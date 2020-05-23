Рафаэль Хакимов: «До XIV века в качестве названия Золотой Орды использовался термин «Татария»

«Великая Татария» казанского историка. Часть 7-я

Фото: Максим Платонов

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения (см. ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Золотая Орда

Улус Джучи (Золотая Орда) с 1224 по 1269 год формально находился в составе Монгольской империи, хотя уже Бату-хан фактически вел автономную политику.

Название «Золотая Орда» впервые появляется в 1566 году в сочинении «Казанская история». С XIX века термин прочно закрепился в историографии как синоним «Улуса Джучи». В золотоордынских и арабо-персидских источниках государство обозначалось термином «Улус», с добавлением какого-либо эпитета («Улуг улус») или имени правителя («Улус Берке») и т. д. Слово «орда» в этих же источниках обозначало ставку в значении «золотой парадный шатер». В русских летописях слово «орда» обычно означало войско. Его употребление в качестве названия страны становится постоянным с рубежа XIII—XIV веков, до этого времени в качестве названия использовался термин «Татария». На татарском языке страну называли «Олуг йорт» (старший дом), «Олуг олыс» (старший улус), при этом столицу называли Баш кала, а передвижную ставку — «Алтын Урда».

Арабский историк Аль-Омари (XIV век) территорию Орды описывал так: «Границы этого государства со стороны Джейхуна — Хорезм, Саганак, Сайрам, Яркенд, Дженд, Сарай, город Маджар, Азака-Кака, Акча-Кермен, Кафа, Судак, Саксин, Укек, Булгар, область Сибири, Ибирь, Башкырд и Чулыман…». После Западного похода (1236—1242 годы), возглавляемого Бату, Улус Джучи расширился на запад, и его центром стало Поволжье.

Брат Бату Берке (1257—1266 годы) принял ислам и благодаря этому получил поддержку влиятельных мусульманских торговых кругов Поволжья и Средней Азии. Берке приглашал из Ирана и Египта ученых, поэтов, из Хорезма — ремесленников и купцов. Заметно оживились торговые и дипломатические связи со странами Востока. На ответственные государственные посты стали назначаться высокообразованные выходцы из Ирана и арабских стран, что вызывало недовольство кочевой знати. Берке продолжил масштабное градостроительство, начатое Бату.

Менгу-Тимур вошел в историю как хан, подписавший Таласский договор, объявив о полной независимости Золотой Орды и распаде Монгольской империи. После его смерти в стране начался политический кризис, связанный с именем Ногая, занимавшего пост беклярибека (бек беков) — второго по значению в государстве. Его улус находился на западе Золотой Орды (вблизи Дуная). Ногай поставил своей целью образование собственного государства. И в период правления Туда-Менгу (1282—1287 годы) и Тула-Буги (1287—1291 годы) ему удалось подчинить огромную территорию по Дунаю, Днестру, Днепру. При прямой поддержке Ногая на сарайский престол был посажен Тохта (1291—1312 годы). Сначала новый правитель слушался своего покровителя, но вскоре, опираясь на степную аристократию, выступил против него. Длительная борьба закончилась в 1299 году поражением Ногая. Единство государства было восстановлено.

Во времена правления хана Узбека (1313—1341 годы) и его сына Джанибека (1342—1357 годы) Золотая Орда достигла своего расцвета. При Узбеке бурно развивалась торговля со странами Западной Европы, Малой Азии, Египтом, Индией, Китаем. Караванные пути стали не только безопасными, но и благоустроенными.

Условный портрет Джанибека в Каталанском атласе 1375 г.

В то же время именно Узбек, приняв государственную религию, заложил в фундамент Золотой Орды противоречия. Они сводились к двум позициям: доминирование одной религии вместо равенства разных культур и противодействие шариата развитию экономики.

После Узбека на престол ханства вступил его сын Джанибек. Еще при его жизни в Улусе Шибана (Западная Сибирь) был провозглашен свой хан. А убийство в 1359 году хана Бердибека (сына Джанибека) положило конец династии Бату, что стало причиной появления многочисленных претендентов на престол. Началась «Великая замятня» («Смута»). С 1359 по 1380 годы на золотоордынском престоле сменилось более 25 ханов, а многие регионы попытались стать независимыми.

«Смута» в Золотой Орде закончилась после того, как чингизид Тохтамыш при поддержке эмира Тамерлана в 1377—1380 годах сначала захватил территории на Сырдарье, а затем — престол в Сарае.

При Тохтамыше (1380—1395 годы) центральная власть вновь стала контролировать всю основную территорию государства. В 1382 году хан совершил поход на Москву и добился восстановления выплаты дани.

Тохтамыш под Москвой

После укрепления своего положения Тохтамыш выступил против Тамерлана, с которым ранее поддерживал союзные отношения. В итоге нескольких походов 1391—1396 годов Тамерлан разбил на Тереке войска Тохтамыша, захватил и разрушил поволжские города, в том числе столицу, разграбил города Крыма. Золотой Орде был нанесен удар, от которого она не смогла оправиться. К тому же чума косила население больших городов, в результате чего ослабла международная торговля. В это время появились морские торговые пути, и экономика Орды пришла в упадок.

В 1420-х годах начался процесс распада государства. Все большую самостоятельность приобретали регионы (вилояты) в Сибири, Казани, Крыму, Астрахани, в Ногайской степи (Мангыт йорты). Столица из Сарая переместилась в город Крым (ныне Старый Крым).

Продолжение следует