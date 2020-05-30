Рафаэль Хакимов: «Татары любят приписывать знаменитостям татарское происхождение»

«Великая Татария» казанского историка. Часть 8-я

Фото: Максим Платонов

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения (см. ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Кого надо поскрести, чтобы найти татарина? Всюду татары

Татарам присуща одна странная черта — везде и всюду искать татар — среди русских, узбеков, казахов, исторических личностей царской России, СССР, РФ. Порой это оказывается правдой.

Царь Симеон Бекбулатович

Симеон Бекбулатович, касимовский хан во времена Ивана Грозного, несколько лет сидел на московском престоле, затем был сослан на Соловки. У самого Ивана Грозного бабушка Елена Глинская была из рода Мамая.

Елена Глинская. Реконструкция по черепу, С.Никитин. 1999 г.

Борис Годунов из рода князей Четов — выходцев из Орды. Странным образом Михаил Романов во времена Смуты скрывался в Ипатьевском монастыре — родовом гнезде Годуновых, а охраняли его романовские татары из Костромы.

Борис Годунов

Князь Пожарский воевал не столько с поляками, сколько с казаками, представлявшими смесь татар, ногайев, славян. Вокруг шла борьба между касимовскими и романовскими татарами. К полякам в Москву на помощь шли польские уланы, в большинстве из татар. Литовские ратные люди тоже в основном были татарского происхождения — потомками воинов хана Тохтамыша. В годы Смуты одним из главных персонажей был татарский князь Петр Урусов.

А сколько было полководцев и министров в царском правительстве! И Державин, толком не выучивший русский язык (по словам Пушкина «за недосугом»), и Уваров, который подарил русским их национальную идею «Самодержавие. Православие. Народность», и многие другие. Историю России без татар не понять.

Татары любят приписывать разным знаменитостям татарское происхождение. Если фамилия хоть немного похожа на тюркскую, то уж, извините, значит, татарин. Это порой смахивает на болезнь. Однако с годами приходится убеждаться в правдивости поговорки «поскреби русского и обнаружишь татарина». Причем эту поговорку можно отнести не только к русским…

Сегодня российские историки и публицисты в один голос твердят, мол, неправильная поговорка, это иностранцы оговорили русских.

Действительно, Астольф де Кюстин в книге «Россия в 1839 году» писал о русских: «Ведь немногим больше ста лет тому назад они были настоящими татарами. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизаций сохранило медвежью шкуру — они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно их чуть-чуть поскрести — и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится». Предвзятость автора по отношению не только к русским, но и к татарам, очевидна.

Тем не менее, почему-то сама поговорка жива, иначе ее не стали бы столь рьяно опровергать и обсуждать в наши дни. Кое-кто ищет научные доказательства ошибочности поговорки. Так, авторитетный генетик А. Клесов пытается это доказать с помощью ДНК-анализа, мол, у татар и русских разные гаплогруппы, приводит в пример свою гаплогруппу R1a, намекая на чистоту своего русского происхождения, мол, он в трех поколениях русский. А в четвертом или пятом кем были предки? Оказывается, черкасскими казаками, о которых Карамзин писал: «Торки и Берендеи назывались Черкасами, назывались и Козаками … некоторые из них, не хотев покориться ни Моголам, ни Литве, жили как вольные люди на островах Днепра, огражденных скалами, непроходимым тростником и болотами; приманили к себе многих Россиян, бежавших от угнетения; смешались с ними и под именем Комков составили один народ, который сделался совершенно Русским…». Как известно, торки и берендеи были тюрками.

Острогожский слободской Черкасский казачий полк

Для того, чтобы быть русским, достаточно себя называть таковым. Национальная принадлежность, в принципе, может и не совпадать с происхождением. Следует заметить, что R1a встречается у многих татар. Пустое дело привлекать генетику к определению этничности, хотя ДНК-анализ интересен как дополнительный метод для уточнения происхождения рода.

Сумский слободской Черкасский казачий полк

Золотая Орда была котлом, переплавившим многие племена в один народ. Вначале имя «татарин» использовалось в качестве политонима, став впоследствии этнонимом. Это не значит, что этноним навязывался. Как свидетельствует Рашид ад-Дин, многие сами себя называли татарами из-за их величия.

Следует учесть еще один важный момент. Татары, размножаясь, отпочковывались в самостоятельные племена и получали новые имена, но в основе оставались татарами. При этом само название «татары» оставалось за старшим в семье. Так образовались сотни самостоятельных племен с новым именем, но с татарским языком и культурой.

Кодекс Куманикус

Из наиболее известных народов можно назвать кимаков и кыпчаков, образовавших самостоятельные каганаты. Достаточно обратиться к словарю «Кодекс куманикус», в нем кыпчакский язык назван по-латыни comanicum, chomanicho (куманский), на кыпчакском — tatarče (по-татарски), tatar til (татарский язык).

Устойчивость тюркских языков во многом создает близость самих культур, несмотря на расстояния и века раздельного проживания. Конечно, отдаленность друг от друга, окружение, особенности исторического пути накладывали отпечатки на различия в тюркских языках. Одновременно и политика наложила свою длань на то, чтобы поделить татар на искусственно созданные нации. Советский режим сделал все возможное, чтобы татары и другие народы не знали свою древнюю и средневековую историю. Тщательное изучение истории часто приводит к тому, что татары обнаруживаются в самых неожиданных случаях.

Продолжение следует