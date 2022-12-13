«Границы сословные и этнические у «башкирцев» Восточного Закамья не совпадали»

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Фото: Сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ в с. Такталачук

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследований татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием, сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться в особенностях формирования местного татарского населения.



Заключение. А.И. Ногманов

Восточное Закамье имеет непростую и богатую историю. Вследствие особенностей географического положения оно на протяжении долгого времени являлось пограничной территорией между оседлым населением, заселявшим долины рек — левых притоков Камы, и кочевниками, осваивавшими водоразделы этих рек и степной юг региона. При благоприятной обстановке земледельцы активно обживали пространства в Икско-Бельском междуречье, а в случае опасности со стороны кочевых племен уходили в более спокойные регионы, что приводило к запустению указанных территорий.

После падения Казанского ханства и завершения Казанской войны 1552—1557 гг. Восточное Закамье вошло в состав Русского государства, что вызвало активную миграцию из Среднего Поволжья и инфильтрацию переселенцев в ряды местного населения. Русская администрация в Казани, а после 1574 г. — в Уфе, ставшей центром Уфимского уезда, контролировала данный процесс посредством взимания ясака — особого налога, выплачиваемого в казну за право пользования землей и другими природными ресурсами.

Плательщиков ясака включали в особые «окладные книги» и вне зависимости от этнокультурной идентичности именовали «башкирцами» (по названию исторической области «Мажгария»/«Башгардия», в эпоху раннего средневековья занимавшей территорию Восточного Закамья и Западного Приуралья). В случае если по каким-то причинам «башкирец» выезжал на жительство за пределы Уфимского уезда, он переставал восприниматься как представитель данной социальной группы и обозначался в русскоязычных документах как «ясачный татарин», «ясачный чюваш» и т. д.

Сбор ясака. Ремезовская летопись. Источник: wikipedia.org

Во второй трети XVII в. значительная часть территории Актанышского края вошла в состав Булярской поземельной волости. Она сложилась на территориальной основе и объединяла группы оседлого населения разной родоплеменной и этноязыковой принадлежности. Центр волости находился в селении Буляр (ныне деревня Татарское Булярово Муслюмовского района РТ). Попытки башкирских историков доказать существование особого башкирского племени буляр, проживавшего на территории Актанышского и смежных с ним районов, не имеют под собой серьезной научной основы.

Формирование Булярской и других волостей Казанской дороги Уфимского уезда происходило на основе общин владельцев оброчных угодий — ясачных татар («чюваши»), марийцев и удмуртов. Переход «оброчников» в «вотчиники» происходил путем наложения на них дополнительного ясака, выплачиваемого в Уфу, за что им предоставлялись особые права на землю. Они вносились в ясачные книги и таким образом превращались в «башкирцев». Таким образом, Булярская волость первоначально состояла из жителей деревень, получивших от государства особые (вотчинные) права на землю. Как правило, они являлись выходцами из Среднего Поволжья и имели тюрко-татарское происхождение.

Со строительством в середине XVII в. Мензелинской крепости и Закамской засечной линии начинается новый этап хозяйственного освоения Актанышского края. Часть пришлого населения интегрировалась в общины «башкирцев» с правами и обязанностями вотчинников. Другая, более многочисленная группа переселенцев оседала на вотчинных землях в качестве припущенников. За пользование землей они, не входя в состав «башкирцев», должны были помогать им в выплате ясака или вносили за пользование землей арендную плату (оброк). Именно эта группа в дальнейшем сформировала наиболее многочисленную социальную страту местного татарского сообщества — тептярей.

Миграционные процессы в Восточном Закамье продолжались и в XVIII столетии, сопровождаясь сословной трансформацией нерусского населения. В материалах 3-й ревизии (1763 г.) фиксируется массовый перевод в тептярские команды жителей Актанышского края, указанных в документах первой (1722 г.) и второй (1747 г.) ревизий как ясачные татары. В ревизских сказках 1782 г. практически все бывшие ясачные татары уже значились в тептярском сословии. Основной отличительной особенностью тептярей от ясачных людей были меньшее налогообложение и сравнительно большая обеспеченность земельными ресурсами.

Фото: Башкир. Литография, выполненная Jazet (1788—1871) по рисунку Horace Vernet. Около 1840 года/wikipedia.org

Следующим этапом социальной трансформации татарского населения Восточного Закамья стал переход тептярей в «башкирцы», к 1750-м гг. оформившихся в военно-служилое сословие. Этот процесс активизировался в конце XVIII в. в связи с образованием Башкиро-мещерякского войска и предоставлением «башкирцам» ряда преимуществ, в частности прав на бóльшие (40 дес.) в сравнении с другими социальными группами края земельные наделы.

Таким образом, границы сословные и этнические у «башкирцев» Восточного Закамья практически никогда не совпадали. В состав данной сословной группы всегда входили различные группы, которые вне сословных рамок себя «башкирцами/башкирами» не называли. При этом часть тех, кто считал себя башкирами, вполне могли входить (и входили) в состав других сословий и сословных групп, как то тептяри, оренбургские казаки.

Изменения в социальной структуре населения региона нашли отражение в материалах V—X-й ревизий, охватывающих период с 1795 по 1859 гг. К сожалению, в этих источниках имеются значительные лакуны. Не все ревизские сказки сохранились до наших дней или же в них отсутствуют сведения по отдельным социальным группам.

Анализ ревизских материалов по селениям Актаныш, Мастеево, Новое Алимово, Поисево, Старое Байсарово, Такталачук показывает, что наиболее пестрый сословный состав населения (тептяри, мещеряки, «башкирцы») наблюдался в Новом Аминово. В Актаныше и Поисево в первой половине XIX в. проживали только тептяри. Самые большие семьи (в среднем 8,9 душ обоего пола) были отмечены в 1834 г. в дер. Поисево, малолюдные (5,1 душ обоего пола) — в дер. Мастеево в 1859 г.

Фрагмент ревизской сказки 1859 г. дер. Поисево. НА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 753. Л. 476 об.

В ревизских сказках отложились данные об убыли населения в указанных селениях. Помимо смерти причинами выбытия жителей являлись ссылка в Сибирь «за дурное поведение», выполнение рекрутской повинности или казачьей службы. Мусульманские священнослужители покидали селения, как правило, в связи с переменой места духовной службы. Еще одной причиной переселения в другие места было принятие мусульманами православной веры, поскольку российские законы запрещали совместное проживание христиан с последователями ислама.

Материалы ревизий содержат ценные сведения о семейно-брачных отношениях населения Актанышского края. Анализ этих данных показывает, что сословная принадлежность не являлась преградой для оформления брачных союзов: примерно половина браков заключалась с представителями других социальных групп. В большинстве случаев в браки вступали с жителями других селений Мензелинского уезда, с односельчанами брачные союзы заключали реже. География семейно-брачных отношений распространялась на соседний Бирский уезд Уфимской губернии: оттуда часто привозили жен и примерно с той же частотой отдавали замуж дочерей. В ревизских сказках выявлены примеры браков между жителями Восточного Закамья с татарами Заказанья как с ясачными, так и служилыми, что указывает на исторические связи населения этих регионов.

В целом в татарских селениях Актанышского края преобладали моногамные браки, однако полигамия была нередким явлением. В частности, оно было распространено в дер. Новое Алимово. В большинстве случаев местные мусульмане имели двух жен, немногие могли позволить трех или четырех. При этом источники не фиксируют прямой связи между высоким социальным статусом и количеством полигамных браков. Точно так же нет оснований считать полигамию явлением, характерным для башкирских общин, как правило, более зажиточных. Подобные браки были распространены и среди тептярей.

Анализ материалов ревизских сказок позволяет определить круг лиц, занимавших высокое социальное положение в селениях Актанышского края. Это были, прежде всего, представители мусульманского духовенства, а также бывшие чины Башкиро-мещерякского войска. Среди них были участники Отечественной войны 1812 г. и других антинаполеоновских военных кампаний. К числу наиболее влиятельных родов Восточного Закамья относились Султановы из дер. Мастеево и Мутины из дер. Такталачук.

Фото: обследование кладбища с. Новое Алимово

Высокий социальный статус деревенской верхушки подчеркивался не только званиями и властными полномочиями, но также памятниками на могилах, которые отличались от других размерами и богатым оформлением. В мае 2021 г. сотрудники Института истории АН РТ провели фронтальное обследование кладбищ населенных пунктов Актаныш, Новое Алимово, Старое Байсарово, Поисево, Мастеево, Такталачук. В ходе экспедиции было выявлено 83 арабографичных каменных надгробия, многие из которых изучены и описаны впервые. Памятники охватывают период с 1824 г. (датировка наиболее раннего надгробия) до 1920-х гг., времени перевода татарского языка на латинскую графику и начала угасания арабографичной традиции в татарской эпиграфике.

Социальное многообразие и служилый статус населения Актанышского края получили отражение в метрических книгах. В метриках второй половины XIX в. встречаются такие сословные категории, как «башкорт», «типтяр», «старшина», «сотник», «зирагатьче башкорт» («башкорт землепашец»), «11-нче башкортлар контонында юртовый старшина» («юртовой старшина 11-го башкирского кантона»), «урядник» и др.

После упразднения в 1860-х гг. кантонной системы население, ранее состоявшее в Башкирском войске, было отнесено к разряду «сельских обывателей» (крестьян), однако за представителями башкирского сословия сохранились прежние права в области землевладения. Нарастание «земельного голода» способствовало росту социального напряжения в деревне и порождало многочисленные споры между представителями разных социальных групп — «вотчинников» (башкирцев), «припущенников» (тептярей), государственных крестьян. Наиболее чувствительной стороной данного вопроса являлось существенное различие в количестве надельной земли, предоставляемой бывшим башкирцам и тептярям. Если первые могли претендовать на 40 дес., то надел последних не мог превысить 30 дес., установленных для припущенников военного звания (тептярей и мещеряков).

Такое положение вещей, естественно, вызывало недовольство и желание лиц, записанных в припущенники, уравнять свои права с башкирцами, благо представители этих групп не имели существенных различий как в образе жизни и быту, так и в семейно-родовой и этнокультурной идентичности. Как следствие, в пореформенный период отмечаются массовые судебные процессы, в которых тептяри стремились доказать свое башкирское происхождение и получить дополнительные земли.

Метрическая книга 1829 г., дер. Такталачук

Вплоть до 1917 г. внутри одной деревни могли существовать разные формы землевладения, а также несколько самостоятельных поземельных общин. Одним из сохранившихся реликтов прежнего сословного разделения татарских деревень Актанышского края выступают старинные названия некоторых улиц. Например, в дер. Новое Алимово сохранились «Типтәр урамы» (Тептярская улица), «Мишәр очы» (Мишарский конец).

Военная (кантонная) система управления Оренбургской губернией подразумевала и систему социального обеспечения, в частности организацию русскоязычных школ для мусульман. В силу этих условий в Актанышском крае довольно рано — в 1870-е гг., по сравнению с другими районами компактного проживания татар, появились государственные, так называемые русско-башкирские школы. Эти учебные заведения открывались Министерством народного просвещения, благодаря «башкирскому капиталу» — финансовым средствам, оставшимся после упразднения в 1865 г. Башкиро-мещерякского войска. Данная традиция сформировала лояльное отношение мусульманского населения и к другим русским учебным заведениям, например, земским школам, появившимся в крае чуть позднее.

Именно ученики таких образовательных центров наиболее ярко проявили себя в начале ХХ столетия. Среди выходцев из татарских деревень Мензелинского уезда были профессор-музыкант Мансур Султанов (Мастеево), знаменитый актер и режиссер Мухтар Мутин (Такталачук), видные государственные деятели Шайгардан Шаймарданов (Старое Байсарово), Ильдархан и Гариф Мутины (Такталачук), Лутфурахман Мансуров (Новое Алимово), стоявшие у истоков советских автономий — ТАССР и БАССР.

Каждая из рассматриваемых в книге татарских деревень отличалась собственным путем в развитии просвещения. Где-то сыграли особую роль представители конкретного семейного клана (Султановы в Мастеево, Мутины в Такталачуке, Мансуровы в Новом Алимово). В других случаях развитие образовательных центров определялось факторами другого порядка. Например, административно-торговый потенциал населенного пункта способствовал развитию очагов просвещения в деревнях Старое Байсарово, Поисево, Актаныш.

Шайгардан Шаймарданов. Фото: prav.tatarstan.ru

Интересные страницы в истории Актанышского края связаны с оказанием медицинской помощи населению. До революции 1917 г. эта сфера находилась на попечении земского самоуправления, возможности которого были ограничены. Тем не менее мензелинское уездное земство прилагало немалые усилия по открытию в регионе медицинских учреждений, их материальному и кадровому обеспечению. В начале 1880-х гг. на территории современного Актанышского района функционировал Поисевский врачебный участок, к 1890 г. к нему добавился Такталачукский участок, оказывавший медицинские услуги жителям Амикеевской, Байсаровской, Семиостровской, Шариповской (Такталачукской) волостей Мензелинского уезда. Кроме того, во время эпидемий болезней (цинги, брюшного тифа, холеры, скарлатины и др.) здесь организовывались временные медицинские пункты, специальные столовые для больных. В 1907 г. приняли больных новые помещения Поисевской земской больницы, в 1911 г. открылся стационарный фельдшерский пункт в дер. Старое Байсарово, в 1912 г. — земская больница в Такталачуке, разместившаяся в специально построенных каменных зданиях. Накануне Первой мировой войны началось строительство больницы в Старом Байсарове. Больничные комплексы в Поисево, Такталачуке и Старом Байсарово продолжали выполнять аналогичные функции и в советское время. В годы Великой Отечественной войны в них размещались эвакуационные госпитали.

Широкую известность приобрели кумысолечебные заведения в дер. Мастеево. Поправить в них здоровье приезжали люди со всего Урало-Поволжья, от 80 до 150 человек ежегодно. Именно эти кумысолечебницы стояли у истоков санаторно-курортного дела в восточных районах Татарстана.