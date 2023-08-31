«Булгарский язык» и языки населения средневековой Булгарии: моделирование этнолингвистической ситуации
Изучение древней и средневековой истории народов Волго-Уральского региона много лет было одним из приоритетных направлений отечественной науки. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани Искандер Измайлов выпустил книгу «Средневековые булгары: становление этнополитической общности в VIII — первой трети XIII века», посвященную этногенезу булгар, становлению их как этнополитической общности. В своем труде он выдвигает новую теорию изучения этнополитических и этносоциальных обществ, основанную на комплексном подходе, с применением сложной процедуры синтеза археологических, этнологических и нарративных источников. Ученый попытался охватить целостным взглядом появление, развитие и трансформацию средневекового булгарского этноса.
§3. «Булгарский язык» и языки населения средневековой Булгарии: моделирование этнолингвистической ситуации
1. Лингвистика и этнос: системный подход. Лингвистическая характеристика того или иного народа традиционно считается одним из важнейших показателей и характеристик этноса. В определенной степени можно сказать, что для многих историков и археологов выяснить языковую принадлежность той или иной археологической культуры, того или иного средневекового народа и является целью этнокультурных реконструкций. В сознании целых поколений гуманитариев языковая характеристика является наиболее важной целью и итогом этногенетических процедур. Но при этом не всегда осознается, что язык — это иерархически организованная многоаспектная система. «Система языка — это система знаков, выражающих идеи, смысл. Язык выступает как общее понятие по отношению к речи. Речь — это реализация системы языка в процессе речевой деятельности. Основным свойством языка является то, что язык — это система отношений элементов». Именно как к системе к ней и необходимо относиться, учитывая отличия устной и письменной речи, а также наличие в устной речи диалектов, наречий, говоров, городского койне и т. д., а в письменной — различных литературных языков, фольклора, языка официально-деловых документов, эпистолярных и конфессиональных языков.
Для изучения этногенеза важно правильно моделировать языковую ситуацию как формы существования языка и взаимодействия его различных уровней и форм в зависимости от исторической, социальной, конфессиональной и другой ситуации. Если внутреннее развитие языка и всей устно-письменной речи является предметом изучения собственно лингвистики, то для решения проблем этногенеза необходимо рассмотреть проблемы этнолингвистики как «анализ корреляции между разными видами языковых состояний и этносами, социальными группами в обществе». Моделирование системы языка на основе одного какого-то элемента представляется малопродуктивным, ведущим к ошибочным суждениям и построениям.
Средневековые булгары в этом отношении являются весьма показательным объектом изучения. Вопрос об их языке является предметом ожесточенных научных дискуссий и политических дебатов. Еще со времени господства в этногенетических исследованиях лингвистической парадигмы происходят дискуссии о булгарах и их языке. Во многом ожесточенность споров вызвана стремлением реконструировать булгарский язык как проточувашский и на этом основании представить булгар в качестве прямых предков современных чувашей. Лингвистическое обоснование эта теория получила еще во второй половине XIX в. в трудах Н.И. Ильминского и Н.И. Ашмарина. Концепция, обосновывающая это, стала определяющей в исследованиях современных чувашских историков, лингвистов и археологов, обросла значительной литературой и для многих стала своего рода постулатом этонкультурной истории средневекового Поволжья.
В этой связи, рассматривая вопрос об этнополитической истории Булгарии, обойти стороной этот вопрос нет никакой возможности. Он требует определения авторской позиции и обоснования, почему автор движется не по проторенному пути лингвистических дискуссий, а своим особым путем. Главным образом это проистекает из ясного понимания, что языковеды (а вслед за ними историки и археологи), прямо сопоставляющие средневековый булгарский язык с современным чувашским, делают логическую ошибку, смешивая два разных понятия — «булгарский язык» и «язык населения Булгарии». Представляется, что это не только два совершенно разных понятия, но и разный подход к лингвистической характеристике средневекового общества.
2. Языковая ситуация в Среднем Поволжье VIII—XIII вв. и «булгарский язык». Проблема характера, особенностей и развития языка (или языков) населения Булгарского государства является одним из самых спорных в тюркологии. Проблема есть даже в самой терминологии. Поскольку в тюркологии принято называть один из тюркских языков, который был распространен в Дунайской Болгарии (представлен в «Именнике болгарских ханов» и надписях на каменных стелах на греческом языке и т. д.), Предкавказье (зафиксирован в северокавказских рунических памятниках и заимствованиях в венгерском языке) и в Среднем Поволжье (сохранился в эпитафийных памятниках XIII—XIV вв. и заимствованиях), «булгарским», то очень часто вольно или невольно историки путаются, ставя знак равенства между термином «булгарский язык» и «язык населения Волжской Булгарии». Проблема в том, что большинство историков и лингвистов априорно исходят из нелепого предположения, что в средневековом государстве все население использовало один и единственный язык. Восходит это предустановленное понимание к внедренному в научное сознание концепту сталинистской «народности». Суть ее в том, что единая «народность» a priori предполагает наличие единого языка. Это самое простое заблуждение, возникшее вокруг изучения «булгарского языка».
Между тем как понятие языка средневекового общества несводимо к простым схемам. Кроме родного языка, на котором говорили в каждой общине, существовал общеразговорный язык, на котором говорили на рынке и с чужими людьми на улице города. Был также язык государства, на котором издавались декреты и велось делопроизводство. Одновременно существовал еще язык религии, как правило, изучавшийся теми, кто выбрал путь служения богу. Существовал еще язык культуры и высокой литературы, который иногда совпадал с одним из обращавшихся в стране языков, а иногда это был особый язык. В этом смысле язык населения Волжской Булгарии отнюдь нельзя свести к единому и единственному «булгарскому» языку. Очевидно, название исчезнувшего языка по какому-то этносу не совсем точно, поскольку допускает контаминации с понятием этноса. Еще более усиливается путаница, когда для лингвистической ситуации в средневековом Поволжье используют параллельно термины «булгарский» и «кыпчакский» языки, которые прямо указывают исследователям на простой и окончательный путь решения проблемы — произошла смена одного этноса (булгарского) другим (кыпчакским) и, соответственно, их языков. Не исключено, что более методически верно было бы назвать эту группу языков «огурскими», как это предложил американский тюрколог П. Голден, что в определенной мере сняло бы часть недоразумений.
Другая проблема состоит в том, что о характере языковой ситуации и ее особенностях в период VIII — первой трети XIII в. в Булгарии лингвисты имеют весьма отрывочные сведения, а основой для ее реконструкции является экстраполяция языковой ситуации, конструируемой на основе анализа эпитафийных памятников XIII—XIV вв., на более раннюю ситуацию. Кроме факта, что сам язык эпитафий в силу своей формульности и наддиалектности не вполне репрезентативен для описания разговорного языка населения страны, языковая ситуация в период Улуса Джучи в Поволжье явно и самым радикальным образом отличалась от более ранней, что связано как с чисто лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами.
Остроту этой, в общем тривиальной лингвистической проблеме придает то, что единственным из современных языков, который мог бы быть назван наследником булгарского, является чувашский язык. В результате идет не просто спор о смене одного древнего языка другим, а об этногенезе и этнической истории современных народов, что вызывает массу вненаучных аллюзий и проблем. И если для Х. Фейзханова, который впервые выявил в мусульманских эпитафиях XIII—XIV вв. слова р-языка, имевшие параллели с чувашским языком, и назвавшего язык этих эпитафий «чувашским», это было извинительно, учитывая состояние тогдашней лингвистики и компаративистики, как и для Н.И. Ашмарина, создававшего болгарскую концепцию этногенеза чуваш в идеологическом противоборстве с концепцией татарской истории Ш. Марджани, то для современных тюркологов такие попытки весьма сомнительны.
Между тем делаются попытки решить эту проблему с помощью нехитрых умозаключений. Так, по мнению лингвиста Н.И. Егорова, «наиболее ранние датированные памятники содержат явные кыпчакские языковые признаки, но уже во второй половине XIII в. болгароязычные эпитафии начинают сопутствовать кыпчакоязычным», а уже в «начале XIV в. доминирующее положение в эпитафиях занимает болгарский язык и кыпчакские черты исчезают». Между тем доказательная база этого утверждения ничтожна, а общая языковая ситуация в булгарских землях Улуса Джучи по определению была совершенно иной, нежели в самостоятельном Булгарском государстве. Не говоря уже о том, что реальность была обратной: р-язычные эпитафии возникаю одновременно с з-язычными, а в середине XIV в. полностью исчезают. К тому же вряд ли правомерно сравнивать разговорный язык с литературным, существующими во взаимосвязанных, но все-таки разных плоскостях культуры.
Положение о доминировании текстов на каком-либо языке также лишено надежных оснований. Правда, формально из общего количества найденных р-язычных памятников, датированных первой половиной XIV в., больше, нежели з-язычных, однако это лишь формально. Пока неизвестно и вряд ли будет когда-либо известно общее количество существовавших памятников. Даже если предположить, что современная выборка из сохранившихся текстов отражает реальное соотношение, возникшее тогда, когда происходила установка этих памятников, то и это не может быть решающим доказательством, поскольку отражает именно предпочтения (кого — неизвестно, поскольку существуют различные мнения — разброс их колеблется от мастеров-каменотесов до заказчиков) в изготовлении эпитафий, а не реальную языковую ситуацию. Поскольку, если же принять версию, что соотношение стилей языков эпитафий отражает реальную языковую ситуацию, то нам придется признать, что германоязычное население Западной Европы в большинстве своем говорило на латыни. Данный пример, кроме всего прочего, лишний раз подчеркивает насколько сложной в действительности была языковая ситуация в средневековых обществах и насколько разными могли быть разговорные диалекты и письменный литературный язык.
3. Булгары и их язык в исторической перспективе. В исторической литературе нередко возникают разногласия о количественном составе булгар. Здесь бросается в глаза то, что исследователи зачастую смешивают два понятия: булгары (племя) и булгарская этнополитическая общность (сложившаяся в результате консолидации многих племен в рамках Булгарского эмирата). Для более полного ответа на этот вопрос следует кратко представить общую картину проникновения тюркских языков на территорию Европы, как она реконструируется ведущими исследователями этого вопроса.
По крайней мере с III в. н.э. в Волго-Уральский регион начинают проникать тюркские племена. Есть основания полагать, что среди них были представители различных племенных диалектов — р-языков и з-языков, но при явном преобладании первых. В середине III в. гунны усилились и, став реальной силой, в 375 г. вышли к границам Римской империи, сокрушив аланов и готов, выдавив в пределы империи. Держава европейских гуннов, возникшая в Паннонии, включала, видимо, европейские степи вплоть до Волги. Возможно, именно в это время или даже несколько ранее какие-то общины огуро-тюркских племен (носителей особенностей р-языка), разбитые в степи, отступили в Среднее Поволжье и в Верхнее Прикамье. В определенной степени об этом свидетельствуют некоторые археологические памятники. О языке гуннов ведутся споры, поскольку сведения о нем противоречивые, хотя о тюркскоязычности правящего рода можно судить по данным о языке хунну в Центральной Азии.
Движение протоболгарских племена — огуров (урогов), сарагуров и оногуров — было вызвано натиском савиров в середине V в., которые были сдвинуты в результате движения в Европу аваров, потерпевших поражение от тюрок. Огуро-болгарские племена, судя по ретроспективным данным, являлись носителями тюркского языка с ротацизмом, ламбдаизмом и особенностями лексики (р-язык). Есть данные о том, что савиры имели этнические контакты с огурскими племенами. В период ослабления Тюркского каганата болгары, жившие в степях Кубани и Причерноморья, создали свое государство — Великая Болгария. Но в середине — второй половине VII в. она распалось, разделившись на ряд объединений, часть которых переселилась в район Подунавья, Среднюю Волгу, а часть осела в Подонье и Западном Предкавказье, где стала частью Хазарского каганата.
Пришедшие в Среднее Поволжье булгары застали здесь довольно пеструю лингвистическую ситуацию. Булгары и другие носители р-языка отнюдь не превалировали в количественном отношении над носителями других вариантов тюркского языка (так называемого з-языка или языка общетюркского типа). По мере объединения различных племен под властью булгарских правителей в состав их государства входили различные тюркские племена, чей лингвистический статус может быть определен только условно.
В результате волн миграций различных тюркоязычных групп происходило взаимодействие с миром финно-угорских народов, оставившее свидетельства этих процессов в виде тюркских заимствований в этих языках. Среди этих заимствований довольно много слов из тюркского р-языка. Важно отметить, что примерно два десятка из них относятся к общепермским, значит, и проникновение в их язык-основу может быть отнесено, по мнению ведущих лингвистов, к VIII—X вв., а других — в более позднее время (в марийский не ранее XIII—XIV вв., в пермских — до XIII в.). Если принять эту вполне достоверную точку зрения, то это может свидетельствовать только о том, что среди мигрировавших в Волго-Уральский регион тюркоязычных общин преобладали носители р-языка. Но распространять эту картину на весь булгарский период нет никаких оснований, как и распространить эту ситуацию на этнолингвистическую ситуацию в Булгарии X—XIII веков.
Вместе с тем для понимания общей лингвистической картины у нас еще недостаточно материалов и много противоречий. Не до конца выяснена роль субстратного урало-алтайского языка. Например, роль общего алтайского языка в этом взаимодействии мог играть язык р-типа. Не совсем понятен механизм заимствований и их структура, различия и динамика этих заимствований разных тюркских диалектов как между собой, так и с финно-угорскими языками. Не определена хронология этих заимствований, поскольку среди лингвистов существуют разногласия относительно ее хронологии. Обычно все заимствования из р-языка датируются в целом X—XIV вв., хотя до гибели Волжской Булгарии была одна политическая культурная и лингвистическая ситуация, а после — другая. Непонятно, почему лингвисты фиксируют исключительно р-язычные заимствования, а з-язычные фактически игнорируют. Понятно, что первые лучше фиксируются из-за своей исключительности, но это искажает общую картину лексического взаимодействия народов и их языков в Урало-Поволжье. Очевидно, правы те лингвисты, которые считают, что требуются более системные и тщательные исследования с учетом всех языковых факторов, учитывающие глубокие связи языков, «глубокую перспективу» (по словам Э.Р. Тенишева) и ареальные явления. Все это заставляет полагать, что для однозначного суждения об этнолингвистической ситуации в Булгарии X—XIII вв. на основе заимствований в поволжско-финских и пермских языках только и исключительно из тюркского р-языка в этот период нет оснований. В том смысле, что это не прямая калька с этнолингвистической ситуации в Булгарии, а весьма причудливое и искаженное его отражение. Такой однобокий взгляд односторонний и неверный, хотя бы потому, что одновременно не рассматривается заимствования из з-языка. Если смотреть на ситуацию с точки зрения только одних источников, исходя из неверной посылки, что «булгарский язык» тождественен понятию «язык населения Булгарии», то и выводы будут получены однозначные и вполне ожидаемые. Однако реальная ситуация была, вполне очевидно, иной. Более сложной и значительно более дисперсной и мозаичной.
Разумеется, параллельно с процессом сложения нового этноса волжских булгар шла борьба как между тюркскими языками (этническими диалектами), так и между тюркскими и нетюркскими языками. В такой сложной этноязыковой ситуации необходимо было средство для межэтнического общения, хотя бы в этнотерриториальных рамках. Несомненно, таким языковым образованием могло служить лишь наддиалектное койне, в основе которого лежал принцип взаимопонимаемости. Вначале, естественно, на базе диалектов могли возникнуть промежуточные языковые образования, границы которых бывают всегда неустойчивыми, и они меняются в соответствии с условием развития конкретного диалекта в его соотношении с литературным языком и с изменением условий исторической жизни данного языкового коллектива.
Однако выступал ли булгарский язык (с р-признаком) средством межэтнического общения? Если да, то можно ли определить его функциональные (да и типологические) границы? Думается, р-язык в силу своей специфичности не мог выступать не только в качестве какой-либо разновидности форм наддиалектности, но и как базы в образовании промежуточных форм. Очевидно, правомерно было бы рассматривать его в конкретном периоде историко-экономического развития общества территориально маркированной единицей.
У нас нет никаких данных, позволяющих раскрыть структурные особенности или характер языков хотя бы тех основных племен, которые были известны в Х в., это: берсула, эсегели, сувары, буртасы и др., кроме как проанализировать сами эти этнонимы. Рассмотрение их показывает, что часть из них связана своим происхождением с регионом Северного Кавказа — сувары, берсула (барсилы) и баранджары, некоторые — с Семиречьем и Восточным Туркестаном — эсегели (чигили или эсгили), часть спорны — буртасы (Гадло, 1979; Golden, 1980; Zimonyi, 1990). Из этих групп мы довольно уверенно можем выделить эселегей как носителей з-языка. Поскольку карлукский род чигилей и телесский эсгилей, наряду с ягма, являлись создателями государства Караханидов с языком общетюркского типа. Хотя языки сувар и берсула могли быть носителями языка и р-типа, но не исключено, что уже баранджары, как оседлые и городские жители, могли быть носителями общетюркского наддиалектного койне.
В течение X—XI вв. в Булгарию продолжался приток тюркского населения, причем как из Подонья и Предкавказья, так и из Центральной Азии. По сведениям Ибн ал-Асира: «В этом году, [в месяце] сафаре (сентябрь — начало октября 1043 г.), приняли ислам 10 тысяч кибиток из неверных тюрков, которые, бывало, делали ночные набеги на мусульманские города в краях Баласагуна и Кашгара, грабили их и учиняли беспорядки. И принесли в жертву в день праздника Жертвы 20 тысяч голов овец, и Аллах избавил мусульман от их вражды. Они проводили лето в краях Булгара, а зимовали в краях Баласагуна, но когда приняли ислам, то рассеялись по стране…» Очевидно, что эти тюрки (очевидно, какие-то кимако-кыпчакские племена) были среди других, совершавших такие длительные перекочевки к границам Булгарии и вступавших в контакт с булгарами.
В последующее время в Булгарию происходила регулярная инфильтрация населения из Нижнего Поволжья и Заволжья, из области расселения различных племен Дашт-и Кыпчака, в первую очередь, очевидно, йемеков (кимаков), со своим языком. Поэтому в данном случае можно ставить вопрос как об отдельных языках, так и о группе диалектов, которые, возможно, обладали признаком территориальности.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/289000-bulgarskiy-yazyk-i-yazyki-naseleniya-srednevekovoy-bulgarii
А возможно, не "шла борьба" между языками, а возникал некий сплав (взаимопроникновение, заимствования) языков, диалектов. Почему обязательно "борьба"? И тогда, с этой точки зрения, можно уже без кавычек (!) писать, например, что староболгарский язык трансформировался в Поволжье в булгарский язык (булгар тюрки).
После 1946 года и началось обоснование татарского следа в булгарской истории.
В Казани изданы десятки книг и сотни статей о происхождении татар. Казанская школа этногенеза все свои гипотезы строит на бездоказательной основе, полагая, что татары генетически связаны с болгарами — физически и духовно, по языку и культуре.
Из научно-популярной книги Абрара Каримуллина "Татары: этнос и этноним", Казань, Татарское книжное издательство, 1988.
Заметьте, что понятны без перевода казанским "татарам", а не чувашам, что подтверждает, что именно казанцы-булгары, а не чуваши!
Оба мы ЩубАШИ.
Ты воруешь лошадей,
А я ворую сани" -:)
Булга́рские языки (r-тю́ркские языки, огурские языки) или булгарская группа тюркских языков — тюркская языковая группа предположительно древнейшей формации. За исключением чувашского[1], остальные языки группы являются мёртвыми и известны только по немногочисленным эпитафиям и изоглоссам.
Шах и мат!
Габдулла Тукай:
Доказательства представим, что достойны жизни мы,
Чтобы спорить перестали с нами чуждые умы.
Пусть увидят, что на свете ещё булгары живут,
Пусть увидят наше счастье, сами к счастью повернут.
Перевод В. С. Думаевой-Валиевой
Похоже, что татаро-монгольское иго для булгар еще не закончилось.
Нас не сломили, но переименовали. Можно даже сказать - лишили имени. Не тюркское это слово - татары, к нам пришло из русского языка. Тукай считал себя булгаром, и сейчас в 21 веке можно называться так и записываться в перепись, но большинство даже об этом не знает.
Почему?
прозвище "татары", данное булгарам-казанцам.
Стр. 14: «Сам народ до 1917 г. противился называть себя татарами. Писатели, поэты и другие деятели, под произведениями подписывая свое имя добавляли тахаллус «аль Булгари».
"Своим упорством против всех усилий миссионеров и властей татары навлекли на себя даже настоящее гонение, о бедствиях которых хранятся у них озлобленные предания даже доселе. Епископ Лука Конашевич насильно брал их детей в свои школы, ломал их мечети ... разобрал остатки уважающихся татарами булгарских сооружений." (П.Знаменский. Казанские татары. Казань, 1910, с.. 36).
«Современные татары по своему происхождению не имеют никакого отношения к монголам, татары являются прямыми потомками болгар, этноним татары в отношении их является исторической ошибкой». Борис Греков (1882-1953), академик, историк и общественный деятель, директор Московского института истории.
Тафаев Г. И. Древнеболгарская (древнечувашская) цивилизация Среднего Поволжья. — Чебоксары: Изд-во ГУП «ИПК «Чувашия», 2012. — 176 с.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
Пачиму? Патамушта!
Позже таким ханом был Тохтамыш, в 14 веке.
на них можно было целый город отстроить, а ничего не построили
Вместо того, чтобы обратно вернуть нам наш этноним, нас убеждают, что мы - "татары". А надо заменить этот якобы этноним "татары" на двойное слово "булгары-тюрки", потому что после принятия ислама захватчиками из Орды началась их ассимиляция булгарами.
Из научно-популярной книги Абрара Каримуллина "Татары: этнос и этноним", Казань, Татарское книжное издательство, 1988.
А директивно установленный 100 лет назад и принятый официально сейчас этноним "татары" (этноним - это самоназвание) противоречит логике, потому что слово "татары" - русское в отличие от слова "булгары", которое тюркское или еще более древнее.
Не мог народ по доброй воле назвать себя словом из другого языка!
Это можно подтвердить цитатой из научно-популярной книги А. Каримуллина, которую 10 лет не выпускали в печать и издали только в период гласности. Его слова - это просто крик души.
"Самоназванием татар Поволжья и Приуралья является "булгары". Какими бы традициями, аргументами, ссылками ни отстаивалось имя "татары" как самоназвание, оно противоречит исторической действительности, сути этноса, вело (и ведет) к искажению подлинной истории ... Оно, навязанное как средство ..., вошло в сознание, стало как бы истинным этнонимом, хотя и поныне нередко оскорбляет мысли, чуства народа."
(Абрар Каримуллин "Татары: этнос и этноним". - Казань: Татарское кн. изд-во, 1988.- 128 с.) см.стр.118.
И если 100 лет назад без референдума переименовали народ, то надо восстановить справедливость - также директивно переименовать обратно, а поскольку не все современные "татары" - потомки булгар, то как вариант: объединяющее название "булгары-тюрки". Это важно, потому что и у булгар, и у русских о слове "татары" очень негативная историческая память.
А слово "татары" не родное и не тюркское слово - Г. Тукай считал себя булгаром. К нам это слово пришло из русского языка, только добавили к нему тюркское окончание.
Наша булгарская элита (не ханы-чингизиды!), которая выжила после Орды, ушла севернее с народом и превратилась в "лапотных дворян", то есть слилась с народом, но не покорилась тогда монголам.
А сейчас, пытаясь объединить "татар", все время напоминают этим не самым добрым русским словом и булгарам и русским о захватчиках из Орды, а лучше бы взяли и исправили эту историческую ошибку назвав современных "татар" булгарами-тюрками. Раз директивно переименовали наших предков 100 лет назад, значит, можно также повторить это - но обратно. "Булгары-тюрки" это составное название должно устроить всех. А слово "татары" и для русских, и для булгар - это исторический негатив! Особенно для булгар, потому что из-за этого слова получается полный абсурд: как-будто наши предки сами себя захватили, покорили и разорили свои города.
Гумилев: "…потомки этих булгар, составляющие значительную часть населения Среднего Поволжья, по иронии судьбы называются именем «татары», а их язык «татарским». Хотя это не больше чем камуфляж."
Спасский Н. А. («Очерки по родиноведению») в 1912 г.:
"Сами татары называют себя булгарами, ставя себя в самую непосредственную связь с этой народностью."
Воробьёв Н. И. в 1953 г. : "На тесную связь современных татар с булгарами указывают и те родословные, которые имеются во многих татарских семьях и которые чаще упираются в то или иное лицо, выходца из Булгара."
Чуваши, народ болгарской, около Казани — Татищев В. Н. История Российская. — М.; Л., 1962. — Т. I. — С. 426.
Вниз по Каме жили биляры, или болгары, и чолматы… ныне остатки их чуваша, которых и вниз по Волге довольно — Татищев В. Н. История Российская. — М.; Л., 1962. — Т. I. — С. 428.
Оставшие болгарские народы чуваша — Татищев В. Н. История Российская. — М.; Л., 1964. — Т. IV. — С. 411.
как-будто ничего не значат! Настоящая история булгар еще не написана - по тем или иным причинам в разные периоды невыгодно было писать её.
— Главный научный сотрудник Института языкознания РАН А. А. Чеченов
— Мудрак О.А , Язык во времени. Классификация тюркских языков. — Лекция, 16 апреля 2009 года, проект «Публичные лекции «Полит.ру»
И наличие антибулгар объясняет почему наша история разорвана: сначала были булгары, потом как-будто их не стало, потом в 19-м веке снова появились, через какое-то время подверглись репрессиям и снова их как-будто не стало. После революции опять появились ненадолго, хотели создать Булгарскую Народную Республику и были репрессированы, опять как-будто их не стало. В перестройку опять появились, им пришлось уехать. В 90-е опять появились. И только в 21-м веке они добились, чтобы в перепись можно было записываться булгарами. Это что вообще такое?
Число носителей на 2020 год составляет 700 тысяч[⇨].
К отличительным особенностям чувашского языка от других тюркских языков относятся замена фонем «з» и «ш» в общетюркских словах на «р» и «л». Это связано с булгарским ротацизмом и ламбдаизмом[5].
(Серебренников Б. А. Происхождение чуваш по данным языка)
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/289000-bulgarskiy-yazyk-i-yazyki-naseleniya-srednevekovoy-bulgarii//
вот!!! греки и арабы обозвали варваров "булгарами"
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/288996-bulgary-v-chuzhom-obraze-mira-russkie-istochniki
Пример писания истории:
«Болгаре ныне глаголемы Казанцы» (из русской летописи) постепенно превратились в "татар", которыми как известно из древнерусской литературы
называли ордынцев-захватчиков во главе с монголами.
Булгарская пословица после нашествия монголо-татар:
"Татар белен каберен янэшэ булмасын" - "Избавь от соседства с татарином и на том свете".
И что чуваши здесь будут утверждать, что эта пословица на чувашском языке?
//"Болгаре ныне глаголемы Казанцы"//
С 16века все казанцы славяне христиане. Где ваши сказочные булгары
"С 16века все казанцы славяне христиане."
человек "забыл" упомянуть: с какой половины 16-го века казанцы - славяне и христиане. Это доказывает, что некоторые славяне-христиане считают покорение войском Грозного Казани - точкой отсчета истории "своей" Казани.
А вообще-то под "казанцами, которые болгаре" имелось ввиду все население Булгарии/Казанского ханства, а не один город.
А "ханство" придумали для решения локальных политических задач.
"Если "Иван Грозный - собиратель земель русских", то Иван Грозный брал столицу Казанского царства.
А "ханство" придумали для решения локальных политических задач."
Какая письменность? Где письменные следы тн "Великой Болгарии",тн "Волжской Булгарии??? Письменность в Болгарии придунайской,где славяне и христиане.
Когда "большое государство" не оставляет после себя никаких явных следов, это означает, что и государства никакого не было.
Нельзя же, в самом деле, считать следами средневековой империи развалины непонятного происхождения.
— Егоров Н. И. Глоттогенез чувашский // Чувашская энциклопедия
"Болгаре, именуемы Казанцы" (из русской летописи) - они уж точно не чуваши.
Но может быть и чуваши тоже отчасти "болгаре"?
Фадлан писал про светловолосых сакалиба,а Кул-Гали про народ еврейской веры.
А куда подевались хазары и евреи Хазарии? На Луну улетели?
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
"татары. (Историческое). Этот термин, как название народа, имеет скорее историческое, чем этнографическое значение. Татар, как отдельного народа, не существует" (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб, 1901, т.64, с. 671).
Так вот - этот метод на примере: в цитате сверху "Татар, как отдельного народа, не существует", но мы знаем, что в РТ есть народ (и немалый), который не русский, но предки которого назывались "Болгаре, именуемые Казанцы" (из русской летописи). Значит, этот народ - не "татары", а болгары/булгары.
Какая письменность? Где письменные следы тн "Великой Болгарии",тн "Волжской Булгарии??? Письменность в Болгарии придунайской,где славяне и христиане.
т.е. татары - пришлый народ в Казанской губернии.
Наверное поэтому на Земле такое изобилие рас и не найдено никаких следов перехода одной в другую, и никаких следов "промежуточных" рас.
Может и сама "Волжская Булгария" вовсе не в Спасской губернии была, а в Чебоксарах?
Город Чебоксары тоже стоит на Волге.
Подтягивались остатки болгар/булгар из Великой Болгарии (смотрите старые европейские карты).
Как можно ориентировать фундамент?
И кто доказал, что найденные фундаменты от домов, сараев и бань - фундаменты от мечетей?
Нельзя покорять Сибирь, не имея крепкой базы в Поволжье и на Урале.
Это к вопросу, когда на Волге поселились русские.
Они всегда тут были.
Подтягивались остатки болгар/булгар из Великой Болгарии (смотрите старые европейские карты).
А на Северном Кавказе еще остались балкары.
Сейчас в комментариях чересчур активные чуваши будут утверждать, что или они с балкарами братья, или балкары не потомки древних булгар.
Кто не хочет видеть, тот и не увидит.
А остались надгробия, археологические памятники и народ - булгары-казанцы.
Габдулла Тукай:
Доказательства представим, что достойны жизни мы,
Чтобы спорить перестали с нами чуждые умы.
Пусть увидят, что на свете ещё булгары живут,
Пусть увидят наше счастье, сами к счастью повернут.
Перевод В. С. Думаевой-Валиевой
Мы говорим чуваши, понимаем что булгары; мы говорим булгары, понимаем что чуваши.