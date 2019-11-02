Рафаэль Хакимов: «Власти Молдавии объявили проведение референдума в Гагаузии незаконным»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 61-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Трудное возрождение».

Гагауз Ери (Молдова) (c 1994 года)

В декабре 1994 года парламент Молдавии принял Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери), наделивший регион с компактным проживанием гагаузов правами автономии. 22 июля 1995 года Вулканештский, Комратский и Чадыр-Лунгский районы вошли в состав Гагаузии, однако границы районов изменились после референдума, проводимого в вышеперечисленных селах, а также в соседних Бессарабском и Тараклийском районах.

В 1999 году, после проведения административной реформы, АТО Гагаузия окончательно закреплено в конституции Молдавии. Численность населения автономии составила 134 132 человек (2014 год). Доля гагаузов — 83,8%, болгар — 4,9%, молдаван — 4,7%, русских — 3,2%, украинцев — 2,5%.

Со второй половины 2000-х политические трения между властями Гагаузии и Кишиневом усилились. 2 февраля 2014 года власти автономной республики провели референдум, в ходе которого 98% избирателей поддержали интеграцию в Таможенный союз ЕврАзЭС и высказались за «отложенный статус автономии», который дает ей право выйти из состава Молдовы в случае утраты ею независимости. Власти Молдавии объявили проведение референдума незаконным, а его результаты — не имеющими юридической силы.

В 2000-х годах значительную помощь Гагаузии оказывала Турция. За счет средств, поступивших из Турции, была построена система водоснабжения, позволившая в большой степени снять проблему обеспечения качественной водой жителей населенных пунктов всего юга Молдавии. Также был открыт молдавско-турецкий лицей в Чадыр-Лунге, выпускники которого получали возможность продолжать учебу в турецких университетах.

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В экономике Гагаузии традиционно доминирует агропромышленный сектор, на который приходится до 70% ВРП региона. Этому способствует благоприятный климат и рельеф региона. Сельское хозяйство обеспечивает работой до 20% экономически активного населения Гагаузии, хотя в начале 2000-х годов эта доля упала. Параллельно происходит рост доли сектора услуг и некоторых видов промышленности — легкой и пищевой, которые опираются на сельскохозяйственное сырье региона. 85% промышленности приходится именно на перерабатывающий сектор. В промышленности доминирует производство вин и других алкогольных напитков, обеспечивающих свыше 40% ВРП региона. Из технических культур преобладают подсолнечник и табак.

Основным рынком сбыта гагаузского экспорта была и остается Российская Федерация, которая предоставила гагаузским производителям преференции для продолжения доступа к своему рынку.

Учитывая особый статус Гагаузии в составе Молдовы, важную роль в экономике автономии играет госсектор. Частный финансовый сектор в основном представлен сетью банковских учреждений.

Республика Каракалпакстан (Каракалпакия) (с 1924 года)

В 1924 году была образована Кара-Калпакская автономная область с центром в г. Турткуль, занимавшая территорию Амударьинской области Туркестанской АССР и Ходжейлийского и Кунградского районов Хорезмской Социалистической Советской Республики. 12—19 февраля 1925 года проходил I Учредительный съезд дехканских, батрацких и красноармейских депутатов, на котором была официально учреждена Кара-Калпакская автономная область в составе Киргизской АССР (1920—1925 годы), позже переименованной в Казахскую АССР. 20 июля 1930 года Кара-Калпакская автономная область была выведена из состава Казахской АССР и перешла в непосредственное подчинение РСФСР, 20 марта 1932 года преобразована в Кара-Калпакскую АССР (ККАССР, в составе РСФСР).

В 1933 году столицей Кара-Калпакской АССР стал город Нукус.

5 декабря 1936 года Кара-Калпакская АССР (ККАССР) вошла в состав Узбекской ССР.

В 1964 году переименована в Каракалпакскую АССР (ККАССР).

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14 декабря 1990 года на сессии Верховного совета Каракалпакской АССР была подписана Декларация о государственном суверенитете. 9 января 1992 года преобразована в Республику Каракалпакстан.

В 1993 году был подписан межгосударственный договор сроком на 20 лет о вхождении Республики Каракалпакстан в состав Узбекистана. В договоре оговорено право выхода автономной республики из Узбекистана путем проведения референдума.

По состоянию на начало 2017 года, население Каракалпакстана составляет 2 817,5 тысячи человек. Согласно переписи 1989 года, доля узбеков составляет 32,8%, каракалпаков — 32,1%, казахов — 26,2%, туркмен — 4,97%, русских — 1,64%, корейцев — 0,76%, татар — 0,64% (7 767 человек), украинцев — 0,19%, башкир — 0,09%, киргиз — 0,07%.

Главные отрасли промышленности республики: хлопкоочистительная и хлопчатобумажная, маслобойная, производство стройматериалов, металлообработка. Среди предприятий известны единственный в Средней Азии Кунградский содовый завод, Ходжейлийский стекольный завод, предприятие «Марказий Осие безак тошлари» по производству карбида в Кунграде, мраморный и кабельный заводы в Нукусе, газовое месторождение в Урге. С 2016 года начал работать Устюртский газохимический комплекс — один из крупнейших в нефтегазовой сфере.

Основными отраслями сельского хозяйства Республики Каракалпакстан является зерноводство (производство пшеницы и риса-сырца), хлопководство, животноводство и шелководство.

Продолжение следует