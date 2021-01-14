Самую старую деревянную мечеть Казани ждет масштабная реконструкция

Единственный уцелевший в городе мусульманский храм из дерева оценили эксперты

Мечеть «Раджаб» — единственный сохранившийся исторический деревянный мусульманский храм Казани — готовят к масштабной реконструкции. Культовое сооружение дореволюционных лет было признано объектом культурного наследия «Заводская мечеть, начала XX века» и принадлежит к еще одному достоянию купца Ивана Алафузова. Как выяснило «Реальное время», реставраторы рассчитывают не просто обновить старинное здание, но и вернуть ему первоначальный облик.

Как Иван Алафузов построил казанским рабочим мечеть

В Казани по заявке ДУМ РТ провели государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Заводская мечеть, нач. XХ в.» по адресу ул. Энгельса, 20/39. Как рассказал «Реальному времени» один из экспертов, участвовавших в этой работе, замдиректора по научной деятельности Института международных отношений КФУ Рафаэль Валеев, в мечети уже проводили одну реставрацию, но она была связана с восстановлением минарета, снесенного при закрытии храма в 1930 году. Теперь же, как сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман республики, предполагается масштабная реконструкция храма.

Заказчиком экспертизы выступила компания «Строй Мир Реконструкция», которая, к примеру, занималась реставрацией одного из зданий Казанской консерватории, а также корпусов КГАСУ.

О самом храме подробно рассказывают в своей книге «Фирма Алафузова (вторая половина XIX — начало XX века): греческая мечта на российской земле» казанские историки Лилия Габдрафикова, Бахтияр Измайлов и Радик Салихов — «Реальное время» публиковало отрывки из этого издания.

Изначально храм называли по-другому — мечеть Ягодной слободы, Заводская, Пятивременная (Бишвакытлы мәчет). Стояла она на углу улиц Смоленской и Царевококшайской. Помимо того, что это единственная сохранившаяся деревянная мечеть Казани, она еще и единственная историческая мечеть Заказанья (к примеру, от двух храмов в Бишбалте не сохранилось ничего).

Как пояснил «Реальному времени» директор Института истории имени Марджани Радик Салихов, название «Пятивременная» указывает на то, что сначала это была не соборная мечеть, а просто место для обязательных пяти богослужений в день, вести которые мог не назначенный мулла, а любой авторитетный представитель прихода: «В ней нельзя было проводить пятничные праздничные молитвы. Потом она стала соборной».

История мечети берет начало с 1897 года, когда в существовавшем на тот момент фабричном доме льнопрядильной фабрики Ивана Алафузова для рабочих-татар администрация торгово-промышленного общества устроила молельню, выделив на это 3 тысячи рублей. Тогда на казанских предприятиях в Ягодной слободе работали около 30—40% татар. Для них были открыты и русско-татарские классы при фабрично-заводском училище.

Официальный мусульманский приход при предприятиях Алафузова был образован указом Казанского губернского правления 2 октября 1910 года, тогда же здание приобрело обновленный вид. Муллой был избран крестьянин деревни Старая Кулатка Хвалынского уезда Саратовской губернии (сейчас это Ульяновская область) Хисамутдин Хуснутдинович Яфаров, учившийся в Амирхановском медресе при мечети «Иске Таш» в Новотатарской слободе. За службу он получал жалование в 300 рублей.

Через год при мечети открылась школа. Любопытно, что в 1915-м муэдзином здесь должен был стать некий Нурулислам Идиатуллин, однако его призвали в армию, несмотря на прошения рабочих к командующему войсками Казанского военного округа. В документе говорится, что тогда на фабрике работало почти 900 мусульман.

Мужской зал. Фото из акта экспертизы

От Заводской — к «Раджаб»

Мечеть закрыли постановлением Президиума ТатЦИК от 6 февраля 1930 года. Скорее всего, именно тогда и был спилен минарет.

Хазрата Хисамутдина арестовали в декабре 1937 года, осудили за антисоветскую религиозную агитацию и расстреляли 30 декабря 1937-го в Казани, похоронен он на Архангельском кладбище, реабилитирован посмертно 26 ноября 1959 года.

Здание было превращено в общежитие-пансионат ЖКУ. Тогда у него появился кирпичный цоколь, после пожара в середине прошлого века здесь пришлось заново пересобирать сруб и, вероятно, уровень кровли — появилось новое фронтонное окно с простым наличником.

После обращения верующих, при поддержке руководства Казанского льнокомбината, 24 мая 1993 года здание передали в пользование общины Кировского района «Раджаб» — по ней же мечеть получила новое название. С тех пор здание — редкий образец деревянной архитектуры в районе, стремительно обрастающем многоэтажками на фоне исчезающих средовых домов.

Женский зал. Фото из акта экспертизы

С 2017 года имамом мечети работает Миннавхат Сагиров, который сменил Миннуллу Арсланова — тот до смерти возглавлял приход более 20 лет. О сумме, которая требуется на реставрацию, говорить рано, смета не озвучена, объяснили в храме. К примеру, сами работники мечети несколько лет назад объявляли сбор средств — всего лишь 1,5 млн рублей: «Крыша течет, фундамент весь полопался, трещины в стенах по всему периметру мечети», — рассказали они нашему изданию. Судя по акту экспертизы, сумма будет более серьезной.

Ученые отметили перекосы частей несущих конструкций здания, косвенно свидетельствующих о неравномерных осадках фундаментов; износ бутового фундамента; аварийное состояние элементов сруба, неудовлетворительный вид дощатой облицовки фасада, крыши, окон, дверей, систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электроосвещения, пожаротушения и сигнализации. Пол иногда идет изгибами, потолок — в трещинах.

Также эксперты, в частности, рекомендовали установить кованое ограждение с двустворчатыми воротами, убрать поздние хозяйственные постройки и благоустроить территорию, вынеся за пределы строения комнату для омовений с туалетом. Вопросы вызывает и внешний вид храма — поскольку в середине прошлого века здание пережило пожар, тогда фасад обшили характерной для того времени «елочкой», которая теперь требует замены, чтобы мечеть приобрела исторический вид.

