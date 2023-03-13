«В Лаишевском уезде выделялись тележники Гавриловы»

Домашние промыслы в Лаишевском уезде в середине XIX — начале XX века

Фото: Вильям Каррик/общественное достояние

Лаишевский район, благодаря своей близости к Казани и живописным речным просторам, славится большой притягательностью — недаром его облюбовала для жизни татарстанская элита. Сегодня муниципалитет активно застраивается, жизнь в нем бурлит и мало отличается от столичной, в то время как 100 лет назад это был тихий провинциальный уголок в Казанской губернии. Его историю в своей монографии «Лаишевский уезд в середине XIX — начале XX века» рассказывает старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани, кандидат исторических наук Елена Миронова. Для знакомства с прошлым «казанской Рублевки» автор представила не только архивные документы органов губернского управления, но и мемуары представителей высшего сословия, письма, путевые заметки врачей и ученых. «Реальное время» публикует фрагмент исследования о промышленности и торговле в уезде.

§ 5. Домашние промыслы

Основным занятием сельского жителя Лаишевского уезда являлось земледелие, однако оно не носило круглогодичный характер, и с окончанием горячей поры крестьянин обращался к домашним — кустарным промыслам. Крестьянское хозяйство традиционно носило натуральный характер: делали глиняную посуду, простейшие орудия труда, плели лапти, шили одежду. Наиболее умелые мастера обеспечивали не только себя, но и выполняли заказы односельчан или же продавали излишки на базаре.

Географическое положение на границе лесной полосы хвойных и лиственных пород, а также близость водных путей сообщения, необходимых для сбыта продукции, определило большое распространение мастеров и кустарей, занятых обработкой дерева, — от изготовления предметов домашней утвари до производства транспортных средств. В то же время основная часть лесного фонда была сосредоточена в западных районах губернии. А в Лаишевском уезде площадь лесов к началу ХХ в. составляла только 17%. Это позволяло удовлетворять местные нужды в изделиях из дерева, но препятствовало широкому развитию товарного производства.

Ориентация только на собственные нужды отметала необходимость усовершенствовать приемы, расширять ассортимент, производитель делал ставку на практичность, легкость изготовления и дешевизну продукции. Например, в Лаишевском уезде изготавливали три разновидности телег — русского типа с пологими стенками и мелким ящиком и татарского — с более крутыми стенками и глубоким ящиком. А для перевозки громоздких грузов предназначались так называемые колымаги, которые, в частности, пользовались широким спросом у жителей с. Алексеевское. Тележники брались также за зимние экипажи — это грузовые дровни и розвальни и комфортные сани, обшитые по бокам мочальной циновкой или рогожей. В д. Козловке Пановской волости один мастер изготавливал беговые сани. Еще 28 человек в деревнях Кугарчино и Ямашево Урахчинской волости выпускали детские салазки. По данным переписи 1897 г., обработкой дерева занимались 250 мужчин и 3 женщины.

Фото: Вильям Каррик/общественное достояние

Многие промыслы носили семейный характер. В Лаишевском уезде выделялись тележники Гавриловы из д. Урывкино Пановской волости — изделия старика Моисея и его сыновей Ильи и Алексея были известны за 40–50 верст. Некоторые семьи промышляли более двух поколений — например, санники из с. Русский Ошняк вели дело от своих дедов, заложивших основы данного промысла в своей деревне. А жители д. Алан-Полян стали первыми производителями ободьев в округе, овладев промыслом в соседнем Казанском уезде в последней трети XIX в.

Особого помещения для кустарей не было: летом трудились под навесом прямо во дворе или на открытом воздухе, зимой перебирались в жилую избу или специальный пристрой. Когда требовалось нарастить производство, нанимали работников или же некоторые детали приобретали у других умельцев — кузнецов, плотников и пр. Например, санникам Анатышской волости принадлежали парники, куда приглашали особых мастеров-полозников. В большинстве случаев парниками владели на паях. Так, в д. Алан-Полян Шумбутской волости 75 ободников работали на 12 парниках. Для закупки различных деталей кустари нередко создавали артели, где каждый участник вносил небольшую часть в общий капитал.

В целом, экипажи пользовались устойчивым спросом — продукция реализовывалась в уезде, а сани, благодаря скупщикам, отправлялись за пределы губернии. Так, тележники свозили изделия на базары в селах Рыбная Слобода и Алексеевское и на городские рынки Казани и Чистополя. Усилиями скупщиков сани лаишевских мастеров вывозились в Вятскую губернию.

Лаишевские кустари занимались производством домашней посуды. Бондарный промысел существовал в с. Тюлячи с конца XVIII — начала XIX столетия. Однажды освоив данное мастерство, они передавали знания о промысле из поколения в поколение. Поскольку бондарное производство отличала простота приемов, не требовавших сложных орудий, то оно получило широкое распространение в домохозяйствах. Владельцы винокуренных заводов и крестьяне, занимавшиеся самогоноварением в домашних условиях, закупали у местных мастеров крупногабаритные бочки для спирта, вина, пива.

Фото fulr.karelia.ru

Распространенным предметом кухонной утвари были кадушки для засола. В середине XIX в. их привозили на продажу в с. Алексеевское из-за Камы. Позднее жители Лаишевского уезда освоили производство деревянной посуды для квашения. Так, в с. Ачи в 1880-х гг. промыслом занимались все 21 наличных дворов, в с. Тюлячи — из 240 дворов половина была занята производством кадушек. Но вследствие сокращения площади дубовых насаждений и черемухи промысел стал приходить в упадок, а сами кустари все чаще уходили на заработки.

К предметам мелкой бондарной посуды относились ведра, ушаты, лохани, бочонки, чаны и т.д. Начало изготовления в Лаишевском уезде относится к началу XIX в.

Столяры д. Белкино Аркатовской волости освоили столярный промысел в середине XIX в. Первый мастер Н.Е. Блохин обучился у своего брата, служившего в Казани и трудившегося там в мастерских военного ведомства. А Николай, в свою очередь, обучил зятя и внука. Еще два столяра проживали в д. Урывкино — Иван Кирилов и Петр Широких. Кустари производили оконные рамы и простую крестьянскую мебель: гардеробы, комоды, сундуки. В основном изделия выполнялись на заказ, но в с. Алексеевском изготавливали столы на продажу. Сырьем служил лес, привозимый из Спасского уезда. Местный спрос с лихвой удовлетворялся мебелью, привезенной на базары Лаишевского уезда. Так, жители с. Остолопово стулья покупают на судах. Свои же плотники уходили на месяц на заработки «до стужи, до зимы». С ними уходили на заработки и 12 пильщиков «до студеного времени».

Кустарь из д. Павловки Елпидифор Волков упростил технику изготовления веялок, благодаря чему рассчитывал увеличить производительность, пусть даже в ущерб качеству сельскохозяйственного орудия. За обработкой железных деталей столяры обращались к токарям. Однако данных специалистов в деревнях было крайне мало, потому что они все чаще уходили на заводы в город за постоянным заработком. Так, к началу ХХ в. в Лаишевском уезде было зафиксировано только 2 токаря в д. Урывкино.

Еще одним полезным продуктом местных кустарей были улья, производимые в Аркатовской, Анатышской и Шумбутской волостях. Промысел не имел широкого распространения, ограничиваясь, главным образом, работой на заказ. Одним из немногочисленных кустарей был крестьянин А.Е. Гришин из с. Аркатово. Он изучил приемы изготовления ульев, работая на пчельнике местного дьякона. Ухаживая за пчелами, он заодно познакомился на практике с устройством рамочных ульев и со временем стал изготавливать их дома самостоятельно. Заказчиками стали главным образом представители местной интеллигенции: духовенство, учителя, лица городских профессий. В д. Алан-Полян Шумбутской волости колодные ульи изготавливали новоиспеченные мастера И. Семенов, В. Ильин, З. Емельянов.

Также, по отзывам современников, хороший мед за исключением липового изготавливался в д. Атабаево — «первые мастера на это татары».

Фото tatcultresurs.ru

Кроме изделий из дерева, кустари Лаишевского уезда выпускали продукцию из металлов и драгоценных металлов. В д. Верхние Ачи до 80 человек изготавливало татарские медные кувшины (калганы), а в с. Рыбная Слобода насчитывалось до 140 кустарей-серебряников. Работы рыбно-слободских ювелиров украшали головные уборы, одежду, а на рубеже веков стали изготавливаться пепельницы, ножи, щипцы для сахара и другие мелкие предметы домашнего обихода.

Одним из обыденных занятий сельских жителей был пошив одежды, прядение и вязание, изготовление обуви. Все женское население Алексеевской волости занималось прядением. Свою продукцию пряхи сбывали на Ирбитской, Нижегородской, Тюменской и Симбирской ярмарках, получая совокупную прибыль около 65 тысяч рублей в год. Некоторые рукодельницы вязали чулки, пояса, шали из шерсти тонкорунных овец.

На заработки в Лаишевский уезд с ноября по март съезжались портные и овчинники из других районов страны: «Портные у них из Ярославской губернии. Всякий год приходят человек 5–6–7. Приходят около Покрова, окончивши дома работу, уходят всегда перед Святой Пасхой». Портные шили мужскую и женскую верхнюю одежду: азямы, кафтаны, полушубки, шубы, тулупы. А вот обувь изготавливалась исключительно собственными умельцами: «Сапоги шьют здешние чеботари: 3 солдата и 2 крестьянина, в простое время, когда удосужатся». Либо приобретали на базарах в с. Алексеевское, Рыбная Слобода и в г. Чистополе. Всего в конце XIX в. в Лаишевском уезде пошивом одежды занимались 304 женщины и 142 мужчин.

Кружевничество имело исключительно местный характер и существовало лишь в нескольких селениях Лаишевского уезда (с. Рыбная Слобода и д. Полянка), в которых насчитывалось до 600 кружевниц. Однако известность рыбнослободских мастериц выходила далеко за пределы края. Их кружева доставлялись в Москву, Петербург и даже Америку. Популярность местных кружев объяснялась оригинальными узорами, которые не ткали в других ремесленных центрах России.

Из фондов Музея Лаишевского края им. Г.Р. Державина

Во второй половине XIX — начале ХХ в. крестьянские дети получили возможность освоить различные виды кустарных промыслов в специализированных учебных заведениях или на практических занятиях в земской школе. В 1907 г. рукоделию обучались 417 девочек в 22 училищах уезда. Кроме того, в начале ХХ в. в Лаишевском уезде функционировали Сердинское, Рыбно-Слободское, Некрасовское столярные училища, Нижне-Казыльское переплетное и Казыльское шорное. А некоторые помещики открывали профессиональные училища в своих имениях. Так, М.И. Мельников основал в с. Нижняя Серда ремесленную школу для крестьян.

Однако так было не всегда. В середине XIX в. количество ремесленников в Лаишеве было одним из наименьших среди уездных городов Казанской губернии. В основном они занимались изготовлением одежды, обуви и хлеба. Такое положение объяснялось условиями крепостной экономики. В Лаишевском уезде преобладали помещичьи имения, в которых имелись свои мастеровые и труд городских ремесленников был мало востребован.