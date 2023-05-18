«Из среды миссионеров формировалась кряшенская интеллигенция»

Из истории формирования кряшенского сообщества

Фото: Школа «Братства святителя Гурия» для кряшен в деревне Новое Мочалкино Мамадышского уезда Казанской губернии (фото начала XX века) /tuganaylar.ru

Одну из субэтнических групп татарского народа — кряшен — называют уникальным народом, который продолжает жить по своим традициям и сохранять свою культуру в современном мире. Как шло формирование кряшенского сообщества, какие факторы повлияли на этот процесс, в монографии «Становление и генезис кряшенской идентичности» рассказывает авторский коллектив Института истории им. Марджани.

Созданная православными миссионерами сеть начальных и средне-специальных учебных заведений стала важным культурно-религиозным и просветительским институтом кряшен. Главной целью этих школ было посредством развития начального конфессионального образования воспитать молодое поколение в православном духе. Во многом эта цель была достигнута. Благодаря внедрению и развитию системы Ильминского тысячи воспитанников миссионерских школ — люди младшего и среднего возраста — стали искренними последователями православия. Из их среды формировалась кряшенская интеллигенция — представители кряшенского православного духовенства и учителя начальных школ, ставшие культурной элитой общества. В отличие от прежних учебных заведений, братские школы не вызывали отторжения у кряшен, напротив, благодаря использованию татарского языка в образовательном процессе, привлечению самих кряшен в качестве учителей, простоте образовательных программ, они легко встраивались в традиционную систему сельской жизни, что предопределило их высокую эффективность в деле продвижения православной идеологии в народной массе.

Таким образом, благодаря внедрению в жизнь идей Ильминского, для зарождающейся кряшенской интеллигенции православная церковь превращается в один из немногих «социальных лифтов», позволявших им повысить образовательный уровень, социальный статус в обществе, улучшить материальное положение. Многие из них свой жизненный путь начинали в школах, созданных православными просветителями, впоследствии сами становились учителями-миссионерами и священнослужителями, посвящая жизнь культурно-религиозному просвещению народа. Деятельная и талантливая молодежь, получив таким образом «дорогу в жизнь», впоследствии смогла реализовать себя на поприще просвещения, сформировала интеллектуальную элиту кряшенского общества. В их лице церковь получила энергичных деятелей религиозного просвещения. Таким образом, благодаря системе Ильминского православие и миссионерские институты стали ключевыми факторами культурной мобилизации кряшен; на основе христианских ценностей сформировались основы их образовательной системы и «высокой» культуры.

Создание новых переводов позволило расширить применение родного языка в просветительской деятельности, распространив ее на богослужебную практику. Сам Ильминский не раз отмечал, что глубокое проникновение православия в сознание народа возможно только при условии понимания ее внутреннего содержания, что было возможно добиться только при доступности богослужения, переводе его на понятный для прихожан язык. Во главе реформы церковной жизни в «инородческих» приходах должен был быть иерей, хорошо знающий язык прихожан и того же происхождения.

В целом мысли Н.И. Ильминского о реформировании церковных институтов соответствовали взгляду правительства. Еще в 1861 г. для разработки концепции такой реформы создается комитет, который возглавляет великий князь Константин Николаевич. Этот комитет инициировал ряд законодательных актов, которые должны были поспособствовать позитивным преобразованиям в сфере финансового обеспечения духовенства и повышения ее авторитета в обществе и в приходе. К числу значимых нововведений можно отнести отмену сословной структуры православного духовенства. Отныне появлялась возможность свободного выхода из духовного сословия и привлечения в него представителей других социальных групп населения. Данная реформа позволила глубоко обновить институты православной миссии, способствовала привлечению к пастырскому служению лиц, действительно желающих заниматься религиозным просвещением прихожан, в том числе из среды местных нерусских народов.

Законодательное закрепление права посвящать в церковно- и священнослужительский сан представителей нерусских народностей Волго-Уралья происходит в 1867 г. Указом Св. Синода от 19 июля 1867 г. разрешалось включать в духовное сословие воспитанников конфессиональных учебных заведений при условии, что кандидату было больше 30 лет, он в совершенстве знал основные догматы православной веры, мог участвовать и совершать богослужение, владел русским языком. 15 января 1883 г. Духовное ведомство дало официальную санкцию православному духовенству совершать полноценное богослужение на нерусских языках, ставшее фактически внедряться алтайскими и казанскими миссионерами еще в 1860-х гг. В указе четко определялись границы применения этих языков в церковной службе и используемые переводы.

Казанская инородческая школа в дореволюционной Казани, в которой помимо кряшен обучались: русские, чуваши, марийцы, удмурты, мордва и представители других народностей. /tuganaylar.ru

Важным событием в истории религиозного просвещения крещеных татар было совершение православной службы на татарском языке, впервые осуществленной в стенах КЦКТШ алтайским миссионером Макарием (Невским). Для постоянного проведения богослужения в 1869 г. в священнический сан был посвящен ее директор В.Т. Тимофеев. Впоследствии богослужение на татарском языке начало проводиться повсеместно, что привело к постепенному замещению национальных приходов кряшенскими священниками. К 1891 г. богослужение на татарском языке на регулярной основе проводилось в 37 селах и 100 деревнях Казанской, Уфимской, Оренбургской, Симбирской, Вятской епархий, а численность кряшенского православного духовенства составляла 53 чел.

Согласно новой концепции, основными акторами религиозного просвещения становились сами «инородцы». Замещая должности учителей миссионерских школ, принимая сан, воспитанники КУС и КЦКТШ брали на себя основную роль в деле христианизации своих соплеменников. Указом от 19 июля 1867 г. Св. Синодом было разрешено посвящать в духовный сан представителей нерусских народов, не обладавших духовным семинарским образованием. Таким образом, в целях развития миссионерского движения в Восточной России Духовное ведомство пошло на предоставление значительных преференций представителям нерусской интеллигенции, поставив ее в более выгодные условия в замещении должностей церковно- и священнослужителей в смешанных по этническому составу православных приходах по сравнению с русскими кандидатами.

Посвящение в сан В.Т. Тимофеева стало важным прецедентом, позволившим начать планомерное замещение приходов представителями кряшенского духовенства. Первые церковно- и священнослужители из числа кряшен были людьми среднего возраста, едва достигшими положенного законом 30-летнего возраста. Не обладавшие глубокими познаниями в области православного богословия, плохо владевшие русским языком, они в то же время были проникнуты глубокой христианской религиозностью, привитой им в миссионерских школах, искренним желанием вести проповедническую деятельность среди своих соплеменников. Во второй половине XIX в. довольно типичным явлением для представителей зарождающейся кряшенской интеллигенции становится духовная карьера.

Репродукция из книги «Протоиерей о. Василий Тимофеев» (Казань, 1895). Фото missiakryashen.ru

Посвящение в сан, назначение и перераспределение кряшенского духовенства курировалось непосредственно Н.И. Ильминским. Просветитель вел активную переписку с влиятельными чиновниками Св. Синода и других государственных структур, такими как Д.А. Толстой, К.П. Победоносцев, иерархами православной церкви. Знакомство с этой перепиской, сохранившейся в архивных коллекциях и частично введенной в научный оборот, показывает широкие лоббистские возможности Н.И. Ильминского в этом вопросе. При выборе кандидатуры в церковно- и священнослужители во главу угла Н.И. Ильминский ставил миссионерские способности, нравственные качества и религиозность кандидата. Он редко ошибался в своем выборе, ведь большинство представителей кряшенского духовенства в прошлом были его учениками, которых он знал с ранней юности. После посвящения в сан Н.И. Ильминский продолжал поддерживать тесные контакты с молодыми клириками, наставлял их, помогал им советами.

Параллельно с увеличением количества духовенства шел процесс строительства новых храмов в местах компактного проживания кряшен. Для этого Св. Синодом выделялись специальные квоты и субсидии. В Казанской и Уфимской епархиях с конца 1860-х по начало 1890-х гг. было открыто 36 новых кряшенских православных приходов, что составляло 60% от их общего количества. Пик строительства православных храмов приходится на конец 1880-х начало 1890-х гг. Так, только в Мамадышском уезде Казанской губернии в этот период было открыто 6 кряшенских церквей. В 1889 г. по просьбе местных жителей была построен приходской храм в д. Шеморбаши, в 1892 г. — в д. Уреево-Челны, в 1890 г. — в д. Дюсметево, в 1891 г. — в д. Владимирово и Старая Икшурма, в 1895 г. — в д. Никифорово.

Массовые отпадения от православия новокрещеных татар и масштабное строительство церквей в селениях старокрещеных татар привели к тому, что основная часть кряшенских приходов в этноконфессиональном плане стали более однородными. В основном прихожанами здесь были старокрещеные татары, в результате широкой миссионерской и культуртрегерской деятельности миссионеров воспринявшие православие как составную часть своей культуры и идентичности, служило православное духовенство из числа их соплеменников.

Школа «Братства святителя Гурия» для кряшен в деревне Ерыкса Мамадышского уезда Казанской губернии (фото начала XX века) /tuganaylar.ru

Контроль и руководство над такими приходами и местным причтом осуществляли епархиальные и уездные миссионеры. Институт православных проповедников в епархиях Волго-Уральского региона был восстановлен в 1880-х гг. В 1881 г. в Вятке епархиальным миссионером был назначен один из первых воспитанников Н.И. Ильминского и В.Т. Тимофеева — священник с. Умяк (Елабужский уезд) Б.Г. Гаврилов. В 1883 г. его сменил другой кряшенский иерей — Филипп Гаврилов. В 1884 г. учреждается должность особого миссионера среди чувашей и кряшен Самарской епархии, на которую был назначен священник с. Давлетверкино (Бугульминский уезд) Г. Перепелкин — «из природных чуваш». В Казанской епархии институт православных миссионеров внедряется архиепископом Палладием (Раевым). В 1884 г. из числа местного духовенства было избрано 7 окружных миссионеров.

Каждому православному проповеднику назначался помощник из числа священнослужителей. При определении миссионеров учитывался прошлый отрицательный опыт — на эти должности определялись лица, хорошо владевшие нерусскими языками и обладавшие миссионерской подготовкой. Для координации деятельности проповедников начинают проводиться съезды. Первое такое собрание в Казанской епархии было созвано в июле 1886 г. в селе Янцевары (Лаишевский уезд). В нем приняло участие 20 окружных и епархиальных миссионеров.

Таким образом, в пореформенный период происходит становление православных культурно-религиозных институтов крещеных татар. На низовом уровне они были представлены разветвленной сетью начальных конфессиональных школ. Наряду с реализацией образовательных программ они выступали в качестве религиозных центров — здесь проводились христианские собеседования и чтения, создавались церковные хоры, младшее и отчасти старшее поколение знакомилось с основами православия. Во время приезда священнослужителей в зданиях школы совершались богослужения. Важная роль принадлежала учителю-миссионеру, который по сути превращается в духовного руководителя местной православной общины.

Казанская центральная крещено-татарская школа (фото XIX века) /tuganaylar.ru

Непосредственное руководство деятельностью кряшенской православной миссией и культурно-религиозных институтов было сосредоточено в руках небольшого круга лиц из числа миссионеров-просветителей, группировавшихся вокруг Н.И. Ильминского, составлявшее, по меткому выражению одного из публицистов начала ХХ в., «Негласное ведомство просвещения инородцев Восточной России». Важную координирующую роль выполнял и первый созданный в рамках системы Ильминского просветительский институт — КЦКТШ. Он был не только образовательным, но и культурно-религиозным центром: здесь кроме обучения детей и подготовки учителей для братских школ переводилась на татарский язык богослужебная и учебная литература, осуществлялось ее централизованное распространение, популяризировались христианские идеи в народной массе. В связи со своим центральным положением и важной ролью в координации деятельности миссионерских школ в деле подготовки педагогических кадров КЦКТШ выступала в качестве «центра притяжения» для отдельных, ранее слабо связанных между собой групп кряшен. Школа способствовала консолидации и оформлению общего культурноинформационного поля кряшен, а ее воспитанники, становясь учителями и священниками, превращались в основных деятелей миссионерства и школьного просвещения. Практически вся сформировавшаяся во второй половине XIX в. кряшенская интеллигенция была воспитана в стенах КЦКТШ.

Новые культурно-религиозные институты, созданные во второй половине XIX в., стали основными миссионерскими организациями РПЦ, взявшими на себя деятельность по воцерковлению крещеных татар и борьбе с их исламизацией. Во многом благодаря им в религиозной жизни значительной части старокрещеных и части новокрещеных татар происходят значительные изменения, связанные с усилением влияния православия и формированием особой модели кряшенского бытового православия.