотворительного общества татар «Общества пособия бедным мусульманам г.Казани» и продолжает содержаться татарскими предпринимателями.

Весной 1894 года в доме Терминской (П.З. Садовского) по Петропавловскому переулку (ныне — ул. Гиззата, 8) на средства щедрой благотворительницы О.С. Гейнс (в девичестве Александрова) открывается первая в Забулачной части г.Казань больница, получившая название «Городская больница Сергея Евсеевича, Анны Михайловны и Александра Сергеевича Александровых»108. С выражением благодарности за устройство данной больницы к ней домой (ныне ул. К.Маркса, 66) приходит делегация гласных Городской Думы с городским головой С.В. Дьяченко. Выразив О.С. Гейнс признательность за пожертвования, особенно за больницу, «так как она принесет существенную пользу бедному населению Забулачья, где много и мусульман», А.Я. Сайдашев просит через С.В. Дьяченко у Ольги Сергеевны принять его повторно вместе со своими единомышленниками. «В одну из пятниц часа в два дня» депутация от татарского общества в составе А.Я. Сайдашева, М.И. Галеева, Аминова, очередной раз приходят для разговора с ней. «Ольга Сергеевна приняла нас очень любезно, — вспоминал Сайдашев, — но на мою просьбу пожертвовать тысяч 10 для мусульман в виду того, что ее покойный батюшка Сергей Евсеевич Александров вел широкие дела с мусульманами Казани и Астрахани, и его благосостояние основано было на этих делах, — сказала, что она подумает об этом моем ходатайстве». После чего, А.Я. Сайдашев отправляется к С.В. Дьяченко и просит поддержать его просьбу перед О.С. Гейнс. Деньги в размере 10 тысяч рублей, пожертвованные О.С. Гейнс, по указанию А.Я. Сайдашева, были переданы М.И. Галееву, который стоял тогда во главе мусульман, ходатайствующих об учреждении мусульманского благотворительно комитета. Полученные деньги М.И. Галеев положил в банк на отдельный счет, квитанцию которой сдал на хранение в Городскую управу.

К концу ХIХ века в России насчитывалось уже 14854 благотворительных учреждений (обществ и заведений), которые играли заметную роль в социально-экономической и духовной жизни населения империи. Основными причинами их возникновения являлись: неспособность решения проблем нуждающихся государственной системой призрения; религиозные традиции милосердия и нищелюбия; рост частного капитала; поощрительное налоговое и регистрационное законодательство; благотворительная инициатива членов императорской фамилии.

И.Репин. «Портрет О.С.Александровой-Гейнс», 1890. Фото cultobzor.ru

Мусульманское общество г.Казань также нуждалось в подобной организации. Так, 19 ноября 1896 года на имя казанского губернатора было подано прошение с выработанным проектом устава благотворительного общества от имени мусульманского купечества, куда входили: М.И. Галеев, М.А. Сайдашев, И.Г. Утямышев, М-Р.И. и Г-К. Юнусовы, М-Ю.М. Апанаев, С.М. Аитов и Б.Ф. Муллин. Мечты татар осуществились только через два года в 1898 году, когда в Казани открылось первое благотворительное «Общество пособия бедным мусульманам г.Казани», с целью предоставления средств к улучшению материального и нравственного состояния бедных мусульман. Оно находилось по адресу: г.Казань, Плетени, ул. Поперечно-Захарьевская. Попечителями общества стали генерал-майор М.Ш. Шамиль, купцы первой гильдии А.Г. Хусаинов, С.С. Губайдуллин, И.И. Айтуганов. Фактические учредители общества М.И. Галеев и А.Я. Сайдашев из-за вмешательства губернских властей были в самый последний момент отстранены от реального управления делами этой организации. «Общество пособия бедным мусульманам г.Казани» создавалось как массовая общественная организация, по составу своему не предусматривавшая каких-либо национальных, конфессиональных, сословных и иных ограничений. Члены общества подразделялись на три категории: почетных (за особо крупные пожертвования), пожизненных (внесших в кассу 60 и более рублей) и действительных (заплативших взнос в размере 5 рублей).

В связи с открытием нового общества газета «Казанский телеграф» на своих страницах выпустила статью автора под псевдонимом Эн Пэ с пожеланиями «чтобы число сочувствующих новому обществу росло росло и чтобы «рука дающих не оскудневала»». Первое собрание нового общества состоялось 1 марта в 8 часов вечера в доме братьев Азимовых. На нем присутствовало из 177 членов 94 человека, большинством голосов которых был избран Особый председатель общего собрания А.Я. Сайдашев. Было объявлено о капитале общества, который состоял из членских взносов и взносов сочувствующих мусульман в размере 6060 рублей 56 копеек, капитала О.С. Гейнс, составляющий к тому времени с процентами 13341 рубль 91 копейку, а также оставшихся не израсходованных во время неурожайного года 140 рублей 53 копейки. Общая сумма составила 19543 рубля. Также, на собрании постановлено было ходатайствовать перед «Императорским человеколюбивым обществом» в передаче 10500 рублей, пожертвованных мусульманами в ознаменование совершеннолетия наследника «Цесаревича царствующего императора Николая II» и дома с двумя лавками, отданными братьями Юнусовыми под богадельню. На эти средства общество планировало открыть богадельню на 10 кроватей.

На первом собрании были произведены также выборы в почетные члены, в которые единогласно вошли: начальник казанской губернии П.А. Полтарацкий, казанский городской голова С.В. Дьяченко, оренбургский муфтий М.Ш. Султанов и ахун г.Казань М.А. Сагитов. Помимо этого в повестке дня заседания было: открытие приюта на 50 человек (25 девочек и 25 мальчиков), ночлежный дом на 100 человек обоего пола и другие насущные проблемы. На протяжении всей деятельности это общество открыло и содержало на свои средства богадельню, детский приют, школу при нем, амбулаторию и др. Помимо этого, общество периодически выдавало неимущим гражданам ежемесячные и единовременные пособия на различные нужды.

В 1910 году П.Знаменский отмечал, что «татарское благотворительное общество насчитывает у себя до 25000 капитала».

22 января 1912 года в Казани при «Обществе пособия бедным мусульманам г.Казани» открывается родовспомогательное лечебное заведение. Большую финансовую помощь оказал зять А.Я. Сайдашева И.Г. Утямышев, получив от московских фирм солидную сумму в размере 2191 рубля. На открытии, помимо большого стечения мусульман, присутствовали вице-губернатор города Питкевич, глава города Бекетов, инспектор казанской губернской медицинской инспекции Губкин, его помощник Купидонов, заведующий родильного дома, преподаватель Казанского императорского университета, приват-доцент Захарьевский, гласные Казанской городской думы и другие не менее почетные лица города. Мероприятие началось с прочтения некоторых аятов из Корана, а также молитвы в честь императорской семьи.

После приветствия вице-губернатора Казани, слово взял гласный Мухаметзян Сайдашев: «Господа! Я, будучи членом правления общества, хочу от имени него выразить благодарность по поводу открытия роддома. Я верю, что наше дело, начатое с помощью уважаемых гостей, пока маленькое, но в ближайшее время оно расширится и укрепится. Нас радует, что на нашу деятельность положительно отнеслись представитель правительства господин вице-губернатор и инспектор казанской губернской медицинской инспекции господин Губкин. Поддержку представителя городских властей можно обозначить как восполнение недостатка в этой сфере, и это нам дает надежду на то, что и в дальнейшем нас будут материально поддерживать. В наших лабораториях оказывается бесплатное медицинское обслуживание, в этом нам непосредственно большую помощь оказывают городские власти, чему мы благодарны. Поддержка города в открытии роддома нас татар очень радует…».

После этого были озвучены поздравления, поступившие от многочисленных граждан, среди которых имелась поздравительная телеграмма от Оренбургского мусульманского общества. На очередном заседании Городской думы в феврале 1912 года М.А. Сайдашев просил от имени правления Общества выделить какую-либо сумму вновь открытому родовспомогательному заведению, в результате чего через месяц было постановлено «ассигновать в распоряжение Общества пособия бедным мусульманам, по ст. 117, сверх 500 руб., отпускаемых на содержание амбулатории, еще 500 руб., на вновь открытое родовспомогательное заведение, а всего по ст. 117–1000 руб.».



Часовня при Мариинской богадельне. Современный вид. Фото wikivoyage.org

Не только в делах торговли, но и в делах благотворительности Ахметзян Яхьич и его сын Мухаметзян Ахметзянович Сайдашевы являлись примером для многих своих родственников. Сам Ахметзян Яхьич за помощь в сборе средств у О.С. Гейнс на открытие богадельни был выбран в правление «Общества пособия бедным мусульманам г.Казани». Товарищем председателя являлся М.А. Сайдашев. В разное время почетными членами общества помимо прочих являлись А.Я. Сайдашев и его зять И.М.-Г. Утямышев, удостоившийся этого звания за помощь в финансировании родовспомогательного лечебного учреждения. Он же входил в состав Попечительного Совета в Ревизионной комиссии по богадельне. Пожизненными членами общества были племянник Ахметзяна Яхьича — Мухамет-Шакир Мухамет-Вафич Сайдашев, а также зять Мухаметзяна Ахметзяновича — Шаих-Аттар Хасанович Иманаев.

Действительными членами общества, являлись: Мухаметзян Ахметзянович Сайдашев, Абдул-Кадыр, Мухамет-Гариф и Миргазиз Мухамет-Вафичи Сайдашевы и второй зять Ахметзяна Яхьича — Кагарман Уразгильдеев. Все они, ежегодно выплачивая членские взносы и финансируя различные проекты общества, помогали бедному населению Казани. Среди них можно упомянуть родного брата А.Я. Сайдашева Ахмет-Сафу Яхьича Сайдашева, сделавшего пожертвование в пользу Мариинской богадельни. А также щедрого благотворителя Мухамет-Шарифа Бикбовича Той-кича, который после своей смерти завещал 31500 рублей на постройку 15 мечетей и 10 колодцев. Как было указано выше, жена покойного М.-Ш.Б. Тойкича — Биби-Бадерниса Муртазовна, вышла замуж за Абдул-Кадыра Мухамет-Вафича Сайдашева и приняла его фамилию.

* Аналогичная ситуация произошла в 1898 году. Обществом пособия бед-ным мусульманам г.Казани была открыта бесплатная столовая, которая действовала с 1 января 1898 года по 1 мая 1899 года. Сайдашевы также продолжали свое финансирование, в частности, М.В. Сайдашев внес небольшое пожертвование в размере 1 рубля (всего татарские купцы со-брали на это дело 600 рублей 80 копеек).