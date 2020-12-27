Новости общества

15:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рафаэль Хакимов: «Татары оказались одним из самых грамотных народов России»

14:00, 27.12.2020 3 Сюжет: Рафаэль Хакимов. «Исторический путь татар: перипетии судьбы»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 8-я

Рафаэль Хакимов: «Татары оказались одним из самых грамотных народов России»
Фото: Максим Платонов

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

О чем могут поведать карты?

Источники по русской и татарской истории потеряны, но сохранились карты XVI—XIX веков, которые могут о многом рассказать и не только уточнить некоторые факты, но и опровергнуть целый ряд штампов.

Карта №1

Карт Татарии/Тартарии более трехсот, причем они изданы в разных странах разными авторами и достойны доверия. Русские карты повторяют европейские, что лишний раз подтверждает достоверность карт. Подделывать карты не имело смысла, ведь они нужны были для политиков, военных, торговцев, путешественников, которых нельзя было вводить в заблуждение. По картам видно, что на территории бывшего СССР прежде располагалась Великая Татария, которая затем стала Московией, Российской империей, СССР и, наконец, нынешней Россией.

Изначально название «Татария/Тартария» понималось расширительно и включало территории как собственно татар, так и подвластных народов. Поэтому страна оказалась соизмерима с целым континентом.

В 1604 году фламандский гравер, картограф и издатель атласов и карт Хондиус (Jodocus Hondius, 1563—1612) купил печатные формы всемирного атласа Меркатора, добавил к нему около сорока собственных карт и в 1606 году опубликовал расширенное издание под авторством Меркатора.

Карта №2

Карта Меркатора XVII века интересна по многим позициям. Бросается в глаза, что название «Россия» или «Русь» не встречается, а Московия расположена где-то в лесах. Название «Татария» сохранилась, хотя по официальной истории Москва уже покорила не только Казань в 1552 году, но и Сибирь в 1579 году. Здесь явная нестыковка. Надо полагать, какие-то территории имели относительную автономию или находились под протекторатом Московии, сохранив самоназвание. Сегодня это трактуют однозначно как исконно русские земли.

Карта №3

Разделяй и властвуй

Карта Великой Татарии многих раздражает, ведь она включает не только всю Россию, но и многие азиатские страны. Некоторые авторы утверждают, что с царских времен существовала «привычка звать татарами вообще всех тюрок». Поэтому, мол, карачаевцы и балкарцы звались горскими татарами, кумыки — дагестанскими, азербайджанцы — кавказскими. И тем более крымских, казанских, астраханских и сибирских татар, а также ногайцев, считали одним народом. Объясняют все очень просто, мол, термин «татары» не был этнонимом, а был собирательным понятием для всех тюрок. Поэтому, мол, политоним «татары» не имеет никакого отношения к казанским татарам.

До революции темой национальности не увлекались. При переписи учитывалось сословие, религия, язык. Название многих народов зависело от правящей верхушки. Например, азербайджанцы до революции назывались кавказскими татарами, поскольку в те времена формировались средневековые государства на Кавказе, а их возглавили чингизиды. Именно поэтому народ называли татарами.

Со временем различия между разными тюркскими группами усиливались, к тому же XX век привнес большие изменения в общественные отношения — на месте племен появились нации с собственными самоназваниями, они стали называться хакасами, балкарами, карачаевцами, азербайджанцами, узбеками, казахами, ногайцами…

Генетические исследования подлили масла в огонь, ведь они обнаружили у татар самые разные гаплогруппы. Почему-то некоторые историки полагают, что у каждого народа должна быть одна-единственная гаплогруппа?! Некоторые генетики договорились до того, что стали утверждать, будто татарского народа вообще не существует, поскольку нет собственно «татарской» гаплогруппы, а термин «татары», мол, не просто собирательный, а устаревший, из средневековья. И делают однозначный вывод: «у поволжских, сибирских, астраханских, а тем более крымских татар нет общих предков» (цитата). А если мы все себя считаем татарами? Как быть в таком случае?

Этничность и генетический код — разные, не коррелирующие понятия. Они лежат в разной плоскости анализа. К примеру, у Пушкина в роду были негры, но он — русский поэт. Генетика одно, а национальность — совсем другое.

Фото: Максим Платонов

Хитрые татары

Слушая разговоры об истории и сегодняшней жизни, моя жена нередко замечает:

— Ну, да. У вас кругом одни татары.

Я ей отвечаю:

— Почему в русском языке более двух тысяч татарских заимствований? Ты в разговорах со мной сколько слов используешь? Вряд ли больше тысячи. Вот и суди. Не я придумал русский язык, а сама история!..

Существует множество стереотипов о татарах. Они, оказывается, очень хитрые. Этот стереотип, скорее всего, связан с историческим фактом. По результатам переписи 1897 года, татары оказались одним из самых грамотных народов Российской империи. Население умело читать на родном языке и нередко на арабском или турецком. Так моя бабушка училась в далекой глухой деревне в самом обычном медресе, но умела читать не только по-татарски, но и на арабском и османском (старотурецком) языках. Правда кириллица давалась ей тяжело. Читать-то она читала газеты и журналы на татарской кириллице, но писать не могла и просила меня написать адрес на конверте письма. Естественно, при переписи ее записали неграмотной.

Из татар получались хорошие переводчики, грамотные работники канцелярии и даже разведчики. Если человек знал татарский язык, он мог говорить на казахском, турецком, узбекском, уйгурском и т. д. Понятие «хитрый» имеет и другой смысл: смышленый, пронырливый, умеющий провернуть дело, просто умный…

Продолжение следует

Рафаэль Хакимов
ОбществоИстория Татарстан Хакимов Рафаэль СибгатовичИнститут истории им. Ш.Марджани АН РТ

Новости партнеров

 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:45
    Опять "татарча über alles"?
    Надоело уже.
    К реальности не имеет никакого отношения.
    Ответить
  • Анонимно 15:00
    Тартария происходит не от татар, а от слова Тартар.
    т.е. Тмутаракань. Терра инкогнито.
    Ответить
  • Анонимно 15:34
    Тартария и татария это разные понятия...школьник даже знает...не надо из нас дураков...делать...татар вообще не существует, это собирательный образ всех басурман на территории России...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости общества

15:49 МСК Все новости
Новости раздела