Род Тургеневых пошел от потомков татарина Арслана Тургена и Урус-мурзы

Среди дворянства России существовало много семей, ведущих свою родословную от татар, выехавших на русскую службу

Фото: И.С. Тургенев. Портрет работы И.Е. Репина, 1874/wikipedia.org

У многих дворянских родов России есть татарские корни. К ним относятся такие известные фамилии, как Апраксины, Аракчеевы, Дашковы, Державины, Ермоловы, Булгаковы, Бунины, Гоголи, Салтыковы, Годуновы, Юсуповы и другие. Причем у графов Шереметевых их происхождение подтверждается еще и фамильным гербом с серебряным полумесяцем. Как получилось, что многие семьи российского дворянства повели свою родословную от татар, рассказывает на канале «Татарский мир» старший научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ, кандидат педагогических наук Шамиль Садыков.

Не менее знатным и древним является и род Тургеневых

В России существуют четыре рода этого имени и только один внесен в Гербовник. Это род Тургеневых, берущий начало от татарского воина Арслана Тургена («арслан» — в переводе с тюркского «лев»), который в княжение Василия Темного вышел из Золотой Орды, крестился (взял имя Ивана Тургенева) и с 1440 года стал служить в русском государстве. Азиатское происхождение фамилии Тургеневых подтверждается также тем, что в Казахстане сохранилось название Тургайской долины и реки Турген, а в монгольском языке слова «турге», «турже» означают «отважный, быстрый».

В XVI—XVIII веках имена Тургеневых неизменно звучат при описании важнейших событий в истории русского государства. На протяжении многих поколений татарская кровь родоначальника рода Арслана Тургена постепенно растворяется и дальнейшие поколения считают себя больше русскими людьми.

Еще одной татарской ветви Тургеневых было потомство от выходца из Золотой Орды Лизуна-мурзы, в крещении Филиппа, выехавшего в Москву в начале XV века. Этот род, служивший по Ярославлю, угас в начале XVIII века.

Герб рода Тургеневых. Фото: gerbovnik.ru

Один из ярчайших представителей рода Тургеневых (по линии Арслана Тургена) — писатель Иван Сергеевич Тургенев, который оставил немало описаний своих предков.

Урусовы сыграли огромную роль в жизни России

Огромную роль в жизни России сыграли выходцы из Золотой Орды Урусовы. В книге «Дворянские роды Российской империи» говорится о татарском происхождении семьи, родоначальником которой был Урус-мурза. Действительно, Урус-мурза (шестое колено от Эдигея Мангита) с 1578 года являлся ногайским князем и данный род имеет княжеское происхождение. Многие потомки Урус-мурзы прямо или косвенно влияли на политику русского двора. Так, Урак-мурза в декабре 1610 года убил в Калуге Лжедмитрия II, отомстив за убийство Касимовского хана Ураз-Мухаммеда, Бий-мурза был стольником царя Михаила Федоровича.

Князь Петр Урусов убивает Лжедмитрия II. Реконструкция М.В. Горелика. Фото: Аблязов К.А. Историческая судьба татар. В 2 т. Т.1: От племени к нации. Саратов, 2012.

Петр Семенович Урусов и его братья Никита и Федор Семеновичи — троюродные братья царя Алексея Михайловича. Петр Семенович Урусов женился на дочери одного из богатейших людей России Д.И. Строганова, единственной его наследнице. Женитьба принесла ему и богатство, и почет. Он получил боярское звание и сблизился с царской семьей.

Конрад Буссов. «Московская хроника», XVII в.

«…Когда же Димитрий отъехал в поле на расстояние примерно четверти путевой мили от города... татарский князь Петр Урусов зарядил свое ружье двумя пулями, подъехал как только мог ближе к саням Димитрия... очень ловко приготовившись к нападению, выстрелил в сидевшего в санях Димитрия, да еще, выхватив саблю, снес ему голову и сказал: «Я научу тебя, как топить в реке татарских царей и бросать в тюрьму татарских князей, ты ведь только ничтожный, дрянной московит — обманщик и плут, а выдавал себя за истинного наследника страны, и мы преданно служили тебе, вот теперь я и возложил на тебя ту самую наследную корону, которая тебе подобает»…

Князь Василий Алексеевич Урусов — известный русский мореплаватель, исследователь Каспия, участник персидского похода Петра I, в котором командовал эскадрой, советник адмиралтейств-коллегии, контр-адмирал. Немаловажную роль играли Урусовы и в культурной жизни России. Так, Александр Алексеевич был известным археологом, почетным членом императорской Академии наук и Московского университета.

Герб князей Урусовых. Фото: gerbovnik.ru

Сегодня сохранено родовое кладбище Урусовых. По сей день Урусовы знают и чтят могилу Урус-мурзы, который считается основателем фамилии.



Род Баюшевых также составлял славу российского дворянства

Род Баюшевых также ведет начало от татарских мурз. В 1613 году далекий предок князей Баюшевых Баюш Разгильдеев был пожалован в князья. Такой чести мурза удостоился, отразив в 1612 году набег ногайцев на арзамасские и алатырские места. По мнению М.И. Ахметзянова, Баюшевы являются выходцами из Темникова. Часть рода обосновалась в Свияжском уезде. В 1613 г. в Свияжске упоминается немало имен рода Баишевых. Досай Аишев сын Баишева являлся одним из крупнейших татарских помещиков Свияжского уезда.

Из православной ветви рода князь Василий Иванович Баюшев (правнук Ибрагима, в крещении Петра Федоровича Баюшева, правнука Розгильдея) определением Сената 7 марта 1873 г. был утвержден в достоинстве князя татарского со внесением в VI часть родословной книги. Его заслуга перед историей — опубликование документов богатейшего семейного архива, представляющего интерес для изучения истории Поволжья. В 1875 году был утвержден герб его рода, в центре которого красовалось зеленое знамя, отбитое некогда у мурзы Курмамета его предком. Высочайше утвержденный рисунок герба и свидетельство на княжеское достоинство хранятся в личном фонде Баюшева в архиве. Этот род также имеет большие заслуги и оставил о себе добрую славу.

Герб рода Баюшевых. Фото: gerbovnik.ru

На примере нескольких родов можно увидеть становление аристократии, вышедшей из татар и ставшей надежной опорой русского государства на различных поприщах.

Шамиль Садыков