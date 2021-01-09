Рафаэль Хакимов: «У Ивана Грозного во время нашествия на Казань вся конница была татарской»
«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 10-я
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.
Рождение имперского соблазна
Противостояние татар и русских появляется не сразу. Вначале Москва пыталась договориться с казанскими татарами о союзе, и в одно время они даже согласились на заключение договора. По этому случаю снарядили посольство. Когда послы прибыли к Казани, в последний момент казанцы, подогретые сторонниками Крыма, закрыли ворота. Посольство простояло несколько дней под стенами крепости и вернулось в Москву. После этого русские начали готовить войска для покорения Казани.
Иван Грозный с вожделением поглядывал на Казань, поскольку она стояла ключевой крепостью на пути к завоеваниям не только Поволжья, но также Урала и Сибири. Бередили душу воспоминания о величии Татарской империи с границами от Европы до Аляски. Имперский соблазн и корысть стали причиной похода на Казанский край. Иван Грозный был покорен мощью «Великой Татарии», а название «Русь» для него не было привлекательным. Московия, уже отделившаяся от Золотой Орды, еще сохраняла татарские родимые пятна.
Зададимся каверзным вопросом: почему у Ивана Грозного во время нашествия на Казань вся конница была татарской во главе с родовитыми мурзами? А всеми командовал касимовский хан Шах-Али? При этом в самой Казани существовала промосковская партия. И среди жителей немало было русских. Значит, Иван Грозный (по матери он был татарского рода) воевал только с частью татар вместе с другими (промосковскими) татарами. Он считал Казанский край своей вотчиной, то есть землей, доставшейся ему по праву наследования. Он как бы «возвращал» свое, а не захватывал чужое.
Осада Казани русскими войсками в 1552 году была пятой по счету после попыток в 1487, 1524, 1530 годах. Без татар Иван Грозный не решился бы идти на Казань, для победы ему нужна была татарская конница. Поэтому он дожидался поддержки со стороны Касимовского хана, у которого армия в основном была конной. Шах-Али не был изменником, он был самым родовитым среди татарской знати и требовал подчинения от других, включая казанских татар. Шах-Али был более родовитым, нежели Иван Грозный и мог претендовать на золотооордынское наследие, что привлекало великого князя. Хотя разорение Казанского края вовсе не красит Шах-Али.
С покорением Казани произошел коренной перелом, как в раскладке сил, так и в ментальности русских — они от дружбы перешли к противостоянию, в них вселился имперский соблазн, тем более рядом находились в качестве советников, полководцев, князей и дворян многие именитые татарские роды.
«Не мочно терпети за такое угодие»…
Нашествие на Казанское ханство представлено историками как борьба русских со злобными татарами, захватившими русские земли в Поволжье. Такая трактовка далека от истины, но она стала обязательным элементом официальной идеологии.
Церковные и некоторые светские авторы того времени призывали к завоеванию Казани ради распространения христианской веры и борьбы с иноверцами (черемисскими язычниками и татарами-мусульманами). Рассматривалась Казань и как плацдарм для дальнейших завоеваний. Так Максим Грек в 1521 году писал Василию III: «Находясь в Казани, мы легко будем бороться с остальными врагами, будучи грозны оттуда».
Сегодня нашествие на Царство Казанское оправдывают тем, что татары якобы разоряли русские земли, однако современники выражались более откровенно, называя истинную причину — корысть. Привлекали богатства Казанского ханства. Так Иван Пересветов, русский светский писатель XVI века, призывал царя завоевать Казань: «военники удалые посылать на улусы на казанские да велети их жечи и людей сечи и пленити», мотивируя это тем, что: «А слышал есми про тую землю, про Казанское царство у многих военников, которые в царстве Казанском бывали, что про нее говорят, применяют ея к подрайской земле угодьем великим» «хотя бы таковая землица угодная и в дружбе была, ино было бы не мочно терпети за такое угодие». Невиданные по московским меркам богатства Казанского ханства в качестве причины его завоевания отмечаются и другими современниками тех событий, например, Курбским или автором «Казанской истории», который оправдывал завоевание Казани восстановлением «исторической справедливости», поскольку она, мол, раньше принадлежала русским царям, то есть русские с татарскими корнями считали себя наследниками Тартарии.
Русско-татарские отношения
Волею судеб предки русских и татар оказались в контактной зоне. Вначале это был своего рода симбиоз, взаимодополнение, поскольку русские были людьми «Леса», а татары — людьми «Степи». Поэтому татары без особый нужды не задевали лесные народы, предпочитая с ними дружить. Конечно, татары довольно рано начали строить города и плавать по рекам, а затем и морям, однако изначальные черты характера степняка сохранились надолго.
Официальная историография русских выставляет исключительно как победителей, особенно это касается русско-татарских отношений. Однако в те далекие времена с мощью Великой Татарии никто не мог сравниться? Тем более это трудно было сделать разрозненным славянским (еще далеко не русским) княжествам. Тему противостояния татар и русских старательно раздули основатели российской историографии, в то время как на самом деле «русские» были исключительно лояльны к ордынской власти, в отличие от самих татар. Редкие случаи походов татар на «русские» (славянские) княжества были связаны с усмирением междоусобицы, которая регулярно возникала среди славянских племен.
Продолжение следует
комментарии
Читайте вниметельнее текст уважаемого академика - он прямо пишет, что именно чингизид Шах-Али имел больше всего прав на власть на территории бывшей Золотой Орды, расчлененной сепаратистами на мелкие нежизнеспособные "ханства".
Борьба шла между сепаратистами, предавшими заветы Чингизхана, и чингизидами-имперцами, оставшимися верными заветом своего великого предка Чингизхана.
Иван1У был верным союзником чингизидов-имперцев, старавшихся восстановить территориальную целостность Золотой Орды.
А то так какой-нибудь перепраздновавший скажет, что и Вас никогда не было...
Очень.
Много новых тезисов-мыслей.
Но есть о чём и подискутировать.
Например:
"Московия, уже отделившаяся от Золотой Орды, еще сохраняла татарские родимые пятна".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/198971-u-ivana-groznogo-vo-vremya-nashestviya-na-kazan-vsya-konnica-byla-tatarskoy
Именно Московия, в отличие от других регионов Золотой Орды, никогда не отделялась от Золотой Орды.
Москва платила дань Сараям.
А когда "татарин" Тимур (Тамерлан) разгромил Золотую Орду и уничтожил Сарай, Москва платила дань (налог) Крыму, Бахчи-Сараю, как новой столице Золотой Орды до 18 столетия.
И только тогда, когда Москва увидела, что Крым окончательно предал заветы Чингизхана и становится переферией Османской империи, Москва окончательно восстановила территориальную целостность Золотой Орды и возвратила Крым в состав новой Золотой Орды - Российской империи.
Попробуйте точнее выражать письменно свои мысли.
Поконкретнее можете?
Зададимся каверзным вопросом: почему у Ивана Грозного во время нашествия на Казань вся конница была татарской во главе с родовитыми мурзами?".
Сохранились Разрядные книги, из которых видно, что было много и "русской"конницы во главе с "русскими" военноначальниками.
Да, всё войско потомка Чингизхана, чингизида Шах-Али состояло из конницы.
И он шел восстанавливать свою власть в Казани, которая ему принадлежала по Закону Ясы.
Первый тезис бесспорный - Казанский и Касимовский хан, чингизид Шах-Али был более "родовитым", чем молодой Московский царь Иван 1У.
Но командовал войсками, штурмовавших неприступную Казань, именно молодой Иван 1У.
Поэтому после удачного штурма, именно Иван по праву оружия, по монгольским и тюркским законам, законам Ясы становится более "родовитым" - Иван становится настоящим Ханом, настоящим Царем.
Второй тезис спорный - по законам Чингизхана всех сепаратистов и предателей необходимо было уничтожать.
"Злобными татарами" "представлены" лишь сепаратисты, которые расчленили Золотую Орду на мелкие "ханства", которые воевали между собой.
Чингизид-имперец Шах-Али и другие чингизидов-имперцев называются в русских летописях "братьями" Ивана 1У.
Например, в Лицевом летописном своде.
Бесспорный тезис.
И 30% русских дворян с монгольскими и тюркскими "корнями' яркое тому свидетельство.
Маленькое уточнение - это было не "в начале" - "симбиоз" продолжается до настоящего времени и.
Остальные народы - тюрки, славяне, финно-угоры и др. были подданными.
В Золотой Орде не было деление территорий по национальному признаку - это международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий разделили Россию по национальному признаку (почти как Гитлер и Геббельс, которые также делили народы по национальному признаку).
На Золотую Орду больше похожи США - у них территориальное деление, а не по национальному признаку.
Беспорный тезис уважаемого академика Р.С.Хакимова - именно "татары"-сепаратисты от Тимура (Тамерлана) до последнего казанского хана-предателя-перебежчика Ядыгера разрушали Золотую Орду.
"Русские"всегда ратовали за территориальное единство Золотой Орды.
И именно Москва восстановила территориальное единство Золотой Орды - поэтому "русские", Москва и являются законными наследниками Золотой Орды и Монгольской империи.
С фактами, аргументами, логическими выводами.
А то Вы нахамили уважаемому академику, навешали ярлыков на всю Казань, а конкретных причин Вашего хамства и "ярлыковешанья" не указали.
Забыли?
Или просто нахамили?
И получили удовольствие?
Тогда вопросов к Вам нет - и так всё ясно, хамство неизлечимая болезнь.
Если не используются физические или экономические методы лечения.
Наука - это Большое Приключение с множеством неизвестных.
Не-евклидову геометрию тоже сперва называли "сказкой".
А оказалось былью...
Что Вы кисните, завидуете и злобствуете - включайтесь в научный процесс.
Но денег Вам за это не дадут.
Если Вы завидуете деньгам...
Все великие учёные от И.Ньютона и Н.И.Лобачевского до Г.Лейбница и А.М.Бутлерова обладали очень богатой фантазией.
Другое дело, что "фантазия" должна быть подтверждена экспериментами и логикой.
Человек без фантазии в Науке будет простым начётчиком-ортодоксом.
Хотя понятно же - вероломству, с которым Московия поступило в отношении Казани оправданий никаких иметь не может.
Все разговоры о собирании "земли русской" и правоприемственности Московии к Золотой Орде - всё это сказки про белого бычка.
Казань, Казанское время на то время являлось молодым государством, всего около 100 лет, тем не менее очень богатой и привлекательной страной.
Не зря московское боярство и церковники называли Казань райским местечком и по утверждение юоярско-церковной элиты - даже если Казань была бы невраждебным станом, её надо забрать себе.
Вот видите как? Московиты просто разорили и ограбили соседнее государство, а в последующем его осквернили.
Сейчас, академик Хакимов (ещё раз повторюсь) пытается смазать, занизить вину карателей. Очевидно из государственных соображений - как бы чего не вышло ;-)).
Габдель Юссон.
А ВЫ, господин "Габдель Юссон", "действуете, как политик, желающий получить власть и экономическую прибыль.
Московия, Казанское ханство, Астраханское ханство, Крымское ханство это "осколки" Золотой Орды.
Да, они боролись за первенство, за власть.
И все действовали методами 15 - 16 веков.
И Московия ничем не выделялась среди других осколков-ханств.
Вы же "своим" двойные стандарты, а "чужим" Закон - это чисто политические методы - ничего общего с Наукой не имеющие.
Основные тезисы уважаемого академика Р.С.Хакимова подтверждены массой исторических источников - Московия это часть Золотой Орды, у многих "русских" предками были "татары" (монголы и тюрки), многие потомки Чингизхана, чингизиды поддерживали стремление Москвы объединить бывшие земли Золотой Орды, восстановить территориальную целостность государства, империи Чингизхана.
По частным вопросам можно дискутировать.
Вы же, господин "Габдель Юссон", уподобляетесь национал-социалистам военного съезда в Казани в январе 1918 года (немецкий вариант национал-социалистов, разделявших народы по национальному признаку, позднее получил название в мировой истории "нацисты").