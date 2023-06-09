Письменная и литературная традиции кряшен после Первой русской революции

Из истории формирования кряшенского сообщества

Одну из субэтнических групп татарского народа — кряшен — называют уникальным народом, который продолжает жить по своим традициям и сохранять свою культуру в современном мире. Как шло формирование кряшенского сообщества, какие факторы повлияли на этот процесс, в монографии «Становление и генезис кряшенской идентичности» рассказывает авторский коллектив Института истории им. Марджани.

Благодаря ослаблению цензуры и либерализации политики в стране, после революции 1905—1907 гг. кряшены смогли начать самостоятельно публиковать научно-популярные и художественные произведения. Среди них работы по агрономии, в которых в доступной форме излагались новые методы полеводства, обработки почвы, пчеловодства, сборники стихов и произведений устного народного творчества.

По сравнению с общим количеством печатной продукции, издававшейся для кряшен Переводческими комиссиями ПМО и КУО, число таких изданий было небольшим. Это объясняется отсутствием альтернативных механизмов финансирования проектов в области развития литературной традиции кряшен. У кряшен, в отличие от татар-мусульман, не было крупной промышленной и торговой буржуазии, они сохраняли аграрный характер жизни, не могли без помощи государства и общественных организаций издавать в достаточном количестве брошюры и книги. Поэтому многие рукописные труды, написанные творческой интеллигенцией, не были опубликованы. Так, в 1911 г. учениками КУС Васильевым и Брюховым к печати было подготовлено несколько научно-популярных изданий, которые, в связи с отсутствием средств, так и не были изданы и не дошли до благодарного читателя.

С 1905 г. стала формироваться периодика и профессиональная журналистика нерусских народов. Благодаря наличию многочисленной творческой интеллигенции, независимых от государства форм финансирования, пионерами в данной области стали татары-мусульмане. Располагая сложившейся сетью книготорговли и национального книгопечатания, они в короткий срок создали многообразную по жанрам и тематике, развитую периодическую печать. В 1906 г. выходило 20 татарских газет и журналов.

Попытки наладить выпуск национальных газет и журналов наряду с татарами-мусульманами предпринимали и другие нерусские народы Волго-Уралья. В конце 1905 г. по инициативе Н.А. Бобровникова в Казани начала выходить первая чувашская газета «Хыпар» («Весть»). Ее редактором стал Н.В. Никольский. Первый номер газеты увидел свет в начале 1906 г. Но уже в мае 1907 г. ввиду общей «вредной» направленности она была закрыта губернской администрацией, а ее сотрудники арестованы.

В 1907 г. Р.П. Даулей обратился к попечителю КУО А.Н. Деревицкому с прошением об издании газеты для кряшен. Мы не располагаем объективной информацией по каким причинам этот проект не был поддержан органами власти. Возможно, определенную роль в отказе в ее издании сыграла судьба газеты «Хыпар», а также отсутствие источников финансирования и ясного видения перспективы развития газеты. Более однозначные сведения имеются о другой нереализованной идее по выпуску газеты для кряшен. В результате обсуждения вопроса о формах религиознопросветительской деятельности РПЦ среди крещеных «инородцев» на «Особом совещании» 1910 г. епископом Андреем была сформулирована широкая программа поддержки православной конфессиональной идентичности кряшен. В числе других мер предлагалось издание еженедельного периодического органа «религиозно-нравственного содержания» на татарском языке. Редактирование материалов и заведование газетой поручалось Р.П. Даулей. Тираж периодического издания должен был составить 500 экземпляров. Расходы на публикацию номеров газеты должны были погашаться за счет государственных субсидий (4 200 рублей в год) и платной подписки (1 720 рублей) Этот проект, как и другие предложения епископа Андрея, был одобрен членами совещания. Но в связи со смертью премьер-министра П.А. Столыпина в 1911 г. и изменениями в политике правительства реализация на практике резолюции совещания затянулась, а с началом Первой мировой войны была практически свернута.

В качестве альтернативы газете мог стать выпуск ежегодных календарей. С 1906 г. на марийском, удмуртском, чувашском языках И. Михеевым П. Глезденевым, А. Емельяновым, Н. Никольским начинают издаваться календари, которые выполняли важные коммуникационные функции между интеллектуальной элитой и обществом, что при отсутствии иных средств массовой информации играло важную роль в формировании единого культурного пространства этих народов. Читатель в календарях узнавал о событиях, происходивших в стране, в области общественной жизни и своей национальной культуры. Осознавая значение такого издания в деле развития культуры народа, кряшенская интеллигенция делала попытки создания такого периодического органа на татарском языке. Большую активность в продвижении этого проекта проявляло молодое поколение учительской корпорации. В 1911 г. один из таких деятелей кряшенского просвещения — Назарий Кибяков, предоставил Переводческой комиссии КУО разработанную им подробную программу и рукопись календаря под названием «Татарга календарь. На 1912 год».

Судя по содержанию, это было весьма информативное издание, из которого читатель мог познакомиться с массой полезной информации по агрономии и сельскому хозяйству, медицине, политической и правовой системе в стране, действующему законодательству. В календаре уделялось внимание расширению общего кругозора сельских тружеников, популяризации знаний. Тем не менее комиссия не нашла возможным публикацию данной работы. Основным возражением ее руководства стало отсутствие религиозной составляющей — в календаре не было святцев, церковного календаря, православных дней поминовения, рассказов религиозно-нравственного содержания. Свою роль сыграла и позиция А.Н. Деревицкого недовольного слишком «либеральным и тенденциозным» направлением календарей, издававшимися частными лицами на нерусских языках.

Лишь в годы Первой мировой войны появилась возможность издания периодических изданий для кряшен. С февраля 1915 г. в городе Вятке начинает выходить газета «Сугыш хабярляре» («Военные известия»). Несмотря на то, что ее редактором являлся известный марийский православный миссионер и просветитель П. Глезденев, содержание газеты было выдержано в светском духе. Основное место в нем занимала информация о ситуации на фронтах войны, освещались также новые методы земледелия и животноводства, предоставлялись сведения о состоянии сева и уборки хлеба, урожае зерновых и других культур, о ценах на продукты сельского хозяйства в Вятской губернии. В газете печатались П. Глезденев, Д. Григорьев, Р. Даулей, М. Дернов, Н. Егоров, Д. Зубрилов, Р. Лопухин, Г. Романов, В. Соловьев, Г. Шубин и др. В 1916 г. в Уфе епископом Андреем (Ухтомским) создается кряшенская газета «Дус». Ее тематика было схожа с «Сугыш хабярляре». Здесь публиковались материалы о внешней и внутренней политике, о разных сторонах жизни кряшенского населения (просвещение, религиозное образование, мировоззрение, быт, деревенская жизнь и т. д.), передавались вести с фронта.

Таким образом, после Первой русской революции происходят качественный изменения в развитии письменной и литературной традиции кряшен. Изменения в политической ситуации в стране, эмансипация общества и активность кряшенской интеллигенции в реализации культурных проектов позволили расширить применение родного языка в переводческой и издательской деятельности. Результатом этого стал рост количества светской книжной продукции в общей массе изданий для кряшен.

Схожие явления отмечаются в системе школьного дела. С сокращением финансирования Братства св. Гурия идет планомерное сокращение и ее миссионерских школ — они или передаются на баланс МНП и земских организаций или закрываются. В сохранившихся школах все сильнее чувствуется «кадровый голод». Число правоспособных учителей к 1913 г. в братских школах сокращается до 50%. С началом Первой мировой войны, ощущавшие все более существенные финансовые затруднения церковные и миссионерские организации были вынуждены практически полностью свернуть свою деятельность в области развития конфессионального образования кряшен. Таким образом упразднялось ключевое звено системы кряшенского начального образования, которое сложилось в 1860-х гг.

Тенденции по секуляризации просветительского движения кряшен и трансформации культурно-религиозных институтов созданных в эпоху Н.И. Ильминского приобретают реальные очертания. Фактически происходит разделение религиозно-миссионерских учреждений кряшен на собственно религиозные (структуры православной церкви — приходы, церкви, монастыри, миссионерские организации) и культурно-просветительские (начальные и средне специальные учебные заведения, переводческо-издательские институты). Этот процесс был тесно связан с формированием у кряшен светской интеллигенции, ростом самосознания и изменениями в социальной, культурной и политической ситуации, происходившими в стране в позднеимперский период.

Данные противоречивые явления сказались и на религиозной культуре кряшен. С одной стороны, в начале ХХ в. продолжается встраивание православной обрядности в жизнь сельского населения, повышается влияние христианства. На бытовом уровне семья и поземельная община, в прошлом являвшиеся оплотом традиционных религиозных ценностей, становятся важными институтами бытового православия. Этому способствовало и постепенное включение этнических обрядов и праздников в православный календарь. Важным элементом семейных и общественных торжеств становятся христианские ритуалы, а желанными гостями — православное духовенство. Благодаря переводческой и издательской деятельности и распространению церковного пения на татарском языке православные молитвы и обряды получают широкое распространение в народной массе, а библейские сюжеты и рассказы о христианских святых и мучениках за веру — частью общей религиозно-мифологической картины мира кряшен. Трансляция и передача православных догматов и обрядов происходили через конфессиональные школы, пастырскую деятельность духовенства как в церкви, так и вне ее, а также на бытовом уровне, вербально — от старшего поколения младшему. С другой стороны, отмечается рост секуляризации кряшенского общества, усиление антиклерикальных настроений, в особенности среди сельской интеллигенции, подверженной социалистическим идеям.

Одним из результатов секуляризации сознания молодого поколения кряшенской интеллигенции, связанным с ростом «левой» революционной и антирелигиозной пропагандой, становится появление среди них нового идейного течения. Ее представители, отрицая конфессиональный фактор как ключевой маркер идентичности, считали возможным совмещение кряшенского и татарского секулярного национального самосознания. Эти разнонаправленные процессы показывают качественные изменения, происходившие в просветительском движении кряшен, поляризацию мнений культурной и интеллектуальной элиты о путях дальнейшего развития. В 1920—1930-е гг. эти тенденции проявились более рельефно и начали оказывать все более заметное влияние на этнокультурное движение кряшен.

Подводя итог отметим, что процессы, связанные с формированием особой кряшенской идентичности, «запущенные» православными миссионерами в начале ХХ в., приобрели заметную динамику. В религиозной жизни большинства старокрещеных и части новокрещеных татар происходят качественные изменения, связанные с интенсивным проникновением православной обрядности и этических норм, усилением христианизации в целом. В тоже время культурная мобилизация привела к росту секурилизации кряшенской идентичности и их просветительского движения. Важным этапом в развитии этого процесса стал период Первой русской революции. Объявление свободы совести привело к окончательному выпадению из кряшенского культурно-конфессионального поля отпавших и установлению четких границ между православной и мусульманской конфессиональными группами татар, а также усилению консолидации этнотерриториальных групп кряшен. Другими важными последствиями событий 1905—1907 гг. стали рост революционных настроений среди кряшен, эмансипация общества, усиление влияния светского крыла интеллигенции в общественной и культурной жизни общества, что свидетельствовало о качественных изменениях в этнокультурной самоидентификации представителей данной субэтнической группы.