С завоеванием Казани татары подчинились московскому торговому капиталу

Из истории жизни города в XVI веке

Фото: Максим Платонов

После цикла очерков о революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов XIX века в Казанской губернии историк-архивист начала XX века Евгений Чернышев исследует более ранний период истории города и образ его жизни — XVI век. Серия его статей представлена в книге «Народы Среднего Поволжья в XVI — начале XX века». Издание выпустил коллектив авторов Института истории им. Марджани*.

Казань в XVI веке была не только городом, то есть укрепленным военным и торговым центром, но и столицей Казанского ханства. Жизнь города как столицы государства значительно полнее и многограннее сравнительно с жизнью обыкновенного города. Чрезвычайно важна и эпоха XVI века для Казани, когда мы наблюдаем здесь проявление всего могущества Казанского ханства, его беспощадную борьбу за свою самостоятельность, его падение под ударами экономической политики Московского государства и медленное умирание татарского государства в течение всего XVI века с целым рядом вспышек, подобных агонии умерщвляемого организма.



Эта эпоха коренного политического переворота внесла чрезвычайно существенные видоизменения в жизнь города Казани. Завоевание последней совершенно изменило ее облик, переставив общественные группировки так, что татары из состояния господствующего населения превратились в покоренное и подчиненное во всех отношениях и московскому торговому капиталу и московскому служилому классу.

I. Социально-экономический строй Татарской Казани

Действительно, каждому известно, что в эпоху самостоятельности Казанского ханства в городе Казани господствующее положение занимали придворные люди, помещики, мусульманское духовенство и отдельные представители торгово-промышленного мира, или вернее — торгово-ремесленного, поскольку термин «ремесленный» более соответствует состоянию техники производства в первой половине XVI в. Во главе правительства стоял хан, в принципе неограниченный в своих правах и действиях; но этот принцип нарушался в XVI веке довольно часто в связи с усилением сословно-феодальной дифференциации и в зависимости от исхода борьбы партий, группировавшихся около ханского трона. Эпоха русского протектората (1487—1521 гг.) и национального возрождения (1521—1550 гг.) соответственно периодизации М.Г. Худякова особенно богата этой борьбой партий, из которых должны быть отмечены по различию их ориентации во внешней политике, — русская, ногайская, крымская и др. Участившиеся в XVI веке политические перевороты в Казанском ханстве всего больше выражались в городе Казани и интересовали все господствующие слои ее населения. Служба при ханском дворе, привилегии и опалы, ссылки, казни, помилования и пожалования, — все это сменяется и объединяется в пользу одних за счет других представителей указанных партий. Интересы эмиров, князей и помещиков, военного сословия — огланов и казаков, а вместе с тем чиновников и духовенства, в течение всей первой половины XVI века сосредоточивались вокруг этой борьбы партий, вокруг интересов служебного и личного характера, тем самым заполняя основные моменты своей жизни в столице Казанского ханства. Слишком частые войны, характерные для военно-феодального государства, каковым было Казанское ханство, при осложнившейся политической ситуации в связи с агрессивной политикой Московского правительства, милитаризировали помещичий класс и задерживали культурное развитие города и населения.

Фото: Максим Платонов

Духовенство, не в пример прочим сословиям, поддерживало всегда политику сильнейшей партии и этим спасало свое выдающееся положение, особенно в г. Казани. Сеиды, шейхи, муллы, абазы, шейхзады и муллазады, составляя в совокупности мусульманское духовенство, пользовались большими духовными и материальными привилегиями. Владея огромными землями, распоряжаясь колоссальными богатствами, высшее духовенство в особенности, находилось, можно сказать, даже в лучшем положении, что в Московском государстве. И внешне это выражалось чрезвычайно ярко, по-восточному; хан, где-либо встретив сеида, должен был целовать его руку и тем самым оказать свое преклонение перед высшим духовным лицом. Все прочие целовали лишь край его одежды. Редко наблюдалось расхождение в политике сеида и хана; по крайней мере, известен лишь один случай, когда сеид был убит за то, что намеревался лишить жизни и не допустить до престола хана Сафа-Гирея.

Выразителем оживленности политических интересов в столице Казанского ханства было особое собрание законосовещательного, а иногда и законодательного характера под именем курултай. Но собиралось оно только в чрезвычайных случаях, было не постоянным институтом, но, по-видимому, весьма важным. Собирали его для санкционирования решений правительства, вернее — проектов этих решений, относительно заключения мира, объявления войны, выборов хана и др. вопросов чрезвычайной государственной важности.

На курултай созывались обычно все полноправные граждане, «вся земля казанская» по выражению русских летописей, но подготовлялись, обсуждались и решались вопросы исключительно представителями господствующих классов и большей частью представителями господствующей партии. К сожалению, татарские источники о курултае еще не открыты, вследствие чего и самое существование курултая является еще проблематичным, т.к. данные русских летописей категорически вопроса нe разрешают.

Большая часть населения г. Казани состояла однако из податного сословия. Были здесь и землепашцы, и ремесленники, и торговцы, были ямщики и дворня. Но эти группы населения далеко не обладали теми правами, что было обычным явлением для описанных нами выше. Кроме торговцев и части ремесленников, все были подневольными, находились в чьем-либо распоряжении, в личной и экономической зависимости какого-либо лица из привилегированных сословий. Обязанность податного сословия — платить налоги и исполнять повинности не только по отношению к государству, но и по отношению к хозяину-властелину. Ярлык хана Сахиб-Гирея упоминает 13 видов налогов и повинностей, но были и другие которые не вошли в содержание указанной тарханной грамоты. Были и совершенно бесправные рабы, упоминавшиеся в исторических памятниках наряду с живым и мертвым инвентарем их владельцев. Комплектовались они главным образом из пленников. А число их было довольно внушительно, т.к. войны велись почти постоянно с небольшими перерывами.

Казанский кремль. Первая половина XVI века. Реконструкция А. Халикова и С. Айдарова. Акварель Ф. Халикова

Весьма заметным общественным элементом в г. Казани были иностранцы. Торговые связи ханства с Московией, Персией, Хивой, Бухарой, Турцией, Сибирью, Кавказом и др. вызывали приток иностранцев в Казань, одних на постоянное, других на временное проживание. Известна, напр., Армянская слобода — место постоянного жительства армянских купцов и их челяди на месте Армянской улицы.

Вот в кратких чертах общественный облик г. Казани в первой половине XVI века и наиболее крупные объекты общественного внимания.

Далее нам необходимо осветить хозяйственный быт и его эволюцию.

Казань как хозяйственный и экономический центр выделялась в области торговли и мелкой промышленности, скорее — ремесла. В этом состояла и политическая и экономическая мощь города и его значение как центра Волжско-Камского края.

Речные пути и грунтовые дороги, соединявшие как в центре весьма удаленные области, оживляли и торговую и промышленную жизнь города в XVI веке; Великий Новгород и Псков, Московия, Крым, Кавказ, Малая и Средняя Азия, вся Сибирь и отчасти северный край ежегодно принимали участие в весенней Казанской ярмарке, происходившей тогда после спада весенних вод на Гостином острове, против устья р. Казанки. Тут шла и оптовая торговля, и розничная. Но и прочее время года торговля Казани была оживленной. Исторические памятники и записки современников указывают нам, что во все время года можно было наблюдать в Казани массу иностранных купцов, ведущих торговые дела через г. Казань. Лес, мех, мед проходили с севера, предметы культа, домашнего обихода и роскоши, лошади и мелкий скот шли с юга, пушной товар и продукты добывающей промышленности Сибири встречали предметы, главным образом, обрабатывающей промышленности с запада. Казань XVI в. очень сильна как транзитный пункт.

Традиция Болгарской эпохи торжествовала и в татарской Казани. Ясно, что и внутренний рынок, тяготевший к г. Казани, был довольно широк, чтобы из-за него, хотя бы отчасти, стало бороться такое сильное государство, как Москва.

Добывающая промышленность всего Казанского ханства проходила через казанский рынок; не обходила его и обрабатывающая, особенно продукты кожевенного производства.

Фото: realnoevremya.ru

В XVI в. Московское государство весьма раздвинулось на север и запад, включив в свой состав владения Великого Новгорода и Пскова, что с Тверским, Нижегородским и Рязанским краем, захваченными еще раньше, составило обширную территорию. Это государство уже имело торговые сношения с западом через Балтийское море. Но развивавшееся денежное хозяйство и торговый капитал стремился отвоевывать себе и восточные торговые пути. Торговая политика диктовала необходимость завоевания Волжско-Камского бассейна, т.к. непосредственная торговая связь с Персией. Турцией, Средней Азией и Сибирью не могла уже ограничиваться исключительно на договорных с Казанским ханством условиях, как это наблюдается в XV и в начале XVI века. Во второй четверти XVI века обнаружилось вполне ясно, что Московия заняла первoe место на Казанском рынке как в торговле непосредственно с Казанью, так и в торговле с Закавказьем, Персией, Туркестаном и восточными Ногаями. Это господствующее положение на Казанском рынке могло поколебаться в связи с усилением крымской партии в Казани. Ставленник Москвы Шейх-Али не мог спасти положения, несмотря на все усилия. Оставалось одно средство — война.

Завоевание Волжско-Камского торгового пути для Московского правительства стало необходимостью.

II. Борьба Московского государства за обладание Казанью

Этим определяется основная причина войны с Казанским и Астраханским ханствами в XVI в. Но столь обнаженные утилитарные причины и цели всегда скрываются под другими лозунгами, более популярными и более привлекательными. Так было и в борьбе с Казанью. Возбуждался национальный антагонизм, религиозный фанатизм и нетерпимость; погромы торговых караванов, набеги за пленниками в пределы Московского государства, несмотря на то, что они были сплошь и рядом как бы ответным актом со стороны Казани, — все это давало правительству Московского царя огромные средства для враждебной агитации против Казани, а те выгоды, которые рисовались по завоевании ханства, для каждого сословия и класса дополняли картину национально-религиозного движения против «бусурманской» Казани; изнурительные и частые походы к ней стали носить название «крестовых походов» против иноверных.

Конечно, Казань прекрасно понимала политику Московского правительства и со своей стороны принимала всевозможные меры: связи с Турцией, с Крымом, с Ногаями, с Астраханью принимают самый оживленный характер. Создается план единого и сплошного фронта против Москвы, но в самый критический момент ногайцы становятся почти на нейтральную позицию, и это в тылу Казанского ханства и по нижнему течению Волги. Кроме этого все соседи Казани и южные мусульманские государства оказали лишь моральную поддержку, которая далеко не могла обеспечить победы казанскому оружию, кстати сказать, во многом уступавшему Московскому оружию с технической стороны. Завоевательные походы Москвы начались с 40-х годов и становились все более настойчивыми. Центром военных действий оказалась Казань. Падение Казани равносильно падению Казанского ханства при системе штурмов и осады, а не фронтовой войны. Вот почему осада и взятие Казани имели такое колоссальное общественно-политическое и экономическое значение. В особенности положение Казани стало угрожающим для татар после основания Свияжска, который стал одним из сильнейших аванпостов в борьбе Москвы с Казанью. После трех неудачных походов на Казань (в 1524, 1530 и 1550 годах) Московское правительство стало готовиться к последнему, тем более что попытка присоединения Казанского ханства на уникальных началах потерпела неудачу в самый последний момент. Мы не будем излагать историю осады Казани и весьма сильного напряжения в борьбе обеих стран, т.к. это уже общеизвестно, но коснуться следствий поражения ханского войска и сдачи Казани русскому оружию все же необходимо, т.к. этот период представляет целую эпоху в дальнейшей истории г. Казани.

Штурм Казани. Художник О.Ю. Брандуков. Фото: blogger.com

Следствия завоевания вылились прежде всего в разгром г. Казани и его населения. Пожары и мародерство, охватившие Казань, произвели неизгладимое впечатление на жителей города, не говоря уже о том, что масса жителей была перебита во время и после сражения. Первые дни русского владычества в Казани со 2 октября 1552 г. представляли собой совершенно непредвиденное по своей жестокости явление. Это отмечается всеми дошедшими до нас источниками как татарского, так и русского происхождения, не исключая произведений песенного народного творчества. Это мародерство и совершенно ненужная жестокость, проявленная по отношению к татарам, послужила основным сигналом для организации отпора. С небольшими промежутками во времени борьба за Казань между русскими и татарами продолжалась еще 6 лет; в эту борьбу на стороне татар втянулись уже и ногайцы, и астраханцы, и крымцы, и даже турки, посылая на помощь не только снаряжение и деньги, но войско. Русские войска с переменным успехом, но все же одержали верх. За эти годы постоянных сражений русское правительство соорудило каменную крепостную стену и выселило из посада все татарское население в местечко Кураишево, где положено начало современной Татарской слободы. Выселив татар из города, власть запретила даже появляться в нем без ведома ее на каждый случай. Деревянные дома перевозились в слободу, каменные оставались; дома, занятые или учреждениями или войсками оставались в распоряжении властей, и как на исключение можно указать на случай вознаграждения хозяев за недвижимую собственность, отнятую победителями. На месте пепелищ и разрушенных татарских зданий стали строить хоромы для бояр, воевод, служилых людей; рядом с полуразрушенными мечетями стали возводить храмы; вместо коренного татарского населения посад и крепость стала заселяться русскими служилыми людьми, их челядью и гостями, купцами и ремесленниками, вышедшими с Москвы, Пскова, Тулы и других московских городов и сел (подробности в статье Андреевского). Город Казань становится русским городом в полном смысле этого слова. Несмотря на то, что кругом около Казани поднимались восстания против московской власти, город жил жизнью как бы осажденного лагеря и настойчиво реконструировался, особенно после снятия блокады рек Волги, Камы и Вятки, после подавления движения, имевшего опорным пунктом город Чалым. В 60-х и 70-х годах и позже хотя и были восстания, но гром оружия уже не достигал Казани, замирая в селах и деревнях инородческих поселений чуваш, мордвы, марийцев и др. Вся казанская аристократия, исключая представителей так называемой русской или московской ориентации, была удалена из Казани, или сама удалилась, или погибла в неравных боях. Но оставшиеся либо поступили на ратную службу к новому правительству или, по принятии христианства, оставались здесь, сохранив за собой на время свои земельные владения. Нам нет возможности останавливаться на отзвуках завоевания Казанского ханства, которыми богата вся вторая половина XVI века, но нельзя не упомянуть о нашествии Девлет-Гирея весной 1572 года, когда крымский хан, мстя за взятие Казани и Астрахани, сжег всю Москву, разграбил ее, перебил и разорил массу населения (до 800 тыс. чел.) и 150 тыс. увел в плен. Можно сказать, удар был нанесен в 10-кратном размере.

Так он и заявил во время мирных переговоров: «жгу и пустошу Россию единственно за Казань и Астрахань». Тем не менее и Казань и Астрахань, а следовательно вся Волга, весь торговый путь в Персию остался в руках Московского правительства. Хотя и были сильны тенденции отложения от Москвы, однако и смутное время не могло организовать чего-либо среди татарского и инородческого населения. Если и были кое-какие начинания в этом направлении, то они не увеличились даже маленьким и временным успехом, да и инициаторами организации самостоятельного, низового государства были не из среды побежденных. Причина кроется в том, что слишком был обескровлен татарский народ и слишком много он потерял в смысле общественно-политической и экономической организованности.

«Иван Грозный и Шах-Али под Казанью». Репродукция картины Ф. Халикова

III. Жизненный облик Казани эпохи Московского порабощения

Действительно, присмотримся ближе к общественной жизни Казани как центра Волжско-Камского края, во 2-й половине XVI в. и мы увидим, что эта жизнь пошла совершенно по иному руслу. 50 лет Московского владычества в Казани сделали свое дело, создали совершенно иные и экономические и общественно-политические группы, привили совершенно иные интересы, злоба дня стала абсолютно противоположна прежнему времени, когда Казань была столицей Казанского ханства.

Экономическая жизнь г. Казани претерпела большие изменения особенно в функционировании внутреннего рынка и в отношении национального и персонального состава торгующих. Военные события и карательные экспедиции нарушили экономику деревни: она еще больше, чем раньше, замкнулась в форму натурального хозяйства с весьма слабыми признаками рыночного товарообмена. Татарские торговцы и промышленники были разорены вследствие оккупации области. Транзитная торговля военными событиями и переменой власти была тоже парализована. И можно думать, что это состояние экономической жизни долго не исправилось бы, если бы не были приняты весьма суровые меры московским правительством. Согласно указов последнего, в Казань были направлены московские, новгородские, псковские, костромские капиталисты, торговцы и ремесленники. Это спасло положение вещей, и уже через 12—15 лет писец Кикин с товарищами, описывая в 1566 году рынок г. Казани, фиксирует около 400 лавок, 102 скамьи, 86 полок, 35 шалашей и т.д. Писцовая книга г. Казани отмечает уже и конский базар, что дает основание предполагать налаживающиеся торговые отношения с Ногайцами, главными поставщиками этого объекта рыночной торговли. К концу XVI века вполне была восстановлена транзитная торговля с соседними государствами; можно даже предполагать, что внешняя торговля через г. Казань развилась значительно сильнее, чем в последние годы существования Казанского ханства, т.к. ни войны, ни блокады уже не нарушали общего хода торговых сношений. Если в прежнее время главным предметом торгового оборота была пушнина, то в настоящее — первое место заняла хлебная торговля. Об этом свидетельствует большое количество амбаров (по писцовой книге Кикина, 82 амбара). Возможно, что хлеб не был предметом производства только Казанского края, а привозился с верховьев Волги и с Оки, но это не столь существенно, т.к. и доставка на рынок пушнины не ограничивалась территорией Казанского ханства. Добывающая и обрабатывающая промышленность сосредоточилась тоже в руках русских предпринимателей, татары же допускались изредка; большинство их ушло в ремесло и мелкую розничную торговлю. В общих же чертах во всей области промышленность сохранила свой прежний характер и направление.

Но все же город Казань был прежде всего военно-административный центр на всем протяжении второй половины XVI-го и начала XVII века. Это вполне понятно из предыдущего изложения. В связи с этим и в общественных группировках первое место занимали представители служилых людей и администрации; бояре, воеводы, помещики и вотчинники. Их интересы сосредоточивались на получении хороших и населенных земель, на военных походах вглубь страны, на событиях города Казани, а ввиду опасного положения края — на предположениях, как избыть Казанского сиденья. Администрация все время была загружена организацией управления краем, сбором и выколачиванием податей и повинностей, сбором взяток в свой собственный карман и ориентировкой в новых обстоятельствах в неспокойной Казани. Нередко эта «неусыпная» работа правительства вызывала восстания инородцев, из которых особенной силой отличалось движение инородцев в 1582 году, когда, по словам летописца «поганые, как звери дикие, сопротивлялись рати московской, побивали московских людей то на станах, то на походах; бояре и воеводы не могли их усмирить». Этой непокорностью главным образом вызывалась необходимость постройки новых городов, как Лаишев, Тетюши, Чебоксары, Васильсурск, Козьмодемьянск и др. В области организации управления необходимо отметить, что всякая идея какой-либо автономии, даже в области суда, была признана ненужной и вредной. Край управлялся из Москвы приказом Казанского Дворца, а в самой Казани и на местах были лишь исполнительные органы, во главе которых стоял воевода с помощниками. Интересы туземного населения были подчинены интересам господствующего класса и ни о каких курултаях и советах не могло быть и речи. Фактически же все население было отдано в личное распоряжение воеводы, его помощников, дьяков и военного начальства.

Фото: Олег Тихонов

Нам осталось осветить еще один вопрос общественной жизни Казани второй половины XVI века — религиозный. Вместе с царем грозным пришло и православное духовенство. После разрушения мечетей в крепости и посаде и выселения большинства татар в слободу, стало развиваться церковное строительство. Вскоре после взятия Казани началась постройка Кафедрального собора (1552 г.), Спасского монастыря (1556 г.), Зилантовского (1559 г.) и женского монастыря (1579 г.), возникли многие приходские церкви и т.д. Позондировать почву относительно обращения в христианство татар и инородцев пошло духовенство по городам края, желая проникнуть и в деревни. В самом городе Казани начали «крепить» сначала только желающих, в особенности когда объявили новокрещенным преимущества и льготы. Это, собственно, и было единственным двигателем в деле обращения, да и то не особенно сильным и долговечным. К концу XVI века стали обращать в христианство и с пристрастием, не гнушаясь никакими для этого средствами. Но и это плохо содействовало успеху. Народные предания в инородческой среде полны ужасов в изображении всевозможных мероприятий. В конце концов все это разрешилось полным дикого фанатизма указом «культурного» правительства Федора Ивановича в 1593 году: разметать все мечети в Казанской земле, а в городе Казани не допускать ни одного татарского жилья. Это распоряжение, конечно, произвело колоссальное и убийственное впечатление на весь неправославный мир, оно равносильно было вторичному падению Казанского ханства. Перед этим актом укрепившейся власти меркнут, пожалуй, все события второй половины XVI века, исключая 1552 г. Подобного выступления со стороны татар даже не мыслилось в период зависимости России от Золотой Орды. Духовенство, обеспеченное доходами и лучшими земельными угодьями, довершало то, чего не могла довершить власть. Если последняя убила физически Казанское ханство, духовенство нанесло чувствительный удар в моральном отношении.

Перед читателем прошел весьма сжатый очерк общественной жизни Казани в XVI веке.

Более подробное положение можно найти в вышеуказанной литературе.

*Редакционная коллегия: доктор исторических наук И.К. Загидуллин (научный редактор), кандидат исторических наук И.З. Файзрахманов, кандидат исторических наук А.В. Ахтямова.

**Облик казанской жизни в XVI веке. Опубликовано в сборнике «Старая и Новая Казань: культурно-исторические экскурсии» под ред. проф. С.П. Сингалевича (Казань: Изд. Акад. Центра Татнаркомпроса, 1927. С. 39–60)