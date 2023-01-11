«В Казани и в Свияжске были поставлены русские «большие воеводы»

Татария в составе русского многонационального централизованного государства (вторая половина XVI и XVII вв.)

Фото: Максим Платонов (Репродукция картины Фирината Халикова)

С середины XVI в. историческая судьба населения Татарии неразрывно связана с историей России, ставшей к этому времени мощным централизованным многонациональным государством. В XVI в. на Руси создались все предпосылки к началу формирования внутреннего национального рынка и включения ее в европейско-азиатскую торговую систему. Под влиянием этого феодализм на Руси и подчиненных ей землях вступил в новый этап своего господства, который характеризуется значительным развитием производительных сил и торговли как внешней, так и внутренней, а в области социальных отношений усилением крепостного гнета для крестьян и введением поместной системы для служилых людей.

Дальновидная внешняя политика Русского государства в условиях столкновения с Турцией увенчалась полным успехом: Россия, овладев Казанским и Астраханским ханствами, создала могучий плацдарм для русской колонизации в Башкирии, на Урале, Сибири и на северном Предкавказье. Присоединение татарских ханств и Башкирии вполне обеспечило спокойствие в тылу для наступления и к берегам Балтийского моря.

Репродукция картины Фирината Халикова. Фото: Максим Платонов

Политика правительства в Татарии

После падения Казани организация управления краем, существовавшая в бывших Казанском и в Татарии Астраханском ханствах, была ликвидирована. В Казани и в Свияжске были поставлены русские «большие воеводы» с двумя-тремя «меньшими воеводами», с толмачами (переводчиками), со стряпчими (следователями по судебным делам), с дьяками и подьячими. Воеводы были в крае «наместниками государя». Гарнизон Казани состоял из 600 стрельцов и более 20 пушкарей. Около 400 стрельцов было в Свияжске. Воеводы подчинялись приказу Казанского дворца как центральному московскому учреждению.

Среди приказной администрации распространен был старинный взгляд на службу государю как на кормление, вследствие чего каждый стремился увеличить свои доходы и поднять благосостояние незаконными поборами с подчиненного населения. Взирая же на покоренных как на объект колониальной эксплуатации, жажда наживы у администрации была безгранична.

Вместе с воеводами, дьяками и подьячими, вместе с купцами и военными начальниками, вместе с посадскими и русскими крестьянами появилось в крае и православное духовенство. Оно было призвано вести идеологическую «обработку» нерусского населения, попавшего в колониальную эксплуатацию, распространять христианство среди местных народов с целью русификации населения. Православие становилось средством подчинения российскому правительству и господствующему классу России, средством закабаления и закрепощения присоединенного населения.

В 1555 г. в Казани учреждается епархия во главе с архиепископом, которому были пожалованы обширные владения с крестьянским населением. Архиерей являлся крупнейшим вотчинником в крае. Основано было несколько монастырей (Зилантовский и Спасо-Преображенский в Казани, Богородицкий в Свияжске), которые тоже получили крупные угодья, населенные русскими крестьянами. Монастыри стали опорными пунктами миссионерской деятельности духовенства среди нерусского населения края.

Репродукция картины Фирината Халикова. Фото: Максим Платонов

Строительство городов было одним из важных мероприятий правительства. Большинство их основывалось как военные пункты русского владычества над местным населением края. Некоторые из них возникали для охраны от нападений крымских и ногайских татар. Вскоре после постройки укреплений в городах селились купцы и посадские, занимавшиеся промыслами, ремеслом, мелким производством на рынок и торговлей.

Город Казань превратился в первоклассную крепость. В 1556 году в городе началось строительство стен кремля «из белого камня». С этой целью из Великого Новгорода и Пскова прислали 200 каменщиков. Кремлевская стена имела 13 башен, вооруженных пушками и пищалями. Вблизи Булака были расположены пороховой, а вскоре и артиллерийский дворы.

Строились укрепленные крепости — Арск, Чебоксары (1555 г.) и Лаишев (1557 г.). Укреплен был прежний татарский город Тетюши. В 1573 г. строится город Кокшайск, а вскоре на Вятке — Уржум и Малмыж. В 80-х годах появились города Козьмодемьянск и Уфа, слобода Кукарка, в 1590 г. — город Цивильск, а вскоре Ядрин. В гуще марийского населения возник Царевококшайск.

Во всех этих городах допускались к поселению только русские.

Колониальный гнет

Русская колонизация территории бывшего Казанского ханства развернулась очень широко. Русские служилые люди, явившиеся в Казанский край из центральных уездов, быстро стали помещиками, так как им отведены были земли татарских феодалов, из которых многие были убиты в боях, а другие бежали в Башкирию и в Сибирь. Земли всех татарских вотчинников и помещиков объявлялись государевыми и передавались русским служилым людям, особенно вблизи Казани, вокруг других городов, по рекам Каме и Волге. На эти земли сажались русские крепостные. Иногда в поместье русским служилым передавали и деревни с татарским населением. Так, С.М. Койсаров получил в поместье деревню Ковали, где было 5 дворов ясачных татар и 3 двора служилых татар. В таких случаях татарам предстояло переселение в другую деревню.

Кроме помещичьей и монастырской колонизации в селах и деревнях селились беглые русские крестьяне, приходившие из центральных и верховых уездов и часть черносошных крестьян из северных уездов. Они селились на дворцовых и государевых землях, сохраняя свои права ясачников.

В течение первых 15 лет русская колонизация охватила 206 селений и 60 пустошей, ранее находившихся у татар.

Репродукция картины Фирината Халикова. Фото: Максим Платонов

Царское правительство установило размер ясака не выше, чем собирали татарские ханы (полуполтину со двора), но местная администрация ввела целый ряд других сборов и часто в свою пользу, что в несколько раз превышало ясак. Делопроизводство и суд производились только на русском языке, а незнание его сопровождалось большими платежами и взятками в пользу администрации. Судебная волокита и судопроизводство сопровождались великим вымогательством со стороны судебных лиц. Военные из русских служилых бесплатно пользовались подводами, позволяли себе всякие насилия, присвоения и вымогательство, особенно при наборе ратных людей и лошадей. Каждый сборщик налогов разъезжал с воинской командой, обирая население в свою пользу. Купцы и посадские, проникая в деревню, скупали за бесценок дорогую пушнину, хлеб, сено и всякие изделия.

Часть татарских феодалов осталась в своих деревнях, относилась к русским властям совершенно лояльно, даже поступала на службу российского государя, становилась в ряды служилых людей и сохраняла свои владения. Служилые татары обладали некоторыми правами русских служилых людей, им разрешено было поселиться за пределами посада Казани в Татарской слободе за Булаком (до 150 дворов). Писцовая книга Казанского уезда 1602—1603 гг. указывает 73 деревни, где жили служилые татары.

Переселение городского татарского населения имело большое значение для татарской деревни. Продолжая заниматься своим ремеслом, татары и там создали различные производства: кожевенное, шубное, валяльное, деревообделочное, слесарное и ювелирное. Иные занимались торговыми операциями с местным нерусским населением, овладевали местными рынками и выходили на отдаленные. В татарских, башкирских, удмуртских и марийских селах и деревнях торговые татары заняли господствующее положение, но на казанском и на всех отдаленных рынках они должны были уступить господство русским купцам и их приказчикам. На восточных рынках татары выступали в качестве приказчиков русских купцов, но вели торговлю и от себя. Таким образом, и в области производства и в торговых операциях колониальная зависимость сильно ощущалась татарами и другими народами.

Колониальный режим проявился в стремлении царского правительства обратить в православие все нерусское население присоединенного к России обширного края. В первое время высшее православное духовенство ограничивалось добровольным обращением в православие, предоставляя целый ряд льгот крестившимся. Но редко кто соглашался добровольно оставить веру отцов и своего народа. Тогда православное духовенство стало изыскивать меры принуждения, пользуясь полной поддержкой и содействием администрации и правительства. Под страхом потери земель, служебного и общественного положения почти за полстолетие небольшая группа татар приняла крещение, но лишь формально, для вида. В 1593 году митрополит Гермоген писал, что крещенные в православии не утвердились, что они не отстают от мусульманских обычаев, а другие народы — от языческих обрядов. Поэтому религиозное насилие православного духовенства значительно усилилось: в татарских деревнях стали разрушать мечети, а в деревнях чувашей, мари и удмуртов — священные рощи, где происходили моления языческим богам. Это мероприятие не могло не вызвать народного гнева.

Репродукция картины Фирината Халикова. Фото: Максим Платонов

Классовый состав населения

Население края резко делилось на два класса. К первому относилось немногочисленное господствующее население: русские помещики и вотчинники, воеводы и военачальники, высшее духовенство, особенно черное (архиереи и игумены монастырей) и некоторые дьяки, имевшие поместья. В 60-х годах XVI века последних было более 200 семей.

Число помещиков и купцов к XVII столетию увеличилось до 600 семей. Увеличилось и число служилых татар, чувашей, мари и удмуртов. Только в Казанском уезде в 1603 г. последних числилось более 300 семей, да в Свияжском уезде — более 60 семей.

Основную часть эксплуатируемого класса составляло крестьянство, в основном ясачное и государевое.

Уплачивая натуральный денежный оброк и ясак в государеву казну, ясачники пользовались государевой землей (пашенной, луговой и лесной), снимали в аренду за оброк мельницы, рыбные ловли, бортные угодья. В интересах государевой казны ясачников помещикам не отдавали, как и государевых русских крестьян, плативших налоги с выти пашни (8—12 дес.). Бежавшие в Камско-Волжский край помещичьи крестьяне старались записаться или в государевы крестьяне или в ясачники. Если им это не удавалось, то селились в монастырских владениях, и только в последнюю очередь поневоле рядились к помещикам, ибо форма крепостной зависимости в помещичьих владениях была наиболее тяжелой. Во второй половине XVI в. приток русских крестьян из центральных уездов был хотя и значительный, но далеко не достаточный для обеспечения рабочей силой хозяйств служилых людей; последним приходилось переводить сюда крестьян из своих центральных владений.

Во второй половине XVI века значительно выросли группы бобылей и соседей из крестьян, лишившихся земли и попавших в зависимость от землевладельцев.

Кроме крестьянского населения, во второй половине XVI века выделяются холопы, или дворовые люди, как у русских помещиков, так и у служилых татар. Они большей частью обслуживали помещичью усадьбу и семью помещика. Холопы не имели никаких гражданских прав, и помещики распоряжались ими по своему произволу.

Как среди посадского населения, так и у сельских жителей имущественная обеспеченность была весьма различна. Это объяснялось не только различной наделенностью пашней, лугами и лесами, не только производственной и хозяйственной инициативой крестьян и бобылей, но и степенью крепостной эксплуатации, практиковавшейся и государственными учреждениями, и монастырями и разных рангов помещиками и вотчинниками.

Среднее Поволжье на карте Гийома (XVII век). Фото: tatarhistory.ru

Экономика края

Присоединение края к Русскому государству стимулировало развитие местных производительных сил, в значительной степени обогащенных за счет притока русского ремесленного и крестьянского люда. Казанский край стал теперь поставщиком некоторых товаров на отдаленные рынки государства. В свою очередь и российские товары получили возможность распространения на обширной территории края и за его восточными и южными пределами.

Через 15 лет после завоевания в Казани наблюдается значительное оживление экономической жизни: из 300 семей ремесленников особенно выделялись кожевники, металлисты, деревообделочники, каменщики. Возникли различные мастерские, которые производили продукцию не только по заказу потребителя, но для внутреннего и особенно внешнего рынка: товары шли и в Среднюю Азию, и на запад (до Москвы), и на юг (в Астрахань), и в Сибирь.

Несмотря на то, что крупнейшим торжищем была Макарьевская ярмарка, в Казани почти во всякое время года можно было видеть купцов из Хивы, Бухары, Ирана, Грузии и Армении. Они закупали меха, кожи, воск и продавали главным образом шелковые изделия.

Помещичьи хозяйства во второй половине XVI в. только еще распространялись и укреплялись. Они занимали довольно значительные площади, особенно воеводские, но обеспеченность их крестьянами была еще недостаточна. Последним определялось и направление эксплуатации природных богатств края во второй половине XVI века: основной доход помещику приносила не пашня, не зерновое хозяйство, а луговодство, лесоразработки и различные оброчные угодья. Товарную продукцию составляли пушнина, сено и лес; помещик сдавал в аренду мельницы, рыбные ловли, кабаки в селениях по большим дорогам и т.п. Преобладал денежный оброк.

Нельзя не отметить значительность монастырского хозяйства. Межевая книга Кикина называет 36 селений, которые через 15 лет после завоевания Казани уже находились в распоряжении монастырей. Монахам были отданы рыбные ловли по Волге от устья Казанки и вниз по Волге до устья Камы. Эксплуатировались и берега рек: за причал судов к монастырским берегам взималось от 2 денег до 1 рубля. В годы первой переписи (1565—1567) на монастырских землях насчитывалось 158 крестьянских дворов, в которых проживало 170 душ. Крестьяне после льготных лет должны были платить по полтине со двора оброка или пахать десятинную пашню на архиепископа.

Источник: krotov.info

Росло число служилых людей из татар. Так, если в Казанском уезде по переписи 1565 г. их было только в 13 селах, то к 1602—1603 гг. в этом же уезде они отмечаются в 70 селениях. Из 217 семей служилых татар избыточно были обеспечены угодьями 16, средне — 35, ниже среднего — 83, недостаточное количество имели 83. Абсолютное их большинство не имело крепостных.

Земельные угодья служилых татар обрабатывались ясачниками или по договору об аренде, или за часть урожая. В аренду отдавались мельницы, рыбные ловли, кабаки и другие угодья.

Товарная продукция сельского хозяйства имелась лишь у крупных и средних помещиков: сено, лес, продукция животноводства давали значительный доход. Мелкопоместным приходилось иногда брать в оброк угодья от казны, особенно луговые.

Большая часть служилых татар вышла из ясачников. Ясачные татары по переписи 1565 года отмечены в Казанском уезде в 28 селениях, а в Свияжском — в 25 селениях. В 1602 году только в Казанском уезде описано их более 800 дворов. Больше половины ясачников имели пашни от 5 до 10 десятин в одном поле, 38% их имели средний надел и 13,6% ясачников обладали недостаточным наделом. Богатая прослойка, в руках которой было от 10 до 15 десятин и больше, была незначительной (6,2%).

Имущественное расслоение татар-ясачников было довольно значительным и уступало только русским крестьянам. Много слабее расслоение имело место у мари и удмуртов.

Социально-экономическое развитие края шло по пути укрепления хозяйства русских служилых людей, крупных торговцев, русских промышленных людей, высшего духовенства и администрации.

Во второй половине XVI века в товарно-денежные отношения были вовлечены не только посадские люди и русские крестьяне, но и местное население: и татары, и мари, и чуваши, и удмурты. Однако это вовлечение для господствующего класса было благоприятным, так как их богатства росли за счет угнетенного феодалами класса — многонационального крестьянства Среднего Поволжья.

Репродукция картины Фирината Халикова. Фото: Максим Платонов

Правительство и господствующий класс поставили крестьян в условия крепостного права: ясачники и дворцовые крестьяне были закрепощены правительством; крестьяне, жившие на монастырских и архиерейских землях, закрепощались высшим духовенством; а крестьяне, поселившиеся на землях служилых людей, — помещиками, которые, в большинстве своем мелкопоместные, были самыми ярыми крепостниками и эксплуататорами. Правительство овладело землями и угодьями татар, мари и прочих народов, присвоило себе законодательство, суд и управление всеми народами, стало регулировать социальные взаимоотношения, пытаясь изменить религиознонравственный быт населения всех нерусских народов.

Колониальный режим, сказавшийся прежде всего в злоупотреблениях администрации своей судебной, военной и административной властью, вызвал грабеж подчиненного населения под видом сбора ясака, налогов и сборов, под видом исполнения натуральных повинностей. Беззаконие и вымогательство, насилие и нравственные издевательства над угнетенными сопровождали все действия гражданских, военных и духовных властей.

Такая колониальная основа классовых взаимоотношений породила ожесточенную классовую борьбу, направленную против феодального и колониального угнетения.

*Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор), кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.

**Татария в составе русского многонационального централизованного

государства (вторая половина XVI и XVII вв.). Опубликовано в книге «История Татарской АССР» (Казань, 1968. С. 101–126)

