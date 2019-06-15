Рафаэль Хакимов: как узбекские ханства становились частью России

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 41-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Предлагаем вниманию читателей очередной фрагмент из главы «Постимперский синдром».

Узбекские ханства. Хорезмское (Хивинское) государство (1512—1920)

Хивинское ханство, наряду с Бухарским и Кокандским, было одним из трех узбекских государств. Из 20 племен Хорезма самыми многочисленными и сильными считались племена кунгратов, мангытов, найманов, кипчаков и киятов.

В 1512 году новая династия узбеков, отпавших от Шейбанидов, встала во главе самостоятельного ханства и управляла им до 1770 года.

Первоначально столицей государства был Ургенч. Затем столица была перенесена на новое место — в Хиву. Именно по названию столицы в русской историографии принято государство называть Хивинским ханством. В XVI веке ханство включало, кроме Хорезма, оазисы на севере Хорасана и туркменские племена.

Хорезм еще в XIV веке потерял свое значение в силу ущерба, принесенного ему вначале Чингисханом, а позже — Тимуром. Значительное оседлое население сохранилось лишь в южной части страны. Многие прежде орошаемые земли, особенно на севере, оказались заброшенными, и городская культура была в упадке. Ханство не имело своих денег и до конца XVIII века пользовалось бухарскими монетами.



В XVI веке ханство включало, кроме Хорезма, оазисы на севере Хорасана и туркменские племена. Фото advantour.com

Политическое влияние ханов зависело от военной поддержки кочевых узбеков как военного сословия. С тем, чтобы уменьшить эту зависимость, ханы часто нанимали туркмен, в результате чего роль туркмен в политической жизни ханства росла. Вместе с этим возникали трения между узбеками и туркменами. Конфликты возникали и во внешней политике — с Бухарой, а также Ираном.



Годы правления известного хана Абулгази (1643—1663) и его наследника Ануша-хана, благодаря широкомасштабным ирригационным работам, были периодами относительной политической и экономической стабильности.

В середине XVIII века два главных узбекских племени, кунграты и мангыты, начали борьбу за власть. Кочевые узбеки Арала провозгласили собственного хана-чингисида. В Хорезме воцарился хаос. В 1740 году страну захватил Надир-шах из Ирана, но его власть была недолгой, она окончилась со смертью шаха в 1747 году.



В последующей борьбе кунгратов и мангытов выиграли кунграты. Однако долгие войны между Хивой и Аралом, между различными узбекскими племенами, в которых туркмены принимали активное участие, привели Хорезм на грань катастрофы.

В 1770 году Мухаммад Амин-бий, вождь кунгратов, разбил туркмен и установил свою власть в ханстве. Он стал основателем новой династии в Хиве. В 1804 году внук Мухаммад Амин-бия, Эльтузар, был провозглашен ханом, а его младший брат, Мухаммад Рахим-хан I победил аральцев, каракалпаков, успешно воевал с туркменами на юге и казахами на севере. В результате ханство стало более централизованным государством.

Фото vek-noviy.ru

В первой половине XIX века кунграты значительно расширили ирригационную систему, что позволило узбекам перейти к оседлой жизни. При Мухаммад Рахим-хане I начали чеканить собственные монеты, развивалась культура. Однако в 1870-х годах ханство столкнулась с амбициями России. Первая попытка покорения Хорезма была предпринята Петром I, пославшим в 1717 году военную экспедицию, закончившуюся неудачно. Следующее наступление началось весной 1873 года под руководством генерал-губернатора Туркестана К.П. Кауфмана. Хива покорилась. По Гендемианскому мирному договору от 12 августа 1873 года ханство попало под российский протекторат, все земли ханства по правому берегу Амударьи отошли к России. С 1910 по 1918 годы ханством правил Асфандияр-хан.

После Февральской революции 1917 года провести какие-либо реформы не удалось из-за противодействия Асфандияр-хана. Весной 1918 года Асфандияр-хан был убит в ходе государственного переворота. К власти пришли туркмены во главе с Джунаид-ханом, чья агрессивная внешняя политика привела страну к военным поражениям. Как реакция на режим новой власти в ноябре 1919 года началось восстание под руководством коммунистов. На помощь восставшим были направлены войска Красной Армии. К началу февраля 1920 года армия Джунаид-хана была полностью разгромлена. 26 апреля 1920 года была провозглашена Хорезмская Народная Советская Республика в составе РСФСР. В 1922 году Хорезмская НСР была преобразована в Хорезмскую ССР, а осенью 1924 года в ходе административного размежевания ее территория была разделена между Узбекской ССР, Туркменской ССР и Каракалпакской АО РСФСР.

Русские войска берут Хиву в 1873 году. Фото wikipedia.org

Кокандское ханство (1709—1876)

В XVI веке в результате междоусобной борьбы на территории Центральной Азии образовались два самостоятельных государства: Бухарское и Хивинское ханства. Неудачи, постигшие в соперничестве с хивинцами, повлекли за собой большое ослабление власти в Бухаре.

Фергана в период с 1701 по 1704 годы была разделена и управлялась из Риштана и Ахсы. В 1709 году в Ферганской долине восстали чадакские ходжи, которые образовали самостоятельное государство и посадили на трон Шахрухбия.

Шахрух дал указание о выборе удобного места для постройки ставки. На месте четырех небольших селений: Калвак, Актепе, Эски Курган и Хоканд возник город Коканд, ставший столицей Кокандского ханства. Шахрух объединил юго- и северо-западные провинции Ферганской долины и стал первым суверенным беком и основателем единого государства.

Наследовавший Шахруху сын Абдурахим-бий воспользовался междуцарствием в Бухаре и предпринял поход на это ханство, однако в 1740 году персидский шах Надир занял Бухару, изгнав кокандцев из эмирата.

При Нарбута-бие (1764—1798) наступило относительное спокойствие и сложились благоприятные условия для экономического развития. Нарбута начал выпускать пулы (медные монеты).

Сын Нарбута-бия, Алимхан расширил территорию государства, завоевав Чимкент, Сайрам, Карабулак, Кураму, Ташкент. Однако в 1809 году он был убит приверженцами своего брата Умар-хана. Поэт в душе и покровитель поэтов и ученых, Умар-хан не желал ссориться с Бухарой. Несмотря на свой миролюбивый характер, он способствовал расширению территории Кокандского ханства. Экспансия продолжалась и при его преемнике Мадали-хане.

Недовольные правлением Мадали-хана обратились к бухарскому эмиру Насрулле за помощью. Насрулла отозвался, его войска появились под стенами Коканда. Мадали-хан был убит, а Кокандское ханство ненадолго стало бухарской провинцией (1842 год).

В 1740 году персидский шах Надир занял Бухару, изгнав кокандцев из эмирата. Фото rus-turk.livejournal.com

Во время политической борьбы выдвинулся кипчак Мусульманкул, что усилило вражду между кипчаками и оседлыми сартами. Мусульманкул раздавал все видные должности кипчакам. Исторические перипетии завершились казнью Мусульманкула в 1852 году и массовым истреблением кипчаков.

Смута продолжалась и в последующие годы, что облегчило утверждение России в Туркестане. С 1855 года киргизские и казахские племена, подчиненные ханству, стали переходить в российское подданство, что привело к вооруженным конфликтам. В 1860 году русский отряд разрушил кокандские укрепления Пишпек и Токмак. Кокандцы объявили священную войну и сосредоточили 20 000 воинов у укрепления Узун-Агач (60 км от Верного), где потерпели поражение. Наступление русских воинских частей привело к потере ряда городов ханства, включая Ташкент.

В 1868 году был подписан торговый договор, в силу которого русские в Кокандском ханстве и кокандцы в русских владениях приобретали право свободного пребывания и проезда, устройства караван-сараев, содержания торговых агентств и т. д. Договор фактически сделал Коканд зависимым от России.

С появлением русских дела в ханстве лучше не стали. В обществе зрело недовольство, вылившееся в ряд выступлений, в том числе вооруженных. Мятежи и сражения завершились подписанием мирного договора, а после очередного восстания конкандцев присоединением ханства к России. Земли Кокандского ханства вошли в Ферганскую и Сырдарьинскую области сначала Оренбургского генерал-губернаторства, а позже Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи.

В декабре 1917 — феврале 1918 годов на территории бывшего Кокандского ханства существовала Туркестанская автономия. Правительство возглавил Мустафа Чокай. Однако 22 февраля 1918 года она была разгромлена большевиками. Эти события сохранились в памяти узбеков как «Фаргона фожияси» («Ферганская трагедия»).

В декабре 1917 — феврале 1918 годов на территории бывшего Кокандского ханства существовала Туркестанская автономия. Правительство возглавил Мустафа Чокай. Однако 22 февраля 1918 года она была разгромлена большевиками. Фото novoetv.kz

Кундузское ханство (эмират) (1800—1859)

В 1785 году выходец из Андижана Куват-хан, правитель округа Нарын, воспользовавшись затруднениями Тимур-шаха в Синде и Пенджабе, провозгласил независимость узбекского Кундуза (Северный Афганистан). С Кундузским эмиратом поддерживало связь Кокандское ханство.

В 1832 году правитель Кундуза Мухаммад Мурад-бек захватил Кабадиан, Куляб, Курган-тюбе. Во время правления Мурадбека эмират процветал. После его смерти в 1842 году Кабадиан стал самостоятельной территорией.

Однако в 1859 году эмират захватил афганский амир Дост Мухаммедом, началась борьба кундузцев за независимость. Бухарский эмир Музаффар (1860–1885) предпринял попытку вмешаться в борьбу жителей Кундуза против афганской власти, но она закончилась неудачей.

Мейменское ханство (? —1875)

В 1859 году между Бухарой и Афганистаном было заключено соглашение, по которому границей между ними признавалась река Амударья. Область Меймене оказалась на территории Афганистана. Последним ханом был Мир-Гуссейн. В 1875 году ханство было покорено афганским эмиром Шир-Али-ханом.

Продолжение следует