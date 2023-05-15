Крымско-русские отношения в XVI веке

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: Иванов С.В. «На сторожевой границе Московского государства». 1907 г./wikipedia.org

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

6.3. Крымско-русские отношения в XVI в.

А.В.Виноградов

Отношения с Крымом являлись важной составляющей внешней политики Русского государства с последней четверти XV столетия. Первоначально эти отношения носили характер военно-политического союза, однако он не имел долговременной перспективы. Интересы Крымского ханства, выступавшего в качестве основного претендента на собирание «осколков» Золотой Орды, то есть на господство в западной части Дешт-и-Кипчака, и Русского государства, утверждавшего свое господство в том же регионе, неизбежно должны были прийти в столкновение. После ухода в начале XVI в. с исторической арены основного общего геополитического противника — Большой Орды наступил период русско-крымской конфронтации, продолжавшийся в разных формах почти три столетия. Конфронтация нарастала постепенно, но приняла острые формы в начале 20-х гг. XVI в. Это был период наибольшего усиления Крыма, апофеозом которого стал кратковременный захват Астрахани ханом Мухаммед Гераем I.

В дальнейшем на протяжении всего XVI в. всплески военно-политической активности Крыма сменялись периодами ее спада, что было связано как с внутриполитической нестабильностью, так и с политикой Порты, в орбите политического влияния которой Крым находился с 70-х гг. XV в. Тем не менее при всех поворотах крымской политики отношения с Русским государством оставались неизменно враждебными. Намечавшееся время от времени сближение сторон не носило долговременного характера, а было продиктовано складывающейся в тот момент в Восточной Европе геополитической ситуацией.

Прежде всего для Русского государства Крым являлся фактором перманентной военной угрозы, поскольку Крымское ханство на протяжении всего XVI в. проводило политику так называемой «набеговой агрессии». Это выражалось в практически ежегодных крымских нападениях на южные территории Русского государства. Нападения имели целью захват военной добычи, в первую очередь «полоняников», доходы от торговли которыми являлись одним из средств существования крымских татар. При этом формально между двумя государствами сохранялись «мирные» отношения и осуществлялись регулярные дипломатические связи. Это объяснялось тем, что помимо военной добычи вторым источником доходов и для крымских ханов из династии Гераев, и для всей крымской знати являлось регулярное поступление из Москвы так называемых «поминок» и «жалований» — формально добровольных «посольских даров» и «жалований за службу». Они имели своей целью установление «доброго дела» между двумя государствами, что выражалось в присылке денег, оружия, доспехов, драгоценностей и особенно шуб в качестве компенсации за отказ от крупномасштабных нападений и удержание подданных от самостоятельных набегов (так называемых беш-башей) на Русское государство.

Крымскотатарский всадник. Гравюра Авраама де Брейна (1575). Источник wikipedia.org

Интенсивность нападений была различной и зависела как от изменений в системе межгосударственных отношений в Восточной Европе, так и от многочисленных династических кризисов в Крыму. Большинство крымских нападений осуществлялось в периоды многочисленных русско-литовских, затем русско-польско-литовских войн XV—XVII вв. Между Крымом и Польско-Литовским государством (с 1569 г. — Речь Посполитая) с начала XVI в. существовали союзнические отношения, что не исключало крымских нападений на польско-литовские «украйны». При этом отказ от нападений на Польско-Литовское государство обусловливался присылкой польскими королями крымским ханам «упоминок» — «добровольных посольских даров», аналогичных присылаемым из Москвы. По определению С.М. Соловьева, речь шла о своеобразном «крымском аукционе». Предполагалось, что хан пойдет на ту страну, которая пришлет меньшее количество «подарков». С 20-х гг. XVI в. Крым стал проявлять беспокойство из-за усиления позиций Москвы в Восточной Европе, поэтому наряду с ежегодными нападениями начались крупноформатные походы во главе с правящими ханами в центральные области Русского государства с требованиями материального (резкое увеличение «поминок») и политического (отказ от борьбы за установление политического контроля над Казанью и Астраханью) характера. Это были походы 1521, 1541, 1552 гг.

Следует подчеркнуть, что реальной целью крымских походов в течение XVI столетия было не «установление нового ига» — полного политического контроля над Русским государством, а водворение представителей династии Гераев в Астрахани и Казани (Гераи имели неоспоримые династические права на оба этих «юрта»). Таким образом, Крым претендовал на роль «законного наследника» Золотой Орды, что влекло за собой резкое увеличение «материальных требований» к Москве уже не в форме «добровольных посольских даров», а ежегодной присылки так называемых «запросных денег», по оценке русских дипломатических представителей в Крыму — фактического ордынского «выхода». По мере усиления Русского государства возрастала заинтересованность Османской империи в крымских нападениях на Россию как в основной форме военно-политического давления. С возобновлением в начале 60-х гг. XVI в. в ходе Ливонской войны открытой военной конфронтации между Русским и Польско-Литовским государствами произошла активизация усилий польско-литовской дипломатии по ориентированию крымских нападений на Россию. Тем не менее обострение русско-крымской конфронтации с 50-х гг. XVI в. было вызвано прежде всего геополитическими причинами — переходом под контроль Москвы Среднего и Нижнего Поволжья, что повлекло за собой резкое усиление русских позиций в западной части Дешт-и-Кипчака.

В целом первая половина XVI в. ознаменовалась неуклонным ростом крымских нападений на Русское государство. Регулярные набеги начались в последние годы третьего правления хана Менгли Герая I (1478/9—1515 гг.) и были связаны с изменением геополитической ситуации в Восточной Европе: окончательным падением Большой Орды и обозначившимся стремлением хана к захвату Астраханского ханства, что вело к постепенному отказу от добрососедских отношений с Москвой. Первый крымский набег на южные области Русского государства состоялся летом 1507 г. В 1512 г. произошло первое крупноформатное нападение под предводительством ханских сыновей, затронувшее практически весь юг Русского государства (города Белёв, Брянск, Воротынск, Одоев, Путивль, Рязань, Стародуб).

Василий III на французской гравюре Андре Теве. Источник wikipedia.org

В правление Мухаммед Герая I (1515—1521 гг.), после непродолжительного периода относительно мирных отношений с Москвой (до 1520 г.), крымские нападения возобновились. Толчком к конфронтации стал отказ Москвы поддержать планы хана по захвату Астраханского ханства и водворению Гераев на казанском престоле. В 1520 г. Мухаммед Герай I заключил союзный договор с Великим княжеством Литовским и Польшей. В 1521 г., после водворения брата Мухаммед Герая I Сахиб Герая на казанском престоле, последовал грандиозный крымский поход на Москву с участием казанцев, так называемый «крымский смерч», который привел к разорению центральных областей Русского государства (в том числе посадов Тулы, Коломны и других). Татары, преодолев Оку, не дошли около 2 км до Москвы и, разорив село Воробьево (резиденцию великого князя московского), повернули назад. Мухаммед Герай I предъявил Василию III ультиматум, содержавший требования не только ежегодной присылки «поминок» как фактического ордынского «выхода», но и согласия на подчинение Крыму Казанского и Астраханского ханств. В 1522—1523 гг. Мухаммед Герай I захватил Хаджи-Тархан, но это привело к образованию антикрымской коалиции ногайских мурз при активной поддержке московской дипломатии. Хан был убит около Хаджи-Тархана вместе с сыном Бахадур Гераем, провозглашенным им астраханским ханом, в ходе успешного нападения ногаев на его ставку. Татары были разгромлены, уцелевшие ханские сыновья бежали в Крым, преследуемые ногаями. В 1524 г. ногаи опустошили Крымский полуостров. Эти события на время снизили внешнеполитическую активность его ханов и усилили турецкое господство над Крымским ханством.

В правление хана Сеадет Герая I (1524—1532 гг.) в связи с ослаблением Крымского ханства набеговая активность татар снизилась. Однако в 1530 г. было совершено крупное нападение на «рязанские места».

В 1532—1537 гг., после отречения Сеадет Герая, в Крыму началась длительная борьба за престол между ханами Ислам Гераем I и Сахиб Гераем I. Оба Герая стремились в равной степени заручиться поддержкой Москвы и Польско-Литовского государства. Первоначально Москва признала ханом Сахиб Герая, следствием чего явился крупный поход Ислам Герая I на Русское государство в 1533 г. Татары нанесли серьезный урон многим областям, но не смогли преодолеть Оку. В 1534 г. русскому правительству удалось достигнуть мирного соглашения с Ислам Гераем I, однако уже в августе 1534 г., в разгар русско-литовской войны 1534—1537 гг., последовал крымский набег на Переяславль-Рязанский. И Ислам Герай I, и Сахиб Герай I в условиях русско-литовской войны нападали как на территорию Русского государства, так и на литовскую территорию, перекладывая ответственность за эти нападения друг на друга.

В 1537 г., после гибели Ислам Герая I, Сахиб Герай окончательно утвердился на крымском престоле (до 1551 г.). В этот период его отношения с Москвой оставались резко враждебными. Кульминацией русско-крымской конфронтации стал поход под предводительством хана на Москву в 1541 г., когда татары с большим трудом были остановлены на реке Оке. Несмотря на временное урегулирование русско-крымских отношений в 1542 г., набеги продолжались в течение всех 1540-х гг., причем главным образом на «рязанские места». Однако крупных походов непосредственно в центральные области Русского государства во главе с ханом не было, так как Сахиб Герай предпринял в 1546 г. очередную попытку захвата Астраханского ханства, вылившуюся в затяжной военный конфликт Крыма с Ногайской Ордой (до 1549 г.).

Миниатюра Лицевого летописного свода XVI века: сражение русских и татар на Оке. Источник wikipedia.org

По мере усиления русско-крымской конфронтации Москва, наряду с принятием военных мер по обороне южных рубежей страны, стремилась предотвратить крымские нападения дипломатическим путем, но эти меры не приносили ощутимого результата. Традиция заключения русско-крымских договоров, формально устанавливающих союзнические отношения между двумя государствами и закрепленных принесением шерти крымскими ханами и крестоцелованием московских государей, сохранялась на протяжении всего XVI в. Однако ни один из многочисленных договорных актов, разрабатываемых обеими сторонами, так и не был введен в действие. Русско-крымский договор 1518 г., утвержденный шертью хана Мухаммед Герая I, был сорван уже в 1519—1520 гг., после отказа Москвы предоставить военную помощь в походе на Астрахань, следствием чего явилось крымское нападение на Русское государство в 1521 г. Хан Сеадет Герай I шертовал два раза: 18 февраля 1525 г. перед послом И. Колычевым, в ноябре 1530 г. перед послом С. Злобиным. Оба договорных акта не были введены в действие. В период «двоецарствия» 1532—1537 гг. о заключении договора велись переговоры с ханом Ислам Гераем I, но до принесения им шерти дело так и не дошло. Хан Сахиб Герай после долгих и изнурительных переговоров с различными московскими посольствами шертовал в 1539 г. перед послом И. Б. Федцовым, но с изменением согласованного сторонами текста противней. Крымский текст содержал обязательства Москвы по ежегодным выплатам «поминок» в Крым и распространению выплат на казанского хана Сафа Герая. В результате договор был сорван. Десятилетний период после крымского нападения 1541 г., вплоть до смещения Портой хана Сахиб Герая в начале 1551 г., ознаменовался фактическим отказом обеих сторон от заключения договорных актов.

Восшествие на престол Девлет Герая I (1551—1577 гг.) в разгар борьбы Русского государства за овладение Казанским ханством, как известно, сделало нейтрализацию военно-политической угрозы со стороны Крыма одной из главнейших задач дипломатии царя Ивана Грозного.

50-е гг. XVI в. стали очередным поворотным моментом истории русско-крымских отношений. Обозначившееся проникновение Москвы на Северный Кавказ и установление фактического протектората над Большой Ногайской Ордой создавали серьезную угрозу зоне геополитической безопасности Крымского ханства. Падение Казанского, а затем Астраханского ханств сделало новый виток русско-крымской конфронтации необратимым.

Крупномасштабные крымские нападения имели место уже на завершающем этапе казанских походов царя Ивана Грозного. В частности, казанский поход 1552 г. происходил в условиях крупного крымского нападения, сорванного благодаря своевременному сосредоточению русских военных сил на южных рубежах.

Штурм Казани. Художник О.Ю. Брандуков. Фото: blogger.com

После водворения Москвы в низовьях Волги ситуация в русско-крымских отношениях еще более обострилась. Помимо установления контроля над торговыми путями из Крыма в Среднюю Азию и резко возросших возможностей влияния на ситуацию в Большой Ногайской Орде, Москва захватила государственное образование, давно являвшееся объектом крымской экспансии. От претензий на «астраханский юрт» крымские ханы не отказывались на протяжении всего XVI в.

В середине 1550-х гг. военно-политическая конфронтация Москвы и Бахчисарая приняла характер крупномасштабных военных действий. Летом 1555 г. Иван Грозный двинул непосредственно «под Крым» рать под командованием И.В. Шереметева, Л.А. Салтыкова и А.Д. Басманова. Предполагалось разорение мангытского улуса в «промыслити над стада крымские». В походе участвовали значительные силы — до 16 тыс. человек. Русская рать столкнулась с двигающейся ей навстречу ордой во главе с ханом Девлет Гераем I. 3—4 июля 1555 г. произошло сражение при Судьбищах, одно из самых крупных в XVI в. наряду с Молодинским сражением 1572 г. и битвой под Москвой 1591 г. Хотя русская рать и потерпела поражение, она сумела избежать полного разгрома. К этому времени было произведено сосредоточение военных сил во главе с царем Иваном Грозным, и Девлет Герай I вынужден был повернуть назад.

Для борьбы с крымскими нападениями правительство царя Ивана Грозного с 60-х гг. XVI в., помимо традиционного ежегодного сбора войск на рубежах реки Оки, начало строительство так называемых засечных черт — фортификационных сооружений в местах традиционного движения татар в центральные области Русского государства. Кроме того, Москва сама начала политику военно-политического давления на Крым. В 1556—1559 гг. осуществлялись скоординированные наступательные действия против Крымского ханства приднепровских казаков и русских военных отрядов, главным образом со стороны Днепра. Однако необходимость сосредоточить военные силы на театре Ливонской войны 1558—1583 гг. заставила Ивана Грозного отказаться от конфронтации с Крымом. Это открывало перед Девлет Гераем I возможность реванша.

Тем не менее хан с готовностью пошел на переговоры с Москвой. Кризис в русско-крымских отношениях, начавшийся еще в начале 40-х гг. XVI в. и обострившийся после 1551 г., привел к фактическому прекращению русско-крымских дипломатических связей на рубеже 1550—1560-х гг. Это вело к сокращению поступления из Москвы «поминок» и «жалования», которые в значительном объеме отправлялись только с большими послами, перед которыми ставилась задача заключения очередного мирного договора. Восстановление в полном объеме дипломатических связей отвечало интересам и хана, и крымской знати. Между тем по мере отказа правительства Ивана IV от конфронтации с Крымом, в условиях неизбежного вступления в Ливонскую войну Польско-Литовского государства, все больше внимание царя привлекала мысль обезопасить южные рубежи страны от крымских нападений заключением очередного «докончания» с крымским ханом.

Первый день Судбищенской битвы. Миниатюра из Лицевого летописного свода Ивана Грозного. Источник wikipedia.org

Такая задача была поставлена перед посольством А Ф. Нагого, двинувшимся в Крым из Путивля в мае 1563 г., и была частично им реализована. Процесс подготовки договора с ханом Девлет Гераем I в 1563—1567 гг. проистекал в условиях непрерывного военно-политического давления Крыма на Русское государство, и в конечном итоге договор «в лучших традициях» двусторонних связей, утвержденный шертью хана 2 января 1564 г., не был введен в действие. 18 марта 1564 г. в Москве Иван Грозный целовал крест на русском противне договора. Сразу выяснилось, что договор нуждается в повторном принесении шерти ханом с учетом несовпадения формулировок относительно союза против «литовского короля». Отправленный с этой целью в Крым посланник Ф. А. Писемский вместе с А. Ф. Нагим эту задачу выполнить не смогли, и процесс доработки договора к 1565 г. был приостановлен. В дальнейшем хан пытался навязать несогласованный текст силой, причем стремился придать ему окончательный характер. Это имело место на аудиенции русским послам 16 июля 1566 г. В конечном итоге договор 1564 г., даже в урезанном варианте, фактически был отменен крымской стороной в конце 1567 г. — начале 1568 г., хотя формально и в посланиях к Ивану Грозному, и при аудиенциях русских послов речь шла только о «порушении доброго дела». Переговоры с А.Ф. Нагим и Ф.А. Писемским в Крыму прерывались на время выступления хана в очередной поход против Русского государства, когда послы брались под фактический арест.

С начала 1560-х гг. крымские нападения приняли характер крупномасштабных вторжений, охватывавших значительные территории южных областей Русского государства и угрожавших непосредственно Москве, что в условиях продолжавшегося вооруженного конфликта с Польско-Литовским государством могло иметь крайне тяжелые последствия. Крымские нападения под непосредственным командованием хана Девлет Герая I имели место в 1562, 1564 и 1565 гг. Затем, после непродолжительного затишья, вызванного участием татар в войне османов с Габсбургами, в конце 1560-х гг. наступил период военно-политической конфронтации Крыма и Русского государства.

На рубеже 60—70-х гг. XVI столетия противоречия между Москвой и Бахчисараем вновь резко усилились. Хан Девлет Герай I, который и так был обеспокоен переходом под контроль Москвы всего Волжского пути, столкнулся с усилением русского влияния на Кавказе. Серьезную проблему для крымского хана создала постройка по просьбе тестя Ивана Грозного, кабардинского князя Темрюка Идарова, в 1567 г. так называемого русского городка на Тереке (точнее, в устье реки Сунжи — притока Терека) — опорного пункта Москвы на Кавказе. Он перекрывал пути сообщений Крыма через Северный Кавказ со Средней Азией. Союзные отношения Москвы с Кабардой давно уже вызывали раздражение в Бахчисарае. После 1567 г. начались регулярные походы крымцев на князя Темрюка и его союзников, кульминацией которых стало нашествие ханского сына Адиль Герая 1570 г., завершившееся поражением Темрюка в битве на реке Ахуспе.

Ситуация в русско-крымских отношениях осложнялась тем, что обеспокоенность усилением Москвы на Кавказе проявила и Оттоманская Порта, следствием чего явилась Астраханская экспедиция 1569 г., в которой участвовал и крымский хан. Провал похода не исключал возможности его повтора, следствием чего неизбежно стало бы ужесточение османского контроля над Крымом. Содействие крымских ханов организации нового похода было необходимо османам, но в то же время Порта исключала возможность водворения Гераев «на астраханском юрте». Отсюда явное нежелание хана перехода Астрахани в руки османов, что проявилось в походе 1569 г. Стремясь избегнуть конфликта с султаном, что могло повлечь за собой его смещение с престола, хан Девлет Герай I предложил Порте организовать крупномасштабный поход в центральные области Русского государства, чему должно было предшествовать выдвижение ультимативных требований Ивану Грозному.

Иван IV Васильевич. Х. Вайгель. Гравюра. Фрагмент. Нюрнберг, вторая половина XVI века. Источник wikipedia.org

Дипломатическим путем предотвратить угрозу крымского нападения было уже невозможно, к 1567 г. были окончательно прекращены шедшие с 1563 г. переговоры русского посла А.Ф. Нагого с крымцами о возможности русско-крымского мирного соглашения. Крымская сторона помимо «уступки» Астрахани и Казани выдвинула требование сноса городка на Тереке, которое было отвергнуто. Иван Грозный проявил принципиальность, так как в 1570 г. было достигнуто русско-польско-литовское соглашение о перемирии, что лишило возможности Девлет Герая I шантажировать Москву угрозой заключения союза Крыма с Речью Посполитой в случае начала крупноформатных вооруженных действий в Ливонии и на западных рубежах Русского государства. Однако отклонение ультимативных крымских требований не сопровождалось в полной мере подготовкой к отражению неизбежного крымского нападения.

В 1571 г. Девлет Герай I совершил крупномасштабный поход на Русское государство, ознаменовавшийся прорывом крымцев непосредственно к Москве. Это нашествие повлекло за собой, помимо страшного пожара Москвы (24 мая 1571 г.) и разорения центральных областей государства, серьезные внешнеполитические последствия. Успешные действия крымской орды дали возможность хану предъявить фактический ультиматум Ивану Грозному в июне 1571 г., суть которого заключалась в принципиальном признании Русским государством крымских претензий на Казань и Астрахань. Тем самым перечеркивались достижения всех лет правления Ивана Грозного на восточном направлении внешней политики Русского государства.

Иван Грозный согласился признать крымские притязания на территорию бывшего Астраханского ханства, проигнорировав претензии на Казань. Однако реальные условия и сроки передачи Астрахани Иван Грозный затягивал на неопределенный срок — до нового «посольского размена». При этом с передачей Астрахани Иван Васильевич увязывал заключение долговременного военного русско-крымского союза, направленного против Речи Посполитой. Кроме того, саму передачу Астрахани крымским Гераям Иван Грозный представлял как создание некоего полностью подконтрольного Москве государственного образования, аналогичного Касимовскому царству. Предполагалось, что правитель восстановленного «астроханского юрта» будет назначен московским государем по представлению крымского хана. В Астрахани по-прежнему находились бы русские воеводы со «служилыми людьми». Но для Девлет Герая I это было абсолютно неприемлемо. Хан рассчитывал получить согласие Порты на водворение в Астрахани одного из своих сыновей, естественно, при условии создания там сильной османской крепости, контролирующей устье Волги, что по понятным причинам было также абсолютно неприемлемо для Ивана IV. Тем не менее осенью 1571 г. хан в своем послании султану представил дело как безусловное согласие Ивана Грозного «на уступку Астрахани».

Недостаточность уступок Ивана Грозного, с точки зрения крымской стороны, и эскалация новых ханских требований проявились в фактическом провале русско-крымских переговоров в декабре 1571 г. — феврале 1572 г. Ответом крымской стороны неизбежно должен был стать новый поход Девлет Герая I на Москву. Летом 1572 г. произошло самое крупное в XVI в. полевое сражение вооруженных сил Русского государства с крымцами — битва при Молодях.

Источник wikipedia.org

В правление хана Мухаммед Герая II (1577—1584 гг.) русско-крымские отношения стабилизировались. Крым отказался от союза с Речью Посполитой, и в самые тяжелые для Русского государства годы Ливонской войны (1579—1582 гг.) крымские татары были заняты в военных действиях османов против Сефевидов на Кавказе.

После смещения и убийства в начале 1584 г. хана Мухаммед Герая II на крымский престол был посажен Ислам Герай II (до 1588 г.). Однако уже через несколько месяцев он был изгнан из Бахчисарая сыновьями погибшего хана — Сеадет Гераем, Мурад Гераем и Сафа Гераем. Сеадет Герай II удерживал престол только полтора месяца, а затем был изгнан османскими войсками. Однако мятежные Гераи, отступив со своими сторонниками из Крыма, намеревались продолжать борьбу за престол при поддержке Москвы. Сеадет Герай II по инициативе Б.Ф. Годунова стал «законным царем», для чего в Москву был послан его брат Мурад Герай. В июле 1586 г. он был отправлен русским правительством в Астрахань, где предполагалось создать базу для его вторжения в Крым.

С началом реализации в 1586 г. «астраханского проекта» — отправления в Астрахань Мурад Герая и последовавшего за этим восстановления «городка на Тереке» — позиции Москвы на Кавказе усилились. Одновременно было осуществлено приведение к шерти царевичем мурз Большой Ногайской Орды и частично «Казыева улуса». Это уже явилось созданием условий для организации вторжения непосредственно в Крым сил, находящихся под контролем русского правительства.

Для хана Ислам Герая II ситуация усложнялась невозможностью противопоставить военно-политическому давлению на Крым со стороны Русского государства антимосковское соглашение с Речью Посполитой в условиях «третьего бескоролевья» 1586—1588 гг., что подкреплялось, помимо всего прочего, новым периодом усиления антикрымских операций приднепровского казачества.

Однако после смерти в 1587 г. «законного» хана Сеадет Герая II Б.Ф. Годунов от планов поддержки вторжения его братьев в Крым, судя по всему, отказался. Мурад Герай оставался в Астрахани.

В начале 1588 г., после внезапной смерти хана Ислам Герая II, в Крыму водворился прибывший туда из Стамбула Гази Герай. Его целями были консолидация Крымского ханства и восстановление политического влияния Бахчисарая в причерноморской степной зоне. Частично это было достигнуто уже весной 1588 г., когда в Крым вернулся Сафа Герай с большой группой сторонников из числа крымской знати. Однако Мурад Герай в Крым возвращаться отказался.

Источник wikipedia.org

Все это побудило хана Гази Герая II взять курс на установление добрососедских отношений с Москвой, по крайней мере на период достижения им консолидации «Крымского юрта». Курс на восстановление военно-политического контроля Крыма над «Казыевым улусом» и частично Кавказом изначально натолкнулся на серьезное препятствие — пребывание в Астрахани Мурад Герая. Отказавшись от амбициозных планов посадить «царевича» на крымский престол, Москва видела в нем постоянный фактор давления на Бахчисарай. Провал в 1588—1590 гг. планов «отпуска» Мурад Герая в Крым побудил Гази Герая II прибегнуть к политике «контрдавления» — угрозой примкнуть к антимосковской коалиции Речи Посполитой и Швеции. Фактический провал этих планов, обозначившийся после заключения в Москве договора в начале 1591 г. о продлении перемирия между Русским государством и Речью Посполитой, оставлял для Гази Герая II только одну возможность сохранения своей легитимности как правителя Крыма в условиях непростой династической ситуации: организацию нового крупномасштабного похода на Русское государство. Из этого не следует, что хан планировал его именно на лето 1591 г., к решению его подтолкнули стремительные изменения в династической ситуации — «потрава» в Астрахани Мурад Герая и угроза смещения с престола и замены одним из бежавших к султану (Алп Гераем или Селамет Гераем).

Правительство царя Федора Ивановича, возглавляемое энергичным, честолюбивым и амбициозным Борисом Федоровичем Годуновым, видевшим в ослаблении Крыма одну из своих главных внешнеполитических задач, в целом достаточно ясно представляло себе ситуацию, сложившуюся в это время в русско-крымских отношениях. Подготовка к отражению возможного крымского нападения началась весной 1591 г., причем еще до получения известий о смерти в Астрахани Мурад Герая, что и явилось непосредственным поводом к нападению.

Татары, преодолев Оку, были остановлены у Москвы, где русские войска заняли укрепленные позиции в районе современного Данилова монастыря. Татары вышли к Москве 4 июля 1591 г., а 5 июля состоялось ожесточенное сражение. Отбив все атаки татар, русские войска ночью атаковали ханскую ставку в районе с. Коломенское, после чего 6 июля татары беспорядочно отступили. Их арьергард был разгромлен при переправе через Оку.

Фактический провал этого самого крупного после 1572 г. нападения привел к очередному повороту крымской политики в сторону улучшения отношений с Русским государством. С осени 1591 г. по весну 1593 г. последовал ряд дипломатических маневров (двукратный приезд в Москву личного эмиссара хана Ямгурчея-аталыка, отправление в Крым посланника С. Безобразова), которые завершились проведением осенью 1593 г. посольского съезда-размена на реке Сосне под Ливнами.

Его проводил бек Ахмед-паша Яшлавский, который шертовал перед русскими разменными послами — князьями Ф.И. Хворостининым и Б.Я. Бельским. Шерть принесли также представители основных крымских кланов. После этого посольство князя М.А. Щербатова отправилось в Крым для ведения переговоров о заключении очередного «докончания».

Парсуна с изображением Бориса Годунова, кон. XVII в. Источник wikipedia.org

В апреле 1594 г. в Бахчисарае был заключен русско-крымский мирный договор. Силы Крымской орды по приказу Порты были брошены в Центральную Европу и приняли активное участие в войне с австрийскими Габсбургами. «Мирная передышка» была использована Москвой для укрепления южных рубежей страны. В течение 1590-х гг. по указам царей Федора Ивановича и Бориса Федоровича Годунова были построены крепости Елец (1592 г.), Белгород и Оскол (ныне г. Старый Оскол, 1596 г.) и Царев-Борисов (1599 г.). Устраивались также новые засечные черты. В 1596—1597 гг. в Крыму разразился очередной династический кризис: хан Гази Герай II был смещен Портой с престола и заменен братом Фетх Гераем. После повторного захвата Гази Гераем II власти в Крыму в 1597 г. для поддержания своего престижа в Стамбуле хан стал готовить новый поход на Москву. Однако готовящееся в 1598 г. нападение не состоялось благодаря своевременным мерам царя Бориса Годунова (так называемый Серпуховский поход 1598 г.).

Гази Герай II уже в 1598 г. пошел на возобновление дипломатических переговоров с Москвой на условиях регулярной присылки «поминок» и «запросных денег». В 1602 г., после очередного посольского съезда, на этот раз у Царева-Борисова, стороны продлили действие договора 1594 г.

Вплоть до начала Смуты в Русском государстве крымские татары крупных нападений на него не осуществляли.

Достигнутое к концу XVI в. военно-политическое «равновесие» между Крымским ханством и Русским государством в западном Дешт-и-Кипчаке и вообще в Восточной Европе, причем с тенденцией к установлению союзнических отношений, носило временный характер. Оно определялось необходимостью достижения внутриполитической стабильности для обеих сторон. Последовавший после вторжения в пределы Русского государства Лжедмитрия I поток событий, совпавший с началом в Крыму очередного витка династических распрей после смерти Гази Герая II (1607/8 гг.), привел к новому конфронтационному периоду в русско-крымских отношениях. Период Смуты ознаменовался очередным взлетом набеговой агрессии Крымского ханства, что имело тяжелейшие последствия для Русского государства. Стабилизация русско-крымских отношений происходит после воцарения Михаила Федоровича в 1613 году, совпавшего с началом очередного периода конфронтации Порты и Крыма с Речью Посполитой, одновременно оказавшейся и в состоянии войны с Русским государством.