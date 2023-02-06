«Многие служилые татары получали землю вместо денежного жалованья»

Селения Казанского ханства (по писцовым книгам)

Фото: Елена Сунгатова/art16.ru (репродукция картины Фирината Халикова)

Зюрейская дорога начиналась от г. Казани. В район этой дороги входили поселения по р. Ноксе и Киндерке, в том числе: дер. Бежболда, Тавель, Сия, Ачи, Салмачи, Енгильдеево, Сафарова, Бол. Клыки, Мал. Клыки, Самосырово, Абызазова, Кошак-Улановская пустошь, Чебакса, Бол. Естачи, Исамова, Амангозя и Мал. Естачи. Писцовая книга упоминает на Ноксе Большие и Меньшие Тебек-Коза.

По р. Шемеле и вблизи: Агиш, Шигали Бол. и Шигали Мал., Шихазда Бол., Шихазда Мал., Кебек-Черемыш, Дертюли Бол., Дертюли Мал., Арышхазда, пустошь Абда, дер. Кулаева и пустоши Копшак и Буетырь.

По р. Ушне расположены деревни: Черемша, Кишкильдеево, Елань Бол. и Елань Мал., Енасалы, Черемыш, Кадыли, Карамышево, Пестрецы Бол. и Пестрецы Мал., Иске-Юрт, Селенгуши, а несколько южнее Шали Бол. и Шали Мал.

Вниз по речке Ия были деревни: Кадыш, Штырь, Ия Верхняя, Ия Средняя, пуст. Кирды Бахтина, дер. Ищи, Ия Нижняя, Мемеры Бол., Средние и Меншие.

По реке Нурме на правом берегу указаны деревни: Кебеш, Сюнели, Кудаш и Кобяково и на левом: Кулсары, пуст. Ярмушевская, что была пустошь Ярмуша князя на р. Урсенове, деревни Енасала, Сарыева, Венета, Иштерак, Ишери, Сия, Бол. Терегулово, пуст. Кукчу-Куюк, дер. Елагино, Тавель-Ходяшево, пуст. Боршло (в рукописи Воршло), дер. Ащерма Верхняя, Ащерма Нижняя, Пимери, Нурма Бол., Нурма Мал., Альведино, Юнусово, Енгурча, Отрячь, Чита и дер. Ст. Яштери.

По р. Сие надо отметить дер. Сию, Насырево, Киби Малые, Кебичи, пуст. Маамет. Южнее через р. Мешу была дер. Серди Старые. На восток от пуст. Асановой — дер. Ковали.

Фото: kazanreporter.ru

Вверх по речке Нырсе, прежде всего, нужно указать дер. Нырсы Варзи (Нырсывар), затем Таутермень, Толкишь (Толкияз), Шебулатово и деревни Казыли Верхние, Казыли Средние и Казыли Нижние.



Далее вверх по р. Нырсе: деревни Шатки, Нырса, Карабаян, а в верховьях р. Нырсе Арняш и на сев. западе Савруши Малые и Савруши Большие.

От р. Нырсы вверх по р. Меше на левом берегу деревни Шармаши, Юскокчи, Зюри, Меша, Баландыш и Корби. По правому берегу р. Меши отмечены деревни Шинар Бол., Шинар Мал., Кибяк-Кози, Тулумбаево, Ясачная, Тюлячи, Кска, Карашерма, Кукча и Балыкли.

По р. Тямте указываются деревни: Бол. Кибяк-Кози, Мал. Кибяк-Кози, Трюк-Тямти, Тямти-Метески, Метески Верхние.

Арская дорога располагалась по реке Казанке и по сторонам ее, расширяясь к северо-востоку. Центром Арской дороги являлся гор. Арск; видимо так было и до «Казанского взятия». Если направляться вверх по Казанке, то первым населенным пунктом ее были две деревни Кульсеитова, Бурнашева, три деревни Шапши, дер. Ямчурина и пустошь Шапша Кабиковская. Далее следует деревни Клетни, Ямашурма, Ащерма, Сосмаги, Урмат, Куркачи. За ними дер. Иски Казань, Камаева, Чурилино, Бурнаш; Урсек, Бужа, Чулпаново, Качклня и Хайван. Все эти деревни расположены по левому берегу р. Казанки до гор. Арска.

На правом берегу р. Казанки Арской дороги деревни: Бимерь Мал. и Бимерь Бол., Бирюли, Айша Мал., и Айша Бол., с пустошью Арпа, деревни Ковали, Тимерчи (Чамарчи), Кишметево, Абзабар, Епанчино, с пустошью Красной, Морлы, Серда Бол. и Серда Мал. Арской же дороги были деревни Арняш (Урнашбаш), Аты Верхние, «что была у казанского Шейсупа князя» и Аты Сред., Метески Бол. и Метески Мал., деревни Мемеры, Наласы, Айша, Моллы и Тюбяк. По правому берегу Казанки выше г. Арска упоминаются деревни Утня, Азяк, Кырлай, Пшалым.

По левому берегу реки Казанки называются деревни: Ирек, Бимеры, Казанбаш, Турнали, Кутюк, Кармыш, Метески, Казыли.

По левобережному притоку р. Казанки по речке Кисьмесь можно отметить деревни Сизу, Кисмесь, Чурилино, Мурали, Бол. Муй, Мал. Муй, Масра и Корса, Тюбяк-Чекурча, Hayраз и Хозяшево.

Фото: millattashlar.ru

По реке Малой Меше дер. Ишей, а по р. Бол. Меше деревни Мингерь, Измя и Кутернесь.



Довольно много селений отмечается по р. Шошме: дер. Каратай, Тоузар, Карадован, Нурма, Салаусь, Янгул, Бурнак, Кучук, Смаил, Турья, Ирюк и Гоньба.

По р. Ошторме упоминаются дер. Байлангар, Каинсар, Аман, Ошторма, Люга, Деук.

На р. Вятке часто отмечается дер. Шунь Нижняя. Кроме того к Арской же дороге отнесены марийские волости Малмыж, Кетек, Пюр, Вошторма-Кукмар, и волость Кукмор.

К северу от Арской дороги была Алатская дорога. Она начиналась от самого гор. Казани. Дер. Алметева, Сеитова, Аки, Киндери, Дербышки, и Тевелди начали эту дорогу, но в писцовых книгах и Д. Кикина и И. Болтина и в дозорных 1616—1619 гг. мы не найдем отнесения этих деревень ни к Алатской дороге, ни к Арской. Пришлось сначала определить район Арской дороги и механически отнести эти деревни к Алатской.

На левом берегу р. Казанки к Алатской дороге необходимо отнести деревни Кадышево, Трое Отары, пустошь Вырга (Выгорь, Высокая горка), пустошь Енгильдеева, деревни Вишня, Караккозя, Утянгуш, Яки, Сейтяк, Мозяр, Чируча, Ертуш (Юртуш). В том же районе марийские волости: Нали, Кукмор, Бигишна, Рясь.

По р. Солонице и Саинке: дер. Коймар-Мамыш и пуст. Каймар, дер. Изупози, Бимерь Мал., Сеитляр и Тура (Турба), пуст. Абдылы, дер. Алдермыш, Ибра, Бол. и Мал. Ковали, Мамедели, Чуваш, Айбаш.

По речке Сае и Инса деревни: Чаркас, Сая, Саиря, пустошь Ячи-Мельдешевская, дер. Ялмалы, которая смежна с дер. Бимерь Арской дороги. К северу по р. Суле: Мушиева, Чуразина, Инсичурина, Инса Мен., пуст. Сулешба и дер. Абла, Чирши, Тохтамыш, Дубьяз (Тибяз), еще севернее Алаты Бол., Алаты Мал., Верески Мал. и Верески Бол., Шукоти, Енгильдеева, Сулабаш, Комаргузя, Аязы, Баирли, Чирши, Шумани, Тохтамыш, Айша, Девлизерево, Крылай и Унба. Недалеко от них деревни: Епанчино, Турукляр, Урсек, Кошлауш, Урняшбаш, Чорашево и Мал. Атня. К северо-востоку от них дер. Буркаш, Юбаш-Яваш.

По р. Ашиту названы деревни: Березя, Атамыш, Айшияз, Кубян, Кошар, Мокша, Ашитбаш, Атар, Айша, Кинер, Сюрда, Уфа, Узюм, Мамыш, Унжа. По реке Семиту, притоку р. Ашита, упоминаются дер. Бол. Атня, Менгер, Кишит, Мал. Крылай, Кшкар и Семит.

По р. Илеть указаны марийские волости: Марку, Чукша, Иллеть. По реке Шаре, притоке р. Илети указаны деревни Шора (в рукописи Шоя).

Репродукция картины Фирината Халикова. Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

Была еще Галицкая дорога, ведущая на гор. Галич, но писцовые материалы XVI и нач. XVII вв. объединяют ее с Алатской дорогой. Лишь оброчные книги за луговые угодья вполне определенно указывают, что по Галицкой дороге числились марийские волости: Бет-Кукморы, Пинжан-Кукморы, Карамас, Яран, Коркет, волость Морки, Шали, Кундуш-Черанур и волость Myморы.

По всем дорогам Казанского уезда в его центральной части мы указали 504 населенных пункта с названиями татарскими и марийскими. Как уже обратил внимание на это Ш. Мухамедьяров, владения казанских татар — служилых людей Русского государства оставались за ними со времен «Казанского взятия» (1552 г.), а у некоторых были и до «Казанского взятия». Многие служилые татары получали землю вместо денежного жалованья в 60-х годах XVI века «по выписям Казанской дачи 7071, 7073, 7084 года», а большинство имело или «старый жеребий», или жеребий «деда его», или брата, или отца, или племянника и дяди. Так в дер. Именкеске (ныне Именьково) земля служилого абыза Ишея Илчебекова раньше была за отцом его, а до отца — за служилым Теребердейком. Некоторые владения служилых татар раньше были за татарами-ясачниками, как это говорится о земле Баиша Байчурина в дер. Мал. Куюках.

В результате многолетних военных действий многие татарские селения запустели совершенно, из многих деревень часть населения разбежалась, но после войны татарское население частично вернулось на свои земли. Эти земли стали уже государственными, переписчики их взяли на учет, если на них хотя бы в малой доле оставалось население, которое сохранило и название поселений. Это же население указывало, очевидно, и наименование пустошей, которыми потом администрация стала «верстать» служилых людей — и русских и татар.

*Селения Казанского ханства (по писцовым книгам). Опубликовано в сборнике «Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья» (Казань, 1971. Вып. 1. С. 272—292)

**Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор), кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.