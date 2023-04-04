Турецкое вторжение в Крым во второй половине XV века

Из истории крымских татар, династии Гераев, потомков Джучидов, и становление нации

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

Глава 4. Османский Крым

4.1. Турецкое вторжение в Крым (1475 г.).

В.Л. Руев

Черноморский бассейн стал средоточием торговых путей, связывающих государства Востока и Запада. Первоначально значимость этого региона для мировой торговли оценили венецианцы и генуэзцы, к которым присоединились иные государства, обеспечивающие транзит по своей территории. Главным узлом черноморской торговли оставался Константинополь, надежно контролировавший пролив Босфор. Захват Константинополя 29 мая 1453 г. позволил туркам-османам приобрести политические, экономические, религиозные и репутационные выгоды. Но вместе с этим обнажилась иная проблема. Военная машина Османской империи, имевшая блестящий опыт сухопутных сражений, оказалась не готова к ведению боевых действий в морских акваториях по причине заметной слабости собственных военно-морских сил. Последние к середине XV в. были достаточно малочисленными и использовались османами для небольших военных операций. Однако Венецианская война (1463—1479) привела к усилению военного флота Османской империи, который к середине 70-х годов XV века стал представлять собой грозную силу.

Осада Константинополя. Источник: wikipedia.org

В пределах третьей четверти XV века европейским купцам удалось компенсировать потерю проливов Босфор и Дарданеллы путем диверсификации торговых путей через территорию Молдавии. Ключевую роль в этом процессе стали играть молдавские порты Килия и Монкастро, а также основные торговые пункты генуэзцев — Каффа, Солдайя, Тана, Амастрида, Матрега. Кроме того, часть товаров перебрасывалась сразу к бассейну Средиземного моря через государство Ак-Коюнлу и Мамлюкский султанат. Война за контроль над черноморской торговлей в замыслах военно-политической верхушки Османской империи эволюционировала от действий за обладание этими опорными пунктами до захвата территорий вражеских государств с тотальным превращением Черного моря во внутреннее «Османское озеро». Стратегические направления и тактические инициативы агрессии османов против государств Черноморского бассейна в значительной степени сочетались с действиями Венецианской войны.

После успешного завершения Константинопольской кампании в 1453 г., с 1456 г. последовала Трапезундская, которая к 1461 г. позволила не только ликвидировать государственные образования Южного Причерноморья, но и ослабить Ак-Коюнлу. Полученные результаты позволили не только парализовать часть неконтролируемых османами торговых путей вдоль южного побережья Черного моря, но и обезопасить восточные границы Османского государства.

Далее Мехмед II попытался разрубить «гордиев узел» тотального контроля над черноморской торговлей путем захвата опорных торговых пунктов Молдавии. В 1462 г. Валахия, отделявшая Молдавию от Османской империи, попадает в вассальную зависимость от последней. Молдавский господарь Стефан Великий оказывается между двух огней — Венгерским королевством и османами. В 1467 г. Стефан одерживает победу над войсками венгерского короля Матиаша Корвина. К началу 70-х гг. XV в. Молдавское княжество настолько окрепло, что стало представлять существенную угрозу для самой Османской империи в регионе. В это время Мехмед II сосредоточивает основные силы против Венеции и Ак-Коюнлу. Это позволило Молдавии не только вернуть себе ключевую роль в черноморской торговле, но и в 1473 г. посадить на валашский престол своего ставленника Лайоту Басараба. Дань своему сюзерену Стефан перестал платить еще в 1470 г. Стремительное усиление Молдавии привело к появлению на границах Османской империи смертельно опасного врага. Зимой 1474/75 гг. Мехмед II попытался окончательно разрешить «молдавский вопрос», отправив против Стефана Великого стотысячную армию. Однако в битве под Васлуем 10 января 1475 года она была разбита молдавским войском.

Лайота Басараб. Источник: wikipedia.org

Одновременно накалилась внутриполитическая обстановка в Крымском ханстве, а также усилились противоречия между крымскотатарской аристократией и генуэзской администрацией. В начале 1475 г. встал вопрос кандидатуры на должность тудуна (ханского представителя и сборщика налогов) вместо умершего Мамака. Основными кандидатами стали братья и сын умершего — Эминек, Кара-Мурза и Сейтак. Первоначально вакантное место занял Эминек, однако вскоре его амбиции на новой должности привели к разногласиям с Менгли Гераем и стали причиной последующего смещения. В результате интриг, тайных переговоров, взяток и шантажа новым тудуном стал сын Мамака Сейтак. Опальный Эминек 13 февраля 1475 г. отправляет в Стамбул письмо, в котором призывает османского султана выступить против Каффы, обещая поддержку. После назначения на должность тудуна Сейтака Эминеку удалось в марте 1475 года убедить знать низвергнуть Менгли Герая, место которого занял Хайдер. Свергнутый хан укрылся за стенами Каффы, а город был осажден силами ширинских беев, руководимых Хайдером и Эминеком.

Одновременно в начале весны 1475 г. княжество Феодоро теряет своего правителя — умирает князь Исаак. Княжеский престол занимает анонимный правитель, называемый в источниках «текфур» («текур»). Вероятно, новому князю не удалось завоевать авторитет среди подданных, что привело к сравнительно легкой узурпации власти в начале июня 1475 г. со стороны шурина молдавского господаря Стефана Великого — выходца из феодоритского княжеского рода по имени Александр.

Подобное благоприятное стечение обстоятельств на крымских берегах позволило османским командующим разработать новый план военных действий на лето 1475 года. Согласно этому замыслу, турки совместными действиями сухопутной армии и военно-морского флота должны были нанести два удара — по государственным образованиям в Северном Причерноморье и по Молдавии. Для этих целей на границу с Валахией выдвигалась новая стотысячная армия при личном участии султана, а к крымским берегам — военно-морские силы с десантом из числа янычар и азапов под командованием великого везира Гедика Ахмеда-паши. Гедик Ахмед должен был захватить Каффу и Капитанство Готия, а также таманские владения генуэзцев и Тану. После этого планировалась блокада и осада крепостей Килии и Монкастро. С началом предполагаемой осады этих крепостей основные сухопутные силы турок должны были пересечь османско-валашскую границу в направлении валашско-молдавского пограничья. Таким образом, Молдавию предполагалось атаковать с двух сторон с одновременным захватом двух опорных торговых пунктов на западном побережье Черного моря.

Фото: litlife.club

На начальном этапе реализация этого замысла складывалась для османов удачно. Сухопутная армия была выдвинута к границе Валахии, а 31 мая 1475 г. османский флот, насчитывавший до 500 судов различных типов с десантом артиллерией и припасами, показался на рейде Каффы. Численность османского военного контингента, отправленного к берегам Крыма, разные авторы оценивают в пределах 20—70 тыс. человек. Сопоставление данных о вместимости различных типов кораблей и сведений о родах войск, отправленных под командованием Гедика Ахмеда-паши, позволяет сделать вывод, что численность экспедиционного корпуса османов не превышала 20 тыс. человек. Среди них было около 10 тыс. азабов, 6 тыс. янычар, 3 тыс. конницы-сювари, а также подразделение артиллеристов-топчу с не менее 14 тяжелыми осадными пушками и пушками со стволами меньших диаметров. Отметим, что участие в боевых действиях в Крыму принял практически весь янычарский корпус.

Генуэзская Каффа имела одну из масштабных в Северном Причерноморье фортификационных систем, которая состояла из цитадели и внешнего оборонительного кольца, дополнительно усиленного еще одной крепостной линией и рвом. Площадь города превысила к моменту османского вторжения 80 га, население, по нашим подсчетам, составляло в пределах 20—30 тыс. человек. Помимо мощных оборонительных сооружений имелся внушительный арсенал огнестрельных орудий, насчитывавший 198 единиц.

«В один из дней они вошли в порт Кефе. Сразу же выпрыгнули. Вышли на сушу. Были выкопаны траншеи и установлены пушки», — так о начале осады Каффы сообщает современник этих событий Ашик-паша-заде. В общей сложности она продолжалась с 1 по 6 июня, при этом обстрел укреплений начался со 2 июня. Скорой сдаче крепости способствовал сразу целый ряд факторов: этноконфессиональные противоречия между армянской общиной и генуэзской администрацией во главе с консулом Антониотто ди Кабелла; продовольственный кризис, вызванный блокадой города сторонниками Эминека и Хайдера еще с марта 1475 г.; паника среди городских жителей в результате беспрерывного обстрела Каффы огнестрельной артиллерией и зажигательными снарядами. Имевшийся у защитников грозный арсенал огнестрельного оружия фактически остался без применения, поскольку предназначался для осады крепостей, но не для обороны. 6 июня к Гедику Ахмеду-паше отправились парламентеры Джулиан дел Фиеско, Баттисто д'Алегро, Систо Чентурионе, Грегорио Росси с предложением принять капитуляцию города при условии сохранения жизни и имущества купцов и горожан с выплатой поголовной денежной контрибуции. Великий везир согласился на эти условия, и Каффа сдалась на милость победителя.

Источник: feolib.crimealib.ru

Однако милости ждать не пришлось. Гедик Ахмед-паша нарушил свое обещание — часть горожан была продана в рабство, часть переселена в Стамбул, а оставшиеся жители должны были произвести выплаты в размере половины своего имущества. В плен попал и опальный хан Менгли Герай, которого отправили в столицу Османской империи. Источники сообщают, что в результате переговоров ширинских беев с османами предполагалось Каффу передать под юрисдикцию Крымского ханства. Но и это обещание было нарушено Гедиком Ахмедом-пашой. Город вместе с богатейшей добычей перешел под длань османского султана. Знать Крымского ханства добровольно признала главенство османского султана. Об этих событиях с обеспокоенностью сообщал Стефан Великий в своем послании к венгерскому королю Матиашу Корвину, датированном 10 июнем 1475 г.: «Что касается турок, говорили, что подплыл морем Ахмет Паша на кораблях и стремительно осадил Каффу, и сражался с Каффой три дня, но на четвертый день турки взяли верх и завладели приступом Каффой, которая находится теперь в руках турок. Находился в Каффе император (хан Менгли Герай) с тысячью татар, которых турки покорили. Так что теперь император (хан Менгли Герай) и с ним вся орда покорилась туркам, и татары находятся в союзе с турками» (текст дан в авторской редакции).

Судьба остальных генуэзских крепостей Северного Причерноморья после падения Каффы была предопределена. Одна группировка османов захватила Тану, Матрегу, Копу, Воспоро, которые сдались без сопротивления, другая отправилась покорять укрепления Капитанства Готии. Результаты археологических исследований также показали полное отсутствие следов боевых действий в Солдайе, Чобан-Куле, Лусте, Горзувитах, Партените. По всей вероятности, гарнизоны отступали на юго-запад — к Чембало и Мангупу, в надежде найти спасение на последних кораблях в Балаклавской бухте или за стенами столицы княжества Феодоро. В ряде генуэзских крепостей — Лусте, Горзувитах, Партените, Чембало и феодоритской Фуне — отмечены следы сильных пожаров. Очевидно, что отступавшие защитники оставляли уже подходившим завоевателям руины и пепелища. Однако множество наконечников турецких стрел, сохранившихся на кровле башни Барнабо Грилло крепости Чембало, свидетельствуют об оказанном сопротивлении защитников последней генуэзской твердыни, оказавшихся в смертельной ловушке один на один с могущественными османами. К концу июня — началу июля 1475 г. владения генуэзцев в Северном Причерноморье были полностью захвачены турками.

Стефан Великий. Источник: wikipedia.org

Блестяще проводимая Гедиком Ахмедом-пашой военная экспедиция против генуэзцев серьезно обеспокоила молдавского господаря Стефана Великого. Замыслы османов были ему уже известны: после скорого установления их контроля над государственными образованиями Северного Причерноморья на рейде Монкастро появится турецкий флот, а армия Мехмеда II вторгнется в Валахию. В этой тяжелейшей ситуации Стефан Великий в начале июня 1475 г. отправляет на Мангуп своего шурина Александра (по всей вероятности, брата умершего Исаака и анонимного правителя «текфура») с отрядом из 300 воинов для захвата власти. Видимо, не без поддержки населения ему удается узурпировать власть и на фоне победоносного шествия османов приготовиться к обороне столицы княжества. Оборонительная система Мангупа возникает еще во второй половине VI в. и с возведением второй линии обороны и цитадели в первой половине XV в. представляет собой практически непреодолимое препятствие для противника. Менее чем за месяц Александру удается собрать продовольствие для грядущей осады, эвакуировать мирное население под защиту горных укреплений Юго-Западного Крыма, сформировать отряды защитников из числа феодоритов и бежавших от турецкого натиска генуэзцев.

В начале июля 1475 г. передовые отряды турок появились в виду защитников Мангупской крепости. Практически сразу на сторону турок перешел свергнутый «текфур», который сыграл для захватчиков немаловажную роль, передавая информацию о наиболее уязвимых местах Мангупа. Не имея времени для развертывания своего артиллерийского парка в условиях горной местности, Гедик Ахмед-паша отправляет войска на решительный штурм крепости с южной стороны. Однако пять последующих попыток взятия Мангупа результата турецкому командующему не принесли. Так описывал место штурма путешественник Эвлия Челеби: «На западе прямо над пропастью проделана малюсенькая железная дверь. Не то что телега, там конь с трудом протиснется. Во время завоевания все янычары, рабы султана, пали шехидами в этом месте». Значительные потери при штурме Мангупа были вменены Гедику Ахмеду-паше в виде основания для казни в 1482 г. по воле молодого султана Баязида II, опасавшегося его авторитета в рядах янычар.

Столица небольшого горного княжества на длительный срок превратилась в непреодолимое препятствие для турок, и они были вынуждены перенести всю мощь своей военной машины против стен Мангупа. Османы доставляют тяжелые осадные пушки и устраивают несколько осадных позиций, из которых начинают бомбардировку крепостных стен гранитными ядрами, каждое из которых весило около 100 кг. Осада и артиллерийский обстрел Мангупа затянулись вплоть до декабря 1475 г. Археологические исследования основных направлений удара выявили следы обрушений крепостных стен, засевшие в них куски ядер, множество наконечников османских стрел, свинцовых пуль к ручному огнестрельному оружию. Несмотря на успехи артиллерии, источники сообщают, что в итоге Мангуп удалось взять хитростью — с помощью притворного отступления основных сил при штурме, выманивания защитников для вылазки и захвата одного из проходов в крепость засадой.

«Видя, что захват города силой занял бы много времени, паша притворился, будто оставляет город — он отвел главную часть своих войск, а для осады оставил меньшую. Он ушел, делая вид, будто желает вернуться домой, а на деле спрятал своих людей в засаде и остался там ожидать удобного случая. 3ащитники города, видя, что паша отступил с грустным и унылым выражением лица, будучи уверены в неприступности городской крепости и в силе собственных рук, а кроме того, веря, что увиденное ими выражение лица паши было искренним и неподдельным (в то время как это была просто уловка), они презрели тех, кто был оставлен для осады, и неоднократно выходили из города. 3ащитники начали сражаться с осаждавшими. Когда они бились, осаждавшие, отступая, заставили их выйти из города, а затем, сделав вид, будто бы обратились в бегство, увлекли их за собой и завели в ловушку. А затем те благородные бойцы с сердцами львов, доблестные воины, которые дотоле оставались в засаде, вышли оттуда и с саблями напали на несчастных…» — так сообщает об этих событиях османский ученый-богослов XVI в. Хаджи Садэддин. Археологические исследования 2011 г. позволили уточнить этот трагический эпизод в жизни столицы княжества Феодоро — все происходящее случилось на южном склоне Мангупа в районе укрепления №17 Главной линии обороны, в котором имелся укрепленный проход на плато. Против этого прохода турки обратили стволы своих осадных орудий и совершили притворную вылазку с последующим отступлением. Засада пряталась в обширных гротах рядом с проходом в укреплении №17 и в решающий момент, в ходе вылазки защитников, захватила его.

Мангуп. Гравюра XIX века. Источник: krimoved-library.ru

Несмотря на прорыв турок в город, феодориты организовали очаги сопротивления. Ими стали княжеский дворец, впоследствии полностью сожженный османами, и цитадель. Против стен последней твердыни турки подтянули небольшие артиллерийские орудия. Продержался последний оплот феодоритов несколько дней, и вскоре он был захвачен. В декабре 1475 г. над Мангупом начали реять османские флаги.

Фактически в результате героического сопротивления столицы княжества Феодоро турки отложили реализацию Валашско-молдавской кампании весны — лета 1475 г. ради победоносного завершения Северопричерноморской. Однако военные результаты 1475 г. привели к серьезным изменениям в черноморской торговле, ведь практически все прибрежные опорные пункты черноморского побережья за исключением молдавских крепостей османы сосредоточили в своих руках. Это привело к существенному ухудшению торгово-экономического положения Молдавии как одной из ключевых стран-транзитеров товаров с Востока в Европу. Победоносное завершение Северопричерноморской кампании практически принесло османам тот самый ключ к окончательному контролю над черноморской торговлей.

Но и в 1476 г. поход в Молдавию не увенчался успехом для турок. Реализовать планы по захвату Килии и Монкастро Османской империи удалось только в 1484 г. уже после смерти Мехмеда II. Окончательное сосредоточение торговых путей и большинства приморских территорий в руках Османской империи привело к победоносному завершению «Черноморской войны». Последующие силовые акции на этих территориях были необходимы для контроля над вассалами и обеспечения своевременной выплаты дани. Исключение составили народы Кавказа, которые с 1479 г. на протяжении нескольких столетий сопротивлялись османской экспансии. Земли бывшего княжества Феодоро и генуэзских владений перешли под контроль Османской империи. Для Крымского ханства начиналась новая страница в истории.