Рафаэль Хакимов: «Обсуждалась идея переименования чувашей в болгар»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 60-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Трудное возрождение».

Республика Тыва (с 1921 года)

После Монгольской национальной революции 1911 года тувинские князья разделились на три группы: одни поддерживали независимость, другие предлагали войти в состав Монголии, третьи — войти в состав Российской империи.

После Синьхайской революции в Китае (1912—1913) ряд тувинских нойонов обратились к царскому правительству с просьбой принять Туву под протекторат Российской империи, что и было сделано. Тува добровольно вступила под протекторат России под названием Урянхайский край в составе Енисейской губернии с передачей политических и дипломатических полномочий иркутскому генерал-губернатору.

18 июня 1918 года в Урянхайском крае состоялось совместное заседание русского и тувинского съездов, на котором единодушно был принят Договор о самоопределении Тувы, дружбе и взаимной помощи русского и тувинского народов.

С 7 июля 1918 года Урянхайский край был практически занят войсками Колчака.

В середине 1921 года тувинские революционеры, поддержанные РСФСР, приняли решение о провозглашении национального суверенитета Тувы, была образована независимая Народная Республика Танну-Тува. Были приняты Конституция, флаг, герб, утверждены золотой запас, бюджет и полномочные представительства в СССР и МНР. Государство было признано СССР в 1924 году и МНР в 1926 году, но не было признано Китаем и большинством стран мира, полагавших Туву частью Китая.

В 1932 году Туве были переданы из состава Монгольской Народной Республики населенные тувинцами территории к югу от хребта Танну-Ола.

25 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) вступила во Вторую мировую войну на стороне СССР.

В годы войны ТНР поставила в СССР коней, скот, одежду, продовольствие и др. В распоряжение СССР был передан весь золотой запас республики. В 1942 году правительство СССР разрешило принимать на военную службу добровольцев из Тувы. Ранее была объявлена мобилизация в Красную армию русскоязычных граждан.

7 августа 1944 года VII сессия Малого хурала ТНР приняла декларацию о вхождении в состав СССР и обратилась с ходатайством в Верховный Совет СССР принять ТНР в состав СССР на правах автономной области РСФСР. 10 октября 1961 года область была преобразована в Тувинскую АССР.

В 1978 году была принята первая конституция Тувинской АССР.

12 декабря 1990 года Верховным Советом Тувинской АССР была принята Декларация о государственном суверенитете Советской Республики Тува.

После августовского путча в СССР, 28 августа 1991 года, Тувинская АССР была переименована Верховным Советом республики в Республику Тува, а затем — в Республику Тыва (Тува).

Карта hge.spbu.ru

Население — 321 722 человек (2018 год). Доля тувинцев составляет 64%, русских — 32%.

Основной отраслью промышленности является горнодобывающая, возникшая на базе месторождений цветных металлов, асбеста, каменного угля, золота и других полезных ископаемых. Имеются нефритовые залежи, а также залежи цветных камней сапфиров, хризолитов. В Туве большие запасы древесины. На территории республики расположено более 50 термальных карбонатных источников, что стимулирует развитие санаториев.



В республике развита пищевая, лесная и деревообрабатывающая промышленность. Наибольший удельный вес занимает продукция отрасли сельского хозяйства — 68%, промышленности — 23%, сувенирная и прочая продукция — 9%.

Республика Хакасия (с 1930 года)

14 ноября 1923 года был образован Хакасский уезд. Он стал национальным округом, а затем 20 октября 1930 года — Хакасской автономной областью. 3 июля 1991 года она была преобразована в республику и получила наименование Хакасская ССР, с 29 января 1992 года стала называться Республикой Хакасия.

Население республики насчитывает 537 513 человек (2018 года). Доля русских составляет 81,7%, хакасов — 12,1%, немцев — 1,1%, украинцев — 1%, татар — 0,6% (3 100 человек).

Основа всей экономики республики: гидроэлектроэнергетика и производство алюминия. В энергосистему Хакасии входят Саяно-Шушенская ГЭС, Майнская ГЭС и три ТЭЦ. На территории республики находятся Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы, а также ОАО «Саянская фольга». Также в регионе осуществляется добыча угля, цветных металлов (ферромолибден и медный концентрат), а также медный прокат.

Карта hge.spbu.ru

Хакасия — развитый сельскохозяйственный регион. Обширные пастбища являются основой развития тонкорунного овцеводства и молочного животноводства. Важную роль играет коневодство. В растениеводстве главные культуры: пшеница, ячмень, овес, просо. Из технических культур — подсолнечник, сахарная свекла.

Чувашская Республика — Чувашия (с 1920 года)

После февральского переворота 1917 года возник ряд чувашских организаций и партий, ставивших вопрос о присоединении к Штату Идель-Урал или создании самостоятельной государственности.

На основе волеизъявления народа 24 июня 1920 года ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли постановление об образовании Чувашской автономной области как части РСФСР. А в конце 1924 года руководящие органы Чувашии представили проект учреждения ЧАССР. 21 апреля 1925 года Всероссийский центральный исполнительный комитет постановил преобразовать Чувашскую автономную область в Чувашскую автономную Советскую Социалистическую Республику.

В 1920-е годы обсуждалась идея изменения названия Чувашской АССР в Болгарскую АССР и переименования чувашей в болгар, вслед за переименованием черемисов в марийцев. Предложение краеведов не получило поддержки руководства и населения республики.

24 октября 1990 года Верховный Совет Чувашии принял декларацию о суверенитете республики и утвердил ее новое название — Чувашская ССР. С 13 февраля 1992 года Чувашская ССР стала называться Чувашская Республика.

Численность населения республики, по данным Росстата, составляет 1 231 117 человек (2018 год). Доля чувашей составляет 67,7%, русских — 26,9%, татар — 2,8% (34 200 человек), мордвы — 1,1%.

Карта hge.spbu.ru

В экономике Чувашской Республики наиболее развитыми отраслями промышленности являются машиностроение (производство тяжелой бульдозерно-рыхлительной и трубоукладочной техники), металлообработка, производство электротехнических изделий, химическая промышленность, электроэнергетика, легкая промышленность. Значительное место занимает агропромышленный комплекс.

Продолжение следует