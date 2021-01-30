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Рафаэль Хакимов: «Степной татарский конь выше монгольской лошади, но меньше арабского скакуна»

15:00, 30.01.2021 9 Сюжет: Рафаэль Хакимов. «Исторический путь татар: перипетии судьбы»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 13-я

Рафаэль Хакимов: «Степной татарский конь выше монгольской лошади, но меньше арабского скакуна»
Фото: gpbz-rostovskiy.livejournal.com

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Мировоззрение номадов

Великая Степь сохраняла свою независимость только как кочевая культура, в противном случае растворялась среди численно превосходящих земледельческих народов. Один из правителей Тюркского каганата собирался строить крепости и монастыри. Ему возразил известный советник Тоньюкук, который сам учился у табгачей (китайцев) и прекрасно знал, кем становятся бывшие кочевники при столкновении с земледельческой цивилизацией:

«Нет! Тюркский народ мал, даже не сотая часть Китая, и единственной причиной того, что мы были в состоянии бороться с ним было то, что мы, кочевые, таскали с собой свои провизии на своих ногах и все мы были сведущи в искусстве войны. Когда мы можем, мы можем грабить, когда мы не можем, мы скрываемся там, где никакая китайская армия не застанет нас. Если мы начнем строить города и менять наши старые обычаи жизни, то мы в один прекрасный день найдем себя всех аннексированными. Более того, главным смыслом монастырей и храмов является внедрение мягкости характера, в то же самое время только жестокие и воинственные правят человечеством».

В Великой Степи размеры земли определяли количество населения и силу государства. Поэтому сильные старались захватить побольше пастбищ и другие сопутствующие ресурсы, такие как вода или орудия производства. Но пастбища имеют ограничения — они должны восстанавливаться, а для этого нужны время и природные условия в виде плодородия и влаги.

Фото: vk.com

Кроме скотоводства, тюрки занимались земледелием, в том числе орошаемым хлебопашеством. Земледелие имеет преимущества в силу большей интенсивности, но оно жестко привязывает к земле и ограничивает мобильность. Море имеет свои преимущества и ограничения. В любом случае даже кораблям нужны пристанища на Суше.

Преимущества кочевников

Исторический прогресс определяется не только техническими изобретениями, но и социальными технологиями, то есть сборкой техники, человека с его навыками и режимом власти. Соединение технических преимуществ с социальными технологиями позволяет обществу перейти на новую ступень развития. Технологические преимущества дали возможность тюркам освоить или/и завоевать огромные пространства в Великой Степи. Однако для возвышения тюрков важно было не только и не столько изготовление лучшего на то время оружия, сколько сборка важных элементов: коня, легкой сабли, сложносоставного лука и седла со стременами. Все это в совокупности предопределило преимущества татар в Великой Степи. Скорость и ударную силу обеспечивала конница, одетая в броню.

Кочевой образ жизни позволял передвигаться целым народам на большие расстояния с большой скоростью даже по сегодняшним меркам. Это предопределило появление великих империй. Многие европейские государства, включая русские княжества, строились вдоль рек. Отдельные государства могли объединиться в империи только благодаря степи.

«Всякий народ, — писал Н.С. Трубецкой, — овладевший той или иной речной системой, оказывался господином только одной определенной части Евразии; народ же, овладевший системой степи оказывался господином всей Евразии, так как, господствуя над протекающими через степь отрезками всех речных систем, он тем самым подчинял себе и каждую из этих речных систем в ее целом. Итак, объединить всю Евразию могло только государство, овладевшее всей системой степи».

Благодаря этим преимуществам кочевники создали великие империи.

Фото: wikipedia.org

Средства передвижения

Степной татарский конь выше и больше монгольской лошади, но меньше арабского скакуна, зато он неприхотлив, вынослив, не требует укрытий ни в жару, ни в холод. Татарские кони выдерживали дальние походы, причем в любое время года, обеспечивая передвижение больших масс людей. Подножный корм они добывали сами даже зимой, разгребая копытами снег.

Наличие заводных коней увеличивало длину перехода, при этом отпадала надобность в привалах. Если уставал один конь, всадник пересаживался на другого и продолжал движение. Воины с собой имели небольшую палатку, но могли спать и на коне. Они до десяти дней обходились собственными припасами еды: курутом (сгущенным и высушенным творогом), вяленым мясом и небольшими запасами муки и проса. Сами лошади частично были источником самотранспортировки продовольствия — одна лошадь могла прокормить 100 воинов.

Скот обеспечивал человека пищей, войлоком для юрты и обуви, кожей для одежды, седла и сбруи. Легкая повозка позволяла перемещать вместе с войсками все хозяйство.

Продолжение следует

Рафаэль Хакимов
ОбществоИсторияКультура Татарстан Хакимов Рафаэль СибгатовичИнститут истории им. Ш.Марджани АН РТ

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 комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 16:15
    Я все ждал, когда Хакимов появится
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  • Анонимно 16:18
    Татарский конь как татарин, монгольский как монгол)
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  • Анонимно 16:18
    Красавцы лошади
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  • Анонимно 17:13
    Все империи истребили сами себя своими набегами. Их правители убили свои народы. Македонский извёл в своих походах греков, все эти половцы, печенеги и другие обитатели степей тоже канули в лету. Поэтому и мечется академик пытаясь пристроить на страницах истории свой народ. Какие лошади были у татар тысячу лет назад. А кто их тогда мерил если даже черепов не сохранилось а всё что можно сейчас пощупать это уже поздние скрещивания конезаводчиков. Там вот и башкиры озаботились башкирской лошалью. И теперь наш академик будет мериться с башкирским оспаривая у кого лошади были выше.
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  • Анонимно 17:16
    есть еще кураж у академика.
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  • Анонимно 17:30
    Издавна известны башкирская, казахская, якутские породы.
    Татарская? Почему про него никто ничего не знал раньше? Только в последние несколько лет возник ниоткуда...
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    Анонимно 18:08
    "Татарскому" коню всего 10 лет.
    Орловский рысак тоже не так давно выведен.
    По историческим меркам.
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    Анонимно 18:46
    Это не главное. Про башкир и казахов мир узнал в двадцать первом веке из-за Рахимова и Назарбаева, а татар мир знает с тринадцатого века.

    Зал смеётся. Бурные аплодисменты.
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  • Анонимно 18:57
    Женщины - рано или поздно - делают из любых воинственных кочевников мирных подкаблучников-горожан.

    И в монастыри мужчины прячутся от женщин.
    Но уже и в мужские монастыри женщины давно проникли.
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