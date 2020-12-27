Рафаэль Хакимов: «Татары оказались одним из самых грамотных народов России»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 8-я

Фото: Максим Платонов

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

О чем могут поведать карты?

Источники по русской и татарской истории потеряны, но сохранились карты XVI—XIX веков, которые могут о многом рассказать и не только уточнить некоторые факты, но и опровергнуть целый ряд штампов.

Карта №1

Карт Татарии/Тартарии более трехсот, причем они изданы в разных странах разными авторами и достойны доверия. Русские карты повторяют европейские, что лишний раз подтверждает достоверность карт. Подделывать карты не имело смысла, ведь они нужны были для политиков, военных, торговцев, путешественников, которых нельзя было вводить в заблуждение. По картам видно, что на территории бывшего СССР прежде располагалась Великая Татария, которая затем стала Московией, Российской империей, СССР и, наконец, нынешней Россией.

Изначально название «Татария/Тартария» понималось расширительно и включало территории как собственно татар, так и подвластных народов. Поэтому страна оказалась соизмерима с целым континентом.

В 1604 году фламандский гравер, картограф и издатель атласов и карт Хондиус (Jodocus Hondius, 1563—1612) купил печатные формы всемирного атласа Меркатора, добавил к нему около сорока собственных карт и в 1606 году опубликовал расширенное издание под авторством Меркатора.

Карта №2

Карта Меркатора XVII века интересна по многим позициям. Бросается в глаза, что название «Россия» или «Русь» не встречается, а Московия расположена где-то в лесах. Название «Татария» сохранилась, хотя по официальной истории Москва уже покорила не только Казань в 1552 году, но и Сибирь в 1579 году. Здесь явная нестыковка. Надо полагать, какие-то территории имели относительную автономию или находились под протекторатом Московии, сохранив самоназвание. Сегодня это трактуют однозначно как исконно русские земли.

Карта №3

Разделяй и властвуй

Карта Великой Татарии многих раздражает, ведь она включает не только всю Россию, но и многие азиатские страны. Некоторые авторы утверждают, что с царских времен существовала «привычка звать татарами вообще всех тюрок». Поэтому, мол, карачаевцы и балкарцы звались горскими татарами, кумыки — дагестанскими, азербайджанцы — кавказскими. И тем более крымских, казанских, астраханских и сибирских татар, а также ногайцев, считали одним народом. Объясняют все очень просто, мол, термин «татары» не был этнонимом, а был собирательным понятием для всех тюрок. Поэтому, мол, политоним «татары» не имеет никакого отношения к казанским татарам.

До революции темой национальности не увлекались. При переписи учитывалось сословие, религия, язык. Название многих народов зависело от правящей верхушки. Например, азербайджанцы до революции назывались кавказскими татарами, поскольку в те времена формировались средневековые государства на Кавказе, а их возглавили чингизиды. Именно поэтому народ называли татарами.

Со временем различия между разными тюркскими группами усиливались, к тому же XX век привнес большие изменения в общественные отношения — на месте племен появились нации с собственными самоназваниями, они стали называться хакасами, балкарами, карачаевцами, азербайджанцами, узбеками, казахами, ногайцами…

Генетические исследования подлили масла в огонь, ведь они обнаружили у татар самые разные гаплогруппы. Почему-то некоторые историки полагают, что у каждого народа должна быть одна-единственная гаплогруппа?! Некоторые генетики договорились до того, что стали утверждать, будто татарского народа вообще не существует, поскольку нет собственно «татарской» гаплогруппы, а термин «татары», мол, не просто собирательный, а устаревший, из средневековья. И делают однозначный вывод: «у поволжских, сибирских, астраханских, а тем более крымских татар нет общих предков» (цитата). А если мы все себя считаем татарами? Как быть в таком случае?

Этничность и генетический код — разные, не коррелирующие понятия. Они лежат в разной плоскости анализа. К примеру, у Пушкина в роду были негры, но он — русский поэт. Генетика одно, а национальность — совсем другое.

Фото: Максим Платонов

Хитрые татары

Слушая разговоры об истории и сегодняшней жизни, моя жена нередко замечает:

— Ну, да. У вас кругом одни татары.

Я ей отвечаю:

— Почему в русском языке более двух тысяч татарских заимствований? Ты в разговорах со мной сколько слов используешь? Вряд ли больше тысячи. Вот и суди. Не я придумал русский язык, а сама история!..

Существует множество стереотипов о татарах. Они, оказывается, очень хитрые. Этот стереотип, скорее всего, связан с историческим фактом. По результатам переписи 1897 года, татары оказались одним из самых грамотных народов Российской империи. Население умело читать на родном языке и нередко на арабском или турецком. Так моя бабушка училась в далекой глухой деревне в самом обычном медресе, но умела читать не только по-татарски, но и на арабском и османском (старотурецком) языках. Правда кириллица давалась ей тяжело. Читать-то она читала газеты и журналы на татарской кириллице, но писать не могла и просила меня написать адрес на конверте письма. Естественно, при переписи ее записали неграмотной.

Из татар получались хорошие переводчики, грамотные работники канцелярии и даже разведчики. Если человек знал татарский язык, он мог говорить на казахском, турецком, узбекском, уйгурском и т. д. Понятие «хитрый» имеет и другой смысл: смышленый, пронырливый, умеющий провернуть дело, просто умный…

Продолжение следует