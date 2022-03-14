Татары в переписях: учет женского населения и пункт о родном языке в опросных листах

Особенности статистического учета татарского народа в разные исторические периоды

Фото: из фондов Национального музея РТ/Всесоюзная перепись населения, 1926 год

В Институте истории им. Марджани вышла книга «Татары в переписях населения», в которой представлена динамика численности татарского народа, его социальная и конфессиональная структура, языковое поведение за последние почти три столетия. Во время работы авторы* издания опирались на материалы государственных переписей населения Российской империи, СССР и Российской Федерации. Книга знакомит нас с особенностями статистического учета татар в разные исторические периоды и спецификой переписных кампаний. «Реальное время» предлагает ознакомиться с этим интересным исследованием и публикует новый фрагмент первой главы.

С начала XVIII века появляются более полные данные о численности, расселении и сословном положении татарского населения Российской империи. Это было связано с введением новой формы учета, так называемых ревизий (от позднелатинского revisio — пересмотр). Масштабные преобразования государственного управления и системы налогообложения, увеличение численности населения и рост производства в XVIII в. поставили перед российским правительством непростую задачу совершенствования системы фискального и хозяйственного учета. В новых условиях территориально-статистические описания, оформляемые в XVII века писцовыми и переписными книгами, оказались малопригодными. Острая необходимость замены подворной системы учета населения на подушную возникла после переписи 1710 г. и ландратской переписи 1716—1717 гг., зафиксировавших сокращение количества дворов как фискальных единиц. В XVIII в. оформилась новая система административно-финансового учета.

С 1718 г. основным источником о численности и сословном составе населения Российской империи XVIII — середины XIX вв. и ее отдельных народов служат материалы ревизий или подушных переписей. Первоочередной целью ревизий для государства являлся учет податного населения для сбора подушной подати и выполнение воинской повинности. С этого времени переписи, фиксирующие тягловое мужское население, стали именоваться ревизиями и проводиться периодически. Единицей учета населения (вместо прежнего «двора») становится «ревизская душа», данные о которой вносились в именные списки — ревизские сказки. Всего в России было проведено 10 ревизий (1718, 1743, 1761, 1781, 1794, 1811, 1815, 1833, 1850 и 1858 гг.). В первых двух ревизиях учитывалось только мужское население и лишь с третьей переписи началась фиксация женского населения. В переписях населения регистрировалось изменение состава членов семей по сравнению с данными предыдущей ревизии. В целом последние ревизии, помимо наименования губернии, уезда, города или селения и времени составления «сказок», содержали в переписном листе шесть граф: 1) номер семьи по предыдущей ревизии; 2) номер по текущей ревизии; 3) имена и фамилии лиц, внесенных в список по предыдущей ревизии и прибывших после; 4) возраст записанных лиц; 5) время убытия лиц, внесенных в список по предыдущей ревизии; 6) возраст находящихся налицо.

Главной целью ревизий было распределение подушной подати среди мужского населения. Независимо от изменения демографической ситуации в местности, податное население должно было платить подушную подать до следующей ревизии, исходя из количества душ, зафиксированных предыдущей ревизией. Поскольку в XIX в. происходило постепенное увеличение размера подушной подати, то проведение ревизий среди народа стало мерой непопулярной.

Существенным недостатком ревизий была протяженность по времени. Это порождало либо двойной учет, либо недоучет населения и таким образом нарушало принцип единовременности фиксации граждан. Например, проведение V ревизии растянулось почти на 14 лет — с 1794 г. по 1808 г. Кроме того, ревизии учитывали не фактическое число жителей, а приписных из податных сословий.

Большие неудобства и путаницу при проведении ревизии создавало то, что уже в ходе переписи в нее включались все новые и новые группы населения. Сословный характер общественных отношений в царской России четко проявлялся при учете различных категорий населения. Если численность представителей привилегированных сословий: дворян, духовных лиц, военных — учитывалась через сословные учреждения, то для подсчета податного сословия регулярно проводился специальный учет.

Важно отметить, что в документах учета населения XVII—XIX вв. не фиксировалась национальная принадлежность населения через его самосознание и/или самоназвание. Для государственной статистики того времени важнейшими критериями учета выступали сословная принадлежность и обязанности по отношению к государству. Только начиная с переписи 1897 г., при проведении которой был учтен опыт европейских стран, главным маркером национальности становится родной язык, а косвенным — вероисповедание. Сословно-этнические группы, выделенные по I и II ревизиям, позже фигурируют в ревизиях в неизменном виде вплоть до конца XVIII в. (например, служилые татары, служилые чуваши, служилая мордва, ясачные татары, ясачные чуваши, ясачная мордва и т. д.).

Материалы ревизий фиксируют различные сословные группы татар: ясачные татары, ясачные новокрещены, служилые татары, служилые новокрещены, служилые мещеряки, тептяри, лашманы и др. В некоторых случаях, как например, в Уфимском уезде сословная принадлежность жителей населенных пунктов менялась от одной ревизии к другой. Часть вольных переселенцев в Приуралье (служилые татары, мещеряки, тептяри и бобыли) становились припущенниками в казенных угодьях, отведенных государством в волостное владение без права продажи местным кочевым племенам. Оно приняло особую форму в виде башкирского вотчинного землевладения.

В XVIII в. происходит сближение служилых татар в правовом положении с ясачным сословием. Наравне с крестьянами служилые татары стали платить подушную подать и нести рекрутскую повинность.

Лист переписи 1897 года семьи Романовых

К середине ХІХ в., когда во многих странах мира начали проводить переписи, приближенные к их современному пониманию, в мировой науке появляются первые определения переписей населения как масштабных государственных учетных операций, охватывающих все население страны или ее отдельных территорий. В России отдельные шаги по проведению переписей в таком понимании начали предприниматься с 60-х гг. ХIХ в. А в крупных городах — Петербурге, Москве, Харькове и ряде других, были проведены однодневные переписи. Такие местные городские переписи стали первым опытом проведения переписных работ на западноевропейских принципах и стали подготовительным этапом к Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. Однако, это стало возможным только после введения в 1874 г. всеобщей воинской повинности и отмены в 1887 г. подушной подати, окончательно снявшей с переписи фискальную «нагрузку».

28 января 1897 г. на всей территории Российской империи (кроме Финляндии) состоялась первая организованная на научном подходе перепись населения. Впервые учет населения носил всеобщий характер, а не охватывал отдельные сословия. Во время всеобщей переписи зафиксировался родной язык и вероисповедная принадлежность населения страны. Одним из инициаторов и организаторов переписи стал известный ученый, путешественник, государственный и общественный деятель П.П. Семенов-Тян-Шанский.

В основу переписи 1897 г. было положено подворное обследование, а сведения собирались на основе критериев, выработанных международными статистическими конгрессами. Опросный лист состоял из 14 пунктов. На них должен был ответить каждый подданный государства. Новшеством этой Первой всеобщей переписи населения стало включение в опрос граф «родной язык» и «вероисповедание». Национальная принадлежность респондентов фиксировалась через родной язык. Кроме того, для определения национальности использовались такие признаки переписных листов, как сословие, религия и т. д. Появление в опросных листах пункта «родной язык» стало новшеством для идентификации российских подданных, т. к. до этого времени население имперской властью учитывалось главным образом по сословному и конфессиональному признакам.

Перепись 1897 г. разворачивалась на фоне масштабных интеграционных процессов среди мусульманского тюркоязычного населения Российской империи. В конце XIX в. зарождается реформаторское движение — джадидизм, обеспечившее развитие народа в условиях эпохи модернизации и вовлечения татар-мусульман в индустриализацию и урбанизацию. Начался подъем национальной культуры, сложились современное богословие и профессиональная культура, тесно связанные с формированием национальной интеллигенции. Определяющий вклад в нее внесли выдающиеся татарские просветители и богословы: Каюм Насыри, Хусаин Фаезханов, Шигабутдин Марджани, Ризаэтдин Фахрутдинов, Галимджан Баруди, Зия Камали, Муса Бигиев и другие. Возникла сеть книгоиздательств, система средств массовой информации, культурно-просветительских и благотворительных организаций. Сформировался современный нормативный литературный язык волго-уральских татар (К. Насыйри, Г. Камал, Дердменд, Г. Тукай, Г. Исхаки, Ф. Амирхан, Г. Ибрагимов и др.). Национальная школа пережила период коренного переустройства. Религиозное реформаторство открыло для сообщества татар-мусульман новые пути для органичного приобщения к достижениям европейской цивилизации.

Во второй половине XIX — начале XX вв. в период подъема национального движения и актуализации представлений о своем историческом единстве у татар Российской империи начал формироваться новый тип национального самосознания. Он выразился в распространении единого этнонима «татары» и связанных с ним представлений. Одновременно происходила дальнейшая консолидация различных этно-территориальных групп татар. Об этой национальной идентичности татар, сосуществующей с конфессиональной, писал в 1914 г. казанский губернатор П.М. Боярский: «Раньше на вопрос: какой ты нации, татарин отвечал — мусульманской, то теперь в Казанской губернии тяготение мусульман к религиозному фанатизму ослабевает и крепнет стремление к поднятию народности, усвоению татарского национализма и созданию самостоятельной мусульманской культуры».

Татарская деревня. Сельский сход в преддверии переписи населения. Конец XIX в.

В новых условиях этноним «татары» начинает приобретать объединяющую функцию для тюркских этно-территориальных групп Волго-Уральского региона и Западной Сибири (за исключением башкир и бухарцев). При этом местное (локальное — земляческое, этно-сословное) самосознание и соответствующие самоназвания отдельных этно-территориальных и сословных общностей сохранялись в качестве вторичных. Так, у волго-уральских татар — в этом качестве выступало «мусульман», «казанлы», «мишар» (мещеряк), «тептяр», «кряшен», «нагайбак» и др.; у астраханских — «нугай», «карагаш», «йорт татарлары» и др.; у сибирских — «таболлык», «туралы», «параба», «бохарлы» и т.д.; у литовских — «муслим», «липка» (литва), «липка татарлары».

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война помешала проведению Второй всеобщей переписи населения 1915 г. Между тем новая перепись, с учетом опыта 1897 г., могла предоставить уникальный и достоверный материал о татарах Российской империи. Во время революции 1917–1918 гг. появились проекты, в которых предлагалось создать широкую национально-культурную автономию «мусульман Внутренней России» или «тюрко-татар». Предполагалось, что такая форма политического самовыражения объединила бы не только волго-уральских и сибирских татар, но и башкир. Эти планы оказались неосуществленными по ряду причин. Тем не менее усилия татарских идеологов привели к закреплению к 1920-м гг. татарской идентичности у большинства тюрко-мусульманского населения. Так, согласно Всероссийской переписи 1926 г., в Европейской части СССР 88% тюркского населения страны считали себя «татарами».

В СССР переписи населения проводились в 1920, 1923 (только среди городского населения), 1926, 1937 (данные этой переписи были сфальсифицированы и опубликованы только в 1990-е гг.), 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг. Советские переписи частично продолжили традиции, заложенные переписью 1897 г. Все они в соответствии с инструментарием, принятым на время их проведения, фиксировали численность татар, их расселение, социальную, возрастную и половую структуру, языковое поведение, а перепись 1937 г. еще и конфессиональную принадлежность.

Главным изменением переписей, которое внесла советская статистика, стала фиксация национальной принадлежности на основе самоидентификации населения. Во многом это было вызвано национальной политикой партии большевиков, призванной уничтожить пережитки национального гнета и обеспечить реальное равноправие народов. Для этого было необходимо выяснить, какие народы проживают в СССР и какова их численность. Поскольку в это же время происходили процессы формирования границ национальных республик, то вопросы этно-статистики приобретали острую политическую форму. Различные проявления этой политики, ее особенности и изменения в разные периоды советской истории в той или иной степени нашли отражение в материалах переписей 20-х — 50-х гг. XX в.

Использование в переписных кампаниях категории «татары», и вкладываемых в нее смыслов, формировалось и под влиянием состояния науки на определенном историческом этапе. В начале XX в. в Российской империи этнографическая и тюркологическая науки находились на этапе становления, а главными признаками определения национальности для ученых являлись язык, элементы хозяйства, одежда, обряды, праздничная культура. В западной науке этого времени приоритет признавался за «большими» нациями. Например, в Европе образцом служила германская нация, включавшая все германоязычные группы населения от голштинцев и баварцев до австрийцев. В российской науке начала XX в. в силу отсутствия объективных возможностей для осмысления сложных процессов формирования татарской нации в переписях этого периода применялась методика подсчета различных этнографических общностей татар. Так, в первую советскую перепись 1926 г. учеными был заложен вопрос о «народности», к которой относил себя опрашиваемый. В инструктивно-методических материалах этой переписи о тептярях сказано следующее: «...Под именем тептярей значится группа населения сословного происхождения, и поэтому в переписи это название принято как неточное обозначение народности». В другом случае указывалось, что Башкирское центральное статистическое управление руководствовалось дополнительной инструкцией из Москвы, в которой говорилось: «Особое внимание необходимо обратить на регистрацию татаро-башкирской части населения. Здесь нужно твердо отграничить башкир от татар, мещеряков и тептярей. При этом нужно иметь в виду, что тептяри не являются народностью, а представляют собой группу, образовавшуюся из смешения разных народностей». Про кряшен говорилось, что их выделение как «народности» (численность — 101,5 тыс. чел.) связано с их «неточным обозначением», на самом деле они являются «крещеными татарами». Мишари как «народность» были выделены в Башкирской АССР (137,8 тыс. чел.) и Пензенской губернии (около 100 тыс. чел.). Однако все мишари (другое название — «мещеряки») Башкортостана своим родным языком указали татарский. А из пензенских «мещеряков» 38,3 тыс. оказались русскоязычной мещерой (русская мещера), остальные мишари в качестве родного указали татарский язык. Кроме того, еще 18,3 тыс. человек из той же губернии себя отнесли к татарам, определив свой родной язык татарским. Согласно первичным материалам по Башкирской АССР абсолютное большинство тех, кто записался тептярями, в качестве родного указали татарский язык. Итогом использованной методики стало конструирование этнических образований, представляющих собой этнографические группы татарской нации.

Во время советских и постсоветских переписей в категорию «татары» включались/исключались разные этнические образования. И далеко не всегда они отражали реальную картину развития этнических процессов в татарской нации. В 1920-е — 1930-е гг. к числу татар по дореволюционной традиции причисляли некоторые отдельные горские народности (ахатлели, борчалоели и др.), а позднее — их исключили. То же произошло и с минусинскими (абаканскими) татарами, которых в 1926 г. включили в число татар, а с 1939 г. — исключили. В 1926 и 1939 гг. татар-мишарей (мещера, мещеряки) считали отдельно, а с 1939 г. — в числе татар. Такая же картина наблюдалась с крымскими татарами. До их депортации они были в составе татарской нации в переписях 1937 и 1939 гг., а с 1959 г. — стали считаться отдельно. Примерно такая же ситуация сложилась и с тептярями — по всем переписям они включались в состав татарской нации, но в 1959 г. они оказались отделены от нее.

В преддверии Всесоюзной переписи населения 1939 г. советскими этнографами был подготовлен специальный «Словарь национальностей». Многие отмеченные в 1920-х гг. этнообразования идут в нем уже с примечанием об их составлении в культурно-языковом отношении «единого целого» с поволжскими татарами. В период с 1939 по 1989 гг. классификационная категория «татары» оставалась неизменной. В нее были включены разные этнографические и субконфессиональные группы.

Советский плакат. 1939 г.

Постсоветское время в отношении переписных кампаний примечательно тем, что во время них появились новые подходы к фиксации национальной принадлежности. Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН для Всероссийской переписи населения 2002 г. разработал новый и расширенный, по сравнению с переписью 1989 г., список национальностей. В качестве самостоятельных единиц учета были выделены нагайбаки, кряшены, сибирские татары и чулымцы. Свою позицию авторы списка национальностей объясняли необходимостью либерализации переписного инструментария и методик учета населения.

Перед Всероссийской переписью населения 2010 г. сотрудники указанного научного учреждения расширили перечень этнических идентификаций населения до 1752 наименований. Необходимость этого связывалась авторами с необходимостью фиксации двойных, тройных форм этнической идентичности населения, и главное, стремлением «показать реалии культурно-интегративных и ассимиляционных процессов». Осталось так и не понятным: почему в отношении одних народов этот методический прием отклонялся, а для других он активно использовался. Так, появление в переписи 2010 г. «булгар» объяснялось этнологом В.А. Тишковым общественно-политическими инициативами. Хотя реальность существования этой «этнической группы» и влиятельность активистов, педалирующих булгарскую идентичность, в академических кругах вызывает большие сомнения. Подобные выборочные действия привели к выделению в переписях таких этнических категорий, как нагайбаки, кряшены, мишари, астраханские и сибирские татары (их перестали учитывать в составе татар). Насколько невелика была численность этих групп показано в соответствующем разделе книги.

Отдельной проблемой переписных кампаний постсоветского времени стала явная фальсификация некоторых их итогов. Много вопросов вызывает неожиданно возникшее снижение численности татар в Республике Башкортостан, хотя перепись 1989 г. зафиксировала их увеличение. Местными этнологами итоги переписей 2002 и 2010 гг. объясняются тем, что местный политический истеблишмент рассматривает переписи как важный фактор общественно-политической жизни республики и условие выведения башкир по численности на первое место в Башкортостане. Такая политика распространяется на довольно обширную территорию, входившую до образования Башкирской АССР и Татарской АССР в состав трех уездов Уфимской губернии — Белебеевский, Бирский (ныне это северо-западный Башкортостан, примерно до Уфы) и Мензелинский (ныне восточный Татарстан, примерно до Набережных Челнов и Елабуги). Накануне переписи 2021 г. снова резко участились негативные публикации этнообщественников, которые часто искусственно будируют вопрос об этнической принадлежности населения в СМИ и социальных сетях, создавая тем самым чрезмерную межэтническую и социальную напряженность.

Важной особенностью постсоветского времени стало формирование специальных нормативно-правовых основ проведения переписей населения в Российской Федерации. Речь идет о Федеральном законе «О всероссийской переписи населения» (25 января 2002 г., №8-ФЗ). Позже в документ и в иные, связанные с переписями официальные документы вносятся поправки. Законом определено, что среди прочих сведений о населении переписи подразумевают сбор данных «о национальной принадлежности и владении языками (родной язык, русский язык, другой язык или другие языки)». Указывается на то, что «Всероссийская перепись населения проводится с соблюдением прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни и жилища». Это означает, что данное государственное мероприятие должно осуществляться на принципах строгого соблюдения правовых норм, в том числе в части обеспечения прав граждан страны на национальную самоидентификацию. Переписчик, согласно методическому указанию переписи 2021 г., вопрос о национальной принадлежности обязан задавать строго в формулировке, в которой он записан в переписном листе, и записывать ответ строго со слов опрашиваемого. Переписчикам запрещено задавать наводящие вопросы или ставить под сомнение ответы опрашиваемого.

Особенностью предстоящей в 2021 г. переписи населения станет новый цифровой формат. Каждый гражданин России будет иметь возможность заполнить электронный переписной лист без участия переписчика, таким образом самостоятельно выразить свою национальную идентичность и указать язык, который считает родным.

* Авторский коллектив: кандидат исторических наук А.С. Бушуев, доктор социологических наук Г.Ф. Габдрахманова, доктор исторических наук И.К. Загидуллин, кандидат исторических наук Б.И. Измайлов.