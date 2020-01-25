Рафаэль Хакимов: «Повторить Сталина в нынешних условиях невозможно»

«Мозаика воспоминаний» татарстанского историка. Часть 11-я

Фото: Максим Платонов

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Мозаика воспоминаний». Историк повествует в ней об интересных эпизодах своей жизни и делится размышлениями о современных реалиях. «Реальное время» публикует очередной отрывок из этого сочинения.

Амбиции

Все начинается с подражания родителям. Затем появляется ближайшее окружение в виде родственников, в школе узнаешь об исторических личностях, достойных подражания. Затем сам для кого-то становишься примером.

Моя безвременно ушедшая дочь внешне не выглядела амбициозной, но она же была внучкой Сибгата Хакима, да и я работал в окружении Шаймиева. Она дружила с внучкой Минтимера Шариповича — Камилей Шаймиевой. Сама среда подталкивала к амбициям. Внешне моя Камила была сама скромность. Однако, оказалось, в глубине души сформировался стержень. Это обнаружилось, когда дочка, заканчивая хореографическое училище, заявила, что в балете она никогда не будет первой и хотела бы поступить в математический лицей. Такие перемены удивили многих. В самом лицее просто посмеялись и начали отговаривать, что она, мол, и полгода не выдержит.

— После хореографии в математику? С ума сошли? Не ломайте девочке жизнь.

Однако она очень быстро догнала своих сверстников и училась со всеми наравне. Моя жена, окончившая Ташкентскую консерваторию, глядя на ее тетрадки, исписанные одними формулами, просто плакала:

— Там же нет ни одного слова. Как она это запоминает?!

Трудности дочку не останавливали. После лицея она закончила факультет ВМК Казанского университета и осталась на кафедре вычислительной математики. Очень любила криптографию, но успела прочитать всего двенадцать лекций.

Автомобильная катастрофа…

Фото vk.com

Идеология никому не нужна

Амбиции бывают разные. Карьерные — самые популярные, при этом человек редко соизмеряет свои способности, навыки и знания с требованиями высокой должности. Со стороны ему кажется, что он точно лучше бы сделал, чем этот тупой болван. Люди, ничем себя не проявившие, считают себя достойными стать министром и даже выше. На практике это оборачивается жаждой власти, не подкрепленной способностями и знаниями. Но и провалы на работе не остужают амбиций, поскольку виноватыми всегда оказываются окружающие, враги, завистники, а не собственная глупость.

В отсутствие ясных ценностей, позитивной морали, идеологии общества успешными оказываются наглые хапуги, жулики, карьеристы.

В России, включая Татарстан, на идеологию смотрят как на устаревшую парадигму, без которой при наличии денег можно обойтись. Теперь богатый считается успешным и достойным всяческого уважения. Жулик, если не попался, оказывается героем. Жертвующий собой ради других — просто дурак без эпитетов. Не берущий взятки чиновник опасен. Все это стало такой банальностью, что можно было бы об этом и не писать, но существует один нюанс. Без идеологии, скажем иначе, ценностных рамок, общество неизбежно распадается. Каждый начинает тянуть в свою сторону. Общий вектор стихийно не складывается. Ни рынок, ни демократия этому не способствуют, скорее наоборот, они атомизируют человеческие отношения.

Значение идеологии хорошо понимают на Западе. Для разложения советской системы они разработали теорию деидеологизации. В России охотно восприняли эту диверсию и даже закрепили ее в Конституции. При этом США активно навязывают собственные либеральные ценности по всему миру. Они хитро назвали это «мягкой силой» (soft power).

Идеи либерализма в России опошлились до карикатуры в лице Жириновского. Кстати говоря, русские и обрусевшие националы больше других пострадали от деидеологизации. Те, кто сохранил национальную культуру и язык, более защищены от морального разложения.

После провалов «шоковой терапии» в обществе наступило разочарование рыночной экономикой и демократией, население потянулось к Сталину, однако без прежней идейной составляющей и железной воли. Ирония заключается в том, что Сталин лично занимался идеологической обработкой населения. Без этого не был бы возможен культ личности и массовые репрессии. Повторить Сталина в нынешних условиях невозможно, поскольку вся его идеология дискредитирована, в коммунизм и даже социализм никто не верит, включая коммунистов. Осталась вера в силу власти, а для реализации этой веры нет ресурсов.

Фото Михаила Козловского

Со времен Б. Ельцина делались попытки разработать новую национальную идею, однако при этом ориентировались на русских как единственный государствообразующий народ. Любые иные национальные идеи воспринимались как сепаратизм, разрушающий Великую Россию. В результате СССР распался, а новая Россия не смогла ничего предложить, кроме возрождения Сталина.

Безыдейность

Позитивная российская идеология в принципе невозможна, поскольку любая доктрина опирается на историю, а в России она мифическая, порой антитатарская — русским обязательно надо победить татар, а потому ничего путного не получилось до сих пор и не получится впредь, ведь нынешнее руководство не может предложить вариант объективной истории. Любая трезвая история происхождения страны будет выводить ее из Золотой Орды, к восприятию чего не готовы ни интеллигенция, ни население.

Безыдейность при наличии аморальных амбиций приводит к разложению государственного аппарата. К сожалению, умные и достойные не всегда хотят занимать высокие должности, нередко просто уезжают на Запад, в результате иерархическая лестница заполняется далеко не самыми талантливыми людьми. Старые партийные и комсомольские выдвиженцы уходят на пенсию, а молодое поколение не имеет соответствующих навыков. Знания и амбиции не спасают, нужны именно навыки. Обучение на Западе довольно бесполезно, ведь там сложившийся порядок в госструктурах, отсутствует масштабная коррупция и существуют университеты для подготовки собственных кадров для собственных государственных органов. К тому же стремительный рост госструктур в России приводит к заполнению штатного расписания серой массой, часто чьих-то родственников.

Самое страшное, когда люди с неуемными амбициями выбиваются из серой массы на должность. Тогда процветает не только коррупция, но и уничтожение конкурентов.

Продолжение следует