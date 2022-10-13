«Из обители бренности в обитель вечности», или Изучая некрополи Актанышского края

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Фото: Сотрудники Института истории им. Ш.Марджани АН РТ в с. Такталачук

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием и сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться с особенностями формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует третью главу об источниках по истории Актанышского края.



Такталачук

В селе Такталачук выявлены семь татарских исторических надгробий, расположенных в трех местах. На территории современного школьного сада сохранились два памятника, установленных представителям известного татарского рода Мутиных. Три памятника были обнаружены на первом кладбище, находящемся на западной стороне села, еще два — на втором кладбище. Самый ранний сохранившийся памятник датируется 1847 г. и установлен на месте погребения Габдуррашида — сына Атнагула (ныне территория школьного сада).

Надгробие Габдуррашида Атнагулова. 1847 г.

Памятник Габдуррашиду, сыну Атнагула (1847 г.).

Текст на лицевой стороне памятника (рельефная надпись):

1) «Һәзәә кабруль-габдиз-зәгыыйф-

2) -ил-мәшһүүри бәйнәл-әнәәми саахибил-мәәли вәл-мәнәәли әр-рааҗии

3) гафви раббиһил-гәлләәми вә дүгааъил-мүслимиинә вәлгуләмәәъил-гыйзаами

4) фии зәмәәниһи Габдеррәшид Атнагол углы Мөти фөругы

5) дарел-фәнадан дарел-бәкайә күчде тарих

6) илә 1847 нче йылда сәүрнең 11 нче

7) көнендә вә мостафавиййә тарих илә 1261

8) нче йылда рабигыль-ахир айында 83 йәшендә».

Перевод текста на русский язык:

«Это могила раба немощного, приобретшего известность среди людей, обладателя имущества и состояния, надеющегося на прощение у Господа Всезнающего и на молитвы правоверных и [молитвы] великих ученых [богословов] своего времени. Абдрашид Атнагулов сын, [родовое] ответвление Мути, из обители бренности в обитель вечности переселился в лето по христианскому исчислению 1847 саура [апреля] в 11 день и по исчислению, идущему от избранника [от пророка Мухаммеда], в лето 1261 в месяц раби аль-ахир, в 83 года».

Текст на оборотной стороне памятника (рельефная надпись):

1) «Вә аһ һәр гаһ ки безә рәдде шан бәд мәйел вә чачусы кисде диле мән

2) биңзар әй дуст йатукы бәһар сәйраш зәмидә әй гөл мән

3) йәә вәәкыйфән би-кабрии мүтәфәккиран фии әмрии биләмси күнтү мисләкә гадән тәсыыйру мислии

4) кани ул тәхет вә бәхет вә рәхәт каму зир зәбәр улды

5) кани бәүваб вә хадимләр кани дайә кани лалә

6) мәгәр ул кем Аллаһ Тәгалә кыйла рәхмәт кәрәм берлә

7) кичүрә барча сөчуны өмиз зөбе улур лалә».

Перевод текста на русский язык:

«[Стихи:]

О ах! Всякий раз, когда нам ниспровержение славы,

Злое намерение [с которым пришла к нам смерть] и нож ее разрезали сердце мое.

Подобно, о, друг, его ложе весне, в пору пения птиц, о цветок мой.

О, останавливающийся у моей могилы, размышляющий о моих

делах! Вчера я был подобен тебе, завтра ты станешь мне подобным.

[Стихи:]

Где тот престол и счастье и [дорогая] упряжь? Все вверх дном перевернулось.

Где привратники и служители, где вскормившие его, где воспитавшие?

Но разве только Бог Всевышний проявит милость по [своему] великодушию,

Простит все его грехи, [и вот] дно надежд будет сияющим».

Размер памятника: 120х65х10 см.

Здание старой мечети в с. Такталачук. Современный вид

Там же на территории школьного сада сохранился памятник Мухаммедъяру — сыну Габдуррашида, который скончался в 1888 г.

Текст на лицевой стороне его памятника (рельефная надпись):

1) «Кәфәә [бил-мәүти вәәгыйзаа]

2) лә иләәһә илләә[-ллааһ Мүхәммәдүр-расүүлү-ллааһ]

3) салләә-ллааһү Тәгааләә галәйһи вә сәлләм...

4) йәгъфиру-ллааһү Тәгааләә зүнүү[бәһү]... Мөхәммәд[йар] бине Габд[еррәшид]

5) дарел-фәнадан дарел-бәкайә рихләт әйләде

6) 73 йәшендә һиҗрәтнең 1306 сәнә нуйәбрнең 26 нчы йәүмендә

7) кече җомга көн дәфен кыйлынды фатиха».

Перевод текста на русский язык:

«Достаточна [смерть в качестве проповедника]. Нет божества кроме [Аллаха, Мухаммед — посланник Аллаха], да благословит его Аллах Всевышний и да приветствует... да простит Аллах Всевышний гре [хи его]. Мухаммед... сын Абд... переселился из обители бренности в обитель вечности в 73 года, в год по хиджре 1306 ноября в 26 день в четверг был похоронен. [Для усопшего читается сура] Фатиха».

Текст на правой стороне памятника (рельефная надпись):

«1888 әд-дүнйәә сәәгатүн фә-җгальһәә таагаһ әд-дүнйәә бәхрун гамиикун вә әксәрун-нәәси фииһәә гариикъ».

Перевод текста на русский язык:

«1888 [год]. Мир — час, и проведи его в послушании [Всевышнему]. Мир — море глубокое, и большинство людей в нем утопают».

Текст на левой стороне памятника (рельефная надпись):

«Әд-дүнйәә дәәруль-фәнәәъи вәл-әәхыйратү дәәруль-бәкааъ».

Перевод текста на русский язык:

«Сей дольний мир — обитель бренности, а загробный мир — обитель вечности».

Размер памятника: 90х49х15.

Помимо вышеописанных надмогильных камней, здесь установлены современные памятники другим видным представителям рода Мутиных: Темирхану Мутину — старшине Гирейской волости, участнику Семилетней войны 1756—1763 гг.; Ильдархану Мутину (1888—1938) — государственному деятелю, одному из лидеров башкирского национального движения времен Гражданской войны; М.И. Мутину (1885—1941) — актеру, заслуженному артисту ТАССР.

На территории первого кладбища самое раннее надгробие установлено на могиле Науширвана — сына Мугтасим-биллаха, оно датировано 1857 годом. Два других арабографичных надгробия, обнаруженных на этом некрополе, принадлежат отцу и жене Науширвана — Мугтасиму и Бадигыльджамал. Не исключено, что Мугтасиб, а, следовательно, и его сын, тоже принадлежали к роду Мутиных. Судя по надписи на памятнике, отцом Мугтасима был Габдуррашид. По возрасту он вполне мог оказаться Габдуррашидом Атнагуловым, памятник которому был описан выше.

Надгробие Науширвана, сына Мугтасима Мутина. 1857 г.

Памятник Науширвану, сыну Мугтасима Мутина (1857 г.).

Текст на лицевой стороне памятника:

1) «Һүвәл-халләәкуль-бәәкыый

2) ләә иләәһә илләәллааһ Мүхәммәдүр-расүүлүллааһ

3) нәгуузү билләәһи Тәгааләә мин фитәнил-кабри

4) вә мин әһвәәлил-хәшри вән-нәшри вә нәсьәл-

5) -үллааһә Тәгааләәл-мәгъфиратә вәл-гуфраанә бил-җәннәти вәр-рахмәти

6) вәр-ридъвәән әл-мүтәвәккилү иләә раббиһи әл-мүстәгъфиру ли-зәнбиһи

7) вәл-мүстәхйү мин раббиһи әл-габдүз-зәлиилү Нәүширван

8) әл-мәрхүм Нәүширван бине Мөгътәсыйм билләһ

9) дарел-фәнадан дарел-бәкайә рихләт әйләде

10) 34 йыл гомер кичер әгънийа вә әсхийадан ирде

11) 1857 йыл дикәбрнең 12 көнендә

12) мәдфүн улды фатиха».

Перевод текста на русский язык:

«Он — Творец вечный. Нет божества кроме Аллаха, Мухаммед — посланник Аллаха. Прибегаем к защите у бога всевышнего от мучений, [испытываемых] в могиле, и от ужасов многолюдного собрания и повсеместного воскрешения [в день страшного суда] и просим бога всевышнего о прошении и помиловании раем и милостью и довольством. Уповающий на Господа, просящий о прощении своих грехов и стыдящийся перед лицом Господа своего, смиренный раб Науширван, покойный Науширван сын Мугтасима-биллахи, переселился из обители бренности в обитель вечности, прожив 34 года, был он из числа богатых и щедрых. В год 1857 декабря в 12 день похоронен. [Для усопшего читается сура] Фатиха».

Текст на правой (боковой) стороне памятника (рельефная надпись):

«Безә Коръән укуб багышлайасыз гомер тиз үтәрүн сагышлайасыз».

Перевод текста на русский язык:

«Поминая нас, Коран читайте, О том, что жизнь быстро проходит, вспоминайте».

Размер памятника: 100х50х15 см.

На третьем кладбище обнаружены два татарских исторических надгробия. Хронологически они относятся к концу XIX века. Одно из них установлено видному представителю мусульманского духовенства мулле Габдулмуджибу Габдулгалимову, другое его сыну Сахауддину. Историк И.М. Васильев, также исследовавший арабографичные надгробия в Такталачуке, по каким-то причинам не обратил на них внимание, возможно он просто не знал о существовании этого кладбища.

Надгробие муллы Габдулмуджиба Габдулгалимова. 1894 г.

Памятник дамелле Габдулмуджибу, сыну муадзина Габдулгалима (1894 г.).

Текст на лицевой стороне памятника (рельефная надпись):

1) «1311 нче сәнә

2) һиҗрати нәбиййинәә салләәллааһү Тәгааләә галәйһи вә сәлләм

3) әл-мәрхүүмүл-мәгъфүүру йәгъфируллааһү Тәгааләә зүнүүбәһ

4) имәәмүл-мүслимиинә дамелла Габделмөҗиб бине

5) мөәзин Габделгалим Түбән Таклачык

6) дарел-бәкайә рихләт әйләде 64 йәшендә

7) вә мәсихиййә 1894 сәнә 10 гыйнварда дәфен кылынды дога

8) әһлийәсе... Кормаш мөәзин Зыйаддин».

Перевод текста на русский язык:

«В 1311 году по хиджре [после переселения нашего пророка (да благославит его Всевышний Аллах и приветствует) из Мекки в Медину] помилованный, прощенный (пусть Всевышний Аллах простит его грехи) имам мусульман дамелла Габдулмуджиб сын муадзина Габдулгалима из Нижнего Такталачука в возрасте 64 лет переселился в вечный мир, 10 января 1894 года по христианскому исчислению был похоронен. Его жена, муадзин Зыяддин из Курмашево [установили памятник], для того, чтобы молились [за него]».

Текст на оборотной стороне памятника (врезная надпись):

1) «Ләә иләәһә илләәллааһ

2) Мүхәммәдүр-расүүлүллааһ»

Перевод текста на русский язык:

«Нет божества кроме Аллаха, Мухаммад — посланник Аллаха».

Размер памятника: 83х37х7 см.