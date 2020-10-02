Салихов Радик Римович

Общая информация

Родился 10 апреля 1965 года.

Образование

1989 г. — окончил Казанский государственный университет

1994 г. — окончил аспирантуру Института языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова.

Трудовая деятельность

1989-1990 гг. — учитель русского языка и литературы в средней школе №11 г. Казани.

1990-1997 гг. — младший, научный и старший научный сотрудник отдела Свода памятников Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова АН РТ.

1997-2007 гг. — старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

2007-2011 гг. — заведующий отделом новой и новейшей истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

2011-2020 гг. — заместитель директора по научной работе Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

С июня 2020 г. — исполняющий обязанности директора Института истории им. Ш. Марджани АН РТ

Награды и звания

Награжден: медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетным знаком А.Б.Лакиера «Сподвижнику геральдики» (2005 г.), знаком Министерства культуры РТ «За достижения в культуре» (2007 г.), благодарственным письмом президента РТ (2007 г.), председателя Государственного совета РТ (2013 г.), мэра города Казани (2015 г., 2019 г.).

Доктор исторических наук (2006 г.).

Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (2008 г.).

Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2016 г.).

Действительный член АН РТ (2016 г.).

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