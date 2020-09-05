«Татарский народ, если и не воспрял, то вздрогнул — разве это плохо?»

В Институте истории Ш. Марджани обсудили принятую стратегию татар и судьбу гуманитарных наук

Фото: татаровед.рф

Ведущие представители гуманитарных наук республики собрались в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ, чтобы обсудить будущее своих дисциплин. Встреча, на которой побывал и корреспондент «Реального времени», прошла в формате круглого стола и во многом была посвящена принятой в прошлые выходные на «Национальном собрании» документа — «Татары: стратегия действия». Обсуждая достоинства нашумевшего текста, ученые разделились во мнениях. Было высказано немало предложений, опасений, которые можно принять в качестве руководства к действию научного сообщества.



«Народ если не воспрял, то вздрогнул»

Одним из первых слово взял Бахтияр Измайлов, завотделом междисциплинарных исследований Института истории Ш. Марджани. Ученый начал с того, что под стратегией многие понимали подробную дорожную карту либо документ, который воодушевит каждого представителя нации. Как представитель отдела, занимающегося популяризацией науки (именно его сотрудники теперь продвигают медиа-контент, благодаря которому институт известен широким массам), он отметил, что подробная карта, с авторством, закрепленным за Академией наук РТ, была «далека от народа», а вот нынешняя стратегия является именно «научно-популярной формой», понятной каждому.

Искандер Гилязов: «Мы даже внутри Академии друг друга порой не слышим. Стратегия дала импульс, татарский народ, если и не воспрял, то вздрогнул, разве это плохо?»

Искандер Гилязов, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, отметил, что рад встрече как таковой, потому что между институтами республики не наблюдается единства: «Мы даже внутри Академии друг друга порой не слышим. Стратегия дала импульс, татарский народ, если и не воспрял, то вздрогнул, разве это плохо?».

Гилязов вернулся к заявленной теме круглого стола и озвучил свои предложения. В частности, отметил, что историки Казани словно «сидят на горе и ничего не замечают»:



— Наши археографы добыли сотни источников, к нам приезжают ученые из-за рубежа, публикуют биографии, а мы ничего не делаем.



Кроме того, он обратил внимание на подготовку татароязычных кадров и пропаганды истории в целом. И это понятный запрос — если речь идет о стратегии, то в будущем двигать науку должны молодые ученые, причем свободно говорящие на родном языке. О том, что для современной татарской истории еще нужно выработать новый аналитический язык, говорил Альфрид Бустанов, профессор Амстердамского университета, сейчас активно занимающийся сбором и изучением старинных книг и рукописей.



Фото Ильи Репина

По мнению Альфрида Бустанова, для современной татарской истории еще нужно выработать новый аналитический язык

Вернуть «Историю Татарстана» в школы и вузы

Главред журнала «Туган җир — Родной край» и член Национального совета Всемирного конгресса татар Дамир Исхаков предложил продолжить работу над стратегией: мол, если эта называется «Стратегией действия», то нужна и «Стратегия развития». Для этого, по его словам, надо создать совет экспертов, не ограниченный каким-либо институтом.

О популяризации истории говорил и журналист Римзиль Валеев, который предложил вернуть предмет «История Татарстана» в школы, а также, хоть и факультативно, в вузы. Тут же возник вопрос об архивах — подобных учебников в 90-е и нулевые выходило немало, а выпускало их канувшее в лету издательство «Магариф».



— Эти учебники списываются и выкидываются даже учителями, хотя мы просим их этого не делать, — отметил Марат Гибатдинов, руководитель Центра истории и теории национального образования института, указав, что подобные операции сталкиваются с проблемами копирайта. Впрочем, идея явно понравилась всем участникам встречи.

Фото Максима Платонова

Дамир Исхаков считает, что если эта называется «Стратегией действия», то нужна и «Стратегия развития»

Дискуссии продолжат

Главный научный сотрудник отдела историко-культурного наследия народов Лилия Габдрафикова, чьи статьи публиковались и на нашем сайте, подвела черту под дискуссией о резонансном документе. Стратегия, значительная часть которой посвящена прошлому народа и обращена в его будущее, была принята на «Милли җыен»: «А на нем не было ни историков, ни представителей молодежи», отметила ученый.

Как пообещал и.о. директора Института истории Радик Салихов, дискуссии по данной теме будут продолжены. В частности, появилось предложение организовать круглый стол с работниками образования. А внесенные в рамках этого обсуждения предложения и инициативы предложили выверить и опубликовать.

