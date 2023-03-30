«Полное имя первого крымского хана можно перевести как «дедушка-паломник (хаджи)»

Из истории крымских татар, династии Гераев, потомков Джучидов, и становление нации

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Происхождение династийного имени Гераев

И.В. Зайцев

Как и в других золотоордынских ханствах, в Крыму правили представители одного рода — Джучидов (потомков сына Чингиза Джучи). Ханы были потомками младшего сына Джучи Тукай-Тимура. Один из сыновей последнего Уран-Тимур получил от Менгу (1266—1280 гг.) Крым в качестве юрта. Позднее джучидская традиция, в том числе и историографическая, связывала Крым с потомством Тохтамыша, и полуостров считался «Тохтамышевым царевым юртом».

В ханстве сложилась династия Гераев — потомков золотоордынского хана Хаджи Герая. Происхождение династийного имени Гераев до конца не выяснено. Уже средневековые историки недоумевали по этому поводу. Так, османский автор Мюнедджим-баши писал о Хаджи Герае: «Он же присовокупил в конце своего имени и слово «Герай»; но зачем он присоединил это слово и отчего это стало после него необходимо и детям его, причина этого нам неизвестна». Возможно, само слово связано с названием одного из монгольских племен — киреит (где кэрэ — монгольское слово «ворон», а -т- показатель множественного числа). Едва ли не первым, кто предположил подобную связь, был Н.И. Веселовский. Но еще до него это предположение с сомнением высказывал В.Д. Смирнов. Критикуя Й. фон Хаммера, он писал: «Если не совсем тожественное с именем «Герай», то все же несколько близкое к нему встречается еще у Рашид-эд-Дина название одного тюркского племени «Кераит». Но чтобы признать генетическую связь между обоими именами, пришлось бы допустить сокращение вышеприведенной формы старинного собственного имени».

Ю. Немет также сопоставлял название Гирей с племенем киреитов (монгольская форма множественного числа из кирей), из которого будто бы происходили крымские ханы, а само слово кирей (гирей, гирай) возводил к древнему тюркскому кер («огромный, гигантский»). В этой изначальной форме оно, возможно, отразилось в названии одного из венгерских племен у Константина Багрянородного.

Х. Иналджик также предполагал связь имени Гирей/Гирай с племенем кереитов. Исследователь обратил внимание на то, что среди среднеазиатских кереитов имеется отдельная группа под названием тараклы («гребенчатые»). Это дало ему основание предположить связь между этой группой и крымскими ханами, поскольку тамга последних называлась «тарак». Само слово Гирей/Герай/Керей Х. Иналджик производил от тюркского кер — «самое сильное существо».

Впрочем, как совершенно справедливо замечает Мария Иванич, «трудно представить себе происхождение династического имени из родового потому, что это полностью противоречило монгольской социальной иерархии: потомки Чингисхана, члены золотого рода (алтын урук) сознательно выделяли себя из простых людей (кара киши — «чернь»). Они считали всех других, даже людей высокого ранга или происхождения кара киши. Для членов алтын урук члены рода Киреев, даже самые заслуженные, оставались кара киши. Поэтому исключено, что они взяли в качестве династического имени имя этого рода».

Турецкий лексикограф Ахмед Вефик-паша в своем словаре «Лахджа-йи усманийа» возводил крымское династическое имя к монгольскому «гарай» в значении «заслуженный», «достойный», «обладающий правами».

Как замечал А. Гафуров, «случай присвоения царевичу прозвища по названию рода его наставника, пожалуй, редчайший и едва ли правдоподобен. Но утверждение о том, что это монгольское имя, не лишено оснований. Имя Гирай или Герай у монголов встречалось нередко. Это имя носили два внука Хулагу и два монгольских военачальника... основу имени Герай может составлять корень кер с семантикой «упорство, стойкость», «оспаривать». Имена с таким значением составляют большую группу в тюркской и монгольской антропонимии. Вполне возможно, что имя Герай/Керай/Гирей означает «упорный, стойкий».

Константин (Кесарий) Дапонте в своем греческом описании Крыма (1746 г.) возводит название династии к персидскому царю Киру II Великому (559—530 гг. до н. э.). Персонаж описания Харитон спрашивает Психею: «Скажи-ка мне, что значит, собственно, «Гирай»?» Психея: «Я слышала, как молвили они о том, как это приключилось: что ханский род ведет свое начало от Кира персиян, и потому их нарекли Киреи». Сложно судить о том, насколько эта история происхождения рода Гераев является ученой выдумкой Дапонте или же доморощенным слухом, подмеченным им в Крыму. Но совершенно точно, эта генеалогическая конструкция поднимала тем самым престиж крымских ханов в глазах ученой публики.

Литовскую версию происхождения имени предлагал Т. Нарбутт, который связывал его с литовским словом gieros («добрый, хороший») и литовским происхождением Хаджи Гирея.

Ф. Хартахай утверждал, что настоящим именем первого хана было Девлет-Герай. Приставку к имени он получил по просьбе своего воспитателя-литвина, которого звали Герай. «Умный и набожный Девлет-Герай, без сомнения, сделал много в деле изучения новой религии. Он путешествовал к гробу Магомета, за что и назван Хаджи, т. е. паломник. Но самое важное влияние на окончательное развитие магометанства у татар произвели падение Константинополя и торжество исламизма над христианством».

Эту идею развил А. Гайворонский, который считает, что первоначальным именем Хаджи Герая и было Гирей («Герай»), а потом, после совершенного хаджа («это могло произойти предположительно в 1419 г.»), к имени добавилось почетное хаджи.

Теоретически это возможно. Но, скорее всего, у близких родственников Хаджи Герая слово хаджи использовалось все же как имя. Например, тетку основателя Крымского ханства (дочь Таш-Тимура и сестру Гийас ад-Дина) звали Хаджи-султан. Кроме того, факт совершения хаджа для исламских правителей (в том числе и в Дешт-и-Кипчаке) почти всегда означал добровольный отказ от престола. Поэтому сами ханы хадж никогда не совершали (всегда только их близкие родственники — братья, матери, жены).

По рассказу Сейида Мухаммеда Ризы, Хаджи Герай будто бы принял его потому, что его отец Гийас ад-Дин воспитывался среди племени Герай и имел там аталыка, совершившего хадж.

Еще одну версию происхождения династийного имени крымских ханов сохранило для нас сочинение раббинита из Карасубазара Давида б. Элиазара Лехнo (или Ляхну; ум. в 1735 г.) «Устное повествование» написано на древнееврейском языке между 1681—1731 гг. Этот труд состоит из 53 глав, им предпослано предисловие, в котором содержится история крымских ханов до 1681 г. Предисловие оканчивается воцарением в третий раз Каплан-Герая в 1143/1730—31 г. Оба списка сочинения (они хранились в Одесском обществе истории и древностей) после этого события имели лакуну в 5 листов. Далее шел фрагмент второй главы. Третья глава начиналась воцарением Хаджи Герая в 1094 г. х., а 35-я глава — 2490 г. еврейского летосчисления, или 1143 г. х., — низвержением Менгли-Герая султаном Махмудом.

Во введении Лехно сообщает, что восьмым ханом в Крыму был Нур-Девлет, который был в Киркоре (караимск. Кале), девятым — Хайдар, десятым — Гелдыш-хан, против которого взбунтовались вельможи из дома Мансур-оглы и умертвили его вместе со всеми сыновьями, за исключением одного, который скрылся и, переодевшись в лохмотья, получил место пастуха у Герай-бая. Дочь Герай-бая увидела, что он ест хлеб на подостланной скатерти и отец ее догадался, что он наследник престола. Пастух с помощью ее отца восходит на престол под именем Мухаммед-хан, убивает Эдига-мурзу (убийцу отца). В благодарность к Гераю прибавляет к своему имени имя Герай. Несмотря на нарушенную хронологию, эта версия ранней истории ханства заслуживает пристального внимания. Очевидно, что автор пользовался каким-то тюркским текстом (близким к тексту Сейида Мухаммеда Ризы), который он называет «История крымских царей».

Фото: krimoved-library.ru

В одной из редакций «Дафтар-и Чингиз-наме» (скорее всего, ранней) вслед за перечислением шести сыновей Тохтамыша сказано: «Когда Тохтамыш попал в трудное положение (букв.: разорился), двух его сыновей воспитывал (некто) по имени Герай-бай. Взяв этих двух его сыновей, возвели на ханство в Крыму. Имена этих двух его сыновей — Искандер и Абу Са'ид». В оригинале (как его передает И.А. Мустакимов), последняя фраза может читаться, скорее как «Имя его сына Искандер Абу Саид».

В «Сборнике летописей» Кадыр-Али-бека эта история представлена несколько иначе: «После убиения старшего брата Хажди-Герай-хана Джан-Герай-султана [конратскими беками] он в бегах будя у Чакырганбая в услужении находился; беки между собою [не имея согласия] в несогласии идя, нашед его, Хаджи Герай-султана, в ханы избрали року. 906.» (перевод Чокана Валиханова). Дастан о Хаджи Герае — один из самых запутанных и загадочных в «Сборнике летописей», прежде всего с точки зрения хронологии (призвание Хаджи Герая в версиях Ч. Валиханова, А. Рахима и Хальфинской датировано соответственно 906, 954 и 956 гг. х.) и географических несовпадений (в нем встречаются названия селений на территории бывшего Казанского ханства).

В искаженном виде версия о происхождении династийного имени от имени пастуха попала даже в документы ГПУ начала 20-х годов XX в. В справке за подписью Председателя Крымского политического управления С.Ф. Реденса, датируемой 1922—1923 гг., читаем: «Первым ханом был Гаджи-Герай (от слова Герай — пастух, потому что он якобы в детстве во время татарских смут был спасен пастухом), отсюда все татарские ханы носили название Герай-пастух».

В. Д. Смирнов предполагал и другую связь названия династии: «Не понравилось ли это имя Менглы Гераю своим созвучием с греческим Кuр o = «господин, владыка», которого он мог наслышаться от греков и в самом Крыму, и в Константинополе, где он проживал некоторое время в качестве пленника?»

В последнее время эта идея была поддержана Марией Иванич. Венгерская исследовательница несколько усложнила мысль В.Д. Смирнова, предположив, что кирей происходит не непосредственно от кириос, а от формы звательного падежа этого слова — кирие (подобно тому, как именно в форме вокатива турецкий язык заимствовал греческое слово «эфенди»).

Хаджи Герай в действительности, скорее всего, был не первым из ханов, которые владели Крымом, кто носил это имя. Например, османский историк Мустафа Али-эфенди (1541—1600) называет одного из преемников Узбека на золотоордынском престоле Джанибек-Гераем. Это можно было бы счесть недоразумением (Мустафа Али Гелиболулу, который пользовался сведениями Мухаммеда Ташкенди, мог, например, спутать двух персонажей — Джанибека и Герая, объединив их в одного). Однако есть несколько не зависимых друг от друга свидетельств, согласно которым уже Улуг-Мухаммед имел эту приставку к имени. В записи последовательности правлений крымских ханов из собрания Матенадарана обращает на себя внимание, что среди предшественников Хаджи Герая назван некий Мухаммед-Герай. Очевидно, имеется в виду Улуг-Мухаммед, который традиционно включался в список ханов, правивших Крымом. Любопытно, что в его имени мы видим династийную приставку — Герай, которая утвердилась за крымскими ханами. Это не единственный случай, когда Улуг-Мухаммед называется Мухаммед-Гераем. Точно так же в качестве преемника Кадыр-берди он назван в родословной Ширинских беев, а также в одной из грамот ногайского нурадина Исмаила, которую доставили в Москву в сентябре 1552 г. Сложно предположить, что сразу в четырех не зависимых друг от друга источниках приставка Герай употреблена по отношению к Улуг-Мухаммеду по недоразумению. Некоторые средневековые авторы иногда включали Улуг-Мухаммеда в число сыновей Тохтамыша (хотя в действительности Улуг-Мухаммед был сыном Ичкеле Хасана, и Тохтамыш приходился ему дядей по отцу). Тогда можно было бы предположить, что прозвище Герай закреплялось за одной из ветвей потомков Тохтамыша, или даже на более древние родственные связи первых крымских ханов и Улуг-Мухаммеда, а именно их общее родство как потомков Тукай-Тимура. В русских родословных записях, которые имели татарский источник, это родство подчеркивалось особо. Согласно «Му'изз ал-ансaб», брат Хаджи Герая также имел в составе имени эту приставку (его звали Джан-Герай).

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Согласно «Таварих-и гузида — Нусрат-наме», Крым (т. е. город Старый Крым — Солхат) и Кафа были первоначально пожалованы Чингисханом своему сыну Джучи. Тукай-Тимур был тринадцатым сыном Джучи. «Му'изз ал-ансаб» называет его матерью наложницу Кагри-хатун из племени меркит. Возможно, именно это обстоятельство и стало причиной того, что потомки Тукай-Тимура имели как будто бы несколько более низкий статус среди остальных Джучидов. Согласно «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи, потомки Шибана якобы попрекали Тукай-Тимуридов тем, что Тукай-Тимур в отличие от других братьев (сыновей Джучи) не получил улуса после смерти отца в 1226 г. «Когда после смерти нашего отца Иочи-хана наши отцы отправились к нашему великому деду Чингисхану, то он после Иджана и Саина (т. е. после Орды и Бату, — И. 3.) поставил юрту [и] для нашего отца Шайбан-хана. Для вашего [же] отца [он] не поставил даже и [крытой] телеги».

Согласно Махмуду ибн Вали («Море тайн, относительно доблестей благородных»), потомки Тукай-Тимура получили прозвание «ханских сыновей» (Хан-оглы). Действительно, среди его потомков мы встречаем много Чингизидов, которые имели приставку «оглан» («углан») в имени. Согласно Махмуду б. Вали, потомки Тукай-Тимура «по воле Бату» властвовали над асами (вилайет-и ас), а также на Мангышлаке и в Хаджи-Тархане. Сын Тукай-Тимура Уран (Оран)-Тимур был пожалован вилайетом Крым и Кафой в самом начале правления Менгу-Тимура (1267—1280). До этого, при Берке, степным Крымом распоряжался темник Тук-Буга. Может быть, что Уран-Тимур получил Крым по наследству от отца. Улус потомков Тукай-Тимура, выделенный им после западного похода, включал Мангышлак, Хаджи-Тархан и область асов, а в 1266 г., как сообщает Абу-л-Гази, Менгу-Тимур пожаловал Бахадур-хану (сыну Шибан-хана) область (мамлакат) под названием Ак-Орда, а Кафу и вилайет Крым передал Уран-Тимуру, который был сыном Тукай-Тимура, а сам отправился в поход на страну Булгар. По прошествии двух лет он вернулся оттуда победителем. Если исходить из того, что Бахадур унаследовал эту область от отца, то получается, что Уран-Тимур тоже был утвержден верховным ханом в наследстве. В. Д. Смирнов, ссылаясь на Абу-л-Гази, также считал: «Самым ранним формально признанным властителем в Крыму обыкновенно считается Оран-Тимур, сын Токай-Тимура, младшего брата Бату, получивший эту область в удел от Менгу-Темира».

Изображение трёхногой тамги на монетах

Область асов в данном случае может означать асов, живших в низовьях Дона и приазовских степях. Помимо династической приставки, есть еще один атрибут, который связывал потомков Тукай-Тимура. Это тамга. Изображение трехногой тамги (так называемая «тарак-тамга») прочно вошло в историографическую традицию как родовой знак крымской династии Гераев, однако он встречается на монетах Токтамыша, Шадибека, Пулада, Чекре, Улуг-Мухаммеда (так же, как и на его ярлыке от 15—24 апреля 1420 г.), Гийас ад-Дина, Кичи-Му- хаммада, Муртазы (сына большеордынского хана Ахмеда) и некоторых других ханов. Все перечисленные правители, как и Муртаза, ведут свое происхождение от Тукай-Тимура, таким образом, «тарак-тамга» могла быть общим родовым знаком представителей именно этой ветви Джучидов. Однако дело осложняется тем, что на монетах ханов XV в. — потомков Тукай-Тимура — встречается и другая тамга, по форме напоминающая «двузубую вилку». Более того, один и тот же хан мог на монетах помещать разные тамги (в зависимости от места чеканки). Например, Улуг-Мухаммед чеканил «тарак-тамгу» на своих сарайских монетах, хотя на его же монетах из Хаджи-Тархана и Орду-Базара тамга совершенно иная. Трехногая тамга чеканилась и на татаро-генуэзских монетах Кафы (1421-1445 гг.). Вариант такой тамги Хаджи Герай б. Гийас ад- Дин выбрал в качестве родовой тамги Гераев, и с 845 г. х. (1441/1442 г.) она чеканилась на монетах. А. П. Григорьев утверждал, что тамгой-трезубцем пользовались золотоордынские ханы из потомков Джансы, которые правили задолго до времени утверждения в Крыму династии Гераев.

Таким образом, приходится признать, что ни этимология династийного имени ханов Крыма, ни исторический контекст его происхождения нам до конца не ясны. Наконец, для первых двух поколений крымских ханов не совсем понятна логика присвоения приставки Герай представителям династии. Мы твердо знаем, по меньшей мере, трех братьев Менгли Герея I (Нурдевлета, Айдара и Кельди-бая (Кельдиша), правивших в Крыму, а также не правивших братьев и племянников, которые этого прозвища не носили. Учитывая все вышеизложенное, возможно, следует отказаться от монгольской этимологии и этнической или клановой привязки династического имени ханов, а искать этимологию в тюркских языках и родственных связях. Тогда, возможно, имя Герай происходит от османского и крымскотатарского диалектного гери со значением «порода, род, дед» и аффикса -ай (-эй), который употребляется в некоторых тюркских языках для образования уменьшительных, главным образом ласкательных, имен существительных, связанных с обозначением различных степеней родства (по типу бабай — «дедушка», анай — «матушка», атай — «батюшка», абай — «тетушка»). Тогда Герай будет значить «дедушка», что неплохо сочетается с легендой о воспитателе хана, в честь которого он принял свое имя. Тогда полное имя первого крымского хана можно было бы перевести на русский как «дедушка-паломник (хаджи)».