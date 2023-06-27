Модернизация этнокультурной сферы жизни кряшен

Из истории формирования кряшенского сообщества

Одну из субэтнических групп татарского народа — кряшен — называют уникальным народом, который продолжает жить по своим традициям и сохранять свою культуру в современном мире. Как шло формирование кряшенского сообщества, какие факторы повлияли на этот процесс, в монографии «Становление и генезис кряшенской идентичности» рассказывает авторский коллектив Института истории им. Марджани.

Модернизация этнокультурной сферы жизни

Анализ процессов в сфере этнокультуры кряшен, начавшийся в конце 1980-х — начале 1990-х гг., привел к осознанию необходимости внесения в нее современных элементов и инноваций. Это было продиктовано в первую очередь стремлением кряшен идти в ногу со временем, в частности соответствовать тенденциям, характерным для общетатарской культурной сферы.

Впервые на республиканском уровне специальный концерт, посвященный фольклору и традиционному искусству кряшен под названием «Фольклорный концерт татар-кряшен», был проведен 5 декабря 1989 г. в рамках научно-практической конференции «Фольклорное наследие татарского народа и современное самодеятельное искусство. Фольклор татар-кряшен» в Казани в здании Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина. Это мероприятие было организовано Республиканским научно-методическим центром народного творчества и культурно-просветительной работы Министерства культуры Республики Татарстан, Союзом композиторов Республики Татарстан, а также Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ и проходило в рамках III Всесоюзного фестиваля народного творчества.

В 1991 г. сообщество кряшен сумело уже своими силами, совместно с республиканскими и муниципальными государственными структурами, организовать в Казани фестиваль кряшенских фольклорных коллективов, который с тех пор стал традиционным и ежегодным. С 2001 г. этот проект был преобразован и стал организовываться под эгидой Республики Татарстан в качестве республиканского фестиваля творчества кряшен «Карендəшем — асыл бизəгем» («Друг — мое богатство»). В организации мероприятия деятельное участие приняли Управления культуры городов и районов Республики Татарстан, Министерство культуры РТ, Республиканский Центр развития традиционной культуры народного творчества и Республиканский научно-методический центр.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

Всероссийский уровень имел кряшенский фольклорно-музыкальный фестиваль «Кряшен җырлары» («Кряшенские напевы»), проведенный в академическом театре им. Г. Камала г. Казани 21 апреля 1996 г. В мероприятии приняли участие большое число ансамблей, в том числе два ансамбля нагайбаков из Челябинской области, целый ряд отдельных исполнителей (в том числе исполнители из республик Башкортостан и Удмуртия). 26 февраля 1999 г. в Большом концертном зале города Казани прошел концерт под названием «Керəшен моңнары» («Кряшенские мелодии»), который народный поэт Республики Татарстан Гарай Рахим охарактеризовал как «первый профессиональный кряшенский концерт». В ходе мероприятия впервые прозвучал «Концерт-рапсодия на кряшенские песни» композитора Алмаза Монасыйпова.

Во второй половине 2000-х гг. стал развиваться дифференцированный подход к организации фестивалей творчества кряшен. В этот период проявил себя специализированный молодежный сегмент таких мероприятий. Так, в 2008 г. казанские кряшены провели праздник Нардуган в форме фестиваля молодых талантов, в котором смогли принять участие исполнители в возрасте от 16 до 40 лет. 17 января 2009 г. в Казанском молодежном центре «Ак барс» впервые прошел уже Республиканский молодежный фестиваль кряшенской песни, также приуроченный к празднику Нардуган. С 2010 г. фестиваль фигурирует под названием «Туым жондызы» («Рождественская звезда»). Помимо этого в практику этнокультурной жизни кряшен в эти годы вошли молодежные конкурсы, «Питрау чибəре» («Красавица Питрау»), «Керəшен чибəре» («Кряшенская красавица»), «Керəшен җегете» («Кряшенский молодец»). На страницах газеты «Керəшен сүзе» («Слово кряшен») в 1998—1999 гг. проводился женский фотоконкурс красоты «Керəшен гүзəле» («Кряшенская красавица»).

Целый ряд краеведческих музеев, расположенных преимущественно в местах компактного проживания кряшенского населения, имели постоянные экспозиции, отражающие местный деревенский быт, повседневность и этнокультуру этой группы татар. Кряшенской тематике стали посвящаться разделы экспозиций и выставок. В музеях разного административно-территориального уровня создавались постоянные или временные экспозиции, посвященные выдающимся личностям — представителям кряшенского субэтноса. Стали создаваться специализированные музейные комнаты, посвященные этнокультуре субэтноса при региональной и местных общественных организациях кряшен.

Таким образом, модерновый компонент этнокультурного развития кряшен Татарстана в постсоветский период имел поступательное развитие и обладал значительным разнообразием. К мероприятиям, имевшим наиболее широкий тематический охват, можно отнести «Дни культуры», фестивали искусств. Номинально более узкий контекст был присущ фольклорным фестивалям и концертам, еще уже — гендерным конкурсам. Некоторые из этих проектов вошли в традицию и проводятся на регулярной основе. Свое место в этих процессах заняли и музеи, репрезентирующие культурное наследие и историю кряшен.

Фото: realnoevremya.ru

Проекты в научно-образовательной сфере

С момента возрождения общественной активности кряшен в Республике Татарстан в конце 1980-х — начале 1990-х гг. актуальным стал вопрос этнокультурного просвещения среди кряшен и научного освоения их историко-культурного наследия. Этнокультурный компонент кряшен в системе образования в этот период реализовывался главным образом на уровне школ как общей, так и дополнительной направленности. Превалирующим здесь являлся дополнительный сегмент, представленный в форме «воскресной школы».

Решение об открытии воскресной школы кряшен в Набережных Челнах было принято в конце 1998 г. 17 декабря 1998 г. в здании школы №14 состоялась ее презентация, а вскоре, уже 21 марта 1999 г., — торжественное открытие. Директором школы была назначена учительница татарского языка городской СОШ №4 Н. Кудряшова. В образовательном учреждении с самого начала преподавались четыре основных предмета: литература, фольклор, религия и музыка. На уроках литературы проводились беседы об именитых ученых, поэтах и писателях из кряшен, дети изучали их жизненный путь и творчество. Проводились беседы и на нравственные темы с использованием религиозной литературы. Основной целью школа ставила перед собой: изучение, трансляцию подрастающим поколениям истории, языковых особенностей, обычаев, искусства и фольклора кряшен. Учащиеся принимали активное участие в проводимых в республике культурных мероприятиях, в ежегодно проводимых праздниках Нардуган, Питрау, Тройсын, Олы көн. Ряд воскресных школ с этнокультурным компонентом кряшен в эти годы осуществляли деятельность при общеобразовательных учебных заведениях в местах компактного проживания представителей этой субэтнической группы.

Новый импульс развитию кряшенского этнокультурного компонента в образовательной сфере республики придали поручения президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева, озвученные им во время состоявшейся 11 апреля 2002 г. встречи с лидерами и представителями общественных организаций кряшен. Эти поручения непосредственным образом повлияли на дальнейшее развитие этнокультурного компонента кряшен в системе образования в РТ. В том же году филолог, член казанской общины кряшен Николай Валентинович Максимов подготовил к изданию труд по истории кряшен под названием «Без бер тамырдан» («У нас одни корни»). Книга предназначена для изучения предмета «история» в школах, расположенных в местах компактного проживания кряшен. Книга знакомит учащихся с историей этой субэтнической группы татар, рассказывает об их героях, выдающихся в разных областях сородичах.

В 2003 г. в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей — центре образования «Многонациональная воскресная школа» (МБУ ДО «ЦО МВШ») г. Казани был открыт класс кряшенского фольклора под руководством Геннадия Михайловича Макарова.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

В начале 1990-х гг. предпринимались попытки внедрения кряшенского культурно-просветительского компонента в систему детских дошкольных воспитательных учреждений. В отдельных детских садах с компактным обучением детей из кряшенских семей проводились тематические вечера, посвященные обрядам, обычаям, традиционным праздникам и искусствам этой группы татар. Помимо этого в детских садах отмечались вместе с детьми кряшенские праздники (Тройсын, Нардуган, Питрау), разучивались кряшенские песни, ставились сценические обрядовые постановки. Целью этих мероприятий было ознакомление детей с культурой, традициями своей субэтнической группы, укрепление их этнокультурной идентичности и социальной сплоченности.

Свои структуры для работы с молодежью и учащимися в 2000-е годы существовали и при Елабужском отделении ООК РТ. С 2005 г. в учебный план для 1—11-го классов Большешурнякской средней школы Елабужского района РТ в качестве этнокультурного компонента было включено изучение истории и культуры кряшен. Учебно-воспитательный процесс проводился по программе «Изучение этногенеза и этнографии кряшен». Помимо этого в воскресной этнокультурной школе г. Елабуги, в здании средней общеобразовательной школы (СОШ) №3, с момента ее открытия в начале сентября 2008 г. действовал класс (отделение) кряшен, в котором работа проводилась по трем направлениям: 1) изучение истории, традиций, обычаев кряшен; 2) изучение фольклора; 3) изучение графики, живописи.

Уже в начале 1990-х гг. возник запрос на научное изучение кряшенской тематики. Это было обусловлено главным образом нехваткой комплексных, достаточных и объективных знаний по истории и этногенезу кряшен, знаний об особенностях их культуры, о духовно-нравственных основах, что неоднократно подчеркивали представители кряшенской общественности Татарстана. Первым проектом в этом направлении кряшенской общественности РТ, который удалось осуществить, были специализированные научно-практические конференции. Конференции представляли собой коллегиальный орган внутреннего и внешнего взаимодействия научного сообщества. Зачастую научные форумы кряшен имели тесную связь с общественными процессами и согласовывались с ними по затрагиваемой проблематике, играли важную роль в развитии и популяризации кряшеноведения. Начало коллективного публичного обсуждения кряшенской тематики относится ко времени до образования у представителей этого сообщества первых формальных структур. 5 декабря 1989 г. Министерство культуры ТАССР, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР, Союз композиторов ТАССР провели в Казани научно-методическую конференцию «Фольклорное наследие татарского народа и современное самодеятельное искусство. Фольклор татар-кряшен». На конференции было заслушано 12 докладов по истории, этнографии и фольклору кряшен, населяющих разные регионы СССР. В обсуждении докладов, а также проблемы сохранения самобытной культуры татар-кряшен в целом приняли участие писатели, артисты, работники культуры. По результатам обсуждений было принято постановление, содержащее пять пунктов, три из которых имели существенный характер и принципиальное значение: в них была обозначена общественная позиция кряшенских работников сферы науки и культуры, нацеленная на сохранение, расширение, углубление знаний о кряшенах, а также популяризацию кряшеноведения.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

17 января 2003 г. в ДДН г. Казани была проведена научная конференция «Культура кряшен: история, современность, перспективы» в рамках семинара для работников сельских и районных домов культуры, повышающих квалификацию по проблеме «Этноконфессиональная идентичность кряшен в современной социокультурной ситуации РТ». Особенность этого семинара заключалась не только в том, что это было первое в своем роде мероприятие, специально посвященное кряшенской тематике и организованное государственными структурами. Значительную часть лекторов составили представители сообщества кряшен.

Первым качественным результатом сотрудничества общественных и религиозных структур стало проведение научно-практической конференции «Этнические и конфессиональные традиции кряшен: история и современность» 7 декабря 2000 г. в Казани. На повестку дня выносились вопросы, связанные с различными трактовками этногенеза и этноконфессионима кряшен, с историей развития хозяйственно-бытовой жизни кряшен, образования, их культуры, духовно-религиозных воззрений, а также вопросы, касающиеся научной разработанности кряшенского вопроса и состояния работы официальных органов и общественных организаций по возрождению, сохранению и развитию этнокультурного наследия кряшен.

23 апреля 2005 г. в Казани в ДДН прошла научная конференция «Современное кряшеноведение: состояние, перспективы». Впервые кряшеноведение как «наука о кряшенах» было презентовано широкой общественности. Вместе с тем данная конференция представляла собой пример организации подобных мероприятий без участия государственных структур. Ее организаторами выступили РНКЦКТ, Кряшенский приход г. Казани, Общественная организация народности кряшен (далее — ООНК) г. Казани.

В 2002 г. в Казанском государственном университете культуры и искусств (далее — КазГУКИ) на факультете Национального искусства начало работу отделение по изучению этнографии и фольклора кряшен под руководством Г.М. Макарова. С этого же года на отделение по квоте стал производиться набор студентов из кряшен, началось изучение кряшенских обычаев, обрядов, песен и танцев. В конце 2006 г. под руководством Т.Г. Дунаевой при АН РТ на общественных началах была образована группа по изучению духовного наследия кряшен.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой rais.tatarstan.ru

Новый этап в развитии кряшеноведения начался с созданием в системе АН РТ специализированного исследовательского центра. Решение о создании Центра по изучению истории и культуры крещеных татар при Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ было принято 12 сентября 2008 г. президиумом Академии наук РТ. Открытие центра состоялось в январе 2010 г. Руководителем научного подразделения был назначен Г.М. Макаров.

Таким образом, в 1989—2010 гг. этнокультурный компонент кряшен появляется и в учреждениях системы образования и науки Республики Татарстан. Анализ кряшенского компонента в рассмотренных нами типах программ образовательных учебных заведений позволяет утверждать, что он имел сугубо этнокультурный характер. При этом запросы кряшен Татарстана не выходили за этнокультурные рамки. Это свидетельствует о том, что главная цель представителей этноконфессионального сообщества кряшен в эти годы в области образования заключалась именно в освоении своего этнокультурного наследия, сохранении этнокультурной идентичности, в то время как их национальная татарская идентичность не подвергалась существенному изменению.

В сфере науки в эти годы начинают проводиться специализированные в тематическом плане научно-практические конференции, посвященные культурно-историческим аспектам развития сообщества кряшен. Подобные конференции помогали также уточнять и определять круг направлений культурного развития кряшен, играли роль своего рода «ревизии» состояния дел в этой сфере.

С начала 2000-х гг. кряшенский компонент вводится и в высшую школу. Начинается целенаправленная подготовка кадров в вузах республики с целью придания делу сохранения, изучения и развития этнокультуры кряшен профессиональной основы. Открытие в вузах специализированных отделений и создание специальных групп заложило фундамент для дальнейшего развития и достижения качественных преобразований в области этнокультуры кряшен и в научной разработке кряшенской тематики на многие годы вперед.