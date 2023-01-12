Влияние Золотой Орды и Османской империи в истории Крыма

Из истории крымских татар, династии Гераев, потомков Джучидов, и становления нации

Фото: хан Менгли Герай и крымскотатарская свита во дворце Топкапы в 1484 г. Миниатюра «Хюнер-наме» Сейида Локмана

Одним из крупнейших государств — наследников Золотой Орды было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

1.5 Арабографичные документальные источники по истории Крымского ханства. И.А. Мустакимов

До наших дней дошло много арабографичных документов, связанных с историей Крымского ханства. Подавляющее их большинство составлено на тюркских языках. Дошедшие до нас арабографичные документальные источники представлены:

указами и жалованными актами (ярлыками) правителей Крымского ханства;

документами мусульманского суда и права: судебными постановлениями, публично-правовыми и частно-правовыми актами, записанными в крымские судебные реестры; решениями (фетвами) османских муфтиев по вопросам мусульманского права, связанным с крымскими реалиями;

документами дипломатической переписки между Крымом и Османской империей, Россией, Польско-Литовским государством, Швецией, Трансильванией, Пруссией, а также договорными (шертными) грамотами крымских ханов московским и польско-литовским государям;

после впадения Крымского ханства в зависимость от Османской империи — письмами крымских правителей и представителей знати османским султанам и чиновникам Высокой Порты, посланиями султанов крымским ханам и султанскими указами османским чиновникам и отдельным представителям крымской знати;

документами частного происхождения.

Крымское ханство унаследовало золотоордынские канцелярские традиции. Указы издавались верховными правителями — ханами, жалованные акты могли также издаваться принцами и принцессами крови (султанами). После установления вассальной зависимости ханства от Османской империи (1475 г.) постепенно начинает усиливаться влияние османского делопроизводства [Усманов, 1979, с. 108—111, 134—135]. Дошедшие до нашего времени крымские ярлыки представлены в основном пожалованиями. Они отложились в различных древлехранилищах [Усманов, 1979, с. 20—28; Григорьев, 2006, с. 135], часть из них опубликована.

Фрагмент ярлыка-шертнаме хана Мурада Герая Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу, Бахчисарай, 1682 г.

В Крымском ханстве функционировал шариатский суд. Решения суда вносились в так называемые кадиаскерские книги (сакки). В этих книгах также регистрировались ханские указы и частноправовые акты. До наших дней дошла часть реестров XVII—XVIII вв. Они хранятся в Отделе рукописей Российской национальной (ранее — Императорской Публичной библиотеки), куда они были переданы в 1905 г. из Симферопольского губернского архива по распоряжению Министерства внутренних дел [Васильева, 2005, с. 220]. В документальном фонде Института восточных рукописей РАН под шифром Т500 хранится сборник 19 разрозненных крымских кадиаскерских книг за период 1049—1195 гг. х., выделенных из фонда ориенталиста В.Д. Смирнова. Изучение и публикация реестров крымского шариатского суда началась еще в дореволюционный период [Биярсланов, 1889; Биярсланов, 1890; Биярсланов, 1890а; Лашков, 1897а]. После долгого перерыва с 1990-х гг. к этим источникам вновь пробудился интерес исследователей.

Крымское ханство проводило довольно активную внешнюю политику, поддерживая контакты не только со своими ближайшими соседями, но и странами Центральной, Северной и Западной Европы.

Больше всего крымской дипломатической документации связано с крымско-русскими и крымско-польскими сношениями. Документы по этой теме, хранившиеся в Московском главном архиве МИД России, были собраны татарским ученым и просветителем Х. Фаизхановым и изданы В. В. Вельяминовым-Зерновым [Материалы, 1864]. Ныне основная часть из них, относящаяся к крымско-русским отношениям, хранится в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в Москве, основная часть, связанная с крымско-польскими отношениями, — в Главном архиве древних актов (Archiwum Glówne Akt Dawnych, AGAD) в Варшаве. Договорные грамоты крымских ханов, выданные правителям Польши и Литвы, исследованы и изданы Д. Колодзейчиком [Kolodziejсzyk, 2012а].

Документы крымско-османских сношений имеют следующую особенность. До 1475 г. крымские ханы являлись независимыми правителями, что демонстрировали, в частности, в своих посланиях османским падишахам. Об этом свидетельствует дошедшее до нас послание хана (Менгли Герая I), датированное 25 октября 1469 г. [Kurat, 1940, s. 81—86; Le khanat, 1978, р. 129—131; Усманов, 1979, с. 108]. Это единственный дошедший до нас памятник дипломатической переписки между Крымом и Стамбулом до 1475 г. После впадения ханства в зависимость от Порты крымско-османская переписка теряет характер международной, ханство все более интегрируется в общеимперскую структуру. Ханские грамоты султанам по форме и по содержанию становятся «рапортами-отчетами вассала сюзерену» [Усманов, 1979, с. 108]. Адресатами ханов становятся не только султаны, но и везиры, санджакбеи, шейх-уль-исламы и другие османские чиновники. Равным образом Порта, порой минуя хана, обращается напрямую к главам влиятельных крымских родов. Султанские указы, касающиеся вопросов, общих для османских и татарских владений в Крыму и адресованные османским наместникам и чиновникам Кафинского санджака/эялета, признаются шариатским судом ханства одним из источников права и регистрируются в крымских кадийских книгах наряду с ханскими указами [Turan, 2003, s. 8].

Самые ранние послания султанов, связанные с Крымом, вошли в письмовник «Мюнше-ат ас-салатин» («Переписка султанов») Феридун Ахмед-бея. Этот источник представляет собой сборник посланий в основном османских государей начиная с Османа I до восшествия на престол султана Мурада III, а также адресованных османским правителям писем. Труд был закончен в 1574 г. и в том же году поднесен султану Мураду III. В последующем работа Феридун Ахмеда была дополнена документами более позднего времени [Ozсan, 2000, s. 20—22; Kastritsis, 2013, р. 92].

«Мюншеат ас-салатин» дважды издавалась в Турции [Meсmua, 1264; Meсmua, 1265; Meсmua, 1274; Meсmua, 1275]. Достоверность многих документов, представленных в труде Феридун-бея, особенно раннего периода, ввиду многочисленных искажений в текстах и отсутствия обнаруженных оригиналов, считается дискуссионной [Babinger, 1992, s. 118—120; Kastritsis, 2013, 92]. Вместе с тем, например, сравнение содержания и особенностей оформления вошедших в сборник перевода грамоты Ивана IV Селиму II и ответного послания османского падишаха Ивану IV от 1570 г. позволяет высказать обоснованное предположение о близости представленных текстов к оригинальным [Мустакимов, Мустафинa, 2018].

Основной массив арабографичных документов по истории Крымского ханства отложился в Османском архиве в Стамбуле. Они в разном количестве распределены по многим реестрам (дефтер) и коллекциям. Первое место по количеству и информативной ценности имеют копии (иногда — проекты) султанских указов и посланий, записанные в серию реестров, известных как «Реестры важных дел» (Mюхимме дефтерлери). В них регистрировались тексты султанских посланий иноземным и вассальным правителям и указов, изданных от имени султана высшим органом управления Османской империи классического периода — Имперским Диваном (Диван-и Хумаюн). Реестры помимо прочего содержат копии высочайших посланий ханам, польским королям, а также указов санджакбеям, кадиям, интендантам (эминам) и прочим османским чиновникам. В этих документах затрагиваются вопросы взаимодействия Крымского ханства и Блистательной Порты в военной, внешнеполитической и экономической сфере [Лемерсье-Кель-кеже, 2009а, с. 44—46].

Самые ранние дошедшие до наших дней «Реестры важных дел» относятся к 951—952/1544—45 гг. [Topkapi, 2002] и 959/1552 г. [TSM, Kogular 888]. Первый реестр хранится в архиве Музея дворца «Топкапы», второй — в библиотеке Музея дворца «Топкапы». В Османском архиве отложилась основная часть «Мюхимме дефтерлери» — 266 томов за 961—1323/1553—1905 гг., с лакунами за некоторые годы. В частности, недостает записей за 1556—1558, 1561—1564, 1566 и некоторые другие годы. Ряд документов из серии «Мюхимме дефтерлери» опубликованы в различных сборниках [Osmanli, 1992; Belgelerle, 2004; Osmanli, 2005; Osmanli, 2013; Документы, 2008; Восточная, 2009]. Очевидно, в конце XVII — начале XVIII в. из серии «Мюхимме дефтерлери» выделилась подсерия «Кырым мюхиммеси» («Реестры важных дел, относящиеся к Крыму»). Один из реестров этой подсерии сохранился в Османском архиве [Babakanlik, 2000, s. 43—44].

Фрагмент ярлыка-ахднаме хана Джанибека Герая Михаилу Федоровичу

Некоторые реестры в Османском архиве, причисленные к «Мюхимме дефтерлери» (№№ 1 (961—962/1553—1554 гг.), 2 (963—964/1555—1556 гг.), 4 (967—968/1559—1560 гг.), 15 (979/1571 г.), 25 (981—982/1573—1574 гг.), представляют собой «Буюрулду дефтерлери» («Реестры буюрулду»), т. е. распоряжений великого везира, почти исключительно посвященных пожалованиям и административным назначениям. В «Буюрулду дефтерлери» содержатся сведения о пожалованиях родственников и приближенных крымских ханов и о том, за кого из османских подданных и должностных лиц ходатайствовал хан. Описания причин ходатайств (хорошая служба, доблесть, проявленная в сражениях и т. п.) позволяют составить более полное представление о событиях, происходивших в Северном Причерноморье [Мустакимов, 2008, с. 29].

«Реестры важных дел» и «Реестры буюрулду», содержащие копии султанских указов и распоряжений великих везиров, связанные в том числе с Крымским ханством, отложились также в коллекции «Дополнения к «Реестрам важных дел» (Mюхимме 3ейли Дефтерлери). Сведения «Мюхимме дефтерлери» и «Буюрулду дефтерлери» дополняются данными реестров, содержащих указы, подготовленные в финансовом ведомстве Порты.

Среди таковых — «Реестр указов Имперского Дивана по финансовым вопросам описи Камиля Кепеджи» (Kamil Kepeci Divan-1 Hümayun Ahkam Defteri) № 63 [BOA, KK. d. 63] и «Реестр, поступивший из финансового ведомства» (Maliyeden Müdevver Defter) № 233 [BOA, MAD. d. 233]. Второй реестр по сути является продолжением первого. Два этих реестра содержат копии указов и тезкире (проектов указов) по финансовой части за 960/1553 г. Среди них — 11 документов, связанных с Крымским ханством. Они адресованы санджакбеям, кадиям, назирам и эминам Кафы, Аккермана и Джанкермана (Очакова). Копии указов и тезкире касаются вопросов территориального разграничения Крымского ханства и Порты, выплаты жалования ханским слугам из доходов Кафы, выплаты жалования янычарам, приданным Девлет Гераю, выделения средств крымскому хану и кафинскому санджакбею для финансирования похода на закавказские владения Сефевидов, освобождения от таможенных пошлин судна с товарами хана и др.

В другом реестре описи Камиля Кепеджи записана копия султанского указа от 26 мухаррама 985 г. х./15 апреля 1577 г. н. э. уполномоченному дворцового интендантства в Кафе об установлении порядка выплаты средств из доходов Кафы на содержание благотворительного учреждения (‘имарет), основанного ханом Менгли Гераем I. Указ составлен в ответ на обращение хана Девлет Герая I [BOA, KK. d. 87, s. 77].

Печать на ярлыке-мухаббетнаме хана Селима Герая Алексею Михаловичу, Бахчисарай, 1672 г.

С конца XVII в. переписка султанов и великих везиров с иностранными и вассальными правителями начинает фиксироваться в «Реестрах августейших посланий» (наме-и хумаюн дефтерлери) — копий посланий османских государей и великих везиров иностранным правителям, а также переводов грамот иностранных правителей османским падишахам и великим везирам [Desaive, 1972]. Тексты посланий падишахов крымским ханам, содержащиеся в одном из таких реестров, опубликованы [Kirim, 2013].

Некоторое значение для изучения истории крымско-османских отношений третьей четверти XVI в. имеют расходные книги султанских дворцов, частью опубликованные О.Л. Барканом. В них содержатся сведения о времени пребывания и расходах на содержание ханских гонцов, прибывавших к султанскому двору [Barkan, 1979, s. 107, 138, 146].

Ценные сведения по истории Крымского ханства содержат документы османско-польской переписки и договорных грамот османских правителей польско-литовским государям, отложившиеся в польских и иных древлехранилищах, опубликованные и проанализированные в фундаментальной работе Д. Колодзейчика [Kolodziejсzyk, 2000].

Некоторое количество документов, связанных с крымско-османскими отношениями, сосредоточено в фондах Канцелярии Имперского Совета (раздел «Крымская канцелярия») (документы за 1751—1791 гг.) [Babakanlik, 2000, s. 285] и Канцелярии канцлера (реис-уль-кюттаба) (документы за 1771—1790 гг.) [Babakanlik, 2000, s. 288].

Письма крымских чиновников и представителей знати, переписывавшихся с пограничными российскими властями, отложились в некоторых региональных архивах Российской Федерации.

Сохранились и некоторые сведения о крымско-османских контактах в области мусульманского правоприменения. В библиотеке «Сулеймания» хранится копия фетвы шейх-уль-ислама Абу-с-Сууда эфенди (жил в 1490—1574 гг.), адресованной Девлет Гераю I. Хан испрашивал вердикта главного законоведа Османской империи по вопросу о необходимости уплаты закята с доходов, поступающих в ханскую казну [SYEK, Esad Ef. 3835, vrk. 138b-139a]. Фетва не датирована, ее список содержится в рукописи письмовника, содержащего образцы финансовых и административных документов, писем и фетв. Манускрипт ориентировочно датируется первой половиной XVIII в.

Другой рукописный сборник, отложившийся в «Сулеймании», содержит списки писем, которыми обменивались крымский хан Гази Герай II и шейх-уль-ислам Ходжа Саадеддин, наставник султана Мурада III и автор хроники «Тадж ат-таварих», образцы переписки других османских вельмож с ханами, а также списки султанских рескриптов (хатт-и хумаюн) ханам Ислям Гераю и Джанибек Гераю [SYEK, Nuruosmaniye 4292]13. Самым интересным документом этого сборника, однако, следует считать список письма крымского хана Менгли Герая I неназванному казанскому хану [SYEK, Nuruosmaniye 4292, vrk. 15—18]. З.В. Тоган адресатом письма называет хана Мухаммед-Амина и датирует документ 1513 годом [Togan, 1981, s. 362]. Первую публикацию этого источника осуществила Бедрие Сабит [Sabit, 1934, s. 25-27]. Документ, по справедливому замечанию З.В. Тогана, заслуживает подробного исследования и критического издания [Togan, 1981, s. 494, not 206].

Сведения о крымско-османских отношениях содержатся также в Архиве ведомства шейх-уль-ислама при Стамбульском муфтияте. В реестре назначений (Ruznamçe), составленном в канцелярии кадиаскера Румелии за 952—959/1545—1552 гг. имеется запись о включении 5 сафара 956 г.х./5 марта 1549 г. н. э. некоего Закарии по ходатайству хана [Сахиб Герая] в число стажеров-кандидатов (mülazim) на замещение должности мударриса или кадия [iMMA, Rumeli Kazaskerligi Ruznams;eleri, № 178, s. 18].

Отдельного упоминания заслуживают документы частного происхождения (прежде всего прошения и челобитные). К настоящему времени их известно меньше, чем документов официальных. Некоторые из них введены в научный оборот [Le khanat, 1978, p. 129—13114; Мустафина, 200615].