Современные нарративы и идентичность в кряшенском движении

Из истории формирования кряшенского сообщества

Одну из субэтнических групп татарского народа — кряшен — называют уникальным народом, который продолжает жить по своим традициям и сохранять свою культуру в современном мире. Как шло формирование кряшенского сообщества, какие факторы повлияли на этот процесс, в монографии «Становление и генезис кряшенской идентичности» рассказывает авторский коллектив Института истории им. Марджани.

§ 4.3. Современные нарративы и идентичность в кряшенском движении

Денисов А.Е.

Кряшены, как и любая другая этническая группа на территории нашей страны, являются частью общероссийской гражданской нации. На сегодняшний день кряшены по Всероссийским переписям населения 2002, 2010 и 2021 года являются субэтнической группой внутри татарской нации.

В переписи населения 2021 года кряшены были включены в подкатегории «субэтнос». Это является официальной позицией большей части представителей этнологического экспертного сообщества России и федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. Кроме этого, в конце января 2021 года академик В.А. Тишков дал интервью газете «Бизнес Оnline», где отметил: «В 2002 году это [введение категорий подгрупп внутри народа, субэтнического статуса] было нашей новацией, чтобы не дробить большой народ, но в то же время дать возможность тем, кто сильно самоорганизован, лоббирует, требует назвать их отдельным народом, как, например, казаки и поморы среди русских, или кряшены среди татар…» Более того, В.А. Тишков добавил, что «на самом деле, все прошло нормально, все довольны…»

Эти слова можно подтвердить тем, что в некоторые периоды современной истории России «кряшенский вопрос» приобретал излишнюю политизированность не из-за стремления большинства кряшен выделиться в отдельную этническую общность, а в связи с отсутствием обоюдного диалога между представителями противоположных лагерей. Однако, как только данный диалог начался, многие противоречия между кряшенским сообществом и органами государственной власти Республики Татарстан были сняты.

В.А. Тишков добавил, что «на самом деле, все прошло нормально, все довольны…» Фото: Тимур Рахматуллин/realnoevremya.ru

Конец 1980-х годов в нашей стране ознаменовался всплеском развития демократической общественно-политической деятельности, что дало толчок к подъему национального самосознания у народов, которые проживали в границах бывшего СССР. Похожие события происходили и в ТАССР. Так, в частности, в 1988 году был основан ТОЦ, а в феврале 1989 года прошел его первый съезд. Изначально ТОЦ имел демократическую платформу в «поддержку Перестройки» и дополнительную к этому этническую повестку.

В это же время из забвения выходит и кряшенское движение. Его движущей силой стала кряшенская интеллигенция советского периода, которая была, с одной стороны, воспитана в духе политики «укрупнения народов» с полным осознанием того, что кряшены являются частью единой татарской нации, но, с другой стороны, эта интеллигенция была хорошо знакома с научными трудами советских этнологов, которые писали об отличительном происхождении кряшен от татар и о более древних истоках принятия христианства кряшенами до 1552 года. У кряшен появилась идея восстановить собственную организацию, которая была политически активной с 1917 по начало 1920-х годов XX века.

Впервые с такой идеей выступил писатель Гарай Рахим (Г.В. Родионов), который был кряшеном. Важно отметить, что Г.В. Родионов изначально хотел видеть кряшенскую организацию внутри единого татарского движения с предоставлением первой определенной культурной автономией от последней. Изначально ни о каком выдвижении политических требований о предоставлении кряшенам статуса отдельной нации не возникало. Было решено, что будущая кряшенская организация будет входить в ТОЦ.

В процессе функционирования кряшенской организации Г.В. Родионова при ТОЦ, когда в нее стали приходить широкие массы кряшенской интеллигенции, у движения стали появляться первые гетерогенные черты.

В конце 1980-х годов в кряшенском сообществе уже началось новое кряшенское религиозное возрождение, в свете чего многие участники кряшенского сообщества стали выдвигать политические требования руководству ТАССР о передаче православных храмов в собственность церкви и общинам. Это шло в противоречие с целью кряшенской секции ТОЦ о пассивном изучении культуры кряшен. С течением времени в 1990 году было создано ЭКПО под руководством А.В. Фокина. ЭКПО кряшен продолжило существовать внутри ТОЦ до 1992 года, но потом вышло из него и стало членом Ассоциации национально-культурных обществ Республики Татарстан.

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

В 1992 году ЭКПО кряшен под руководством А.В. Фокина заговорило о необходимости признать кряшен отдельным народом. В этот момент стоит провести аналогию с 1917 годом, когда кряшенские активисты выдвинули тезис «Кряшены — отдельная нация». Как и в 1917 году, это означало стремление к всестороннему развитию этнического потенциала в сфере культуры и образования, это не означало выдвижение политических требований.

Что же касается современного кряшенского религиозного возрождения (первое было в период деятельности Н.И. Ильминского), то советский период для кряшенского движения был периодом «сохранения» религиозной идентичности. Публично говорить о своей этнической идентичности в это время было сначала опасно (в пики антирелигиозных кампаний), а потом просто проблематично, так как такой этнической категории как «кряшены» в то время просто не существовало. Люди записывались либо татарами, либо русскими. Что касается религии, то тут действовали механизмы, которые могут быть найдены и у верующих русских (и других национальностей). Что касается кряшен и русской православной церкви, то вероисповедание «ушло» от формальных религиозных институций в «народ». Распространение религии стало возможным только через институт семьи.

Современное кряшенское религиозное возрождение началось с 1989 года. Особую роль в нем сыграл протоиерей Павел Павлов, который скончался в августе 2019 года. Он был настоятелем храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в Казани и благочинным кряшенских приходов Казанской епархии.

Именно при нем были возобновлены службы в церковнокряшенской традиции. Отец Павел являлся самым влиятельным духовным лидером кряшен. В конце 1980-х годов на волне всеобщего возрождения православия в стране он взялся за восстановление православных традиций в кряшенской общине. Под его руководством был восстановлен храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери в Казани, ставший духовным центром кряшенской общины. Отец Павел был продолжателем дела Николая Ильминского, православным миссионером, и возглавлял группу по переводу книг Священного Писания на церковно-кряшенский письменный язык, созданный Николаем Ильминским на основе говора кряшен Мамадышского уезда татарского языка. Протоиерей Павел Павлов был бесспорным авторитетом для всей кряшенской общины, так как, по народному мнению, он лично крестил каждого второго кряшена в Татарстане.

В декабре 2019 года кряшенское сообщество праздновало знаменательную дату: 30 лет с возобновления богослужений на родном языке. Именно Павел Павлов возобновил использование родного языка в церковных службах в 1989 году. Фактически это стало одним из символов кряшенского возрождения в современной России. Даже при том, что современные кряшены все меньше на нем говорят, язык по-прежнему выполняет важную идентификационную функцию.

Фото realnoevremya.ru

Если же мы вернемся непосредственно к периоду с конца 1980-х годов до примерно начала 2000-х годов, то именно в это время были заложены основания для раскола движения. На руководящую роль в движении стали претендовать две группы кряшенской интеллигенции:

люди, у которых за советский период сформировалась двойная («татаро-кряшенская») идентичность, и они стремились развивать кряшенское движение внутри татарского; люди, которые выступали на позициях «радикального поворота» к чисто кряшенской идентичности и требовали предоставления кряшенам статуса отдельного народа.

От нас скажем, что эти два типа в чистом виде встречались только в самом начале данного этапа движения, потом первый тип в своем «чистом виде» полностью исчез. Уже с начала работы ЭКПО кряшен в его руководящие органы могли войти только те люди, которые имеют только кряшенскую этническую идентичность, однако это не противоречило сотрудничеству с татарским движением в целом (объяснялось это «родственностью» кряшен и татар, но без слов «часть» или «субэтнос»). Вторая группа же не претерпела изменений и до сегодняшнего дня. При этом отметим, что эти два лагеря не шли на разрыв друг с другом и представляли в себе два конкурирующих репертуара в развитии кряшенского движения до переписи населения 2001 года и кампании к ней предшествующей. В этносимволизме по этому поводу применяется термин «культурных войн», который означает постоянные изменения идентичности и дебаты о ней у постоянно формирующихся наций.

Следующий этап современного кряшенского движения начинается с 2000—2001 года (с кампании к переписи населения 2001 года) и длится по 2007 год (создание Общественной организации кряшен Республики Татарстан). Этот этап характеризуется тем, что на нем проявляются черты политического национализма, которые выражены в стремлении получить «внешнее признание» как отдельного народа у органов государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан.

В конце 1990-х годов когда началась подготовка к переписи населения 2002 года, в кряшенской среде уже были определенные настроения по поводу требования о признании кряшен как отдельной переписной категории. Однако импульсом к непосредственным действиям и к кампании 2001—2002 годов стал внешний фактор. Летом 2000 года ученые из Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН занимались изучением кряшен Граховского района Республики Удмуртия. По результатам исследований было рекомендовано обозначать кряшенскую субэтническую группу в качестве отдельного народа.

Именно это «внешнее влияние» послужило катализатором активной политической деятельности кряшенских активистов. Было решено, что стоит добиваться полного внешнего признания своей этнической группы, не идя на компромиссные решения с органами государственной власти Татарстана. Чуть позже стали появляться сначала слухи, а потом и заявления, что кряшенские активисты писали официальные обращения в Москву по поводу признания себя в качестве отдельного народа. Особенно интересно выглядит заявление профессора Т.Д. Соловей, что кряшены послали такое официальное обращение еще к переписи 1989 года.



Слух об обращении представителей кряшенского движения к Патриарху Алексию II стал ходить с 2003 года. Фото: Михаил Козловский/realnoevremya.ru

Но следует внести ясность. Во-первых, тезис Т.Д. Соловей неверен, так как, мы это уже ранее выяснили, что на конец 1980-х годов XX века кряшенское движение только воссоздавалось и было полностью включено в деятельность ТОЦ (следовательно, татарского национального движения). Из этого вытекает тот факт, что кряшенские лидеры (в частности Г.В. Родионов) не отправляли такие заявления и не выдвигали претензий на статус кряшен как отдельной нации. Во-вторых, мы подвергаем крайнему скептицизму вообще какие-то официальные кряшенские обращения к органам государственной власти Российской Федерации по этому вопросу до 2000 года, так как мы не нашли никаких подтверждений этих слов. Это можно объяснить тем, что до 2007 года не было единой кряшенской организации, а само движение было гетерогенным, однако нет никаких сведений, что даже такие крупные кряшенские организации, как в Казани или в Набережных Челнах, отправляли официальные запросы в Москву. Однако мы не можем исключать, что кто-то из инициативных кряшенских активистов сделал это в личном порядке, но и этому нет подтверждений.

Чтобы наши слова не звучали громогласно, проанализируем слух об обращении представителей кряшенского движения Патриарху Алексию II, который стал ходить с 2003 года. Так, известный религиовед Роман Силантьев, в то время пресс-секретарь Московской патриархии, высказался, что «накануне Всероссийской переписи кряшены обращались к патриарху Московскому и всея Руси Алексию II с просьбой оказать помощь в получении самостоятельного статуса…»

Как позже отметил Р. Силантьев, патриарх высказался в положительном ключе по этому вопросу, говоря о том, что это подтверждается и ведущими отечественными этнологами. Однако нам интересна реакция со стороны общественной организации кряшен Казани в лице Г.М. Макарова, который не знал о существовании данного обращения. Он предположил, что это могли сделать определенные люди в частном порядке.

Но все же, на наш взгляд, есть большая разница между частным обращением и обращением от имени всего кряшенского сообщества и движения. Слухи и домыслы об обращениях в Москву наряду с активным внешним фактором в кампании к переписи населения 2001 года по поводу «кряшенского вопроса» привели к тому, что кряшенское сообщество оказалось под двойным давлением: с одной стороны, на них давили из Москвы, требуя более активного политического агрегирования кряшенских претензий на статус отдельной переписной категории, а с другой стороны, это вызвало негативную реакцию со стороны общественно-политических групп Татарстана (органов государственной власти и представительных институтов, к примеру Государственного совета, до академического сообщества республики).

Продолжение следует...