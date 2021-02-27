Рафаэль Хакимов: «Кровожадность скифов явно преувеличена»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 17-я

Фото: «Бой славян со скифами» (В.М. Васнецов), репродукция wikipedia.org

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Экспансия тюрков

По древним китайским источникам, тюрки-тугю происходят от гуннов. В византийских источниках тюркские племена называются скифами.

«Скифы, сарматы, аланы, гунны, тюрки — ту-гю, авары, хазары, печенеги, половцы, монголы — все это единый поток; здесь нет никаких признаков «перелома», — писал Лев Гумилев. Они предшественники татар, исключая этнических монгол.

Скифы

Изначально в Великой Степи жили скифы. О более ранних народах трудно говорить, они из области легенд и домыслов. Скифы были не только скотоводами, они также добывали железо, которое переплавляли в сталь, что предполагает наличие оседлого населения и знания металлургии. Именно через скифов народы северной Евразии познакомились с железом.

Ужас, который скифы навевали на другие племена, описан в Библии. В ветхозаветной книге пророка Иеремии, скифские племена выступали как божия кара:

«Вот, я приведу на вас, дом Израилев, народ издалека, — говорит Господь, — народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его — как открытый гроб, все они — люди храбрые. И съедят они жатву твою и хлеб твой, <...> разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься».

Кровожадность скифов стала общим местом в летописях, но она явно преувеличена. О высокой культуре скифов говорят изделия, ставшие предметом гордости многих музеев мира.

Скифское царство в Крыму и низовьях Днепра просуществовало до второй половины III века и было уничтожено готами, после чего скифы растворились среди прочих народов, участвовавших в Великом переселении.

Гунны

После скифов территорию Великой Степи заняли гунны/хунну (в исторической литературе народ известный в Европе как гунны. В Азии называли их хунну, а в Китае — сунну). Изначально они были степными кочевниками, жившими на северных рубежах Китая.

Во II веке окрепшее на тот момент китайское государство решило избавиться от беспокойных хунну. Китайские императоры поставили задачу разгрома хунну, считая, «что нужно объединяться с теми, кто находится далеко, против тех, кто находится рядом».

Китайцы использовали противоречия в среде хунну, подкупали вождей дорогими шелками и молодыми красавицами. Сила китайской цивилизации не единожды приводила к ассимиляции хунну, которые умели побеждать и даже устанавливали свои династии, но китайская культура неизменно их ассимилировала, поскольку хунну начинали копировать китайский быт, нравы, титулатуру, выращивать шелковый кокон, учились читать по-китайски и растворялись в их среде.

Великая китайская стена была построена для сдерживания кочевников.

Идеология Великой степи

Племена хунну, которые поддались очарованию китайской цивилизации, исчезли в ней, сохранились только те, которые выработали идеологию сопротивления. После знаменитого вождя Багатура его место занял сын Каяк. Китайский император немедленно послал ему в жены одну из принцесс в сопровождении евнуха. Этот евнух вовсе не был сторонником кочевого образа жизни, но, оказавшись не по своей воле в их стане, провозгласил, что станет «занозой в боку Китая».

Он так изложил идеологию кочевников их предводителю: «Ваша полная орда едва ли равна в численности населению пары китайских провинций, однако секрет вашей силы заключается в вашей независимости от Китая по всем вашим потребностям. Я заметил все возрастающую любовь к китайским товарам. Подумай о том, что одна пятая китайского богатства будет достаточным для того, чтобы купить всех твоих людей вместе. Шелка и сатины являются даже не половиной того, что так хорошо устраивает фетр в вашей суровой жизни, скоропортящиеся китайские деликатесы не так хороши и потребны, как ваш кумыс и сыр». Эти слова евнуха для степняков были по душе.

Союз племен хунну распался не столько под давлением Китая, сколько из-за внутренних распрей, после чего часть хунну двинулись на запад, подчиняя и вытесняя другие народы. Это переселение совпало с падением Западной Римской империи и отчасти стало его причиной.

Продолжение следует