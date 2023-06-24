Роль фольклорных коллективов в сохранении и трансляции традиционной культуры

Из истории формирования кряшенского сообщества

Одну из субэтнических групп татарского народа — кряшен — называют уникальным народом, который продолжает жить по своим традициям и сохранять свою культуру в современном мире. Как шло формирование кряшенского сообщества, какие факторы повлияли на этот процесс, в монографии «Становление и генезис кряшенской идентичности» рассказывает авторский коллектив Института истории им. Марджани.

Роль фольклорных коллективов в сохранении и трансляции традиционной культуры

Фольклор в культуре кряшен имеет особое значение. По мнению современных представителей кряшенской интеллигенции, фольклор — это основа культуры кряшен, воплощение их многовекового историко-культурного достояния.

История фольклорного движения кряшен насчитывает несколько десятков лет и может быть разделена на два крупных периода: до 1989 года и после 1989 года, когда в Татарстане зародился современный общественный активизм кряшен. В советское время, когда происходило институциональное оформление фольклорных ансамблей, их развитие протекало в целом в едином ключе, без особенных качественных изменений. Этнокультурная активизация кряшен в конце 1980-х — начале 1990-х гг., в связи с изменившейся общественно-политической ситуацией в стране, привела к интенсификации в их среде консолидационных процессов и вовлеченности в работу по сохранению этнокультурных традиций, обычаев и возрождению прогрессивной обрядности. Вместе с тем пробуждение этнокультурной идентификации в широких слоях кряшенского населения проявилось в их повышенном интересе к своей этнической истории, культуре и религии.

До 1989 г. количество фольклорных ансамблей, транслировавших и репрезентировавших этнокультурные традиции кряшен в Татарстане, было относительно невелико. Среди них:

«Бигəш» (с 1991 г. — народный) — в селе Старое Гришкино Менделеевского района РТ, основан в 1940 г. Р. Шакировой; «Игəнə» — в селе Ляки Сармановского района РТ, основан в 1974 г. Р.С. Асановой; «Кəлəем» («Мое Калейкино») — в селе Калейкино (большая часть населения — кряшены) Альметьевского района РТ; «Борды» — в селе Бурды Тукаевского района РТ, основан в 1985 г. В.Н. Касакиной; «Питрау» — в селе Мелекес Тукаевского района РТ, основан в 1986 г. Р.С. Прохоровой.

В начале 1990-х гг. в сельской местности возникло еще несколько фольклорных коллективов кряшен: «Көмеш тəңкə» («Серебряная монета») — в 1991 г. в селе Зюри Мамадышского района РТ; «Сəвəлəй» (Савалеево) — в селе Савалеево Заинского района РТ. Ряд фольклорных ансамбль кряшен создаются во второй половине 1990-х — 2000-е гг.: «Аланлык» — в 1997 г. в селе Федотовка Лениногорского района РТ; «Карендəшлəр» в селе Крещеная Ерыкса Мамадышского района РТ и другие.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

Эти коллективы осуществляли свою деятельность в следующих направлениях:

сбор и фиксация этнического фольклорного материала, производимые как в рамках их родного поселения, местности, так и за их пределами в ходе экспедиций, а также его изучение; разнообразная работа с фольклорным материалом — его изучение, осмысление, творческая обработка, работа над репертуаром; создание аутентичных или стилизованных элементов сценического костюма и инвентаря.

Так, в анкете сообщается, что участники ансамбля «Кəлəем», в том числе, изучали древние обряды и обычаи кряшен, особенности традиционных нарядов, собирали образцы старинной вышивки, шили сценические костюмы, разучивали песни.

Перечисленные фольклорные ансамбли обычно базировались в сельских клубах, районных, городских домах культуры. Их репетиции проходили от одного до трех раз в неделю. Коллективы проводили регулярную концертную деятельность, принимали участие в районных, городских, республиканских и всероссийских (до 1991 г. — всесоюзных) культурно-массовых мероприятиях. Однако у фольклорных коллективов кряшен до начала 1990-х гг. имели место и недостатки:

небольшое количество музыкантов-инструменталистов в их составе, узкий круг используемых ими инструментов; слабая степень вовлеченности молодого поколения в работу коллективов, что вызывало определенный «разрыв» в преемственности традиций; отсутствие коллективов-спутников, самостоятельных детских фольклорных групп.

К примеру, детский коллектив устного народного творчества в селе Ляки Сармановского района РТ был создан только в 2015 г. К тому же и общее количество подобных творческих объединений, не считая частных семейных самодеятельных ансамблей, в тот период было относительно невелико. Негативно сказывались нехватка квалифицированных кадров (специалистов в области кряшенской культуры), финансовых средств, методической и репертуарной литературы, а в более общем масштабе — ограничения в плане творческого самовыражения.

Значительные изменения в фольклорном движении стали происходить с начала 1990-х гг. Приметой времени было то, что в этом движении — создании и функционировании самодеятельных творческих объединений, в организации и проведении массовых культурных мероприятий — активное и непосредственное участие стали принимать вновь образованные кряшенские общественные объединения. Изменения коснулись также и специфики административно-территориальной привязки и распределения новых коллективов. В начале — середине 1990-х гг. они впервые начинают создаваться в городах республики.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

Возникновение фольклорных ансамблей в крупных городах Татарстана было тесно связано с консолидацией местного кряшенского населения и созданием формализованных общественных структур. В Казани такой структурой было Этнографическое культурно-просветительное объединение кряшен (далее по тексту — ЭКПОК). Своей задачей казанское ЭКПОК определило способствование повышению уровня материальной оснащенности имеющихся кряшенских фольклорных коллективов, а также созданию новых. В 1990 г. по инициативе заслуженной артистки Республики Татарстан Г. Казанцевой, отвечавшей в Совете ЭКПОК за развитие самодеятельного искусства, был создан и под ее же руководством начал успешную концертную деятельность фольклорный ансамбль «Айбагыр» («Подсолнух»). Он принимал активное участие в концертных программах культурно-просветительских мероприятий, организованных казанским обществом кряшен, и стремился побудить кряшенское население на местах — в населенных пунктах Татарстана — к социальной и этнокультурной активности. В 1995 г. в Казани под таким же названием («Айбагыр») был организован семейный ансамбль, возглавляемый уроженцем села Крещеные Казыли Рыбно-Слободского района РТ, членом Правления Казанского ЭКПОК А.В. Харитоновым.

В 1993 г. на базе Набережночелнинского ЭКПОК был создан фольклорный ансамбль кряшен «Карендəшлəр» («Сородичи») под руководством учителя музыки школы №49 Валериана Васильева. В Нижнекамске объединение кряшен под руководством Т. Багаутдиновой возникло 29 ноября 1991 г., с самого начала оно поставило перед собой задачу организовать фольклорный ансамбль. После ряда неудачных попыток за решение этого вопроса взялась педагог А. Бутяева. 9 января 1994 г. было проведено первое организационное собрание ансамбля, получившего название «Сүрəкə». Этот ансамбль вел успешную концертную деятельность, участвовал не только в кряшенских, но и в общенациональных, республиканских культурных мероприятиях и праздниках. В его составе были представители разных возрастов и разных этнических групп. Доброй традицией ансамбля стал ежегодный концерт, посвященный народному празднику Олы көн (Пасха), на который в Нижнекамск съезжались гости из окрестных городов и деревень.

В эти годы создаются фольклорные коллективы на базе учреждений общего и этнокультурного образования. Эти объединения изначально, как правило, имели отношение к детской или молодежной возрастной категориям. подобные культурно-образовательные формирования, создаются в 1990-е — 2000-е гг. в школе деревни Старое Гришкино Менделеевского района РТ («Бигəшкəй»), в школе села Шадчи Мамадышского района РТ («Көмеш тəңкəлəр»), школе села Мелекес Тукаевского района РТ («Питрау»), школе №8 г. Нижнекамска («Асыл бизəк»), школе села Новый Мелькен Мензелинского района РТ («Айбатыр»).

Механизм создания подобного культурно-просветительского образования можно проследить на примере детского фольклорного ансамбля «Энҗе бөртеклəре» («Жемчужины»), созданного в 2001 г. в г. Нижнекамск при Центре детского творчества под руководством педагога А.Т. Усачевой. Все началось с обращения А.Т. Усачевой в начале 2000-х гг. к руководству Центра детского творчества с предложением создать кружок, на занятиях которого дети смогут познакомиться с песнями, танцами, культурой и другими аспектами жизни разных народов. Кружок был создан в сентябре 2000 г. С учетом запросов воспитанников и их родителей был организован отдельный ученический ансамбль. В ансамбле осуществлялось в том числе обучение песням и танцам кряшен Мамадышского района РТ. В качестве главной цели выдвигались сохранение и передача этнокультурного наследия кряшен от старшего поколения младшему: «сохранившиеся лишь в памяти старшего поколения, до этого времени не звучавшие в исполнении ни одного артиста кряшенские песни донести до детей». Это подтверждает тот факт, что подобные коллективы создавались по инициативе «снизу».

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

Среди идентифицированных по дате возникновения 52 кряшенских фольклорных ансамблей, существовавших к концу 2000-х гг. в Татарстане вне зависимости от их возрастной дифференциации, 16 были созданы в 1990-е гг., 26 — в 2000-е гг. Это свидетельствует о том, что процесс создания новых фольклорных коллективов в 2000-е гг. ускорился. В 2002 г. при Общественной организации народности кряшен Казани был создан Кряшенский фольклорный центр (КФЦ), нацеленный на возрождение традиционных ценностей культуры кряшен. Основная задача, которую ставил перед собой Центр — пробуждение активности носителей кряшенского фольклора, восстановление условий для полноценного развития кряшенской этнической культуры и фольклорной преемственности поколений. В том же году был открыт фольклорный класс при воскресной школе Тихвинского прихода Казани. В течение одного года его руководителем была Г. Казанцева, затем — Г. Макаров.

Одновременно с этим при Казанском государственном университете культуры и искусств (КазГУКИ) в 2002 г. под руководством Геннадия Макарова был создан кряшенский студенческий фольклорный ансамбль «Бермянчек» («Верба»), приступивший к созданию сценических вариантов произведений этнического искусства кряшен. Главная цель образования этого коллектива состояла в ознакомлении широких масс населения с музыкальной культурой разных этнотерриториальных групп кряшен (Закамской, Предкамской, Бакалинской групп, по нагайбакам). Ансамбль активно выступает на различных концертных площадках Казани при проведении городских и общекряшенских культурных мероприятий. В 2008 г. на основе этого коллектива был создан Государственный фольклорный ансамбль кряшен РТ «Бермянчек», который продолжил работу по поиску новых форм репрезентации этнической культуры кряшен и созданию новых произведений. Постановление о его создании было принято в феврале того же года Кабинетом министров РТ. В декабре 2009 г. в концертном зале Филармонии состоялась презентация ансамбля, которая получила высокую оценку зрителей. Коллектив ансамбля совершил гастроли по многим городам и селам Республики Татарстан, а осенью 2010 г. дал концерт в Санкт-Петербурге, где также получил высокую оценку публики.

Таким образом, фольклорные коллективы кряшен, зародившиеся в советский период, с начала 1990-х гг. переживали новый этап в своем развитии. Этот этап был связан, в первую очередь, с возникновением в культурной жизни кряшен процессов, не характерных для предыдущих лет, чему способствовало изменение общественно-политической обстановки в стране.

В 1990-е — 2000-е гг. повышается уровень материальной, финансовой, творческой и организационной самостоятельности этих коллективов, открывается широкий простор для сотрудничества, взаимодействия, кооперации с различными лицами, структурами, организациями; получает распространение участие физических и юридических лиц в разносторонней поддержке кряшенского фольклорного движения в целом и отдельных его субъектов. Этот фактор был особенно важен и влиял на результативность проводимой в этой сфере работы, поскольку общественные организации не имели собственного существенного дохода или прямого государственного финансирования и остро нуждались в спонсорской помощи для реализации своих потребностей и инициатив.

Помимо перечисленного, начиная с 1990-х гг. существенное влияние на жизнедеятельность коллективов народного творчества начинают оказывать вновь образованные общественные организации кряшен. Эти общественные объединения участвовали и в формировании общественного запроса, превратившегося в основной триггер развития фольклорного движения. Этот запрос выражался, в частности, в желании представителей общественности кряшен видеть преобладание оригинальности и первозданности в репертуаре фольклорных ансамблей, а также аутентичности и репрезентативности транслируемых ими образцов культуры.

Продолжение следует...