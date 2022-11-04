Татарские корни у русских царей, бояр и дворян

Среди дворянства России существовало много семей, ведущих свою родословную от татар, выехавших на русскую службу

Фото: Нарышкинское барокко. Церковь иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе/A.lineff/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

У многих дворянских родов России есть татарские корни. К ним относятся такие известные фамилии, как Апраксины, Аракчеевы, Дашковы, Державины, Ермоловы, Булгаковы, Бунины, Гоголи, Салтыковы, Годуновы, Юсуповы и другие. Причем у графов Шереметевых их происхождение подтверждается еще и фамильным гербом с серебряным полумесяцем. Как получилось, что многие семьи среди российского дворянства повели свою родословную от татар — рассказывает на канале «Татарский мир» старший научный сотрудник Института истории им. Марджани АН РТ, кандидат педагогических наук Шамиль Садыков.

С давних времен среди дворянства России существовало много семей, ведущих свою родословную от татар, выехавших на русскую службу. Татарские корни имеют русские цари, великие князья, к выходцам из Золотой Орды возводили свой род многие боярские и дворянские роды, деятели литературы, искусства, воеводы, прославленные полководцы и другие исторические деятели. Однако путь новой служилой аристократии на территории Руси имел разную в духовно-идеологическом плане жизнь. Одни, даже приняв православие, сохранили духовную связь с традициями предков. Другие, сохраняя родовые легенды, в значительной степени русифицировались, третьи, окончательно отожествляли себя с русской культурой. Однако отдельная часть даже на службе русским великим князьям и царям сохранили не только национальную самоидентификацию, но и титулы. И сегодня потомков дворянских родов объединяют не только прославленные представители, но и татарские корни, о происхождении которых зачастую и догадаться непросто.

Герб Нарышкиных. Фото: gerbovnik.ru

Нарышкины



За четыре с половиной века Нарышкины дали России многочисленных государственных, военных, политических деятелей, дипломатов, ученых, литераторов, руководителей театров, создателей архитектурных стилей и т. д.

Существуют различные легенды о происхождение этого рода. Однако родословие, составленное на основании разрядных документов и подтверждения таких историков, как Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, говорят о крымско-татарском начале рода, который появился на Руси в конце XIV века. Родоначальником Нарышкиных был крымский татарин Мордка Кубрат, по прозвищу Нарыш, или Нарышко, выехавший в Москву около 1465 года. Его задачей была охрана обоза дочери Литовского князя Софии, которая была выдана замуж за Московского князя. В дальнейшем потомки Нарышко, приняв православие и фамилию Нарышкины, становятся подданными русского государства. Согласно официальной родословной его внук Исаак первым носил фамилию Нарышкин. Его правнук Иван Семенович Нарышкин (1528) получил жалованную грамоту, а в 1544-м был записан в подворную тысячную книгу. Его сын Борис Иванович был головой в большом полку (1516) в немецко-ливонском походе, где и был убит. Сыновья Бориса Полуэкт (Полиевкт) и Поликарп получили за московскую осаду от Шуйского грамоту на вотчину.

Таким образом, начиная с XV—XVI вв., род Нарышкиных, постепенно разрастаясь, внедрялся во все сферы государственного управления на Руси. Утверждение, что Нарышкины по происхождению крымские татары, можно найти и в трудах В.В. Нехлюдова, М.А. Миллера, М.И. Артамонова, М.С. Шапшала, М.М. Казаса и других.

Полиевкт — родоначальник ветви фамилии Нарышкиных, прославившейся в русской истории родством с царствующим домом. Кирилл Полиевктович родился в 1623 году и сначала был небогатым служилым дворянином. Дослужился до полковника в стрелецком полку, а затем стал стольником. Его звездный час наступил, когда Царь Алексей Михайлович выбрал себе в жены его дочь Наталью Кирилловну. После венчания он был назначен думным дворянином, а в день рождения царевича Петра I возведен в бояре, назначен дворецким царицы и первым судьей в приказе большого дворца.

По мнению историков, Нарышкины, несомненно, происходили из знатного крымско-татарского сословия, и когда их спрашивали, почему они отказываются от русских титулов, то отвечали, что их род более древний, чем род Романовых.

Имя Нарышкиных сохранилось и в названии архитектурного направления «нарышкинское барокко». Сегодняшнее поколение Нарышкиных с достоинством продолжает прославлять этот знатный и древний род.

Герб Бахметьевых. Фото: wikimedia.org

Бахметьевы

Бахметьевы еще один старинный аристократический род в России. По разным обстоятельствам утратили княжеские и графские достоинства, сохранив за собой лишь дворянские звания. Происходят от знатного татарского мурзы Аслана Бахмета (в крещении — Иеремея), выехавшего в первой половине XV в. на службу к Великому князю Василию Васильевичу Темному. В «Бархатной книге» Аслан Бахмет указан в родстве с татарскими царевичами Касимом и Ягупом. Потомки его служили в воеводах, в XVII столетии в стряпчих, стольниках и дворянах московских. В 1699 г. двенадцать Бахметьевых владели имениями. Из этой фамилии наиболее известны:

Алексей Николаевич (1774—1841) — генерал от инфантерии. Один из храбрейших русских военачальников, был ранен и лишился ноги под Бородином. Впоследствии был генерал-губернатором Нижегородским, Казанским, Пензенским и Симбирским и членом Государственного совета; Варвара Дмитриевна (в замужестве — княгиня Потемкина) — мать князя Алексея и Александра Потемкиных; Николай Николаевич (1772—1831) — генерал-лейтенант русской императорской армии, военный губернатор Оренбургской, Смоленской и Волынской губернии.

Также род Бахметьевых прославился и в предпринимательской сфере. Алексей Иванович Бахметьев в 1763 году основал завод по производству отечественного высококачественного хрусталя и стекла. Николо-Бахметьевский завод (фабрика Бахметьевых, Бахметьевский завод) был главным конкурентом Императорского стеклянного завода. Потомки Алексея Ивановича Бахметьева владели фабрикой вплоть до 1884 года.

В источниках можно найти различное написание фамилии данного рода: Бахметев, Бахметов и Бахмиотов.

Продолжение следует.