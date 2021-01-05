Как Иван Алафузов запустил бизнес в Казани

Фото: иллюстрация из книги Р. Салихова и Б. Измайлова «Адмиралтейская слобода»

Благодаря реновации прибрежных территорий Казанки Ягодная слобода вновь становится одним из самых занятных районов в Казани. Мы продолжаем публиковать отрывки из книги «Фирма Алафузова» (вторая половина XIX — начало XX века): греческая мечта на российской земле» Лилии Габдрафиковой, Бахтияра Измайлова и Радика Салихова. На этот раз — о том, как Иван Иванович Алафузов запустил бизнес в Казани.

Первыми компаньонами И.И. Алафузова стали создатели крупнейшего в Казани мыловаренного завода — московские фабриканты братья Крестовниковы. Они, расширяя круг своих коммерческих интересов, начали вкладывать прибыль от мыловарения в кожевенное производство, учредив в 1857 г. «Товарищество Казанского кожевенного завода». Вкладчиками этого предприятия выступили также казанский 1-й гильдии купец, крупнейший чаеторговец Сергей Евсеевич Александров, Иван Иванович Алафузов и его брат Николай.



Во многом это событие стало поворотным в судьбе молодого предпринимателя, который навсегда связал свою жизнь с промышленностью. В 1858 г. товарищество приобрело старейший кожевенный завод в Ягодной слободе, принадлежавший некогда богатейшей и знаменитой семье Котеловых. Этот купеческий род имеет многовековую историю. В Казани, он появился, скорее всего, сразу после ее захвата Иваном Грозным. Известно, что Котеловы являлись «насельными» крестьянами Зилантова монастыря, а в XVIII в. стали экономическими крестьянами села Дмитриевского в Ягодной слободе. Выделка кож была давним промыслом династии. Считается, что именно Котеловы в XVII в. возродили традиционный для Казани кожевенный промысел. В 1828 г. в Ягодной слободе насчитывалось 4 предприятия, принадлежавших этому семейству. Крупнейший из них, основанный в 1751 г., принадлежал Ивану Ивановичу Котелову. На нем производились козловые кожи высокого качества, которые сбывали на Кяхтинской ярмарке. Современники отмечали, что «он посредством своего старания и отличного в кожевенном мастерстве знания, а также и необходимой строгостью привел в совершенство сию ветвь промышленности нынешних заводчиков». Его сын, Петр Иванович Котелов (1792 г.), казанский первой гильдии купец, потомственный почетный гражданин, с успехом продолжил семейное дело. На его кожевенном заводе трудилось около 100 рабочих, а продукция отправлялась в Москву и на Нижегородскую ярмарку.

Фото: inde.io



Купец П.И. Котелов прославился и своей активной общественной деятельностью. С 1824 по март 1825 г. являлся бургомистром Городского магистрата и исполнял обязанности городского головы. С 1830 по 1833 г. работал заседателем в уголовной палате, с 1833 по 1836 г. депутатом для решения общественных дел. В течение 16 лет, в 1831—1847 г., П.И. Котелов был попечителем Памятника русским воинам, павшим при взятии Казани в 1552 г. За различные заслуги купец получил золотую медаль на Аннинской ленте.



Из 6 его сыновей главным продолжателем кожевенного промысла стал Петр Котелов (1827 г.), который стал управляющим этим предприятием после перехода его в собственность вкладчиков «Товарищества кожевенного завода». Согласно условию купчей, Котеловы во избежание конкуренции прекращали самостоятельно заниматься обработкой кож, и таким образом, можно говорить о том, что Алафузов, Александров и Крестовниковы открыли новую страницу в этой значимой отрасли казанской промышленности.

Наступало время перемен, время новых энергичных людей, стремившихся идти в ногу с требованиями бурно развивающегося капитализма. Важную роль в становлении производственного предприятия товарищества, конечно же, играл, молодой, целеустремленный, волевой Иван Иванович Алафузов. Он не боялся риска, любил технические новации, полностью посвящая все свои силы идее создания мощного фабричного производства. Ближайшим его помощником, советчиком стал Сергей Евсеевич Александров, искренне полюбивший своего дерзкого, талантливого компаньона. В лице миллионера Сергея Евсеевича Александрова Иван Иванович Алафузов нашел не только надежного и влиятельного партнера, но и тестя, впоследствии женившись на его дочери Людмиле.

Как часто бывало в купеческих семьях, в брачных союзах купцы исходили в первую очередь из соображений выгоды и обеспечения финансовой стабильности семьи. Так, мощный союз И.И. Алафузова и С.Е. Александрова, ставший основой для успешной коммерции, серьезного капитала и созидательных амбиций неутомимого грека, был скреплен родственными связями. Как мы отмечали выше, он выдал за него замуж свою дочь Людмилу. Здесь следует сказать несколько слов о роде Александровых, являвшихся без преувеличения одними из богатейших предпринимателей Российской империи.

Сергей Евсеевич Александров (1787 — 4.12.1870), приехавший в Казань в начале XIX в. из Перми, к середине столетия, торгуя чаем практически на всех крупнейших ярмарках России, приобретает славу крупнейшего в империи торговца, специализировавшегося на операциях, связанных с куплей и продажей этого товара. В сфере коммерческих интересов казанского купца, заслужившего высокое звание коммерции советника, были Среднее Поволжье, Урал, Сибирь, Средняя Азия, Кавказ и другие регионы.

Александровский пассаж — самое известное владение семьи Александровых, построенное сыном Сергея Евсеевича — Александром. Фото: wikipedia.org

Огромный капитал, безупречная репутация, высокая социальная активность позволили заслужить глубокое уважение городского общества. Дважды в 1842—1844 и 1851—1853 годах он изби­рал­ся го­род­ским го­ло­вой. Работал директором общественного банка. В 1869-м С.Е. Александров стал пер­вым пред­се­да­те­лем об­ще­ст­ва со­дей­ст­вия рус­ской промыш­лен­но­сти и тор­гов­ле при Ка­зан­ской бир­же. Кроме того, купец в 1864—1870 г. являлся членом учетно-ссудного комитета Казанского отделения Государственного банка по тор­го­во-про­мыш­лен­ным кре­ди­там. После кончины предпринимателя его дело продолжил сын Александр (1844—1883), проживший недолгую, но очень достойную и яркую жизнь. В истории Казани он навсегда останется как создатель Казанского купеческого банка и строитель красивейшего здания на Воскресенской улице — Александровского пассажа.

В конце XIX века наследницей всего состояния семьи стала дочь С.Е. Александрова — Ольга Сергеевна, вышедшая впоследствии замуж за отставного губернатора Казанской губернии Александра Константиновича Гейнса. Эта добрая, щедрая, милосердная женщина использовала все свои силы и доставшийся в наследство капитал на благотворительные цели. Трудно перечислить все благодеяния О.С. Гейнс, назовем лишь основные из них: строительство здания для Ксенинской гимназии, Александринского детского приюта, учреждение Забулачной больницы, содержание этих учреждений, помощь в создании Мусульманского благотворительного общества, передача в дар городу здания пассажа и многое другое.

Можно предположить, что С.Е. Александров был хорошо знаком с отцом И.И. Алафузова, поэтому взял под опеку молодого юношу из Ставрополя, когда тот решился на крупное дело в Казани. Хотя сам Сергей Евсеевич, породнившись с Иваном Алафузовым и вложившись вместе с ним промышленное производство, выставил в качестве условия невмешательство родственников грека в их совместное дело, а также в случае смерти Ивана Ивановича невозможность их притязаний на его наследство и долю в бизнесе. При всем при этом в их совместном деле именно Иван Иванович Алафузов играл первую роль, а Сергей Евсеевич полностью доверял своему молодому партнеру. В этом плане весьма показательно дело 1868 г., когда Казанская городская дума пытался взыскать с Торгового дома С.Е. Александрова и И.И. Алафузова долги, оставшиеся в наследство от купленного ими завода Котелова. Прибывшим для освидетельствования земли, занимаемой заводом, представителям от Казанской городской думы С.Е. Александров заявил, что «без компаниона Г-на Алафузова, который находится в настоящее время в Петербурге, ничего по этому предмету сделать не может», и просил подождать возвращения Алафузова.

Лишь после кончины своего влиятельного тестя молодой предприниматель стал единоличным хозяином фабричного комплекса, в который вложил всю свою душу и имевшиеся средства. Еще в 1865 г. он вместе С.Е. Александровым полностью выкупил у Товарищества Казанских кожевенных заводов кожевенный завод в Ягодной слободе и, создав товарищество «С.Е. Александров и И.И. Алафузов», начал строительство большого льнопрядильного предприятия.

Здание казанской льноткацкой фабрики. Фото: kazanfirst.ru

Вообще, содружество этих двух предпринимателей, характеризовавшееся размахом и масштабом действий, кардинально изменило существующий ландшафт некогда патриархальных Ягодной и Адмиралтейской слобод Казани. Для строительства новых предприятий промышленники активно скупали земли, домовладения, заводы. Как отмечает Е.Б. Долгов, почти за бесценок им удалось приобрести кожевенный завод у А.В. Филипповой, юфтовое предприятие у И.В. Журавлева и другие заведения. Затем И.И. Алафузов стал владельцем еще шести домов с прилегающими землями. Помимо кожевенного производства он задумал наладить еще льнопрядильное и ткацкое. В 1862 г. рядом с кожевенным заводом началось возведение ткацкой фабрики, которая была открыта в мае 1865 г. и дала первую продукцию — партию отличного брезента. В 1870 г. скончался С.Е. Александров, немало поспособствовавший процветанию зятя. И.И. Алафузов выкупил у его наследников — вдовы и детей Александра и Ольги — их часть наследства, став полноправным хозяином торгового дома, ткацкой фабрики, кожевенных и газовых заводов в Ягодной и Адмиралтейской слободах. С 1870 г. фирма получила наименование «Торгово-промышленный дом И.И. Алафузова».

Так начинался период расцвета алафузовской «империи», когда промышленник начал пожинать плоды своих многолетних усилий. Уже в начале 1870-х годов кожевенный завод и льнопрядильная фабрика И.И. Алафузова , обслуживая в первую очередь нужды российской армии, превратились в одни из самых успешных, современно оборудованных производственных комплексов.