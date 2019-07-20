Рафаэль Хакимов: «Российские войска под предлогом восстановления порядка захватили Южный Азербайджан»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 46-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей очередной фрагмент из главы «Постимперский синдром».

Азербайджанские государства. Марагинское ханство (1610—1925)

Марагинская провинция Ирана на севере граничила с Тебризским, на западе с Урмийским, а на востоке с Ардебильским и Зенджанским ханствами со столицей в городе Марага.



Марага — один из древнейших городов Ирана. В VII веке был завоеван арабами, с VIII века находился под управлением Раввадидов в качестве наместников халифов, а в XI веке Марага была завоеван сельджуками. Город являлся столицей эмиров из династии Аксункуридов. В 1221 году город был занят татаро-монголами, а в мае 1225 года Марага без боя сдалась хорезмшаху Джелал ад-Дину.

В XVI веке Марага управлялась хакимами из племени устаджлу. В 1580-х годах во время турецко-иранской войны курдское племя мукри, союзное османскому султану Мураду III, захватило Марагу. Шах Аббас I восстановил власть над Южным Азербайджаном. Шах отдал Марагу в наследственное владение своему союзнику Ага-хану — предводителю азербайджанского племени мукаддам.

В 1725 году войска Османской империи вновь захватили ханство. Марагой стал управлять Абд-аль-Азиз-паша. В 1729 году Надир-шах разбил войско османов и вернул Марагу под власть ханов племени мукаддам. В этот период Марагой правил Мухаммед-хан Мукаддам, который в 1738 году участвовал в походе Надир-шаха в Индию.

После гибели Надир-шаха в Южном Азербайджане развернулась война за господство между различными племенами и многочисленными ханствами. В конце XVIII — начале XIX веков над большинством ханств Азербайджана установило свое владычество племя Каджаров в союзе с другими племенами, включая мукаддамов.

Надир-шах на Павлиньем троне после победы над Мухаммад-шахом. Индийская миниатюра, ок. 1850 г. Фото wikipedia.org

В ходе Русско-персидской войны 1826—1828 годов Марага была кратковременно занята Нижегородским 17-м драгунским полком. Однако после подписания Туркманчайского договора русские войска оставили Южный Азербайджан.

Годы Конституционной революции в Иране явились первым сигналом эрозии власти Мукаддамов. Самад Хан Шоджа од-Доуле Мукаддам унаследовал власть от своего отца Искендер-хана в конце 80-х годов XIX века и правил вплоть до 1914 года. Период его правления был сложным в связи с частыми набегами курдских и азербайджанских племен, а также вторжениями российских и турецких войск. Самад-хан был постоянно занят обеспечением безопасности ханства. Это был также период общественного волнения, связанного с распространением идей конституционализма и парламентаризма среди наиболее интеллектуальных и политически активных прослоек общества империи Каджаров. Самад-хан постарался быстро подавить подобное движение в Марагинском ханстве. В Мараге конституционалисты были в основной своей массе разогнаны, а их лидеры арестованы.

Самад-хан рассматривал Конституционное движение как угрозу себе, своей автономии и своим особым отношениям с шахами Каджарской династии. Когда в 1907 году конституционалисты попытались открыть в Мараге «новую» (нетрадиционную) школу, то хан немедленно закрыл ее и арестовал основателей.

В своей антиконституционалистской деятельности Самад-хан пользовался поддержкой Мохаммед Али-шаха. В 1908 году Иран был в состоянии гражданской войны между сторонниками шаха и конституционалистами. Противостояние этих сил закончилось после вмешательства российских войск, разоруживших конституционалистов.

Период второго парламента (1909—1911) практически не повлиял на Южный Азербайджан из-за отказа ханов признавать центральное правительство в Тегеране и присутствия российских войск на севере Ирана. В июле 1911 года Мохаммед Али-шах вернулся в Иран и, пользуясь поддержкой российских войск, попытался вернуть себе трон и свергнуть конституционалистов. Самад-хан предложил свои войска шаху и, объединившись с войсками брата шаха Салар уд-Далеха, правителя Хамадана, атаковал конституционалистов. Однако Мохаммед Али-шах потерпел неудачу и в октябре 1911 года вынужден был покинуть Иран.

Тем временем российские войска под предлогом восстановления порядка захватили весь Южный Азербайджан. Самад-хану была предложена должность генерал-губернатора Азербайджана, на которой он находился с 1911 по 1914 год. Во время своего правления в Тебризе он полностью игнорировал правительство в Тегеране.

В 1914 году Самад-хан скончался от рака. Так как он был бездетен, то управлять ханством стал его племянник Искандар-хан Сардар Насер Мукаддам, который был женат на принцессе Каджаров. Искандар-хан замещал Самад-хана в Мараге с 1911 по 1914 год, пока последний находился в Тебризе, управляя Южным Азербайджаном. Правление Искандар-хана продолжалось до 1925 года.

С 1925 года в связи с реформами пришедшего к власти Резы-шаха Пехлеви автономные политические и административные институты были ликвидированы и заменены центральной правительственной бюрократической структурой. Мукаддамские ханы утратили власть в Мараге. Были полностью реорганизованы политическая, военная и судебная системы. Следует отметить, что Мукаддамы поддержали Резу-шаха в борьбе с непокорными племенами, и последний из ханов Мараги Искандар-хан Сардар Насер, как и другие представители династии, занимали высокие посты в политической, административной и военной структуре шахов Пехлеви.

Сарабское ханство (1747—1819)

Сарабское ханство находилось на территории северо-западного Ирана (провинция Азербайджан). Административно было частью Сарабской провинции и Азербайджанского генерал-губернаторства со столицей в г. Сараб. Ханство было основано в 1747-м году Али-ханом, главой племени Шагаги. Сарабское ханство граничило с Ардебильским и Тебризским ханствами. Территория ханства разделялось на магалы (провинции, районы) — Хаштари, Гармали и Сараб. После включения в состав Каджарского государства Сарабское ханство было упразднено.

Тебриз. XVIII век. Фото e-derslik.edu.az

Тебризское ханство (1747—1802)

Тебризское ханство образовалось на территории Южного Азербайджана после смерти Надир-шаха и распада его державы в 1747 году. Основателем ханства был знатный представитель рода Афшар — Амираслан-хан Гырхлы-Афшар (1747—1748). Тебризское ханство было одним из крупнейших азербайджанских ханств, как по территории, так и по численности населения.

Столица ханства — Тебриз был крупнейшим городом Азербайджана и играл роль торгово-политического центра региона. Тебриз в разные времена был столицей государства Сефевидов, Эльдегизидов и других. Также Тебриз был центром одного из четырех бекляребекств, существовавших на территории Азербайджана (Тебризское, Чухур-Саадское, Карабахское и Ширванское).

Тебризское ханство было образовано наместником персидского шаха, который одновременно был наследственным владетелем Хоя и наместником шаха в Тебризе. Просуществовавшее до 1802 года, ханство было упразднено и стало провинцией Ирана.

Урмийское ханство (1747—1865)

Урмийское ханство было основано в 1747 году Фатали-ханом Афшаром, главой племени Афшар. С севера ханство граничило с Хойским, на востоке — с Марагинским ханством, а также границы ханства проходили по озеру Урмия, на юге и западе ханство граничило с Османской империей. Столицей ханства был город Урмия.

Фатали-хан задался целью создать в Азербайджане единое государство. Он, заручившись поддержкой ряда крупных феодалов, сумел подчинить себе Карадагское, Марагинское, Тебризское ханства и ряд мелких феодальных владений Южного Азербайджана. После объединения ряда ханств Фатали-хан Афшар стал добиваться распространения своей власти на все Закавказье. Весной 1751 года большой отряд афшарских войск подступил к Эриванской крепости и осадил ее. Однако вскоре урмийцам пришлось снять осаду и направиться в сторону Кахетии, ибо царь Ираклий II направил на помощь осажденным свои войска. Сражение завершилось победой урмийцев.

В 1756 году Фатали-хан выступил против Карабахского ханства. Правда, афшарские войска не смогли взять хорошо укрепленную Шушинскую крепость, но поскольку длительная осада истощала запасы защитников, Панах Али-хан Карабахский решил выразить покорность Фатали-хану Афшару, отдав своего сына Ибрагим-хана ему в заложники. После подчинения Карабахского ханства Иреванское и Шекинское ханства также вскоре попали в зависимое положение. Фатали-хану Афшару удалось добиться признания его верховной власти Талышским ханством и Куткашенским султанатом.

Фатали-хан Афшар, наряду с проведением политики объединения азербайджанских земель, также планировал подчинить себе Иран. В этой борьбе главным соперником Фатали-хана Афшара был правитель Керим-хан Зенд. В ряде сражений Фатали-хан Афшар одержал победу, однако Керим-хан Зенд прибегнул к хитрости. Он воспользовался противоречиями, существующими между азербайджанскими ханами, заключив союз с карабахским Панахали-ханом и хойским Шахбаз-ханом. Объединенные войска союзников осадили город Урмию. Население города героически оборонялось в течение 9 месяцев. Наконец, в 1763 году город пал. После поражения Фатали-хана Афшара Урмийское ханство пришло в упадок. Все зависимые ханства восстановили независимость.

Источник: wikipedia.org

Халхальское ханство (1747—1809)

Халхальское ханство — вассальное государственное образование на территории северо-западного Ирана (провинция Азербайджан). Административно было частью Зенджанской провинции и Азербайджанского генерал-губернаторства. Столица — город Халхаль.

Хойское ханство (1747—1813)

Хойское ханство образовалось на территории Иранского Азербайджана после смерти Надир-шаха и распада его державы в 1747 году. Оно было основано Ахмед-ханом из курдского рода Думбули. Вплоть до 1805 года Хойский округ был наследственным улька курдского племени думбули и вместе с присоединенным Сельмасом он стал основой Хойского ханства.

В течение второй половины XVIII века наиболее сильные азербайджанские ханы пытались подчинить соседей, и в результате одного из таких столкновений Хойское ханство было покорено Урмийским ханом Фатали-ханом Афшаром. Вплоть до 1813 года ханство сохраняло некую автономию, пока не было аннексировано Персией.

Борчалинский султанат (XVIII — нач. XIX)

При Аббасе I в Дебедскую долину пришло тюркское племя борчалу, которое и дало региону Борчалы свое название. В 1604 году возник Борчалинский хаканат (султанство). В 1750-х годах царь Картли Теймураз II подчинил Борчалинский султанат своей власти, а в 1765 году царь Картли-Кахетии Ираклий II преобразовал султанат в приставство.

Куткашенский султанат (сер. XVIII — конец XVIII)

После смерти иранского правителя Надир-шаха в 1747 году возник Куткашенский султанат с центром в Куткашене. В 50-х годах правитель Шекинского ханства Гаджи Челеби подчинил султанат своей власти, однако султаны имели некоторое самоуправление. В конце XVIII века султанат был выкуплен ханом Шеки и присоединен к ханству, поэтому область управлялась присылаемыми из Шеки наибами.

Продолжение следует