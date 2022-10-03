«Если Султановы передавали фамилию по наследству, Мутины записывались по отчеству»

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием и сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться с особенностями формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует вторую главу о демографическом развитии селений Актанышского края в конце XVIII — середине XIX вв. из книги о ранней истории региона.



Социальная элита

Анализ материалов ревизских сказок позволяет определить круг лиц, занимавших высокое социальное положение в селениях Актанышского края. Это были прежде всего представители духовенства, а также бывшие чины Башкиро-мещерякского войска.



К числу наиболее влиятельных родов Восточного Закамья относились Султановы из дер. Мастеево и Мутины из дер. Такталачук.

По данным VI-й ревизии (1811 г.), в дер. Мастеево проживали 21 душа м.п. из рода Султановых, что составляло 44,7% от общей численности (47 душ м.п.) жителей деревни. Самым старшим в роду на тот момент был поручик Габдулзялил (Абзелил) Султанов (1749/1750 г.р.). Из материалов VII-й ревизии (1816 г.) следует, что у поручика были дворовые люди (2 души м.п. и 2 души ж.п.). После смерти Г. Султанова в 1827 г. его наследники дали вольную дворовому Бикмамету Мратову, который с женой Бадри (1810 г.р.) и сыном Мухаметнаби Бикмаметовым (1830 г.р.) был причислен к тептярскому сословию и определен во 2-ю тептярскую команду дер. Мясогутово.

Правнуком Габдулзялила Султанова был Мухамедьяр Мухаметшарипович Султанов (1837—1915) — муфтий Оренбургского магометанского духовного собрания. Он приходился внуком его старшему сыну Баязиту Габдулзялиловичу (1773/1774 г.р.) и сыном Мухамешарипу Баязитовичу Султанову (1806 г.р.).

В конце XVIII в. некоторые из Султановых добились присвоения дворянского звания. В частности, 13 марта 1796 г. в списки дворян Оренбургской губернии был внесен вышеупомянутый Абзелил Султанов с сыновьями Абдулсафаром и Абдулсатаром. Из некролога другого представителя рода Мухаметсадыка Султанова, который в 1859—1861 гг. возглавлял 23-й, а в 1861—1863 гг. 19-й башкирский кантоны, видно, что перейдя после упразднения Башкирского войска в гражданское ведомство, он сумел дослужиться до чина действительного статского советника. Таким образом, и после ликвидации кантонной системы управления Султановы не утратили своего авторитета.

Султанов Мухамедьяр. Фото: commons.wikimedia.org

По данным 1859 г., 71% жителей Мастеево (68 душ м.п. и 79 душ ж.п.) относились к роду Султановых. Кроме военных среди них встречались муллы и чиновники. Например, Абдулгафар Султанов (1795 г.р.) являлся чиновником 14 класса, как и его старший брат Абдулвахит Султанов (1786 г.р.). Абдулханнан Султанов (1832 г.р.) состоял в должности указного муллы. В общей сложности в 1859 г. в дер. Мастеево насчитывалось 20 человек, занимавших военные и гражданские должности: 5 сотников, 7 урядников, 2 зауряд-есаула, 3 зауряд-сотника, 1 зауряд-хорунжий, 2 чиновника 14 класса.

Представителей другого знатного рода Актанышского края — Мутиных — в ревизских материалах отыскать сложнее. Если Султановы передавали фамилию по наследству, то Мутины часто записывались по отчеству, т.е. фамилией становилась производная от имени отца.

Доля представителей династии Мутиных в дер. Такталачук была не столь значительна, как Султановых в дер. Мастеево, однако и размеры селений были разные. Такталачук был значительно многолюднее. В материалах X-й ревизии нами было выявлено 63 души мужского и 62 души женского пола, относящихся к роду Мутиных. Они составляли 7,4% от всех жителей деревни. Среди чиновников, вышедших из этого рода, отметим отставного зауряд-сотника Мугутасима Мутина (1793 г.р.), хорунжих Абдулбасыра Мутина (1799 г.р.), Мухамедьяра Мутина (1815 г.р.), зауряд-хорунжего Мухаметшу Мутина (1803 г.р.), сотника Ахметшу Мутина (1809 г.р.), юртового старшину Ибрагима Мутина (1818 г.р.), Гисметуллу Мутина (1790 г.р.). Из этого же рода был мулла Нигаметулла Мутин (1787 г.р.). В общей сложности в 1859 г. в Такталачуке насчитывалось восемь «башкирских» чиновников: семь из них носили фамилию Мутин, еще одним чиновником был зауряд-сотник Абдулвахит Куюмов (1785 г.р.). Примечательно, что количество бывших военных в деревне со временем сокращалось, несмотря на рост числа населения. Для сравнения, в ревизской сказке «башкирцев» за 1816 г. отмечены 11 чел., занимавших различные должности. Один из них, дистаночный начальник 13 класса, походный начальник Сафаргали Темряев (1754 г.р.) получил личное дворянство.

Ситуация с количеством и статусом чиновников в других селениях Актанышского края менялась от ревизии к ревизии. Так, в дер. Новое Алимово в материалах VII-й ревизии (1816 г.) упомянуты юртовой есаул Гадельша Мадияров (1764 г.р.) и отставной сотник Абдулман Гумеров (1757 г.р.). В 1834 г. здесь проживали зауряд-есаул Гайса Гадельшин (1797 г.р.; сын Гадельши Мадиярова), зауряд-сотники Бикташ Габдулкаримов (1783 г.р.) и Габдулгафар Абдулсалимов (1790 г.р.). В 1859 г. в той же деревне значились отставной урядник Габдулнасыр Габдуллин (1797 г.р.), записанный как «башкир из тептярей», и отставной зауряд-сотник Габдулгафар Габдулсалямов (1791 г.р.)87.

В дер. Байсарово в числе бывших начальствующих чинов Башкиро-мещерякского войска можно отметить отставного зауряд-сотника Равиля Абдуллина (1749 г.р.), его сына зауряд-хорунжего Шамсутдина Равилева (1794 г.р.), отставного зауряд-сотника Абдулгафара Абдуллина (1773 г.р.), его сына урядника Бикмурзу Абдулгафарова (1808 г.р.), а также зауряд-хорунжего Габидуллу Мусагитова (1774 г.р.).

Старое Байсарово. Фото: Лариса Айнутдинова, Булат Хамидуллин

Если у состоявших в башкирском сословии татар определить социальную элиту не представляет труда, то с тептярями ситуация иная. Дело в том, что ревизские сказки тептярей не раскрывают каких-либо социальных отличий между односельчанами. Возможно лишь идентифицировать мулл и исходя из конкретной ситуации установить их родственную связь между собой, обнаружив преемственность в занятии духовных должностей.

К примеру, в тептярской общине дер. Актаныш мы можем отметить лишь муллу Муфтахитдина Абдулменева (1813 г.р.). В дер. Новое Алимово в первой половине XIX в. в должности азанчея (муэдзина) состоял Реян Кутлукадамов (1790 г.р.), в общине мещеряков азанчеем в 1830-е гг. был Тагир Габдулшарифов (1785 г.р.). Позднее указным муллой в деревне числился его сын Мухтагир (Мугитагир) Тагиров (1822 г.р.), также состоявший в мещерякском сословии. В дер. Байсарово по ревизским сказкам прослеживаются целые духовные династии. В частности, во второй трети XIX в. обязанности муэдзина исполняли братья Ахметевы — Сейфулла (1799 г.р.) и Тохфетулла (1815 г.р.)89. Указными муллами состояли Зайнетдин Тохфетуллин (1798 г.р.), его сын Гимадетдин Зайнутдинов (1814 г.р.), а также Абдрахман Заманов (1758 г.р.). В тептярской дер. Поисево должность азанчея занимал Гимадетдин Султанмратов (1799 г.р.), приходского имама — Абдуллатиф Ягудин (1800 г.р.) и Гумер Валишин (1809 г.р.).

Особого рассмотрения заслуживает участие татар Актанышского края в военных кампаниях Российской империи. Это прежде всего антинаполеоновские кампании 1805—1807 гг., Отечественная война 1812 г., Заграничные походы русской армии 1813—1815 гг. Данной теме посвящена статья башкирского архивиста З.Г. Гатиатуллина в журнале «Ватандаш». В ней упоминаются отдельные лица из числа «башкирцев» 11-го кантона Башкиро-мещерякского войска, отличившиеся в сражениях с наполеоновской армией.

Во время описываемых они входили в состав 3-го, 5-го, 6-го, 19-го и 20-го башкирских конных полков. 6-й Башкирскому конному полку, сформированному в селениях Мензелинского уезда, было поручено охранять дорогу из Санкт-Петербурга в Вологду. Позже полк нес полицейскую службу в Витебске. 1 апреля 1814 г. 6-й полк дислоцировали в г. Борисов для содержания караулов. Что касается 5-го Башкирского конного полка, то он был сформирован в дер. Карабаново Бугульминского уезда. Кроме населения 11-го кантона в него вошли «башкиры» 10-го и 12-го кантонов. Свой боевой путь полк начал 25 июля 1812 г. В составе авангардного отряда генерала Властова принимал участие в сражении при Березине 14—16 ноября, позднее был переброшен в Витебск. Там он занимался конвоированием пленных, выполнял полицейские функции в г. Борисов и других населенных пунктах Минской губернии. В январе — декабре 1813 г. личный состав полка участвовал в блокаде Данцига, завершив боевой путь 31 марта 1814 г. в Париже.

Печать 18-го юрта 11-го Башкирского кантона. Фото: wikipedia.org

Основная часть татар Актанышского края, судя по формулярным спискам, числилась в 5-м и 6-м башкирских полках. Например, в составе 6-го полка в события 1812–1814 гг. участвовал зауряд-хорунжий Габидулла Мусагитович Мендеев из дер. Байсарово. Однако были и примеры другого рода. В частности, в период кампании 1805—1807 гг. состоял в 20-м башкирском полку, но не участвовал в сражениях зауряд-сотник Бикташ Абдулкадимович Ишметев (дер. Новое Алимово). В той же кампании в составе 3-го башкирского полка принимал участие зауряд-сотник из дер. Мастеево Абдулхалик Шарипович Айдаров.

Анализ опубликованных формулярных списков 11-го башкирского кантона показывает, что уроженцы Актанышского края в период 1805—1815 гг. в основном использовались для несения внутренней службы, т.е. фактически выполняли те же обязанности, что и в мирное время. Заслуги некоторых из них были отмечены государством. Например, Мухаметрахим Абзелилович Султанов являлся кавалером ордена Св. Станислава 4-й степени, за отличную службу 22 декабря 1827 г. был награжден золотой медалью на Анненской ленте, а 26 февраля 1831 г. бриллиантовым перстнем. Наличие двух мукомольных мельниц, двух поташных заводов, 12 душ м.п. крестьян, 150 дес. земли в Белебеевском уезде дополняют портрет этого успешного и богатого человека.

Младший брат Мухаметрахима — Абдулгафар Абзелилович Султанов, судя по ревизским материалам, поступил на службу в 1806 г. зауряд-есаулом, а в 1834 г. находился на линейной службе в Оренбурге. Другие представители рода Султановых, а также Мутиных в 1820—1830-е гг. проходили линейную службу в Илецкой Защите, Оренбурге и Красногорской крепости94.

Некоторые татары дер. Байсарово, такие как урядник Абдулвахит Юсупов (1808 г.р.) и Бикмурза Абдулгафаров (1789 г.р.), в 1831 г. в составе 8-го башкирского полка участвовали в усмирении удельных крестьян; позднее, с 10 мая 1832 г. до февраля 1836 г., они находились в 9-м Башкирском полку, дислоцированном в Бессарабии.

Подытоживая сказанное, отметим, что в целом население исследуемых деревень росло за счет естественного прироста. Локальные миграционные процессы, наблюдавшиеся в сельских общинах, не влияли на общую модель демографического развития, для которой, как и для других мусульманских селений, была характерна полигамия. На общую численность населения влияли противоправные поступки, совершенные членами общины. Ссылка в Сибирь была одной из причин выбытия мужчин из татарских аулов. Их семьи лишались кормильцев и мужей, что негативно сказывалось на демографической ситуации. Другим фактором разрыва кровно-родственных отношений являлось принятие православной веры, поскольку оно предполагало переселение крестившихся в места жительства христиан. В этой роли чаще всего выступали города Мензелинск и Троицк, а также селения татар-кряшен.

Поисево. Фото: Лариса Айнутдинова, Булат Хамидуллин

Соотношение родившихся и умерших в исследуемых деревнях всегда было в пользу первых. Единственное исключение зафиксировано у «башкирцев» дер. Новое Алимово в период между 1811 и 1816 гг.

В выборе невест у татар Актанышского края не было сословных предпочтений. Анализ материалов V-й ревизии (1795 г.) показал, что тептяри женились не только на представительницах своего сословия, но и дочерях «башкирцев», ясачных татар, мещеряков. Нередко жен брали из других уездов, как правило, Бирского и Белебеевского. При выдаче дочерей замуж в основном выбор делался в пользу женихов со стороны.

Как правило, полигамия в виде двух, трех и даже четырех жен свидетельствует о зажиточности конкретных семей, но пример знатного рода Султановых из дер. Мастеево указывает на отсутствие прямой связи между высоким социальным статусом и полигамными браками. Нами обнаружен всего лишь один случай двоеженства у представителей данной династии в 1859 г. Полигамных браков в Мастеево могло быть больше, но в 1857 г., за два года до проведения X-й ревизии, скончались Абдулмазит Султанов (1822 г.р.) и Абдрахим Ракаев (1806 г.р.), имевшие по две жены. Наличие четырех жен, максимально допустимое законами шариата, источники фиксируют редко. Один такой случай имел место в 1795 г. в тептярской общине дер. Поисево, другой в башкирской общине дер. Такталачук в 1816 г.

Выделение социальной элиты в селениях тептяр по материалам ревизских сказок практически невозможно. В общинах «башкирцев», кроме родов Султановых (Мастеево) и Мутиных (Такталачук), показателем принадлежности к сельской верхушке являлось наличие башкирских (казачьих) чинов: зауряд-есаул, зауряд-сотник, зауряд-хорунжий, юртовой есаул и др. Успешная военная служба, в частности участие в наполеоновских войнах, способствовала карьерному росту и открывала возможность повысить социальный статус, приобретя необходимые льготы и привилегии. К деревенской элите, безусловно, относилось духовенство, пользовавшееся большим авторитетом в общине.