«Первым делом Хаджи Герай позаботился о защите своих владений»

Из истории крымских татар, династии Гераев, потомков Джучидов, и становление нации

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Приход к власти в Крыму Хаджи Герая и формирование крымскотатарской государственности (1442—1466)

В.П. Гулевич

Хаджи Герай родился в Литве вблизи г. Троки в конце XIV в. или начале XV в. после побега семьи из Крыма. Его отец Гиясаддин был сыном Таш-Тимура и, видимо, скончался довольно рано. О ранних годах жизни Хаджи Герая источники умалчивают. Известно лишь, что какое-то время он был наместником в г. Лида, где «хлеб и соль ел» пока не стал ханом. На правление от имени «всей Орды Перекопской» его позвали главы наиболее влиятельных крымских кланов Ширин и Барын. Ханом же его провозгласили якобы прямо в литовской столице, после чего дворный маршалок Радзивилл Остикович сопроводил нового правителя прямо в Крым, где и посадил на трон.

Очевидно, что это отображение литовского взгляда на борьбу за власть в Крыму, да и то лишь на последнем ее этапе в значительно искаженном виде. Ездил ли Раздивилл в Крым, неизвестно, как ничего не известно и о характере возможной помощи ВКЛ своему крымскому протеже. Но призвание Хаджи Герая на правление действительно было общим решением крымских беев. Недаром 2 октября 1442 г. король Владислав III выделил крупную сумму на подарки не только «императору», но и четырем главным татарским князьям.

«Солхатская война», вспыхнув весной 1441 г., утихла до конца лета. Что происходило в это время в Крыму, источники умалчивают, но уже в начале октября Каффа приняла в подарок коня от «императора» Хаджи Герая, которого по неизвестным причинам вскоре пришлось вернуть. В это же время произошло и переназначение высших должностных лиц в Солхате.

Возвращение ханского подарка — случай беспрецедентный. По всей видимости, Хаджи Герай не смог закрепиться на правлении, и генуэзцы поспешили оправдаться перед Сайид-Ахматом II, отстоявшим свою власть в Крыму осенью 1441 г. Но уже к весне следующего года Сайид-Ахмат II был изгнан из Крыма, а весной 1442 г. Хаджи Герай начал чеканить на полуострове свою монету, что свидетельствует о его утверждении на правлении.

Каффинские власти поспешили наладить связи с новым правителем и одарили его на сумму 33 016 аспров. Не остались без внимания Тегене Ширин, сын которого Мирза (очевидно, Кара-Мурза) получил подношений на 1 210 аспров, и ханский брат Джан Герай Султан, получивший деньги и вино.

Во время переговоров Хаджи Герая с генуэзцами в начале мая 1442 г. в Крыму с многочисленным сопровождением оказался сын Улуг Мухаммада Касым, «который прибыл с 500 невольниками в Каффу». Каффинцы содержали его за свой счет не менее двух недель и лишь 23 мая заплатили 5 тысяч аспров за переправку лошадей Касыма в Матрегу (Тамань), с которыми за пределы Крыма, по всей видимости, на том же судне отбыл и сын бывшего крымского правителя.

Участвовал ли Касым в «Солхатской войне» или прибыл для продажи рабов, сказать сложно. Но поскольку источники не называют его «императором», то, по всей видимости, он не был избран крымскими беями на правление, либо же мог бороться самостоятельно, хотя в этом случае ему было сложно рассчитывать на успех. Можно допустить, что Касыма пригласили генуэзцы и воевал он на их средства, но сложно согласиться с мыслью, что сын Улуг Мухаммада боролся против крымских беев на стороне врага своего отца Сайид-Ахмата II.

Урегулировав кое-как отношения с генуэзцами, первым делом Хаджи Герай позаботился о защите своих владений. Сайид-Ахмат II приходился Хаджи Гераю двоюродным братом и был не из тех, кто мог смириться с потерей владений. Изганный из Крыма хан в конце марта — начале апреля 1442 г. сильно разорил Галичину, но уже в конце июля потерпел поражение от Хаджи Герая.

Общая угроза со стороны Сайид- Ахмата II объединяла интересы всех правителей, соседствовавших с его Ордой: Польского королевства, ВКЛ, Молдавии и Крыма. Из текста литовского-молдавского договора от 8 июня 1442 г. следует, что Литва будет помогать молдавскому воеводе Илье против всех его врагов, кроме польского короля Владислава III и «царя татарского», которым мог быть только Хаджи Герай. Где-то в июле 1442 г. Хаджи Герая посетил уже польский посол Теодорик Бучацкий. Для ВКЛ союз с Крымским ханством приобрел особую важность после побега к Сайид-Ахмату II кн. Михаила, сына убитого великого князя литовского Жигимонта. Поэтому в договоре с молдавским воеводой Штефаном от 25 июня 1447 г. крымский «царь татарский» снова выступает как союзник ВКЛ. В конце 1447 г. посольство крымского «татарского императора» поздравляло Казимира IV с избранием его польским королем.

Сайид-Ахмат II на ханском престоле. Миниатюра Лицевого летописного свода. Источник: wikipedia.org

О событиях в самом Крымском ханстве в этот период сведений мало. Хаджи Герай не питал к Каффе ни любви, ни доверия, и дипломатические контакты с генуэзцами сравнительно с предыдущими годами несколько сократились. Каффинцы лишь раз получили от хана в подарок лошадей в апреле 1447 г. и изредка обменивались с ним письмами (май и июнь 1442 г., июнь, июль, август и октябрь 1446 г., май, июнь, август и ноябрь 1447 г.). Дипломатическая инициатива генуэзцев ограничилась одним посольством к хану в июне — июле 1442 г., целью которого были прежде всего торговые интересы. В марте, июне и июле 1446 г. каффинские источники упоминают «татарского императора», его посла, даругу и господина Солхата. В мае 1447 г. Генуя попыталась привлечь Хаджи Герая на свою сторону в конфликте с Трапезундом и предложила подписать ему соответствующий союз, но был ли он подписан, неизвестно.

Когда Казимир IV 9—21 августа 1448 г. пребывал на Подолье, к нему прибыл крымский «посол татарского хана по имени Калина с обещаниями от того же хана прислать военную помощь против воеводы Петру [II] в случае, если тот откажется подчиняться». После совета в тесном кругу приближенных король одарил посла и «дал ему некоторые поручения к хану, которые для многих остались тайной». В это время Сайид-Ахмат II был безраздельным правителем западной части Улуса Джучи, за исключением Крыма. В феврале — марте 1448 г. он «воевал» Галичину. В сентябре 1448 г. какой-то хан, скорее всего Сайид-Ахмат II, напал на Подолье и сильно разорил его. Поляки связывали это событие с переговорами Казимира IV с Калиной. Нападение скорее можно связать с приездом к Сайид-Ахмату II кн. Михаила, прибывшего в его Орду не позднее июня 1448 г. Летом 1448 г. хан напал на ВКЛ, и Казимир IV вынужден был отправить против него сильное войско, поскольку тот обещал кн. Михаилу помощь в борьбе за трон ВКЛ. Не давал Сайид-Ахмат II покоя и Молдавии, чей воевода Петру II 22 августа и 22 ноября 1448 г. в присяге на верность Казимиру IV называл татар общим врагом.

В конце 1448 г. Петру II умер, и поляки оказали военную помощь Алексэндрелу, сыну бывшего молдавского воеводы Ильи. Вероятно, верный своим обещаниям Хаджи Герай участвовал в этом походе, и во время этого беззащитный Крым был захвачен конкурентом. Предположение это основано на монете с генуэзским порталом и ордынской двузубой тамгой, битой в Каффе во времена каффинского консула Джованни Джустиниани Лонго (1449-1450 гг.). Хаджи Герай же чеканил на своих монетах исключительно трехногую тарак-тамгу. При каких обстоятельствах это могло случиться, по всей видимости, не без помощи генуэзцев, нам остается пока лишь догадываться.

Захватить Крым в конце 40-х гг. XV в. мог лишь хан Сайид-Ахмат II. Контроль над Крымом увеличил его силы, и уже с начала 1449 г. он нещадно громил польско-литовские владения. При его поддержке кн. Михаил захватил ряд замков на Чернигово-Северщине, Киев и Клецк. В марте того же года татары вновь напали на литовские владения. В июне кн. Михаил с татарами снова разорял литовские владения. Но этот успех был временным. Казимир IV собрал войска и до конца июля вернул под свой контроль захваченные земли.

Великий князь московский Василий II, владениям которого Сайид-Ахмат II в 1449 г. «много зла учинил», имел с ним свои счеты. По его приказу сын Улуг Мухаммада Якуб был отправлен на помощь литовцам. 31 августа 1449 г. Казимир IV и Василий II заключили компромиссный мир, в котором, в частности, договорились не признавать Сайид-Ахмата II и о дальнейших совместных действиях против татар.

Казимир IV. Воображаемый портрет работы Яна Матейко, 1890—1892. Источник wikipedia.org

Казимир IV написал магистру Ордена победную реляцию о том, что лишил Сайид-Ахмата II власти, дал татарам нового хана, а побежденный хан убежал к Пятигорам. Но изложенные известия оказались или ошибочными, или же были откровенной дезинформацией. Уже в феврале 1450 г. кн. Михаил вместе с сорока тысячами татар Сайид-Ахмата II контролировал на Руси семь городов и якобы даже планировал идти на саму Литву!

В августе 1450 г. Сайид-Ахмат II разделил свои силы на четыре части и жестоко опустошил Галичину и Подолье, дойдя аж до Белзской земли. В январе 1451 г. Галичина пострадала от новых нападений. Одновременно с набегом Сайид-Ахмата II на польско-литовские владения его сын «царевич Мазовша» напал на Москву.

Летом того же года на Волыни «татары отвоевали у [князя] Ивана Чарторыйского… один замок, который они держат с князем Михаилом».

24 июня 1452 г. Сайид-Ахмат II напал на Восточное Подолье, захватил замок Ров и пленил много людей. В конце августа — сентябре 1452 г. он напал на Галичину и дошел до Львова. Пять раз татары делали вид, что ушли и, дождавшись, когда люди покидали укрытия, снова возвращались. Также в 1452 г. татары совершили нападение на Тану, и угроза его повторения ханским сыном оставалась даже в следующем году.

Когда и как Хаджи Герай вернул себе власть, неизвестно. Случилось это не позднее конца 1451 г., поскольку в декабре в Вильно Казимир IV встретился с ханским посланником и получил от него уверения, что хан или его сын помогут королю в тяжелой войне против Ордена. Видимо, Хаджи Герай не только вернул себе утраченные владения, но и нанес поражение Сайид-Ахмату II, поскольку в письме каффинских властей от 21 января 1453 г. сказано о том, что «Джан Герай Султан, брат этого императора Хаджи Герая, недавно перехватил народы [хана] Сайид-Ахмата [II]».

Вернув власть, Хаджи Герай перенес свою городскую резиденцию в неприступный г. Кырк-Йер, где хранил свою казну. В начале 1453 г. консул Каффы Боруэле Гримальди писал, что Кырк-Йер стал «местом пребывания императора, где сам император приказал построить и возвести с большим старанием дворец и где он сам живет не так, как принято у императора татар, но [так], как если бы он был латинским купцом».

Чуфут-Кале (Кырк-Йер), 1897. Фото: Антон Юлиус Стуксберг/humus.livejournal.com

Вообще же, Кырк-Йер и его жители имели особый статус и права, данные ханом в ноябре 1459 г. и потом еще неоднократно подтвержденные его наследниками в 1468 г., 1478/79 и 1515 годах, о чем помнили даже в XVII в. Именно там в 858 г. х. (1 января — 21 декабря 1454 г.) возобновилась чеканка ханской монеты. Впрочем, город был лишь временной резиденцией, предназначенной скорее для экстренных случаев, когда возникла опасность, поскольку не только сам хан, но даже его внук Мехмед Герай I еще часто кочевали.

Восстановив свою власть, Хаджи Герай взял курс на решительное ослабление позиций генуэзцев и занялся откровенным вымогательством. Он посылал в город свою мать, сына и другую родню, которых генуэзцы вынужденно одаривали ценными подарками и дорогой одеждой.

Расправившись с Сайид-Ахматом II, Хаджи Герай едва не стал жертвой своего брата, которого, судя по всему, поддержали генуэзцы. Перехватив людей Сайид-Ахмата II, Джан Герай Султан «сделался императором, намного более могущественным, чем этот Хаджи Герай. Этот султан теперь располагается с названными народами в округе Илличе, и говорят, что, когда он переместится в эти [края, т. е. в пределы Крымского полуострова], наделит [их] почестью, и это дело, насколько мы знаем, вызвало у Хаджи Герая определенный страх. [И поэтому] он не прекращает обращаться с нами так же, как ранее. Если этот Джан Герай переместится в эти [края], мы возьмемся за дело, и от него мы получим то, что согласно и в зависимости от нашего усмотрения окажется выгодным и почетным для этого города [Каффы]».

«Округ Илличе», где расположился Джан Герай Султан, локализируют на городище Днепровское-2 на Правобережье Днепро-Бугского лимана в шести километрах от древней Ольвии. Когда он возник, неизвестно, но в 1374 г. там уже проживали генузцы во главе с консулом. В 1381 г. «господином округа» Илличе был некий Акбога. К концу 30-х годов XV в. замок перешел в частное владение генуэзцев и стал важным пунктом на пути доставки зерна из придунайских областей в Каффу. Летом 1441 г. по приказу Генуи замок был забран коммуной Каффы, но некто Джулиано ди Гвизальди и Грегорио Туррилья восстановили его. Действия Гвизальди и Туррилья противоречили закону. 9 июня 1449 г. в Крым полетел приказ разрушить Илличе, но его фортификации остались нетронутыми.

Интерес Каффы в конфликте братьев состоял в уменьшении или же полной отмене тяжелой дани, что в случае удачного стечения обстоятельств для Джан Герай Султана можно было бы потребовать у него в обмен за признание его ханом. Поскольку в дальнейшем Джан Герай Султан в источниках не упомянут, можно предположить, что он либо вынужден был бежать из ханства и вскоре умер, либо погиб в борьбе, либо же был казнен за мятеж.

Радзивилл Остикович. Источник: wikipedia.org

Татарский фактор в международной политике всей Восточной Европы продолжал играть важную для ВКЛ роль. Из-за сложных отношений Казимира IV с литовской элитой виленский воевода Ян Гаштовт склонялся к провозглашению великим князем литовским Радзивилла Остиковича. В начале 1453 г. тот даже выехал к Сайид-Ахмату II с целью заручиться его военной помощью. Но эти планы сорвал не кто иной, как Хаджи Герай, который летом того же года нанес своему ордынскому врагу сокрушительное поражение и захватил не только вражеский обоз (Орда-Базар), но и самого Радзивилла.

Двойная неудача на протяжении короткого времени стала переломной в судьбе Сайид-Ахмата II. Он вместе с сыновьями, женами и всего лишь с тремя сотнями приближенных «бояр» нашел пристанище у киевского князя Семена Олельковича, где якобы получил полное обеспечение от Казимира IV. После этого о самом хане долго не было слышно, но его люди доставили соседям еще немало бед. Так, в начале 1453 г. они напали на Волынь, разграбили Луцкую землю, дошли до Олесько, где взяли ясырь 9 тыс. чел. и беспрепятственно исчезли. Вернулись они в апреле и напали на Подолье, но там дважды потерпели поражение. В том же году ханский сын Солтан пытался перейти р. Оку и напасть на московские владения, но получил отпор.