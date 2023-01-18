«Царская администрация не стеснялась получать и двойные ясаки, и подношения»

Татария в составе русского многонационального централизованного государства (вторая половина XVI в. и XVII в.)

Казанский край в XVII в.

Колонизация края

После иностранной интервенции и подавления крестьянских волнений с новой силой проявился крепостной и национальный гнет.

В XVII веке очень интенсивно шло строительство монастырей. Около Казани открыты были три монастыря: Раифский, Семиозерный и Кизический. Всего за XVII столетие основано было более 20 монастырей, которые отстраивались как крепости и в которых во время крестьянской войны отсиживались помещики и администрация, чтобы избежать народной расправы. Под селом Мамадыш Спасский монастырь в 1617 г. построил острог формально для защиты от ногайцев, а в действительности от напора тяглого населения в моменты обострения классовых противоречий. В XVII веке монастыри превратились в громадные феодальные латифундии. Например, Казанский Преображенский монастырь по переписи 1646 года имел земли и угодья в 28 населенных пунктах.

Национальный гнет царизма, ослабевший в первое двадцатилетие XVII века, усиливается с новой силой. Некрещеным помещикам запретили кабалить крещеных и владеть ими. Имущество некрещеных переходило по наследству в первую очередь к крещеным родственникам, минуя некрещеных. Эти распоряжения были направлены к тому, чтобы ослабить экономическую состоятельность некрещеных помещиков и обращением в православие отвлечь от них их крестьян. С другой стороны, указы должны были побуждать креститься самих помещиков и всех крестьян.

Царская администрация вновь стала проявлять высокомерие, пренебрежение к нерусскому населению. Она не стеснялась получать и двойные ясаки и подношения даже особым сбором в свою пользу.

Источник: wikipedia.org

Помещики незаконно захватывали земли и угодья местного населения, а русское купечество стремилось не допускать некрещеных к оптовым торговым операциям не только в городах, но и в селах и деревнях.

После крестьянской войны в начале XVII в. строительство укрепленных линий, или «засечных черт», стало важной задачей царского правительства, так как постройка городов не обеспечивала подчинения нерусских народов и не гарантировала от набегов ногайцев, калмыков и крымских татар. Сторожевые укрепленные линии должны были обеспечить помещикам безопасность их усадеб и оборону во время народных восстаний.

Возведение укрепленных линий началось с постройки «Тетюшской черты», которая проходила около деревни Пролей-Каши на Кильнинский острожек, где соединялась с ранее возведенной «Карлинской чертой», проведенной вдоль речки Карлы, впадающей в Свиягу.

В 40-х годах XVII в. началось строительство Симбирской линии по направлению к Саранску, на Тамбов, Воронеж и Харьков. Симбирск стал сильной крепостью. По линии были основаны военные слободы с малыми крепостями.

Вслед за Симбирской ведется постройка Закамской черты, которая начиналась на левом берегу Волги: Белый Яр — Ерыклинск — Тиинск — Новошешминск — Кичуев — Заинск — Мензелинск. Работы производились с 1652 до 1656 года. Ногайцы в 1654 г. прорвали линию между Тиинском и Новошешминском, но ее восстановили, при этом укрепили и острог Билярск. Для постройки этой линии привлекались татары, чуваши, мари и удмурты. На сторожевых линиях ежегодно занято было от 3 до 5 тысяч крестьян, которых мобилизовали по одному человеку с 6 русских и с 3 нерусских дворов. Эти работы были очень тяжелы для ясачников, которые временами оказывали сопротивление администрации.

Музей «Симбирская засечная черта». Фото: Олег — 73/ru.wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Экономика края в XVII в. Сельское хозяйство

Социально-экономическое развитие Татарии в XVII веке шло по пути общего развития России. В это время наблюдается усиление мелкотоварного производства в городах и промышленных селах, возникают зачатки капиталистических мануфактур. Эта общая линия развития происходила в условиях господства феодально-крепостнического строя.

В этот период в Татарии окончательно сложились поместно-вотчинное, церковно-монастырское, дворцовое и ясачное землевладения. Поместно-вотчинное землевладение русских и татарских служилых людей увеличилось более чем в два раза. В 1646 г. только в Казанском уезде русских помещиков было 334. Значительно выросли монастырские земли: в разных местах Казанского и Свияжского уездов монастырям и архиерею принадлежало более 50 сел и деревень. Очень много было дворцовых земель, большая часть которых переходила к служилым людям. Самым значительным было ясачное землепользование.

После крестьянской войны русские помещики переводили крепостных из центральных уездов и привлекали беглых крестьян, которых было много тогда в Поволжье. Администрация не так сурово преследовала беглых, так как русские крестьяне являлись оплотом владычества России. Помещики стремились наладить свое хозяйство таким образом, чтобы привлечь больше крестьян. Это достигалось введением сначала оброчной системы эксплуатации, а потом уже оброчники переводились на барщину. Такая тактика имела своим следствием заметное развитие производительных сил: распаханы были многие переложные и поросшие лесом земли, построены сотни крупных мельниц, трехполье стало преобладающей системой хозяйства. Многие крестьяне в малоземельных поместьях стали заниматься ремеслом: деревообделочным, гончарным, валяльным, кожевенным, салотопенным и др. Охота и рыболовство приобрели товарный характер.

Землевладение и землепользование татарских помещиков отражено в писцовых книгах 1646 года. По Свияжскому уезду записано 498 помещиков, из которых 378 не имели крестьян. У многих помещиков жили бобыли и соседи. Служилые татары имели поместья в 136 селениях.

То же самое наблюдалось в 1646 г. и в Казанском уезде. Писцовая книга отметила 619 дворов татарских помещиков, из которых 449 совсем не имели крестьян и бобылей, а у остальных 170 человек записано 575 дворов крестьян и людей в них 1672 души. Кроме того, были бобыли, дворовые, задворные люди, соседи и наймиты. Большинство наймитов было у служилых татар, у которых в основном практиковались феодально-арендные отношения. В этом заключалась особенность татарского поместья. А так как подавляющее большинство служилых татар крестьян и бобылей не имели, то это сближало их в классовой борьбе больше с антикрепостническими элементами, то есть с ясачниками.

Среднее Поволжье на карте Гийома (XVII век). Фото: tatarhistory.ru

В самом начале XVII века писцовая книга Ивана Болтина зафиксировала до 50 крупных татар-помещиков, а в половине XVII века их было вдвое меньше. Нет сомнения, что это — результат национальной политики царизма, которая направлялась на то, чтобы служилых татар свести постепенно на положение ясачных; поэтому так много было служилых, но не «верстаных поместьями». Это подтверждается положением служилого Урукчея Утешева, который «живет за Богданом мурзою Яушевым, наймуя пашенные земли», а «не верстан де за бедностью».

У татар-ясачников хозяйство было земледельческое. Их наделы, например, в Свияжском уезде равнялись 10 четвертям (5 десятинам) пашни в одном поле и 10 десятин лугов (100 копен сена). В лесах ясачники имели бортные ухожья. Лес отводился для всей общины. С целого ясака платили 2 алтына 4 деньги и 20 пудов хлеба.

Ясачные татары платили ясак деньгами и натурой. Натуральные взносы предусматривались хлебом, медом, пушниной. В ясачных хозяйствах преобладала трехпольная система. В середине XVII века перелог значительно уменьшился. Если в XVII веке товарную продукцию составляли сено и лес, то со второй четверти XVII века товарную продукцию составило зерно. Доказательством тому служит оптовая хлебная торговля, перешедшая в руки купцов, которые скупали хлеб у скупщиков, действовавших по деревням. Ясачное хозяйство татар не было исключительно зерновым: кроме хлебных продуктов и льняного семени, на рынок шли мед и воск, беличьи, лисьи и куньи меха, кожи, овчины и козловые шкуры.

Во второй половине XVII века количество земли на душу уменьшилось, а платежи сильно возросли. На ясак в 1685 г. полагалось меньше земли: 24 чети в трех полях вместо 30; лугов считалось на ясак 8 десятин вместо 10. В деревне Черемышевой не было ни одного ясачника, платившего целый ясак. Если хозяйство полуясачника трудно признать рентабельным, то более мелкие хозяйства были очень слабые и толкали ясачников на развитие ремесла и торговли.

Переписная книга г. Свияжска и Свияжского уезда, переписи А.А. Племянникова 1646 г. Л.985. Источник: буинск.рф

Города и промышленное развитие

Социальный состав населения казанских городов был сложный. По переписной книге 1646 г. Казань стала большим городом, в некоторых отношениях превзошла даже соседний Нижний Новгород. Население города доходило до 17 тыс. человек. Служилых людей, администрации и духовенства было до 3 тыс. душ, что составляло меньшинство перед посадским тяглым населением, составлявшим 2 597 дворов с населением почти в 10 400 душ. Вокруг Казани возникли многие слободы: Засыпкина, Горшечная, Кирпичная, Ямская, Ягодная, Козья и Кизическая. Казань стала крупным административным и экономическим центром, в котором сосредоточены были многочисленные производственные и торговые предприятия. Тяглое посадское население состояло из купцов, ремесленников, торговцев, бобылей, соседей и наймитов.

В 1654—1656 гг. тяглое население города сильно пострадало от «морового поветрия» (чума), потеряв несколько тысяч человек.

Прочие города были значительно меньше Казани. Самым крупным городом после Казани был Лаишев — 1 736 душ, который еще не потерял своего военного значения, так как гарнизон состоял из 776 душ.

В Свияжске населения было 903 души, а в Тетюшах — 906 душ, но если в Свияжске посадских и бобылей было подавляющее большинство, то в Тетюшах первое место занимали стрельцы и казаки, а посадских и бобылей было лишь 345. Таким образом, городское население в половине XVII века было весьма незначительным, но растущим.

Промышленное развитие в середине XVII века шло по пути роста мелкотоварного производства на рынок.

В Казани мы наблюдаем очень много различных производств. Переписная книга 1 646 г. зарегистрировала здесь 4 460 ремесленников. В XVII веке и добывающая и обрабатывающая промышленности в связи с запросами внутреннего всероссийского рынка и более глубоким разделением общественного труда принимают новые формы и более глубокую специализацию с целью производства товаров на рынок. Так, возникновение капиталистической мастерской в городах знаменовало собою создание условий для зарождения капиталистического способа производства, а рост наемных рабочих в мастерских вел к возникновению капиталистической мануфактуры.

В пищевой мелкой промышленности были заняты ремесленники из 149 дворов. Пищевики представлены по 28 специальностям. Это обстоятельство указывает, что шло интенсивное разделение труда: хлебников было 27 дворов, калашников — 26, пирожников — 7 и т. д. Большинство пищевиков создавало семейную кооперацию, работающую на рынок. Таких пекарен было 120.

Репродукция картины Фирината Халикова. Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

У Минки Макарьева в овощном хозяйстве были заняты сын и двое крепостных его людей. Это уже не семейная кооперация, а крепостное хозяйство типа мастерской, тесно связанное с рынком. Но хозяйств с крепостным трудом было только три.

У С. Иванова — калашника работало два наймита и «приимыш». Семейная кооперация выросла в этом случае в капиталистическую мастерскую, изготовлявшую калачи для рынка. Таких мастерских в переписной книге 1646 г. по Казани указано 30, количество наймитов доходило до 4 человек. Следовательно, двадцать процентов предприятий мелкой пищевой промышленности носили капиталистический характер да и многие мастерские типа семейной кооперации были на этом же пути. Во второй половине XVII века количество капиталистических мастерских увеличилось.

Довольно значительная специализация и в кожевенном производстве: кожевников указывается 46 дворов, строгальщиков — 27, сапожников и башмачников — 64, сыромятников — 15, овчинников — 15, скорняков — 20, бобровников — 4 двора, пушников — 6 дворов и т. д. Мастеров-одиночек и мастерских типа семейной кооперации значится 162 производства. Три мастерских эксплуатировали холопов и крепостных; у одного хозяина работал купленный татарин, у другого — ногаец, а у третьего — 5 дворовых, 2 крепостных и 1 наймит. Тринадцать мастерских имели только наемных работников. Такие мастерские пока составляли малый процент всех предприятий, но будущее было за ними.

Следовательно, кожевенная промышленность в общем была в сфере феодального способа производства, но с XVII века началось возникновение капиталистических мастерских и рост наймитов, которые представляли собою лишенных средств производства специалистов-кожевников.

Писцовая книга 1646 г. указывает 129 дворов текстильщиков, 80 дворов металлистов, 34 двора химического производства, 41 двор деревообделочников и т. д.

В дополнение к этому следует иметь в виду промышленные слободы и села, где и ремесло и мелкая промышленность составляли главное занятие населения.

Репродукция картины Фирината Халикова. Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

Архивные материалы позволяют констатировать, что из 37 сел митрополичьих 17 были промышленными. В селе Дмитриевском (Ягодная слобода) было 35 дворов крестьянских и 85 бобыльских. Среди бобылей были плотники, горшечники, сапожники, овчинники. В 1678 г. появились сафьянники, сыромятники и крашенники. Особенно много было кожевенных мастерских.

Село Архангельское под Казанью состояло из 26 бобыльских дворов, принадлежавших преимущественно кожевникам и сыромятникам. В деревне Аметьевой изготовляли одежду и рукавицы. В селе Омарах действовали капиталистическая кузница с наемными рабочими и скорняжная мастерская. В селе Кирельском Свияжского уезда развилась кожевенная промышленность. Овчинники и санники были в Матюшкином починке. Многочисленные ватаги рыболовов были в селах Богородское, Капердино, Рыбная Слобода. Татарские деревни Атня и Алаты тоже известны были кожевенным производством. У татар было развито швейное дело.

С 40-х годов XVII в. стали возникать предприятия типа мануфактуры, в которых было сосредоточено большое количество работников. В Казани и Кукморе появились медеплавильные «заводы». Ими руководил присланный из Москвы мастер Онофреев. На этих мануфактурах работало более сотни рабочих из крестьян.

Около села Спасского помещик выделил до 200 крепостных крестьян для производства селитры. Это предприятие действовало и в XVIII столетии.

Начали возникать мануфактурные предприятия и у частных лиц: у купцов, крестьян и посадских. На казанской мельнице у ее арендатора было 18 наемных рабочих. На квасоварном заводе наемных было 12 человек, не считая подсобных. В Услоне действовала судостроительная артель. Некоторые кожевенные и мыловаренные мастерские, увеличивая оборудование и производство, вырастали в крупные мануфактурные предприятия.

В конце первой половины XVII в. действовала доменная печь с двумя горнами «выше Мурзинской слободы на Каме», построенная татарином Тумашевым, а в конце второй половины XVII в. началось производство кирпича в Казани. Мануфактуры частных лиц были капиталистическими.

Свободный труд в мелкотоварном производстве Казани был почти вдвое сильнее крепостного. Резервом для найма были 405 дворов бобылей.

Репродукция картины Фирината Халикова. Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

Анализ 1 034 дворов посадских товаропроизводителей приводит к выводу, что 829 дворов работали на рынок. Феодальное ремесло уступает место мелкотоварному производству на рынок. Это производство от семейной кооперации переходило к капиталистической мастерской, выражая стремление к укрупнению.

Казанская мелкая промышленность половины XVII века убедительно доказывает, что в товарном производстве капиталистический способ производства уже возник в мелкотоварных мастерских. Преобладают количественно мастерские ремесленников, работающих по заказу, и мастерские семейной кооперации, работающие на рынок. Капиталистическая мастерская появляется тогда, когда семейная кооперация, работая на рынок и следуя его запросам, пополняется наемными работниками. Документы подтверждают наличие в половине XVII века капиталистических мастерских как в городе, так и в слободах и селах, но еще в небольшом количестве. В.И. Ленин подчеркивает, что «семейная кооперация» является, таким образом, основанием капиталистической кооперации. Само собой разумеется, конечно, что этот «закон» относится только к самым мелким товаропроизводителям, только к зачаткам капитализма; этот закон доказывает, что тенденция крестьянства состоит в превращении в мелкого буржуа». Тем более это можно отнести к капиталистической мануфактуре, так как она представляет собою расширенную мастерскую с увеличенным числом работников, которую возглавляет капиталист буржуа.

Зародившееся капиталистическое производство начало действовать и на формирование классовой структуры общества. Капиталистическое мелкотоварное производство с самого начала своего возникновения заявило требование на свободный труд, требование ликвидировать крепостничество, так как рынок рабочей силы не мог сформироваться без этого условия. В ответ на это господствующий класс в лице феодального правительства стал усиливать и расширять крепостное право. Конфликт между производительными силами и производственными отношениями обострил классовую борьбу. Феодальный строй начинал приобретать консервативный характер. Будущее было за капиталистическим способом производства, который шел на смену феодальному.

*Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор), кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.

**Татария в составе русского многонационального централизованного государства (вторая половина XVI и XVII вв.). Опубликовано в книге «История Татарской АССР» (Казань, 1968. С. 101—126)

